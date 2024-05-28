Yavru köpeğinizin yeni evine gelişine hazırlık

Yatak Kolay temizlenebilir ve yavru köpeğinizin büyüdüğünde de uyuyabileceği bir yatak seçin.

Yavru köpek pedleri Bunlar, beklenmedik bir kazayı temizlemek için kullanışlıdır. Bu yüzden elinizin altında bol miktarda bulundurduğunuzdan emin olun.

Kafes Bir yetişkin olduğunda köpeğinizin kafesinde ayakta durabileceği, dönebileceği, uzanabileceği ve esnetme hareketleri yapabileceği kadar alan olmalıdır.

Mama ve su kapları Paslanmaz çelik kaplar, çiğnenemedikleri için iyidir. Aynı zamanda temizlenmeleri kolaydır ve paslanmaz, küçük parçalar dökmez veya kırılmazlar. Gürültü konusunda hassas olan köpek yavruları ise plastik kaplar tercih edebilir.

Büyümeyi destekleyecek yavru köpek maması Başlangıçta bu, yavru köpeğinizi almadan önce ona verilen mamayla aynı mama olmalıdır.

Oyuncaklar Yavru köpeğinizin boyuna uygun oyuncaklar, toplar veya içinden ödül çıkan çiğneme çubukları satın alın. Lastik köpek oyuncakları genellikle daha dayanıklıdır.

Tasma ve kayış Yavru köpeğiniz büyüdükçe ayarlanacak bir tasma seçin. Ve başlarının üzerinden kaymayacak kadar sıkı olup olmadığını kontrol edin.

Temizlik malzemeleri Yavru köpeğinizin tuvalet kazalarıyla ilişkilendirmemesi için güçlü kokusu olmayan zararsız temizlik malzemeleri satın alın.

Bakım ekipmanları Yavru köpeğinizin tüy tipine bağlı olarak bir fırça, tarak veya bakım eldiveni gerekebilir. Ayrıca köpekler için tasarlanmış tırnak makaslarına da ihtiyacınız olacaktır.