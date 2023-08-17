ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Mini Starter Mother & Babydog, yeni doğum yapan anne köpeklerin ve yavrularının beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. Bu formül, 10 kg’a kadar olan küçük yetişkin köpekler ve 2 aylığa kadar olan sütten kesilen yavrular için uygundur. Bu özel formül, küçük köpeğinizin yüksek enerji ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda yavrularının sağlıklı gelişimini desteklemek için özel olarak uyarlanmıştır. Ayrıca sağlıklı bağışıklık sistemi gelişimini desteklemek için Vitamin C ve E de dahil olmak üzere etkisi kanıtlanmış besin öğeleri içerir. Bu formül, içerdiği faydalı prebiyotikler ve çok yüksek sindirilebilirliği olan proteinler sayesinde, sindirim sağlığı açısından bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlıklı dengesini desteklemeye yardımcı olur. ROYAL CANIN® Mini Starter Mother & Babydog genç yavru köpeklerde sağlıklı beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olan Omega-3 yağ asitleriyle zenginleştirilmiştir. ROYAL CANIN® Mini Starter Mother & Babydog’un taneleri suyla kolaylıkla ıslatılabilir ve böylelikle sütten kesilen yavru köpeklerin iştahını artıracak ideal bir lapa kıvamı elde edilebilir. 8 hafta gibi kısa bir süre içerisinde, yavru köpekleriniz bir sonraki büyüme evresinde beslenme gereksinimlerini karşılamak için özel olarak geliştirilen bir diyete ihtiyaç duyacaklar. Bu aşamada, kuru mama ya da soslu yaş mama olarak sunulan ROYAL CANIN® Mini Puppy’ye geçebilirsiniz.

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