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Yavru köpeğinizin yeni evine gelişine hazırlık

Evine yeni gelen yavru köpeğin karşılanması, heyecan ve mutluluk verici olmasının yanında bazı zorlukları da beraberinde getirir. Hazırlığınızı iyi yaptığınızda yavru köpeğiniz eve daha hızlı alışır ve tüm süreç sizin için daha keyifli geçer.

Yavru köpeğiniz için hazırlık yapma

Yavru köpeğinizi almadan önce hazır olduğunuzdan emin olmak için yapılması gereken birçok şey vardır. Onun için önemli ekipmanı temin etmenin yanı sıra evde uygun hazırlıkları yapmak da çok önemlidir. Dikkate alınması gereken önemli konular:

Evinizin yavru köpek için hazırlanması

Yavru köpekler meraklıdır ve keşfetmeyi çok severler. Bu nedenle yavru köpeğinizin eve gelişinden önce evinizin güvenli olduğundan emin olmanız önemlidir. İşte evinizi yavru köpeğiniz için hazırlamanız amacıyla oluşturduğumuz kontrol listesi:

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2.Açıkta kalan kabloları saklayın veya taşıyın

Yeni yavru köpeğinizin çiğneyebileceği açıkta kalan kabloları kontrol edin ve bunları kablo bağları veya örtülerle toplayarak köpeğinizin dolanmasını önleyin.

1.Elektrik prizlerini kapatın

Yavru köpeğinizi elektrik çarpmasına izin vermeyin! Evinizin çeşitli noktalarındaki elektrik prizleri için kapak satın alarak, yavru köpeğinizi elektrik çarpmasına karşı koruyabilirsiniz.

3.Pencereler, balkonlar ve merdivenleri gözetin

Yavru köpekler meraklıdır ve keşif yaparken kolayca sıkışabilir veya yüksek yerlerden düşebilirler. Dışarıya açılan pencerelerin ve kapıların kilitli olduğundan, (mümkünse) balkonların emniyete alındığından ve yavru köpeğinizin merdivenlere erişemeyeceğinden emin olun.

5.Küçük veya keskin nesneleri kaldırın

Evinize bakın ve elastik bantlar veya raptiyeler, keskin nesneler veya plastik torbalar gibi yavru köpeğinizin çiğneyebileceği veya yutabileceği küçük ve/veya keskin nesneleri kaldırın.

4.Tıbbi ürünleri, kimyasalları, tehlikeli sıvıları ve zehirli bitkileri uzaklaştırın

Zararlı olabilecek mutfak ve banyo ürünlerini güvenli bir yerde saklayın. Yavru köpekler için zehirli olabilecek bitkileri beslemekten kaçının ve özellikle köpekler için zararlı olduğu bilinen elektronik sigara yedeklerini ve ekran yıkama malzemelerini unutmayın.

Bahçenizin yavru köpek için hazırlanması

Yavru köpeğiniz dışarıda zaman geçirmekten keyif alacaktır. Bu yüzden bahçenizin keşfedilmeye uygun ve güvenli olduğundan emin olmanız gerekir. Göz önünde bulundurmanız gereken bazı önemli konular:

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1.Çitlerdeki boşlukları onarın

Boşlukları doldurmanın zamanı geldi! Çitinizde delik olmadığından ve kapınızın güvenli olduğundan emin olun. Bu bariyerler, yavru köpeğinizi yoldan korumaya yardımcı olmak için vazgeçilmezdir, bu nedenle yavru köpeğiniz kaçmayı denemeye başlamadan önce bunların güvenli olduğundan emin olmanız önemlidir.

4.Bahçe aletlerini gözden uzakta saklayın

Yavru köpeğiniz muhtemelen onları ilginç ve gizemli bulacaktır, ancak aslında bu aletler çok tehlikelidir; yüzden onları ulaşamayacağı bir yerde tutmak önemlidir.

2.Zehirli bitkileri çıkarın

Bazı bitkiler köpekler için zehirlidir, bu nedenle bahçenizde Ficus, Siklamen, Çoban Püskülü, Ökse Otu, Ahraz Otu, Deve Tabanı, Aloe Vera, Nergis, Sümbül, Iris, Açelya, Orman Gülü, Zakkum, Atatürk Çiçeği ve Bezelye gibi zehirli bitkilerin bulunmadığından emin olun. Bu liste bulunduğunuz yere göre değişiklik gösterebilir. Veteriner hekiminize danışarak bölgenizde yaygın olan tehlikeli bitkileri size söyleyemesini isteyebilirsiniz.

3.Bahçe malzemelerinizi gözden geçirin

Yavru köpeğinizin yutmasını önlemek için kimyasal gübrelerin, herbisitlerin ve böcek ilaçlarının onun ulaşamayacağı bir yerde olduğundan emin olmanız önemlidir. Gereksiz kontaminasyonu önlemek adına, köpekler için güvenli ürünler kullanmanız önerilir.

Yavru köpeğiniz için ihtiyacınız olacak şeyler

Yavru köpeğiniz gelmeden önce, onlara bakmak ve yeni evlerine yerleşmelerine yardımcı olmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuzdan emin olur. İşte temel öğeler:
English Cocker Spaniel standing on at tile floor sniffing a stainless steel bowl

Yavru köpek maması seçimi

Yavru köpeklerin çok hassas sindirim sistemleri vardır. Bu yüzden beslenmelerindeki ani değişiklikler sindirim rahatsızlıklarına neden olabilir ve hatta onların mamalarından uzak durmalarına neden olabilir. Bu nedenle, yerleştikleri ilk birkaç gün boyunca yavru köpekleri önceki sahiplerinin sunduğu mamanın aynısıyla beslemek en iyisidir. Daha sonra yavru köpeğinizin büyümesini desteklemesi gereken yavru köpek maması seçiminizi, yavaşça yavru köpeğinize sunabilirsiniz.

Yavru köpek sağlığı, büyümesi ve gelişimi için doğru beslenme programına sahip olmak çok önemlidir. Her aşamada, ırk boyutlarına göre belirli miktarlarda belirli besin maddelerine ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, yavru köpeğinizin yaşına ve beklenen yetişkin boyutuna göre yüksek kaliteli yavru köpek maması seçmenizi öneririz.

how to transition onto new food illustration

Yeni yavru köpek mamasına nasıl geçilir?

Yeni bir yavru köpek mamasına geçmeye hazır olduğunuzda, geçişi bir haftalık bir süre boyunca yavaşça yapın.

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Labrador puppy black and white eating from red bowl

Yavru köpek beslenmesinin önemi

Yavru köpeğinizin beslenmesinin, sağlıklı bir yetişkine dönüşmesine yardımcı olma konusunda ne kadar önemli olduğunu öğrenin.

Yavru köpeğinizin beslenmesi

Ailenizi ve evcil hayvanlarınızı yavru köpeğiniz için hazırlama

Bir yavru köpeği eve getirmeden önce, herkesin güvende olması ve yavru köpeğinizin kolayca uyum sağlaması için göz önünde bulundurmanız gereken pek çok konu vardır.

Yavru köpeğinizi çocuklarınız, yaşlı aile üyeleriniz, misafirleriniz ve mevcut evcil hayvanlarınızla tanıştırmanın en iyi yolunu öğrenin.

Ailenizi hazırlama

Veteriner kliniği nasıl bulunur?

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Veteriner hekim bulma

Güvenebileceğiniz ve yavru köpeğinizin sağlıklı bir yetişkin olarak büyümesine yardım edecek iyi bir veteriner hekim bulmak, sorumlu evcil hayvan sahibi olmanın önemli yönlerinden biridir. Eve geldikten sonra birkaç gün içinde tam sağlık muayenesinden geçmesi gerekebileceği için yavru köpeğinizi almadan önce bir veteriner hekim bulmanız en iyisidir.

 

White Poodle puppy being held by a vet
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Neleri göz önünde bulundurmalısınız?

İyi bir veteriner hekim bulmanın en iyi yollarından biri, arkadaşlarınızdan ve ailenizden tavsiyeler istemektir. Veteriner hekim konusunda aşağıdakileri göz önünde bulundurmalısınız:

  • Konum – Oraya kolayca ulaşabilir misiniz?
  • Tesis – İyi donanımlı, bakımlı ve temiz mi?
  • Hizmetler – Mesai saatleri dışında ve koruyucu hizmetler var mı?
Puppy lying down on a table at the vets
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Önce veteriner hekiminizi tanıyın

Karar vermeden önce, sizin için uygun olduğundan emin olmak üzere veteriner hekiminizi tanımanız önemlidir.

Bir veteriner hekim seçtikten sonra, ihtiyacınız olduğunda acil durum numarasına sizin ve ailenizin kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Brown Labrador Retriever puppy sitting on a table being examined by a vet
Jack Russell Terrier Adult standing in black and white on a white background

Veteriner kliniği bulun

Yavru köpeğinizi almadan önce yaşadığınız yerde bir veteriner kliniği tespit etmeniz önemlidir. Yakınınızda bir veteriner bulun.

Veteriner kliniği bulun

Yavru köpeğinizi alma ve karşılama

Evcil hayvanınız ile birlikte geçireceğiniz ilk günler, yavru köpeğinizin geleceği için sağlıklı bir temel oluşturma fırsatıdır.
Yavru köpeğinizi alma

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Puppy dog lying down in grass chewing a toy.

Yeni yavru köpeğiniz için temel ihtiyaçlar

Ahşap zemine uzanıp top kemiren yavru Labrador Retriever.

Evinizi yeni yavru köpeğiniz için hazırlama

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