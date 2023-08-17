Mini Starter
Kuru / Köpek
Küçük ırk (1-10 kg arası) anne köpek ve yavruları için tam yem – Gebelik dönemi sonu ve emzirme dönemindeki anne köpek – Sütten kesilen 2 aya kadar yavru köpekler.
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Onaylanmış Formül
%95 yetiştirici memnuniyeti. (2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen bir yetiştirici onay anketine dayanmaktadır. )
Özellikler
Doğal antidoksidanlar içerir. Yapay renklendiriciler içermez. Yapay tatlandırıcılar içermez.
Mother & Babydog’un Sağlık Desteği
STARTER anne köpeklerin son gebelik dönemindeki ve laktasyon dönemlerindeki özel ihtiyaçlarını ve 2 aya kadar olan yavru köpeklerin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde formüle edilmiştir.
Güçlü Bağışıklık Sistemi
Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış, E ve C vitaminleri de içeren özel kompleks sayesinde yavru köpeklerin bağışıklık sistemlerini destekler.
Mikrobiyom Desteği
Prebiyotik (MOS) kombinasyonu & yüksek sindirilebilirlikli proteinler sayesinde sağlıklı bağırsak mikrobiyotasını ve sindirim sağlığını destekler.
Beyin Gelişimi
Omega 3 yağ asitleri (DHA) ile zenginleştirilmiş bu formül, yavru köpeklerin beyin gelişimini ve sağlıklı görme fonksiyonlarını da destekler.
|Sadece Kuru Mama
|Yaş (Hafta)
|Yetişkin Hedef Kilosu
|0-3
|3 - 4
|4 - 5
|5 - 6
|6 - 7
|7 - 8
|1 kg
|BABY DOG MILK
|10g
|30g
|30g
|40g
|50g
|2 kg
|BABY DOG MILK
|10g
|30g
|30g
|40g
|50g
|3 kg
|BABY DOG MILK
|10g
|30g
|30g
|40g
|50g
|4 kg
|BABY DOG MILK
|10g
|30g
|60g
|80g
|95g
|5 kg
|BABY DOG MILK
|10g
|30g
|60g
|80g
|95g
|7 kg
|BABY DOG MILK
|10g
|30g
|90g
|120g
|145g
|10 kg
|BABY DOG MILK
|10g
|30g
|90g
|120g
|145g
|Karışık Beslenme: Kuru Mama + Yaş Mama
|Yaş Mama
|Yaş (Hafta)
|Yetişkin Hedef Kilosu
|195g Starter Mousse Mother And Babydog
|0 - 3
|3 - 4
|4 - 5
|5 - 6
|6 - 7
|7 - 8
|1 kg
|1/2
|BABY DOG MILK
|0g
|5g
|5g
|15g
|25g
|2 kg
|1/2
|BABY DOG MILK
|0g
|5g
|5g
|15g
|25g
|3 kg
|1/2
|BABY DOG MILK
|0g
|5g
|5g
|15g
|25g
|4 kg
|1/2
|BABY DOG MILK
|0g
|5g
|35g
|55g
|70g
|5 kg
|1/2
|BABY DOG MILK
|0g
|5g
|35g
|55g
|70g
|7 kg
|1/2
|BABY DOG MILK
|0g
|5g
|65g
|95g
|120g
|10 kg
|1/2
|BABY DOG MILK
|0g
|5g
|65g
|95g
|120g
|Sadece Kuru Mama
|HAFTA İÇERİSİNDE GEBELİK
|Köpeğin Kilosu
|6
|8
|Laktasyon döneminde
|1 kg
|29g
|34g
|Serbest
|2 kg
|55g
|65g
|Serbest
|3 kg
|66g
|77g
|Serbest
|4 kg
|95g
|110g
|Serbest
|5 kg
|96g
|114g
|Serbest
|7 kg
|124g
|146g
|Serbest
|10 kg
|162g
|191g
|Serbest
|Karışık Beslenme: Kuru Mama + Yaş Mama
|Yaş Mama
|HAFTA İÇERİSİNDE GEBELİK
|Köpeğin Kilosu
|195g Starter Mousse Mother And Babydog
|6
|8
|Laktasyon döneminde
|1 kg
|1/2
|4g
|9g
|Serbest
|3 kg
|1/2
|41g
|53g
|Serbest
|5 kg
|1/2
|72g
|89g
|Serbest
|7 kg
|1/2
|99g
|122g
|Serbest
|10 kg
|1/2
|137g
|167g
|Serbest
ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Mini Starter Mother & Babydog, yeni doğum yapan anne köpeklerin ve yavrularının beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. Bu formül, 10 kg’a kadar olan küçük yetişkin köpekler ve 2 aylığa kadar olan sütten kesilen yavrular için uygundur. Bu özel formül, küçük köpeğinizin yüksek enerji ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda yavrularının sağlıklı gelişimini desteklemek için özel olarak uyarlanmıştır. Ayrıca sağlıklı bağışıklık sistemi gelişimini desteklemek için Vitamin C ve E de dahil olmak üzere etkisi kanıtlanmış besin öğeleri içerir. Bu formül, içerdiği faydalı prebiyotikler ve çok yüksek sindirilebilirliği olan proteinler sayesinde, sindirim sağlığı açısından bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlıklı dengesini desteklemeye yardımcı olur. ROYAL CANIN® Mini Starter Mother & Babydog genç yavru köpeklerde sağlıklı beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olan Omega-3 yağ asitleriyle zenginleştirilmiştir. ROYAL CANIN® Mini Starter Mother & Babydog’un taneleri suyla kolaylıkla ıslatılabilir ve böylelikle sütten kesilen yavru köpeklerin iştahını artıracak ideal bir lapa kıvamı elde edilebilir. 8 hafta gibi kısa bir süre içerisinde, yavru köpekleriniz bir sonraki büyüme evresinde beslenme gereksinimlerini karşılamak için özel olarak geliştirilen bir diyete ihtiyaç duyacaklar. Bu aşamada, kuru mama ya da soslu yaş mama olarak sunulan ROYAL CANIN® Mini Puppy’ye geçebilirsiniz.