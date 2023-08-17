Babydog Milk
Toz / Köpek
Doğumdan itibaren, sütten kesilmeye kadar - 1. evre sütü
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Beyin Gelişimi
Yavru köpeklerin sinir sistemi doğumdan sonra gelişmeye devam eder. Anne sütünde doğal olarak bulunan DHA, beyinsel fonksiyonun gelişimini destekler.
Sindirim sağliği
BABYDOG MILK dikkatle seçilmiş yüksek sindirilebilir proteinler içermekte olup, anne sütününkine çok yakın bir laktoz içeriğine sahiptir. Nişasta içermediğinden, yavru köpeklerin sindirim sistemi için uygundur. (yavru köpekler nişastayı sindirmek için yeterli enzim salgılamazlar). Yavru köpeklerin bağırsak florası birkaç hafta içinde aşamalı olarak gelişir. İçerdiği probiyotik (FOS) ilavesi sayesinde, sindirim sağlığını desteklemeye katkıda bulunur.
Çözünebilir Süt
BABYDOG MILK özel formülüyle tortu bırakmadan hemen ve bütünüyle çözünerek tamamen homojen bir formül oluşturur.
|-
|Mini (1 - 10 kg)
|Mini (1 - 10 kg)
|Mini (1 - 10 kg)
|Mini (1 - 10 kg)
|Mini (1 - 10 kg)
|Yaş
|Öğün sayısı / gün
|mL/sulandırılmış süt/öğün
|mL/sulandırılmış süt/öğün
|Süt tozu (ölçü kaşığı ile)
|Süt tozu (ölçü kaşığı ile)
|-
|-
|Min
|Max
|Min
|Max
|1. Hafta
|8
|3
|10
|2/10
|5/10
|2. Hafta
|5
|10
|30
|5/10
|1+5/10
|3. Hafta
|4
|20
|50
|1
|2+5/10
|4. Hafta
|4
|25
|60
|1+3/10
|3
|Medium (10 - 25 kg)
|Medium (10 - 25 kg)
|Medium (10 - 25 kg)
|Medium (10 - 25 kg)
|Medium (10 - 25 kg)
|Medium (10 - 25 kg)
|Yaş
|Öğün sayısı / gün
|mL/sulandırılmış süt/öğün
|mL/sulandırılmış süt/öğün
|Süt tozu (ölçü kaşığı ile)
|Süt tozu (ölçü kaşığı ile)
|-
|-
|Min
|Max
|Min
|Max
|1. Hafta
|8
|5
|20
|3/10
|1
|2. Hafta
|5
|15
|50
|8/10
|2+5/10
|3. Hafta
|4
|35
|90
|1+8/10
|4+5/10
|4. Hafta
|4
|45
|125
|2+3/10
|6+3/10
|Maxi (26 - 45 kg)
|Maxi (26 - 45 kg)
|Maxi (26 - 45 kg)
|Maxi (26 - 45 kg)
|Maxi (26 - 45 kg)
|Maxi (26 - 45 kg)
|Yaş
|Öğün sayısı / gün
|mL/sulandırılmış süt/öğün
|mL/sulandırılmış süt/öğün
|Süt tozu (ölçü kaşığı ile)
|Süt tozu (ölçü kaşığı ile)
|-
|-
|Min
|Max
|Min
|Max
|1. Hafta
|8
|10
|25
|5/10
|1+3/10
|2. Hafta
|5
|30
|70
|1+5/10
|3+5/10
|3. Hafta
|4
|60
|120
|3
|6
|4. Hafta
|4
|90
|170
|4+5/10
|8+5/10
|Giant (+45 kg)
|Giant (+45 kg)
|Giant (+45 kg)
|Giant (+45 kg)
|Giant (+45 kg)
|Giant (+45 kg)
|Yaş
|Öğün sayısı / gün
|mL/sulandırılmış süt/öğün
|mL/sulandırılmış süt/öğün
|Süt tozu (ölçü kaşığı ile)
|Süt tozu (ölçü kaşığı ile)
|-
|-
|Min
|Max
|Min
|Max
|1. Hafta
|8
|15
|35
|8/10
|1+8/10
|2. Hafta
|5
|40
|80
|2
|4
|3. Hafta
|4
|85
|125
|4+3/10
|6+3/10
|4. Hafta
|4
|120
|190
|6
|9+5/10
ÜRÜN AYRINTILARI
Babydog milk, doğumdan sütten kesilmeye kadarki dönemde olan yavru köpekler (0-2 aylık) için formüle edilmiştir. Dengeli gelişimi destekler ve anne sütüne yakın bir benzerliğe sahiptir. Son derece genç köpekler için optimal sindirim güvenliğini destekler. Hazırlanması kolay formül. Bilişsel fonksiyonun desteklenmesi için DHA ile zenginleştirilmiştir.