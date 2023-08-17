ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Giant Junior, dev ırk ‘genç’ köpeklerin beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. Bu formül, 45+ kg yetişkin ağırlığına erişmesi beklenen 8 ila 18/24 aylık genç köpekler için uygundur. Bu özel formül, dev ırk genç köpeğinizin ikinci büyüme dönemini destekleyecek besin öğeleri içerir. ROYAL CANIN® Giant Junior, 8 aydan 18/24 aya kadar kas gelişiminin desteklenmesine yardımcı olan uyarlanmış protein içeriğine sahiptir. Ayrıca, Vitamin C ve E gibi yavru köpeklerin sağlıklı bağışıklık sistemi gelişimini desteklediği kanıtlanan besin öğeleri içerir. Dev ırk köpeklerin sindirim sistemleri hassastır. Faydalı prebiyotiklerin (örneğin FOS, MOS ve pancar posası) ve çok yüksek sindirilebilirliği olan proteinlerin birleşimi, sindirim sağlığı açısından bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlıklı dengesini desteklemeye yardımcı olur. Ayrıca, kalsiyum ve fosfor gibi güçlü ve hızlı kemik gelişimine destek olmak için gerekli mineralleri doğru seviyelerde içerir. ROYAL CANIN® Giant Junior’ın taneleri ise yeme hızının yavaşlatılmasını teşvik edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu önemli bir özelliktir çünkü dev ırk köpeklerin gastrik torsiyon riskini azaltmak için yavaş yemeleri gerekir. Dev ırk genç köpeğiniz 18/24 aya ulaştığında, yetişkin olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak uyarlanan bir diyete geçmesi gerekir. Bu aşamada, ROYAL CANIN® Giant Adult’a geçebilirsiniz.

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