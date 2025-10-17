Mini Puppy Yavru Köpek Kuru Maması
Kuru Köpek Maması
Küçük ırk (yetişkin ağırlığı 1-10 kg arası) yavru köpekler için mama (tam yem)– 10 aya kadar
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Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Mini Puppy, küçük ırk yavru köpeklerin beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. Bu formül, 4-10 kg yetişkin ağırlığına erişmesi beklenen 2 ila 10 aylık yavru köpekler için uygundur. Bu özel formül, genç yavru köpeklerde sağlıklı beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan (DHA gibi) Omega-3 yağ asitleriyle zenginleştirilmiştir. Formül, hızlı büyüyen küçük ırk yavru köpeklerin yüksek enerji ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan optimal enerji içeriğine sahiptir. Bu formül, bağışıklık sistemleri hala gelişmekte olan yavru köpeklerin doğal savunmalarını desteklemeye yardımcı olduğu kanıtlanan Vitamin C ve E gibi besin öğelerini de içerir. Faydalı prebiyotikler (örneğin FOS, MOS ve pancar posası) ve çok yüksek sindirilebilirliği olan proteinler, sindirim sağlığı açısından bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlıklı dengesini desteklemeye yardımcı olur. Yavru köpeğiniz, ROYAL CANIN® Mini Puppy’nin küçük çenesi için özel olarak tasarlanan tanelerini kolaylıkla kavrayabilir ve çiğneyebilir. Yavru köpeğiniz çiğnerken ortaya çıkan mekanik fırçalama etkisi diş sağlığının korunmasına yardımcı olur. Yavru köpeğiniz 10 aylık olduğunda, yetişkin bir köpek olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak uyarlanan bir diyete ihtiyaç duyar. Bu aşamada, kuru mama ya da soslu yaş mama olarak sunulan ROYAL CANIN® Mini Adult’a geçebilirsiniz.
FAYDALARI
Onaylanmış Formül
%88 yetiştirici memnuniyeti. (2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen bir yetiştirici onay anketine dayanmaktadır. ) %100 hayvan sahibi memnuniyeti. (2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen evcil hayvan sahipleri anketine dayanmaktadır.)
Özellikler
Doğal antidoksidanlar içerir. Yapay renklendiriciler içermez. Yapay tatlandırıcılar içermez.
Güçlü Bağışıklık Sistemi
Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış, E ve C vitaminleri de içeren özel kompleks sayesinde yavru köpeklerin bağışıklık sistemlerini destekler.
Beyin Gelişimi
Omega 3 yağ asitleri (DHA) ile zenginleştirilmiş bu formül, yavru köpeklerin beyin gelişimini ve sağlıklı görme fonksiyonlarını da destekler.
Mikrobiyom Desteği
Prebiyotik (MOS) kombinasyonu & yüksek sindirilebilirlikli proteinler sayesinde sağlıklı bağırsak mikrobiyotasını ve sindirim sağlığını destekler.
Optimum enerji içeriği
Kısa bir büyüme dönemi bulunan orta büyüklükteki ırk yavru köpeklerin yüksek enerji ihtiyaçlarını karşılar.
BESLENME BİLGİLERİ
|SADECE KURU MAMA
|Yaş (Ay)
|Yetişkin Hedef Kilosu
|2 Ay
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|2 kg
|49g
|54g
|56g
|55g
|48g
|40g
|40g
|39g
|39g
|Mini Adult
|2.5 kg
|56g
|63g
|65g
|65g
|57g
|48g
|47g
|47g
|46g
|Mini Adult
|3 kg
|64g
|72g
|75g
|75g
|68g
|61g
|54g
|54g
|53g
|Mini Adult
|3.5 kg
|71g
|80g
|84g
|84g
|76g
|68g
|60g
|60g
|59g
|Mini Adult
|4 kg
|78g
|88g
|92g
|93g
|84g
|76g
|67g
|66g
|66g
|Mini Adult
|5 kg
|93g
|105g
|110g
|110g
|100g
|90g
|79g
|79g
|78g
|Mini Adult
|6 kg
|103g
|119g
|125g
|126g
|125g
|113g
|101g
|90g
|89g
|Mini Adult
|7 kg
|113g
|133g
|141g
|142g
|141g
|127g
|114g
|102g
|100g
|Mini Adult
|8 kg
|124g
|146g
|155g
|157g
|156g
|141g
|126g
|112g
|111g
|Mini Adult
|10 kg
|146g
|172g
|183g
|186g
|185g
|167g
|150g
|134g
|133g
|131g
|Karışık Beslenme: Kuru Mama + Yaş Mama
|Yaş Mama
|Yaş (Ay)
|Yetişkin Hedef Kilosu
|Mini Puppy Gravy
|2 Ay
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|2 kg
|1
|28g
|34g
|35g
|35g
|27g
|19g
|19g
|18g
|18g
|Mini Adult
|2.5 kg
|1
|36g
|42g
|44g
|45g
|36g
|27g
|26g
|26g
|25g
|Mini Adult
|3 kg
|1
|43g
|51g
|54g
|54g
|47g
|40g
|33g
|33g
|32g
|Mini Adult
|3.5 kg
|1
|50g
|59g
|63g
|63g
|55g
|48g
|40g
|39g
|39g
|Mini Adult
|4 kg
|1
|58g
|68g
|72g
|72g
|63g
|55g
|46g
|46g
|45g
|Mini Adult
|5 kg
|1
|72g
|84g
|89g
|90g
|79g
|69g
|59g
|58g
|57g
|Mini Adult
|6 kg
|1
|82g
|98g
|104g
|106g
|104g
|92g
|80g
|69g
|68g
|Mini Adult
|7 kg
|1
|92g
|112g
|120g
|121g
|120g
|107g
|93g
|81g
|80g
|Mini Adult
|8 kg
|1
|103g
|125g
|134g
|136g
|135g
|120g
|105g
|91g
|90g
|Mini Adult
|10 kg
|1
|126g
|151g
|162g
|165g
|164g
|147g
|129g
|113g
|112g
|110g