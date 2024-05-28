Yavru köpek beslenmesi

Yavru köpekler gıda alımını nasıl düzenleyeceğini bilmediğinden porsiyonlarını kontrol ederek fazla kilolu olmalarını önlemeniz önemlidir. Bu özellikle büyük ırk köpeklerde çok önemlidir çünkü aşırı beslenme bu ırklarda çok hızlı büyüyüp iskelet sistemi sorunlarına neden olabilmektedir.

Daima paket üzerindeki beslenme önerilerine bakın ve her öğünü dikkatlice tartın. Belirtilen miktarın günlük önerilen miktar olduğunu unutmayın. Bu miktarı yavru köpeğinizin öğünleri arasında bölüştürmeniz gerekir. Yavru köpeğinize vereceğiniz tüm ödül mamaları da bu günlük miktara dahil olmalıdır. Ödüllerle aşırı besleme ihtimali yüksektir.