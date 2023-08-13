Yavru Köpeklerin Beyin Gelişim Süreci

Dilerseniz yavru köpekler için bu önemli döneme daha yakından bakalım.

Yavru köpeklerin gelişimini incelediğimizde doku seviyelerinin arttığını ve lokomotor sisteminin (hareket kabiliyeti sağlayan) oluşması için kemiklerle kasların geliştiğini görürüz. Aynı zamanda yavruların sinir sistemleri de olgunlaşır ve beyinle vücut arasındaki iletişimin gelişmesine yardımcı olur.

Dış dünyada yavru köpeğiniz giderek daha fazlasını keşfetmeye başlarken onun etrafıyla ilgili farkındalığı da artar. Yeni insanlar, yeni yerler, yeni numaralar ve yeni komutlar… sindirmeleri ve öğrenmeleri gereken bir sürü şeyle karşılaşır.

Köpeğiniz 8-9 haftalık olduğunda hızlı öğrenme kabiliyeti devreye girer. Bu dönemde uyaranları artırmaya, terbiyeli ve stressiz bir yetişkin olması için yavru köpeğinize bilmesi gereken her şeyi öğretmeye başlayabilirsiniz.

Ama unutmayın, bu karmaşık ve hızlı prosesin işe yaraması için yavru köpeğinizin doğru “yakıtı” alması gerekir. Bazı beslenme eksiklikleri, görme kaybı ve öğrenme kabiliyetlerinde düşüş gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, yavru köpeğinizin sağlıklı büyümesi ve beyin gelişimi açısından en uygun yöntem yaşamın doğru evresinde doğru besin öğeleri vermektir.