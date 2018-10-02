Yeni yavru köpeğinizin gelişi için önceden hazırlık yapmanız çok önemlidir. Doğru mamayı seçmek önemli olmakla birlikte, yavru köpeğinizin nerede yiyip içeceği, nerede uyuyacağı ve neyle oynayacağı gibi konularda yapmanız gereken başka hazırlıklar da vardır. Temel ihtiyaçlardan oluşan bir kontrol listesi hazırlamak, yavru köpeğiniz gelmeden önce ihtiyaç duyduğunuz her şeyi tamamlamanın faydalı bir yoludur.

Yavru köpeğin yatağı

Yavru köpeğiniz eve geldikten sonra dinlenmek ve uyumak için bolca zamana ihtiyaç duyar. Dinlenmek ve uyumak, büyümesine yardımcı olacağından dolayı yavru köpeğiniz için rahat bir yatak veya kafes hazırlamak çok önemlidir. Yataklar, kendilerine ait bir alana sahip olabilecekleri sessiz bir köşeye yerleştirilmelidir.

Bu sayede yavru köpeğiniz yeni evine daha kolay alışabilecektir. Güvenle uyuyabilecekleri bir yer sağlamayı da unutmayın. Rahatlık sağlayacak kadar kalın, kolay temizlenebilen bir yatak seçin. İsterseniz yavru köpeğinizin daha kolay uyum sağlaması için annesinin kokusunun bulunduğu bir bez parçası da koyabilirsiniz.

Yavru köpeğiniz için mama ve su kapları

Diş çıkaran yavru köpeğiniz görebildiği her şeyi çiğneyeceğinden dolayı dayanıklı mama ve su kapları kullanmak önemlidir. Plastik kaplar bu açıdan sorun yaratabilir. Daha hijyenik ve kolay temizlenebilir olmaları nedeniyle paslanmaz çelik mama ve su kapları önerilir. Seramik kaseleri de kırmaları veya ısırmaları zordur.

Yavru köpeğinizin kapları için sessiz, güvenli ve kalıcı bir yer bulun. Böylece her zaman yiyebileceği bir alana sahip olur. Mama için küçük, su için daha büyük bir kap kullanmak idealdir.

Yavru köpekler için bakım fırçası veya tarağı

Yavru köpeğiniz, tüylerinin sağlıklı ve bakımlı kalabilmesi için özel bir bakım fırçası veya tarağına ihtiyaç duyar. Yavru köpeğinize düzenli bakım yapmak, insanlar tarafından dokunulup taranmaya alışmasını sağlar. Böylece, köpeğiniz büyüyüp güçlendikçe bakım, ikiniz için de daha kolay hale gelir.

Köpekler için çeşitli fırçalar ve bakım eldivenleri bulunur. Bakım araçları belirli tüy uzunlukları için tasarlanmıştır, bu nedenle yavru köpeğinizin tüylerine uygun olanı seçmeniz önemlidir.