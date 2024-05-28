Yavru köpek beslenmesi
Yavru köpekler hızlı bir şekilde büyüyüp sindirim ve bağışıklık sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan, yetişkin köpeklerden farklı ve özel beslenme ihtiyaçları vardır. Yavru köpeğinize, onun ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmış aynı zamanda beslenme açısından eksiksiz bir mama vermeniz, sağlıklı gelişimi desteklemek ve sağlıklı bir geleceğin temellerini atmak için kritik önem taşır.
Yavru köpeğinizin maması neden çok önemlidir?
Yavru köpeğinizin besin ihtiyaçlarındaki değişim
Bir aylık
İki ila dört ay
Bu aşamada odak noktası, yavru köpeğinizin iskelet yapısının gelişimini özenli bir şekilde düzenlenmiş miktarlarda kalsiyum, fosfor ve D vitamini ile desteklemektir.
Dört ila yedi ay
10 ay ila yetişkinlik
Yavru köpekler yetişkinliğe yaklaştıkça özellikle dev ırklarda güçlü kas ve iskelet sisteminin gelişimi ve ağırlıklarının eklemlere uyguladığı baskı göz önünde bulundurularak özel beslenme ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır.
Yavru köpeğiniz ne zaman yetişkin bir köpek olur?
|ÇOK KÜÇÜK
|KÜÇÜK
|ORTA
|BÜYÜK
|DEV
|Ortalama yetişkin ağırlığı
|4 kg'a kadar
|10 kg'a kadar
|11 ila 25 kg
|26 ila 44 kg
|45 kg ve üzeri
|Büyüme süresi (doğumdan yetişkinliğe)
|8/10 ay
|8/10 ay
|12 ay
|15 ay
|18/24 ay
Yavru köpeğin beslenmesinde bulunması gereken besinler
Yavru köpeğinizin yaşamının ilk aylarında sağlıklı büyüme ve gelişmeye destek olması için ihtiyaç duyduğu çeşitli hayati besinler vardır. Yavru köpeğin mamasının büyümeyi desteklemesi ve kolay sindirilebilmesi için yeterli miktarda enerji ve kaliteli protein sağlaması gerekir. ROYAL CANIN® mamaları her boy, yaşam tarzı ve ırktan yavru köpeklerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel bir beslenme sunan formülasyonlara sahiptir.Yavru köpeğinizin beslenmesi
ROYAL CANIN®'in yavru köpek beslenmesine bilimsel yaklaşımı
Uzmanlığımız sağlıklı beslenme çünkü bizim için yavru köpek maması sadece enerji sağlamaktan ibaret değil. Bizim için sağlıklı beslenme, hücresel anlamda sağlığın devamlılığı, güçlü bir bağışıklık ve sindirim sistemi sağlığının desteklenmesi, kemik ve eklem sağlığı ve yaşın ilerlemesiyle oluşabilecek diğer sağlık problemlerinin önlenmesini ifade eder.
İyi, dengeli beslenme
Son derece lezzetli
Yavru köpekler koku ve dokuya duyarlıdır ancak daha zayıf bir tat alma duyusuna sahiptir. Formüllerimizi olabildiğince çekici hale getirmek için şunları yaparız:
- Besin ögelerini, ham madde kalitesine dikkat ederek özenle formüle ederiz.
- Mama tanelerinin dokusunu, şeklini ve boyutunu her bir köpeğin çene yapısı ve spesifik ihtiyaçlarına uyacak şekilde tasarlarız.
- Formüllerimizi koruruz.
Kolay sindirilir
Yavru köpeklerin sindirim sistemi hassastır. Bu yüzden sindirim sistemi sorunlarını önlemeye ve yavru köpeğinizin ihtiyacı olan besin ögelerinden faydalanabilmelerini sağlamak için formüllerimizin yüksek sindirilebilir özellik oranına sahip olmasını sağlıyoruz.
Yüksek güvenlik standartları
Mamalarımıza, insan gıdasıyla aynı hijyen kurallarını uyguluyor ve mamalarımızı yüksek kalite ve güvenlik standartlarıyla hazırlıyoruz.
Yavru Köpek Ürünlerimiz
ROYAL CANIN® yavru köpek beslenmesi, yaşamın ilk yılında yavru köpeğin gereksinimleri için gerekli tüm besin öğelerini sağlayarak büyüme ve gelişimi destekler.
Yavru köpeğimi ne kadar beslemeliyim?
- Çok küçük: yetişkinlikte 4 kg'a kadar
- Küçük: yetişkinlikte 10 kg'a kadar
- Orta: yetişkinlikte 11 ila 25 kg
- Büyük: yetişkinlikte 26 ila 44 kg
- Dev: yetişkinlikte 45 kg üzeri
- Çok küçük ve küçük köpekler daha küçük çene yapısına ve daha hassas dişlere sahiptir. Bu nedenle doğru boyut ve dokuda mama seçimi yapmak çok önemlidir.
- Orta ırklar dışarıda daha aktif olma eğiliminde olduklarından bol miktarda enerjiye ve doğal bağışıklık sistemleri gelişiminin desteklenmesine ihtiyaç duyarlar.
- Büyük ve dev ırklar daha yavaş büyür ve vücut ağırlığındaki her kilogram başına küçük ırklara göre daha az enerjiye ihtiyaç duyarlar.
Yavru köpekler için doğru besleme programının yapılması
Çok Küçük veya Küçük ırklar
4 aya kadar Günde 3 öğün
4-10 ay Günde 2 öğün
Yetişkin Günde 1-2 öğün
Orta ırklar
6 aya kadar Günde 3 öğün
6-12 ay Günde 2 öğün
Yetişkin Günde 1-2 öğün
Büyük veya Dev ırklar
6 aya kadar Günde 3 öğün
6-15 ay Günde 2 öğün
Yetişkin Günde 1-2 öğün
Yavru köpeğin besleme programı nasıl değiştirilir?
Yavru köpekler rutin beslemede çok iyi gelişir ve insanlardan farklı olarak beslenmelerinde çeşitliliğe ihtiyaç duymaz. Emniyette hissetmesine yardımcı olmak ve sindirim düzenini bozmaktan kaçınmak için aynı mamayı tercih etmek, mamayı aynı saatte, aynı yerde ve aynı kapta vermek önemlidir.
Yavrular için karışık besleme nedir?
Karışık beslemenin yavru köpeklere faydaları
Su alımı
Kuru mamalarda nem içeriği yaklaşık %8 iken yaş mamalarda bu genellikle en az %75'tir.
Lezzet
Yaş mama formüllerimiz, en seçici yavru köpeklerin bile karşı koyamayacağı şekilde tasarlanmıştır.
Kilo Yönetimi
Yaş mamaların yüksek nemli içeriği, aynı kaloriyi daha büyük bir porsiyonda verebileceğiniz anlamına gelir.
Karışık beslemeye ne zaman başlanabilir?
Yavru köpeğim ne kadar su içmeli?
Yavru köpeğime su bırakmalı mıyım?
Yavrunuzun doğru miktarda su içtiğinden emin olmanın en iyi yolu, taze suya sürekli erişim sağlamaktır. Temiz tutmak için kaptaki suyu her gün değiştirin ve gün boyunca su ekleyin. Ayrıca içinde biyofilm oluşmasını önlemek için su kaplarını her gün yıkayın.
Yavru köpeklerin su içmeye teşvik edilmesi
Yavru köpeğinizin mamasının yanına koyduğunuz su kabına ek olarak birkaç su kabını da evde sakin alanlara yerleştirin. Böylece yavru köpeğiniz her zaman sessiz bir yerde su içme fırsatına sahip olur.
İçine ayağını sokmaması için su kaplarının yavru köpeğe çok büyük gelmediğinden emin olun. Kötü koku ve bakterilere ev sahipliği yapabileceğinden plastik su kaplarını kullanmaktan kaçının. En iyisi seramik veya paslanmaz çeliktir.
Yavru köpeğiniz için iyi besleme alışkanlıkları
Porsiyon kontrolünü koruyun
İnsan gıdalarıyla beslemekten kaçının
Ödül mamalarına dikkat edin
Mama vermeden önce ve sonra aktiviteyi sınırlayın
Yavru köpeğinizi siz yedikten sonra besleyin
Besleme saatlerinin sakin olmasını sağlayın
Tempoyu ayarlayın
Yavru köpeğinizin maması nasıl değiştirilir?
- 1. ve 2. Gün: %75 önceki mama + %25 yeni mama
- 3. ve 4. Gün: %50 önceki mama + %50 yeni mama
- 5. ve 6. Gün: %25 önceki mama + %75 yeni mama
- 7. Gün: % 100 yeni mama
Yavru köpeği besleme hakkında SSS
Yavru köpeğinizin kilosuna dikkat etmek, büyüme gerçekleştiğinden emin olmak için yararlıdır ancak vücut kondisyon skorunun belirlenmesi fazla kilolu ya da fazla zayıf olma durumuna göre daha anlaşılır bilgi sunar. Her iki durumun da sağlık sorunlarına neden olabileceğini bilmeniz önemlidir. Vücut durumu puanı, sağlıklı bir durumda olup olmadığını değerlendirmek için yavru köpeğinizin görünüşüne bakarak ve ona dokunarak ölçülebilir. Veteriner hekiminiz yavru köpeğinizin puanını nasıl belirleyeceğinizi gösterebilir.
Yavru Köpek Ürünlerimiz
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