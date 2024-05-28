Yavru köpeğinizin yeni evine gelişine hazırlık
Yavru köpeğiniz için hazırlık yapma
Evinizin yavru köpek için hazırlanması
Yavru köpekler meraklıdır ve keşfetmeyi çok severler. Bu nedenle yavru köpeğinizin eve gelişinden önce evinizin güvenli olduğundan emin olmanız önemlidir. İşte evinizi yavru köpeğiniz için hazırlamanız amacıyla oluşturduğumuz kontrol listesi:
2.Açıkta kalan kabloları saklayın veya taşıyın
1.Elektrik prizlerini kapatın
3.Pencereler, balkonlar ve merdivenleri gözetin
5.Küçük veya keskin nesneleri kaldırın
4.Tıbbi ürünleri, kimyasalları, tehlikeli sıvıları ve zehirli bitkileri uzaklaştırın
Bahçenizin yavru köpek için hazırlanması
Yavru köpeğiniz dışarıda zaman geçirmekten keyif alacaktır. Bu yüzden bahçenizin keşfedilmeye uygun ve güvenli olduğundan emin olmanız gerekir. Göz önünde bulundurmanız gereken bazı önemli konular:
1.Çitlerdeki boşlukları onarın
4.Bahçe aletlerini gözden uzakta saklayın
2.Zehirli bitkileri çıkarın
3.Bahçe malzemelerinizi gözden geçirin
Yavru köpeğiniz için ihtiyacınız olacak şeyler
Yavru köpek maması seçimi
Yeni yavru köpek mamasına nasıl geçilir?
Yavru köpek beslenmesinin önemi
Ailenizi ve evcil hayvanlarınızı yavru köpeğiniz için hazırlama
Bir yavru köpeği eve getirmeden önce, herkesin güvende olması ve yavru köpeğinizin kolayca uyum sağlaması için göz önünde bulundurmanız gereken pek çok konu vardır.
Yavru köpeğinizi çocuklarınız, yaşlı aile üyeleriniz, misafirleriniz ve mevcut evcil hayvanlarınızla tanıştırmanın en iyi yolunu öğrenin.
Veteriner kliniği nasıl bulunur?
Veteriner hekim bulma
Neleri göz önünde bulundurmalısınız?
İyi bir veteriner hekim bulmanın en iyi yollarından biri, arkadaşlarınızdan ve ailenizden tavsiyeler istemektir. Veteriner hekim konusunda aşağıdakileri göz önünde bulundurmalısınız:
- Konum – Oraya kolayca ulaşabilir misiniz?
- Tesis – İyi donanımlı, bakımlı ve temiz mi?
- Hizmetler – Mesai saatleri dışında ve koruyucu hizmetler var mı?
Önce veteriner hekiminizi tanıyın
Karar vermeden önce, sizin için uygun olduğundan emin olmak üzere veteriner hekiminizi tanımanız önemlidir.
Bir veteriner hekim seçtikten sonra, ihtiyacınız olduğunda acil durum numarasına sizin ve ailenizin kolayca erişebileceğinizden emin olun.