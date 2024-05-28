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Yavru köpek bakımının temelleri

Yavru köpeğinizi erken yaşlardan itibaren insan dokunuşuna alıştırmak, bakımının hayatı boyunca daha kolay yapılmasını sağlayacaktır. Her köpek ırkının benzersiz bakım ihtiyaçları vardır ve bu ihtiyaçların anlaşılması, köpeklerinizin sağlıklı tüylerinin korunması için önemlidir.

Bakım, yavru köpeğinizin tüy sağlığı, göz, kulak ve burun hijyenine sağladığı açık avantajlara ek olarak yavru köpeğinizin cildinin sağlıklı haline alışmanızı ve olağan dışı bir durum olduğunda daha kolay fark etmenizi sağlar.

Yavru köpeğe bakım yapmak neden önemlidir?

Yavru köpekleri küçük yaşlardan itibaren insan dokunuşuna alıştırmak iyi bir fikirdir. Bir köpek yavruluk döneminden itibaren bakıma dikkatlice alıştırılırsa, deneyim onun için daha az stresli ve sizin için daha sakin olur. Böylece bakım ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilirsiniz.

Lastik fırça

Kısa kesilmiş tüylerden ölü deri ve tüyleri gidermek için kullanılır

İnce fırça

Tüylerin çıkış yönünün tersine doğru tarandığında kalıntıları giderir ve alt katmandaki fazlalık tüyleri alır. Kıvırcık ve kabarık tüylerin bakımı için idealdir

İğneli tarak

Uzun veya ipeksi tüylerde özellikle yaygın görülen düğümleri veya dolaşmaları açmak için kullanılır

Kıl fırça

Fırçalama sonrası köpeğin tüylerindeki kalıntıları gidermek için kullanılır

Geniş dişli tarak

Kuyruk ve patilerde kullanılabilecek daha nazik bir araç

Sıyırma bıçağı

Kabarık tüylü köpeklerin tüylerini yılda dört veya beş kez inceltmek için kullanılır. Bu aracın bir bakım uzmanı tarafından kullanılması gerekir

Tırnak makası

Köpekler için özel tırnak makasları, yavru köpeğinizin tırnaklarının herhangi bir zarar vermeden kesilmesine yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Diş fırçası ve diş macunu

İnsanlara yönelik diş macunu yavru veya yetişkin köpekler için uygun değildir, bu nedenle köpekler için özel olarak yapılmış diş macunu kullanmak en iyisidir

Köpek şampuanı

Köpeklerin derisi hassastır ve pH dengeleri insanlarınkinden farklıdır, bu nedenle deri ve tüy sağlıkları için özel köpek şampuanı kullanmak gerekir

Beslenme ve tüy bakımı

Bir köpeğin tüyleri, beslenmesinin güçlü bir yansımasıdır. Parlak, yumuşak tüyler ve sağlıklı deri, yavru köpeğinizin mamasının Omega 3 ve 6 amino asitleriyle zenginleştirildiğinin bir göstergesidir. Öte yandan uygun besin ögelerini, uygun oranda içermeyen bir mama, mat ve cansız tüylerle sonuçlanabilir. Uygun besin ögelerini, uygun oranda içeren bir mama ise yavru köpeğinizin tüylerine bakım yapmanın ilk adımıdır.

Yavru köpeğinizin kürk bakımı

Tüy uzunluğu ne olursa olsun, ciltte tahrişi ve keçelenmeyi önlemek için yavru köpeğinize bakım yapmanız gereklidir. Köpeklerde tüy dökme genellikle ilkbahar ve sonbaharda artsa da tüm yıl boyunca gerçekleşebilir. Düzenli fırçalama ve banyo, ölü tüylerin giderilmesine yardımcı olur. En uygun sıklık ve ihtiyaç duyacağınız malzemeler, kürk yapısına bağlı olarak değişir.

Kısa kesilmiş tüyler

Dalmaçyalılar, Kısa Tüylü Alman Pointerler ve Danua'lar gibi kısa tüylü ırklar düzenli bakım gerektirmese de her hafta bir veya iki kez fırçalanmaları gerekir. Ölü deri ve tüyler, lastik fırça ile taranarak gevşetilir. Kalıntılar daha sonra tahrişi önlemek amacıyla tüylerin çıkış yönünde gezdirilen bir kıl fırça kullanılarak giderilebilir.

Kısa-orta tüyler

Kısa-orta tüylü ırklar arasında Golden Retriever'ler, Alman Çoban Köpekleri ve Boarder Collie'ler bulunur. Bu ırklar, hem üst hem de alt katman içerebilen tüylerinin yoğunluğu nedeniyle iki günde bir taranmalıdır.

Ölü tüyleri ve deriyi olabildiğince gevşetmek için tüylerin ters yönünde bir köpek tarağı kullanın ve alt katmanı sıyırın. Bu kalıntılar daha sonra tüylerin çıkış yönünde gezdirilen bir kıl fırça kullanılarak giderilebilir.

Kalıntıları ve düğümleri nazikçe gidermek için kuyrukta ve patilerde geniş dişli bir tarak kullanılabilir.

Uzun tüyler

Güzel görünüşüne rağmen, uzun tüylü kürkler günlük fırçalama gerektirir. Bu, örneğin yetişkin Afgan Tazılarında günde bir saat kadar sürebilir. Tüylerdeki düğümlenmeleri ve dolaşmaları açmak için tüylerin çıkış yönüne doğru bir köpek tarağı kullanın. Tüyler çok uzun olduğu için yavrunun derisini çekebilir, bu yüzden fırçalamanın nazikçe yapılması gerekir.

Yorkshire Terrier gibi ipeksi tüyleri olan ırklarda kıl fırça kullanmak parlaklık katacaktır. Uzun Tüylü Collie gibi alt katmanı kalın tüylere sahip ırklarda kirleri çıkarmak için bir tel fırça kullanılabilir. Gövde altı ve bacaklardaki tüyleri açmak için geniş dişli bir tarak kullanılabilir.

Tüyleri eşit uzunlukta kesmek ve düğüm oluşturma veya yabancı cisimleri çekme olasılığı yüksek olan tüyleri azaltmak için makas kullanılabilir.

Kabarık tüyler

İrlanda Terrier'leri ve Schnauzer'lar gibi kabarık tüylü ırkların tüylerinin yılda dört ila beş kez inceltilmesi gerekir. Bu işlem, bir sıyırma bıçağıyla, ölü tüyleri bıçak ve baş parmak arasında sıkıştırarak yapılabilir. Bu işlem düzgün yapıldığında köpek için kesinlikle acı verici değildir. Bu bakım tekniğini denemeden önce bir profesyonelle konuşun.

Kıvırcık tüy

Poodle, Bichon Frise ve diğer kıvırcık tüylü ırkların tüy bakımı diğerlerinden oldukça farklıdır. Az tüy döken ve dolayısıyla hipoalerjenik ırklar olarak bilinseler de, tüyleri dolaşmaya daha yatkındır ve bu yüzden her gün fırçalanmaları gerekir.

İnce bir fırça yardımıyla tüm kalıntıları nazikçe giderdikten sonra tüm vücuttaki düğümleri tarakla açın. Yürüyüş sırasında toplanmış olabilecek tüm yabancı cisimleri gidermek için bacak, pati ve göbek bölgelerine dikkat edin.

Yavru köpeğinize banyo yaptırmak

Yavru köpeğiniz yüzmeyi seviyorsa veya yürüyüşlerde sıklıkla çamura bulanıyorsa düzenli banyo yapmaya ihtiyaç duyabilir. Uzun tüylü köpeklerin, tüylerinin temiz kalması için diğerlerinden daha sık banyo yapması gerekebilir.

Yavru köpeğin yıkanması için en uygun zaman

Yavru köpeğinizi çok sık yıkamamanız gerektiğini unutmayın. Sık yıkama, ciltte doğal pH dengesinin bozulmasına ve kürkünde kurumaya yol açabilir. Büyüyen yavru köpeği yalnızca gerekli olduğunda yıkayın.

Yavru köpeğin yıkanması

  • Yavru köpeğinizin su olmadan banyoya alışmasına olanak tanıyın, alanı koklamasına izin verin ve bunu yaparken onları sevin.
  • Yanıklardan kaçınmak için banyoda ılık suyu açın ve yavaş yavaş yavruyu tekrar içeri sokun
  • Tüylerin her yerini ıslatın ve gözlerine dikkat ederek özel yavru köpek şampuanı uygulayın.
  • Yavru köpeğinizi tüm süreç boyunca sevmeye ve güven vermeye devam edin
  • Bol su ile iyice durulayın, titrememesi için başını en sona bırakın

Yavru köpeğin tüylerinin kurulanması

Banyodan sonra, yavru köpeğinizi havluyla iyice ovun ve tamamen kuruyana kadar ılık bir odada tutun. Yaz aylarında alternatif olarak, çamur içinde yuvarlanmayı sevmediği sürece, yavruyu bahçeye veya yürüyüşe çıkarabilirsiniz.

Kıvırcık tüylü köpekler için bir saç kurutma makinesinin kullanılması önerilebilir, ancak köpeği yakmamaya özen gösterilmeli ve aynı zamanda tüyleri fırçalanmalıdır.

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1.Yavru köpeğinizin kulaklarının temizlenmesi

Veterineriniz, türe bağlı olarak yavru köpeğinizin kulakları için en uygun temizleme rutinini önerebilir. Köpeklerin sarkık ya da dik kulakları vardır ve düşük kulaklara sahip olanlar diğer ırklardan daha fazla bakım gerektirebilir. Köpeğinizin kulağını evde temizlemeniz istenirse, bunu özel olarak formüle edilmiş bir çözeltiyle yapmanız gerekir. Yavru köpeğinizin kulak kanalına dikkatlice birkaç damla sıkın, sonra kulaklarının tabanına yaklaşık 30 saniye boyunca çok nazikçe masaj yapın. Çözelti kalırsa, kulağı pamuk ile dikkatlice silin.

2.Yavru köpeğinizin dişlerinin bakımı

Yavru köpekler katı gıda tüketmeye başladıktan sonra dişlerinde plak birikmeye başlayabilir. Temizlenmemesi halinde tartar ve diş eti iltihabına yol açabilir. Yavru köpeğinize diş bakımı uygulamanın en iyi yolu, köpekler için özel tasarlanan bir diş fırçası ve diş macunu ile haftada birkaç kez fırçalamaktır. Çiğneme çubukları da plak ve tartar oluşumunu yavaşlatabilir. İdeal olarak, plak ve tartar oluşumunu önlemek üzere yavru köpeğe haftada en fazla iki üç kez bu çiğneme çubuklarından verilmelidir. Aşırı kilo alımını önlemek için bunların yavru köpeğin günlük kalori miktarını hesaplarken dikkate alınması gerekir. Yavru köpeğinize en uygun çiğneme çubuğu türü için veterinerinize danışın.

3.Yavru köpeğinizin tırnakları nasıl kesilir?

Köpekler iki tür tırnağa sahiptir: arka tırnaklar ve ayak tırnakları. Arka tırnak genellikle ön bacakların yanında bulunurken, ayak tırnakları patilerde bulunur. Yavru köpeğinizin ayak tırnakları sert yüzeylerde yürüdükçe kendiliğinden aşınır, ancak çok uzarlarsa bunları kesmeniz gerekebilir.

Yavru köpeğinizin tırnakları nasıl kesilir?

Yavru köpeğinizin ayak tırnakları sert yüzeylerde yürüdükçe kendiliğinden aşınır, ancak çok uzarlarsa bunları kesmeniz gerekebilir. Yavru köpeğin ayak tırnaklarında yer alan kan damarlarına zarar vermemek için ayak tırnakları kesilirken dikkatli olunmalıdır. Tırnağı özel makaslarla aşağıdan yukarıya doğru kesin. Bu işlemin tercihen zemine 45 derecelik açıyla yapılması gerekir. Alt kesimin pürüzsüz olması, çatlak içermemesi ve üzerinde çatlak oluşmamış olması gerekir.

Yavru köpeğinizin tırnaklarını ne zaman keseceğinizden emin değilseniz veya nasıl yapıldığını görmek isterseniz veterinerinize danışın.

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