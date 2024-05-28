Yavru köpeğinizin sağlıklı bakımı
Yavru köpeğinizin sağlığını korumak için altı ipucu
1. Yavru köpeğinizin vücut dilini anlamayı öğrenin, böylece ne zaman hasta hissettiğini anlarsınız.
2. Bir şeyin doğru olmadığını düşünüyorsanız veya yavru köpeğiniz her zamanki gibi görünmüyorsa veteriner hekiminizle konuşun.
3. Yavru köpeğinizin uzman, dengeli bir yavru köpek mamasından doğru besinleri aldığından emin olun.
4. Yavru köpeğinize hem gündüz hem de gece sessizce uyuması ve dinlenmesi için bol bol fırsat tanıyın.
5. Köpekler başkalarıyla birlikte olmaktan hoşlanır. Bu yüzden yavru köpeğinizle zaman geçirin ve onunla etkileşime girip oyun oynamayı unutmayın.
6. Veteriner hekiminizin önerdiği aşılama ve parazit kontrol programı takvimini daima uygulayın.
Özel beslenmeyle yavru köpeğinizin bağışıklığını güçlendirin
Yavru köpeğinizin ilk veteriner hekim ziyaretinden en iyi şekilde yararlanma
Yavru köpeğiniz kendini evinde hissettikten sonra veteriner hekime götürme zamanı gelir. Aşılar ve parazit kontrol programı gibi veteriner hekiminizin yapması gereken önemli kontrol ve tedaviler bulunur. Bu basit işlemler yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasına yardımcı olur.İlk veteriner hekim ziyareti
Aşılar ve parazit kontrol programı
Yavru köpeklerin aşılanması neden çok önemlidir?
Hastalıklara karşı koruma
Önerilen yavru köpek aşıları parvovirüs, kafes hastalığı (Kennel Cough), köpek gençlik hastalığı, hepatit, parainfluenza virüsü ve kuduz gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.
Yaşam tarzına bağlı olarak yavru köpeğiniz için gereken aşılar hakkında veterineriniz tavsiyede bulunacak ve sizin için ayrıntılı bir aşılama programı hazırlayacaktır.
Yavru köpeğinizde parazit kontrol programı
İç parazitler kilo kaybı, büyüme geriliği ve sindirim sorunlarına dahil bir dizi sağlık sorunlarına yol açabilen iç parazitlerdir. Yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi halen gelişmekte olduğundan parazit kapması daha olasıdır. Bu nedenle düzenli parazit tedavileri alması önemlidir.
Yavru köpeklerde sık rastlanan parazitler
Yavru köpeklerde sık rastlanan dört kurt türü vardır: Yuvarlak kurtlar ince bağırsağa yerleşir ve santimetrelerce uzunluğa ulaşarak ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Kancalı kurtlar ince bağırsağa tutunur ve yavru köpeğin kanından beslenerek ciddi miktarda kan ve besin kaybına yol açar.
Tenyalar uzun, düze ve beyazdır. Genelde köpeklere zarar vermese de kilo kaybına neden olabilir. Kamçılı kurtlar en nadir görülen kurtlardandır ve teşhis edilmesi zor olabilir.
Yavru köpeklerde parazit belirtileri
Yavru köpeğinizde parazit olduğunu gösterebilecek aşağıdaki belirtilere dikkat edin: İshal ve/veya kusma, kuru veya sağlıksız tüyler, dışkıda kan, şişik karın, uyuşukluk, dışkıda anal bölgede ya da kusmukta görünen kurtlar.
Yavru köpeğimi kısırlaştırmalı mıyım?
Yavru köpeğinizin kısırlaştırılması, sperm veya yumurta üretimi duracağından köpeğinizden yavru alamayacağınız anlamına gelir. Ancak hem sağlık hem de davranışla ilgili birçok avantajın yanı sıra istenmeyen yavruları önlemenizi sağlar.
Kısırlaştırma, erkek köpeklerde ve dişi köpeklerde farklı yöntemlerle gerçekleştirilir. Her ikisinde de yavru köpek veterinerde uyuşturulur ve küçük bir operasyon geçirir.
Yavru köpekleri kısırlaştırmanın avantajları
Erkek köpekler
- Testis ve anal bez tümörleri ile prostat büyümesi riskinde azalma.
- Erkek köpeklerin bahçeniz içinde kendi bölgelerini işaretleme olasılığı daha düşüktür.
- Erkek köpeğinizin diğer köpeklerle kavga etme, idrarla işaretleme ve agresif olma olasılığı azalır.
Dişi köpekler
- Meme bezi tümörlerini önler.
- Kızışma semptomları azalır veya ortadan kalkar.
Her ikisi de
- Cinsel yolla bulaşan hastalıkları önler.
- Dişi köpekler artık erkek köpekler için çekici değildir.
- İstenmeyen gebelikler ve yavrular olmaz.
Yavru köpeklerin kısırlaştırılma zamanı
Kısırlaştırmadan sonra yavru köpeğinizin diyetinin değiştirilmesi
Yavru köpekler için yaygın sağlık sorunları
Yavru köpeğinizin yaşayabileceği yaygın sağlık sorunlarını ve dikkat etmeniz gereken belirtileri bilmeniz, kendinizi güvende hissetmenize ve dostunuza daha iyi bakmanıza yardımcı olabilir.Sık görülen sağlık sorunları