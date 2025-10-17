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Babydog Milk Yavru Köpek Süt Tozu
Babydog Milk Yavru Köpek Süt Tozu
Babydog Milk Yavru Köpek Süt Tozu
Babydog Milk Yavru Köpek Süt Tozu
Babydog Milk Yavru Köpek Süt Tozu
Babydog Milk Yavru Köpek Süt Tozu
Babydog Milk Yavru Köpek Süt Tozu
Babydog Milk Yavru Köpek Süt Tozu
Babydog Milk Yavru Köpek Süt Tozu
Babydog Milk Yavru Köpek Süt Tozu
Babydog Milk Yavru Köpek Süt Tozu
Babydog Milk Yavru Köpek Süt Tozu
Babydog Milk Yavru Köpek Süt Tozu
Babydog Milk Yavru Köpek Süt Tozu
Babydog Milk Yavru Köpek Süt Tozu
Babydog Milk Yavru Köpek Süt Tozu
Babydog Milk Yavru Köpek Süt Tozu

Babydog Milk Yavru Köpek Süt Tozu

Köpekler için süt ikame maması

Köpekler için tam yem - Yavru köpeklerde doğumdan sütten kesilmeye kadar olan dönem için süt ikame yemi (0-2 ay)

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Boyut: 1 x 400 g
4.722,5 TL/kg

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Nasıl çalışır?
1.700,1 TL
/ 4.250,25 TL/kg
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ÜRÜN AYRINTILARI

Babydog milk, doğumdan sütten kesilmeye kadarki dönemde olan yavru köpekler (0-2 aylık) için formüle edilmiştir. Dengeli gelişimi destekler ve anne sütüne yakın bir benzerliğe sahiptir. Son derece genç köpekler için optimal sindirim güvenliğini destekler. Hazırlanması kolay formül. Bilişsel fonksiyonun desteklenmesi için DHA ile zenginleştirilmiştir.

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FAYDALARI

BEYİN GELİŞİMİ

Omega 3 yağ asitleri (DHA) ile zenginleştirilmiş bu formül, yavru köpeklerin beyin gelişimini ve sağlıklı görme fonksiyonlarını da destekler.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ SAĞLIĞI

Yavru köpeklerin bağışıklık sistemlerini destekler.

MİKROBİYOM DESTEĞİ

Yüksek sindirilebilirlikli proteinler sayesinde sağlıklı bağırsak mikrobiyotasını ve sindirim sağlığını destekler. Bu formül, uyarlanmış laktoz içeriği ve nişasta içermeyen içeriğiyle büyümeyi ve sağlıklı sindirimi teşvik etmek amacıyla yavru köpeklerin olgunlaşmamış sindirim sistemi için özellikle uygundur.

ÇÖZÜNEBİLİR SÜT

BABYDOG MILK formülü anında çözünerek tamamen homojen bir süt ikame maddesi oluşturur. (kullanım kılavuzuna bakınız).

BESLENME BİLGİLERİ

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