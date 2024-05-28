Yavru köpek bakımının temelleri

Kısa-orta tüylü ırklar arasında Golden Retriever'ler, Alman Çoban Köpekleri ve Boarder Collie'ler bulunur. Bu ırklar, hem üst hem de alt katman içerebilen tüylerinin yoğunluğu nedeniyle iki günde bir taranmalıdır.

Ölü tüyleri ve deriyi olabildiğince gevşetmek için tüylerin ters yönünde bir köpek tarağı kullanın ve alt katmanı sıyırın. Bu kalıntılar daha sonra tüylerin çıkış yönünde gezdirilen bir kıl fırça kullanılarak giderilebilir.

Kalıntıları ve düğümleri nazikçe gidermek için kuyrukta ve patilerde geniş dişli bir tarak kullanılabilir.