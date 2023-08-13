Yavru Köpeklerin Beyin Gelişim Süreci
Yavru köpekler nasıl büyür ve beyni nasıl gelişir?
Yeni doğmuş bir köpeğin normal şartlarda ilk iki hafta boyunca her gün vücut ağırlığının %5-10’u kadar kilo aldığını biliyor muydunuz? Peki kör doğduklarını, gözlerinin ve dış kulak kanallarının kapalı olduğunu? İşitme duyularının sekiz haftalık olana kadar tam gelişmediğini ama yetişkin olduklarında insan kulağından yaklaşık iki buçuk kat daha yüksek frekansları duyabildiklerini?
Bu gerçekten baş döndürücü dönemde yavru köpeğinizin beyni inanılmaz bir hızla gelişir ve altı haftalık olduğunda beyni yetişkin bir köpeğin beyninin yaklaşık %70’ine ulaşır.
Dilerseniz yavru köpekler için bu önemli döneme daha yakından bakalım.
Yavru köpeklerin gelişimini incelediğimizde doku seviyelerinin arttığını ve lokomotor sisteminin (hareket kabiliyeti sağlayan) oluşması için kemiklerle kasların geliştiğini görürüz. Aynı zamanda yavruların sinir sistemleri de olgunlaşır ve beyinle vücut arasındaki iletişimin gelişmesine yardımcı olur.
Dış dünyada yavru köpeğiniz giderek daha fazlasını keşfetmeye başlarken onun etrafıyla ilgili farkındalığı da artar. Yeni insanlar, yeni yerler, yeni numaralar ve yeni komutlar… sindirmeleri ve öğrenmeleri gereken bir sürü şeyle karşılaşır.
Köpeğiniz 8-9 haftalık olduğunda hızlı öğrenme kabiliyeti devreye girer. Bu dönemde uyaranları artırmaya, terbiyeli ve stressiz bir yetişkin olması için yavru köpeğinize bilmesi gereken her şeyi öğretmeye başlayabilirsiniz.
Ama unutmayın, bu karmaşık ve hızlı prosesin işe yaraması için yavru köpeğinizin doğru “yakıtı” alması gerekir. Bazı beslenme eksiklikleri, görme kaybı ve öğrenme kabiliyetlerinde düşüş gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, yavru köpeğinizin sağlıklı büyümesi ve beyin gelişimi açısından en uygun yöntem yaşamın doğru evresinde doğru besin öğeleri vermektir.
Beslenme nasıl yardımcı olur?
Omega-3 yağ asitleri (özellikle DHA) bakımından zengin bir diyetin hafıza, işitme, görme açısından faydalı olduğu ve beyin gelişimini desteklerken öğrenmeyi de kolaylaştırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Aslında, DHA bakımından zengin bir diyet uygulanan yavru köpeklerin ilave olarak desteklenmeyen tam bir dengeli diyetle beslenen köpeklere göre daha hızlı sorun çözdüğü araştırmalarla ortaya konulmuştur. Sonradan üzülmektense akılcı davranmak daha iyidir. Öyleyse, Omega-3’e evet edeme zamanı!
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