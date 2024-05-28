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Yavru köpeğinizin sağlıklı bakımı

Yavru köpeğiniz, yaşamın ilk aylarında inanılmaz bir dönüşüm geçirir. Bu aşamada sağlığına özen gösterip sağlıklı alışkanlıklar edinmesine yardımcı olarak sağlıklı bir geleceğin temellerini atmış olursunuz.

Yavru köpeğinizin sağlığını korumak için altı ipucu

Yavru köpeğinizi sağlığını korumak için ilk haftalarda yapabileceğiniz birçok basit şey vardır. Royal Canin veteriner hekimlerin ve beslenme uzmanlarının verdiği ipuçlarına göz atın.

1. Yavru köpeğinizin vücut dilini anlamayı öğrenin, böylece ne zaman hasta hissettiğini anlarsınız.

2. Bir şeyin doğru olmadığını düşünüyorsanız veya yavru köpeğiniz her zamanki gibi görünmüyorsa veteriner hekiminizle konuşun.

3. Yavru köpeğinizin uzman, dengeli bir yavru köpek mamasından doğru besinleri aldığından emin olun.

4. Yavru köpeğinize hem gündüz hem de gece sessizce uyuması ve dinlenmesi için bol bol fırsat tanıyın.

5. Köpekler başkalarıyla birlikte olmaktan hoşlanır. Bu yüzden yavru köpeğinizle zaman geçirin ve onunla etkileşime girip oyun oynamayı unutmayın.

6. Veteriner hekiminizin önerdiği aşılama ve parazit kontrol programı takvimini daima uygulayın.

Özel beslenmeyle yavru köpeğinizin bağışıklığını güçlendirin

Yavru köpeğinizin, uzun vadede, sağlığı ve sıhhati için yaşamın ilk aylarında güçlü bir bağışıklık sistemi geliştirmesi çok önemlidir. Bilimsel olarak geliştirilen formüllerimiz uzun vadede sağlıklı büyümeyi destekler.
Büyüme yolculuğuYavru köpek mamaları

Yavru köpeğinizin ilk veteriner hekim ziyaretinden en iyi şekilde yararlanma

Yavru köpeğiniz kendini evinde hissettikten sonra veteriner hekime götürme zamanı gelir. Aşılar ve parazit kontrol programı gibi veteriner hekiminizin yapması gereken önemli kontrol ve tedaviler bulunur. Bu basit işlemler yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasına yardımcı olur.

İlk veteriner hekim ziyareti

Aşılar ve parazit kontrol programı

Yavru köpek aşıları ve parazit önleyici tedavi en çok belirli tarihlerde takviyelerle birlikte verildiğinde etkilidir. Veteriner hekiminiz, yavru köpeğiniz için en uygun aşı ve parazit önleyici tedavi programını size sağlayabilir.
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Yavru köpeklerin aşılanması neden çok önemlidir?

Aşılar yavru köpeğin doğal bağışıklık sistemini güçlendirir ve çeşitli hastalıklara karşı korumada hayati önem taşır. Veteriner hekiminiz sekizinci hafta civarında yavru köpeğe ilk aşılarını yapmalıdır. Ayrıca aşıların etkisini yitirmemesi için her yıl tekrar/yıllık aşıları uygulanır.

 

Labrador Retriever puppy standing on a table being examined by two vets
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Hastalıklara karşı koruma

Önerilen yavru köpek aşıları parvovirüs, kafes hastalığı (Kennel Cough), köpek gençlik hastalığı, hepatit, parainfluenza virüsü ve kuduz gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.

Yaşam tarzına bağlı olarak yavru köpeğiniz için gereken aşılar hakkında veterineriniz tavsiyede bulunacak ve sizin için ayrıntılı bir aşılama programı hazırlayacaktır.

Welsh Cardigan Corgi puppy running outside on a beach
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Yavru köpeğinizde parazit kontrol programı

İç parazitler kilo kaybı, büyüme geriliği ve sindirim sorunlarına dahil bir dizi sağlık sorunlarına yol açabilen iç parazitlerdir. Yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi halen gelişmekte olduğundan parazit kapması daha olasıdır. Bu nedenle düzenli parazit tedavileri alması önemlidir.

Veteriner hekiminiz, yavru köpeğiniz için yaşam tarzına göre en iyi parazit tedavisi hakkında tavsiye verebilir. Çoğu yavru köpek altıncı aya kadar, sonrasındaysa en az her üç ila altı ayda bir parazit kontrol programı uygulamasına tabi tutulur.
Pomeranian puppy sitting on a table being examined by a vet
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Yavru köpeklerde sık rastlanan parazitler

Yavru köpeklerde sık rastlanan dört kurt türü vardır: Yuvarlak kurtlar ince bağırsağa yerleşir ve santimetrelerce uzunluğa ulaşarak ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Kancalı kurtlar ince bağırsağa tutunur ve yavru köpeğin kanından beslenerek ciddi miktarda kan ve besin kaybına yol açar.

Tenyalar uzun, düze ve beyazdır. Genelde köpeklere zarar vermese de kilo kaybına neden olabilir. Kamçılı kurtlar en nadir görülen kurtlardandır ve teşhis edilmesi zor olabilir.

English Cocker Spaniel puppy standing outdoors in a garden
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Yavru köpeklerde parazit belirtileri

Yavru köpeğinizde parazit olduğunu gösterebilecek aşağıdaki belirtilere dikkat edin: İshal ve/veya kusma, kuru veya sağlıksız tüyler, dışkıda kan, şişik karın, uyuşukluk, dışkıda anal bölgede ya da kusmukta görünen kurtlar.

Labrador Retriever puppy lying down on a white sheet

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Yavru Köpeklerin Beyin Gelişim Süreci

Young Jack Russell sitting in a vets office being given an injection.

Yavru köpek aşıları

Dachshund being held by a veterinarian

Köpek aşılama programı

Puppy dog lying down on an examination table in a vets office.

Köpek gençlik hastalığı

Young Labrador Retriever lying down on an examination table in a vets office.

Köpeklerde köpek hepatiti

Puppy Siberian Husky lying down on an examination table in a vets office.

Köpeklerde barınak hastalığı (kennel cough)

Young Dachshund standing on an examination table in a vets office.

Köpeklerde leptospiroz

Puppy Jack Russell sitting on an examination table in a vets office.

Köpeklerde parvovirüs

Young dog sitting on an examination table in a vets office.

Yavru köpek aşıları: Köpek parainfluenza virüsü

Dachshund puppy being examined by a vet

Yavru köpeğimi kısırlaştırmalı mıyım?

Yavru köpeğinizin kısırlaştırılması, sperm veya yumurta üretimi duracağından köpeğinizden yavru alamayacağınız anlamına gelir. Ancak hem sağlık hem de davranışla ilgili birçok avantajın yanı sıra istenmeyen yavruları önlemenizi sağlar.

Kısırlaştırma, erkek köpeklerde ve dişi köpeklerde farklı yöntemlerle gerçekleştirilir. Her ikisinde de yavru köpek veterinerde uyuşturulur ve küçük bir operasyon geçirir.

Yavru köpekleri kısırlaştırmanın avantajları

Black Labrador Retriever puppy lying down outside in the grass

Erkek köpekler

  • Testis ve anal bez tümörleri ile prostat büyümesi riskinde azalma.
  • Erkek köpeklerin bahçeniz içinde kendi bölgelerini işaretleme olasılığı daha düşüktür.
  • Erkek köpeğinizin diğer köpeklerle kavga etme, idrarla işaretleme ve agresif olma olasılığı azalır.
Shiba Inu puppy sleeping on a sofa

Dişi köpekler

  • Meme bezi tümörlerini önler.
  • Kızışma semptomları azalır veya ortadan kalkar.

Australian Shepherd puppies playing outside in snow

Her ikisi de

  • Cinsel yolla bulaşan hastalıkları önler.
  • Dişi köpekler artık erkek köpekler için çekici değildir.
  • İstenmeyen gebelikler ve yavrular olmaz.
Chocolate Labrador Retriever puppy being carried outdoors by owner

Yavru köpeklerin kısırlaştırılma zamanı

Kısırlaştırma genellikle ergenlik başlangıcında yapılır. Dişilerde bu genelde dört ila dokuzuncu ay, erkeklerde ise yedi ila onuncu ay arasındadır. Küçük ırk köpekler, büyüklere kıyasla ergenliğe daha hızlı girer. Bu yüzden yavru köpeğiniz için en iyi zamanı veterinerinize sormak en iyisidir.

Kısırlaştırmadan sonra yavru köpeğinizin diyetinin değiştirilmesi

Yavru köpek kısırlaştırıldıktan sonra daha kolay kilo alma eğilimindedir çünkü iştahı artar ancak daha az aktiftir. Fazla kilolu olmak çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir, bu nedenle yavru köpeğinizin diyetini buna uygun şekilde ayarlamak önemlidir.
Kısırlaştırılmış köpekler için tasarlanmış mamalar, daha az kaloriye ve yavru köpeğinizin çok kilo almadan tok hissetmesine yardımcı olmak için daha yüksek lif içeriğine sahiptir. Veterinerinizden yavru köpeğinizin yeni diyeti için tavsiye isteyin ve alışmaları için ameliyatlarından bir hafta öncesinden kademeli olarak geçiş yapın.

Büyüme yolculuğuYavru köpek mamaları

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Puppy West Highland White Terrier sitting on an examination table in a vets office.

Dişi bir köpek ne zaman kısırlaştırılmalıdır?

Corgi puppy laying on the floor with a cone

Erkek köpeğimi kısırlaştırmalı mıyım?

Yavru köpekler için yaygın sağlık sorunları

Yavru köpeğinizin yaşayabileceği yaygın sağlık sorunlarını ve dikkat etmeniz gereken belirtileri bilmeniz, kendinizi güvende hissetmenize ve dostunuza daha iyi bakmanıza yardımcı olabilir.

Sık görülen sağlık sorunları
Labrador puppy black and white eating from red bowl

Yavru köpeğinizin sağlığını korumak için doğru beslenme

Yavru köpeğinizin diyeti, uzun vadeli sağlığı ve sıhhati açısından en önemli faktörlerden biridir. Kemiklerinin ve bağışıklık sisteminin gücünden sindirim rahatlığına ve tüy sağlığına kadar her şeyi etkiler.
Yavru köpeğiniz yetişkinliğe erişip yaş aldıkça, özellikle ilk yılda beslenme ihtiyaçları değişecektir. Ona hayatı için en büyük avantajı verebilmek amacıyla, yaşına ve bireysel ihtiyaçlarına uygun miktarlarda doğru diyeti sağlamanız önem taşır.

Yavru köpeğinizi besleme

Yavru Köpeklerin Beyin Gelişim Süreci

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Farklı yaş, boy ve ırktan yavru köpeklerin kendilerine özgü beslenme ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış beslenme.
Büyüme yolculuğuYavru köpek mamaları