Yavru köpek bakımının temelleri
Yavru köpeğe bakım yapmak neden önemlidir?
Lastik fırça
İnce fırça
İğneli tarak
Kıl fırça
Geniş dişli tarak
Sıyırma bıçağı
Tırnak makası
Diş fırçası ve diş macunu
Köpek şampuanı
Beslenme ve tüy bakımı
Yavru köpeğinizin kürk bakımı
Kısa kesilmiş tüyler
Kısa-orta tüyler
Kısa-orta tüylü ırklar arasında Golden Retriever'ler, Alman Çoban Köpekleri ve Boarder Collie'ler bulunur. Bu ırklar, hem üst hem de alt katman içerebilen tüylerinin yoğunluğu nedeniyle iki günde bir taranmalıdır.
Ölü tüyleri ve deriyi olabildiğince gevşetmek için tüylerin ters yönünde bir köpek tarağı kullanın ve alt katmanı sıyırın. Bu kalıntılar daha sonra tüylerin çıkış yönünde gezdirilen bir kıl fırça kullanılarak giderilebilir.
Kalıntıları ve düğümleri nazikçe gidermek için kuyrukta ve patilerde geniş dişli bir tarak kullanılabilir.
Uzun tüyler
Güzel görünüşüne rağmen, uzun tüylü kürkler günlük fırçalama gerektirir. Bu, örneğin yetişkin Afgan Tazılarında günde bir saat kadar sürebilir. Tüylerdeki düğümlenmeleri ve dolaşmaları açmak için tüylerin çıkış yönüne doğru bir köpek tarağı kullanın. Tüyler çok uzun olduğu için yavrunun derisini çekebilir, bu yüzden fırçalamanın nazikçe yapılması gerekir.
Yorkshire Terrier gibi ipeksi tüyleri olan ırklarda kıl fırça kullanmak parlaklık katacaktır. Uzun Tüylü Collie gibi alt katmanı kalın tüylere sahip ırklarda kirleri çıkarmak için bir tel fırça kullanılabilir. Gövde altı ve bacaklardaki tüyleri açmak için geniş dişli bir tarak kullanılabilir.
Tüyleri eşit uzunlukta kesmek ve düğüm oluşturma veya yabancı cisimleri çekme olasılığı yüksek olan tüyleri azaltmak için makas kullanılabilir.
Kabarık tüyler
Kıvırcık tüy
Poodle, Bichon Frise ve diğer kıvırcık tüylü ırkların tüy bakımı diğerlerinden oldukça farklıdır. Az tüy döken ve dolayısıyla hipoalerjenik ırklar olarak bilinseler de, tüyleri dolaşmaya daha yatkındır ve bu yüzden her gün fırçalanmaları gerekir.
İnce bir fırça yardımıyla tüm kalıntıları nazikçe giderdikten sonra tüm vücuttaki düğümleri tarakla açın. Yürüyüş sırasında toplanmış olabilecek tüm yabancı cisimleri gidermek için bacak, pati ve göbek bölgelerine dikkat edin.
Yavru köpeğinize banyo yaptırmak
Yavru köpeğin yıkanması için en uygun zaman
Yavru köpeğin yıkanması
- Yavru köpeğinizin su olmadan banyoya alışmasına olanak tanıyın, alanı koklamasına izin verin ve bunu yaparken onları sevin.
- Yanıklardan kaçınmak için banyoda ılık suyu açın ve yavaş yavaş yavruyu tekrar içeri sokun
- Tüylerin her yerini ıslatın ve gözlerine dikkat ederek özel yavru köpek şampuanı uygulayın.
- Yavru köpeğinizi tüm süreç boyunca sevmeye ve güven vermeye devam edin
- Bol su ile iyice durulayın, titrememesi için başını en sona bırakın
Yavru köpeğin tüylerinin kurulanması
Banyodan sonra, yavru köpeğinizi havluyla iyice ovun ve tamamen kuruyana kadar ılık bir odada tutun. Yaz aylarında alternatif olarak, çamur içinde yuvarlanmayı sevmediği sürece, yavruyu bahçeye veya yürüyüşe çıkarabilirsiniz.
Kıvırcık tüylü köpekler için bir saç kurutma makinesinin kullanılması önerilebilir, ancak köpeği yakmamaya özen gösterilmeli ve aynı zamanda tüyleri fırçalanmalıdır.
1.Yavru köpeğinizin kulaklarının temizlenmesi
2.Yavru köpeğinizin dişlerinin bakımı
3.Yavru köpeğinizin tırnakları nasıl kesilir?
Yavru köpeğinizin tırnakları nasıl kesilir?
Yavru köpeğinizin ayak tırnakları sert yüzeylerde yürüdükçe kendiliğinden aşınır, ancak çok uzarlarsa bunları kesmeniz gerekebilir. Yavru köpeğin ayak tırnaklarında yer alan kan damarlarına zarar vermemek için ayak tırnakları kesilirken dikkatli olunmalıdır. Tırnağı özel makaslarla aşağıdan yukarıya doğru kesin. Bu işlemin tercihen zemine 45 derecelik açıyla yapılması gerekir. Alt kesimin pürüzsüz olması, çatlak içermemesi ve üzerinde çatlak oluşmamış olması gerekir.
Yavru köpeğinizin tırnaklarını ne zaman keseceğinizden emin değilseniz veya nasıl yapıldığını görmek isterseniz veterinerinize danışın.