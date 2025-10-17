ROYAL CANIN® Mini Puppy, küçük ırk yavru köpeklerin beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. Bu formül, 4-10 kg yetişkin ağırlığına erişmesi beklenen 2 ila 10 aylık yavru köpekler için uygundur. Bu özel formül, genç yavru köpeklerde sağlıklı beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan (DHA gibi) Omega-3 yağ asitleriyle zenginleştirilmiştir. Formül, hızlı büyüyen küçük ırk yavru köpeklerin yüksek enerji ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan optimal enerji içeriğine sahiptir. Bu formül, bağışıklık sistemleri hala gelişmekte olan yavru köpeklerin doğal savunmalarını desteklemeye yardımcı olduğu kanıtlanan Vitamin C ve E gibi besin öğelerini de içerir. Faydalı prebiyotikler (örneğin FOS, MOS ve pancar posası) ve çok yüksek sindirilebilirliği olan proteinler, sindirim sağlığı açısından bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlıklı dengesini desteklemeye yardımcı olur. Yavru köpeğiniz, ROYAL CANIN® Mini Puppy’nin küçük çenesi için özel olarak tasarlanan tanelerini kolaylıkla kavrayabilir ve çiğneyebilir. Yavru köpeğiniz çiğnerken ortaya çıkan mekanik fırçalama etkisi diş sağlığının korunmasına yardımcı olur. Yavru köpeğiniz 10 aylık olduğunda, yetişkin bir köpek olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak uyarlanan bir diyete ihtiyaç duyar. Bu aşamada, kuru mama ya da soslu yaş mama olarak sunulan ROYAL CANIN® Mini Adult’a geçebilirsiniz.