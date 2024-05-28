Yavru köpeğinizin sağlıklı bakımı

Yavru köpeğinizde parazit kontrol programı

İç parazitler kilo kaybı, büyüme geriliği ve sindirim sorunlarına dahil bir dizi sağlık sorunlarına yol açabilen iç parazitlerdir. Yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi halen gelişmekte olduğundan parazit kapması daha olasıdır. Bu nedenle düzenli parazit tedavileri alması önemlidir.

Veteriner hekiminiz, yavru köpeğiniz için yaşam tarzına göre en iyi parazit tedavisi hakkında tavsiye verebilir. Çoğu yavru köpek altıncı aya kadar, sonrasındaysa en az her üç ila altı ayda bir parazit kontrol programı uygulamasına tabi tutulur.