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Black Labrador Retriever puppy eating from a red bowl

Yavru köpek beslenmesi

Yavru köpekler hızlı bir şekilde büyüyüp sindirim ve bağışıklık sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan, yetişkin köpeklerden farklı ve özel beslenme ihtiyaçları vardır. Yavru köpeğinize, onun ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmış aynı zamanda beslenme açısından eksiksiz bir mama vermeniz, sağlıklı gelişimi desteklemek ve sağlıklı bir geleceğin temellerini atmak için kritik önem taşır.

Yavru köpeğinizin maması neden çok önemlidir?

Yavru köpekler yoğun bir büyüme ve gelişme sürecinden geçer. Mamaları bu sürecin desteklenmesinde kilit bir rol oynar ve yetişkinlikte ne kadar güçlü ve sağlıklı olacağında büyük bir oranda etkili olur.
English Cocker Spaniel puppy eating from a stainless steel bowl

Yavru köpeğinizin besin ihtiyaçlarındaki değişim

Yavru köpeğinizin maması, farklı ırkların farklı yaşlarda ulaştığı yetişkinliğe doğru ilerlerken her aşamada değişmelidir. Yavru köpeğinizin büyüme süresince yeterli desteği aldığından emin olmak için yetişkin olana dek yavrulara özel bir mamayla beslenmeye devam etmesi gerekir.

Puppy lying on a blanket next to mother

Bir aylık

Birinci ayını dolduran yavru köpek, yavaş yavaş anne sütünden kesilerek katı mamalara aşamalı bir şekilde geçebilir. Doğal bağışıklık sistemlerini ve tam gelişmemiş sindirim sistemlerini destekleyecek, bağırsaklardaki yararlı bakterilerin oluşumunu hızlandıracak bir beslenmeye ihtiyaç duyarlar.

Jack Russell Terrier puppy eating from a stainless steel bowl outdoors

İki ila dört ay

Bu aşamada odak noktası, yavru köpeğinizin iskelet yapısının gelişimini özenli bir şekilde düzenlenmiş miktarlarda kalsiyum, fosfor ve D vitamini ile desteklemektir.

Welsh Cardigan Corgi puppy eating from a red bowl

Dört ila yedi ay

Yavru köpeğiniz bu aylarda hedef yetişkin ağırlığına ulaşmaya başlar ve yüksek sindirilebilir özellikli, kaliteli proteinler içeren bir beslenmeye ihtiyaç duyar.

Husky puppy standing in a kitchen eating from a bowl

10 ay ila yetişkinlik

Yavru köpekler yetişkinliğe yaklaştıkça özellikle dev ırklarda güçlü kas ve iskelet sisteminin gelişimi ve ağırlıklarının eklemlere uyguladığı baskı göz önünde bulundurularak özel beslenme ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır.

Yavru köpeğiniz ne zaman yetişkin bir köpek olur?

ÇOK KÜÇÜK KÜÇÜK ORTA BÜYÜK DEV
Ortalama yetişkin ağırlığı 4 kg'a kadar 10 kg'a kadar 11 ila 25 kg 26 ila 44 kg 45 kg ve üzeri
Büyüme süresi (doğumdan yetişkinliğe) 8/10 ay 8/10 ay 12 ay 15 ay 18/24 ay

Yavru köpeğin beslenmesinde bulunması gereken besinler

Yavru köpeğinizin yaşamının ilk aylarında sağlıklı büyüme ve gelişmeye destek olması için ihtiyaç duyduğu çeşitli hayati besinler vardır. Yavru köpeğin mamasının büyümeyi desteklemesi ve kolay sindirilebilmesi için yeterli miktarda enerji ve kaliteli protein sağlaması gerekir. ROYAL CANIN® mamaları her boy, yaşam tarzı ve ırktan yavru köpeklerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel bir beslenme sunan formülasyonlara sahiptir.

Yavru köpeğinizin beslenmesi

ROYAL CANIN®'in yavru köpek beslenmesine bilimsel yaklaşımı

Uzmanlığımız sağlıklı beslenme çünkü bizim için yavru köpek maması sadece enerji sağlamaktan ibaret değil. Bizim için sağlıklı beslenme, hücresel anlamda sağlığın devamlılığı, güçlü bir bağışıklık ve sindirim sistemi sağlığının desteklenmesi, kemik ve eklem sağlığı ve yaşın ilerlemesiyle oluşabilecek diğer sağlık problemlerinin önlenmesini ifade eder.

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İyi, dengeli beslenme

Yavru köpeğinizin güçlü ve sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olmak için mamasının son derece hassas formüllerle üretilmesi gerekir. Mamalarımızı yetiştiriciler, veteriner hekimler ve beslenme uzmanlarıyla yakın iş birliği içinde geliştiriyoruz. Her mama formülümüzü, köpeklerin yaşını, ırkını, yaşam tarzını ve spesifik hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 50 taneye kadar özenle seçtiğimiz besin öğeleriyle enginleştiriyoruz. Ayrıca formüllerimizin olağanüstü besin kalitesine odaklanmanın yanı sıra şu temel faktörleri de sağlıyoruz:

 

Puppy eating from a food bowl indoors
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Son derece lezzetli

Yavru köpekler koku ve dokuya duyarlıdır ancak daha zayıf bir tat alma duyusuna sahiptir. Formüllerimizi olabildiğince çekici hale getirmek için şunları yaparız:

  • Besin ögelerini, ham madde kalitesine dikkat ederek özenle formüle ederiz.
  • Mama tanelerinin dokusunu, şeklini ve boyutunu her bir köpeğin çene yapısı ve spesifik ihtiyaçlarına uyacak şekilde tasarlarız.
  • Formüllerimizi koruruz.
Jack Russell Terrier puppy sitting outdoors in grass next to a feeding bowl
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Kolay sindirilir

Yavru köpeklerin sindirim sistemi hassastır. Bu yüzden sindirim sistemi sorunlarını önlemeye ve yavru köpeğinizin ihtiyacı olan besin ögelerinden faydalanabilmelerini sağlamak için formüllerimizin yüksek sindirilebilir özellik oranına sahip olmasını sağlıyoruz.

Golden retriever puppy indoors lying down on a cream towel next to a stainless steel feeding bowl
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Yüksek güvenlik standartları

Mamalarımıza, insan gıdasıyla aynı hijyen kurallarını uyguluyor ve mamalarımızı yüksek kalite ve güvenlik standartlarıyla hazırlıyoruz.

Dachshund puppy lying down on a wooden floor next to a stainless steel feeding bowl

Yavru Köpek Ürünlerimiz

ROYAL CANIN® yavru köpek beslenmesi, yaşamın ilk yılında yavru köpeğin gereksinimleri için gerekli tüm besin öğelerini sağlayarak büyüme ve gelişimi destekler.


Büyüme YolculuğuYavru köpek mamaları

Yavru köpeğimi ne kadar beslemeliyim?

Yavru köpeklerin ırklarına ve büyüdüklerinde ulaşacakları yetişkin ağırlıklarına göre farklı beslenme ihtiyaçları vardır. Yavru köpeğinizin ırkına göre beklenen yetişkin ağırlığını kontrol etme konusunda veterinerinizden yardım isteyebilirsiniz. Daha sonra yavru köpeğiniz için doğru mamayı seçebilir ve doğru miktarda verdiğinizden emin olabilirsiniz.

Yavru köpekler için doğru besleme programının yapılması

Yavru köpeklerin midesi küçüktür ve olgunlaşmamış sindirim sistemleri aşırı beslenmeye olumlu tepki vermez. Yavru köpeğin ishal gibi sorunlar yaşamasını önlemek için günlük önerilen mama porsiyonunu gün boyunca küçük öğünlere bölmek en iyisidir.
Dachshund puppy in black and white

Çok Küçük veya Küçük ırklar

4 aya kadar Günde 3 öğün

4-10 ay Günde 2 öğün

Yetişkin Günde 1-2 öğün

English Setter puppy sitting black and white

Orta ırklar

6 aya kadar Günde 3 öğün

6-12 ay Günde 2 öğün

Yetişkin Günde 1-2 öğün

German Shepherd puppy black and white

Büyük veya Dev ırklar

6 aya kadar Günde 3 öğün

6-15 ay Günde 2 öğün

Yetişkin Günde 1-2 öğün

Akita puppy sitting indoors on a wooden floor next to a stainless steel bowl

Yavru köpeğin besleme programı nasıl değiştirilir?

Başlangıçta, sütten kesme sırasında yavru köpeğinizin sabahtan akşama eşit olarak dağıtılmış dört öğüne ihtiyacı olur. Yetişkinliğe ulaşana kadar günde bir veya iki öğünle yetinebilirler.
Küçük ırk köpekler yetişkinliğe diğerlerinden daha hızlı ulaşır, bu yüzden gün içindeki öğün sayısı daha erken azaltılabilir. Aşağıda, yavru köpeğinizin beklenen yetişkin boyuna göre bir kılavuz yer almaktadır. Ancak sizin köpeğiniz için en iyi besleme programını veteriner hekiminize danışmanız her zaman en iyisidir.

Yavru köpekler rutin beslemede çok iyi gelişir ve insanlardan farklı olarak beslenmelerinde çeşitliliğe ihtiyaç duymaz. Emniyette hissetmesine yardımcı olmak ve sindirim düzenini bozmaktan kaçınmak için aynı mamayı tercih etmek, mamayı aynı saatte, aynı yerde ve aynı kapta vermek önemlidir.

Yavrular için karışık besleme nedir?

Karışık besleme, yavru köpeğinize aynı anda ya da farklı öğünlerde (öğünler arası mama kabı temizlenmelidir) hem yaş hem de kuru mamanın verilmesi anlamına gelir. Her ikisi de önemli avantajlar sunar. Yaş mama su alımını arttırarak, idrar yolları sağlığını destekler ve seçici köpeklerde iştahın tatmin edilmesine yardımcı olur. Kuru mama ise tam ve dengeli bir beslenme sağlayabilmeyi kolaylaştırırken çiğnemeye teşvik ederek tüketim hızını yavaşlatarak doygunluğu sağlamaya yardımcı olur.

Karışık beslemenin yavru köpeklere faydaları

Su alımı

Kuru mamalarda nem içeriği yaklaşık %8 iken yaş mamalarda bu genellikle en az %75'tir.

Lezzet

Yaş mama formüllerimiz, en seçici yavru köpeklerin bile karşı koyamayacağı şekilde tasarlanmıştır.

Kilo Yönetimi

Yaş mamaların yüksek nemli içeriği, aynı kaloriyi daha büyük bir porsiyonda verebileceğiniz anlamına gelir.

Golden Retriever puppy standing indoors next to a stainless steel feeding bowl

Karışık beslemeye ne zaman başlanabilir?

Yavru köpeklerde karışık beslemeye herhangi bir zamanda geçebilirsiniz. Erken yaşta karışık beslenme ile tanıştırmak gelecekte de seçiciliğin önüne geçebilmenize olanak tanır. Yavru köpeğin sindirim sistemi mamanın bileşimine ve türüne alışır. Bu nedenle karışık bir besleme yöntemine başlarken beslenme değişikliklerini aşamalı olarak tanıtmak önemlidir.

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Yavru köpeğim ne kadar su içmeli?

Yavru köpeğinizin içmesi gereken su miktarı; çevre sıcaklığı, yavrunun boyutu, aktivite düzeyi, fiziksel durumu ve beslenmesi dahil birçok faktöre bağlıdır. Kuru mama taneleriyle (yaklaşık %10'u sudur) beslenen bir yavru köpeğin yaş mamayla (en az %75 su içerir) beslenenlere göre daha fazla su içmesi gerekir.

 

Jack Russell Terrier puppy standing outdoors in grass next to a stainless steel feeding bowl
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Yavru köpeğime su bırakmalı mıyım?

Yavrunuzun doğru miktarda su içtiğinden emin olmanın en iyi yolu, taze suya sürekli erişim sağlamaktır. Temiz tutmak için kaptaki suyu her gün değiştirin ve gün boyunca su ekleyin. Ayrıca içinde biyofilm oluşmasını önlemek için su kaplarını her gün yıkayın.

English Cocker Spaniel puppy standing in a kitchen drinking from a water bowl
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Yavru köpeklerin su içmeye teşvik edilmesi

Yavru köpeğinizin mamasının yanına koyduğunuz su kabına ek olarak birkaç su kabını da evde sakin alanlara yerleştirin. Böylece yavru köpeğiniz her zaman sessiz bir yerde su içme fırsatına sahip olur.

İçine ayağını sokmaması için su kaplarının yavru köpeğe çok büyük gelmediğinden emin olun. Kötü koku ve bakterilere ev sahipliği yapabileceğinden plastik su kaplarını kullanmaktan kaçının. En iyisi seramik veya paslanmaz çeliktir.  

Standard Schnauzer adult and puppy standing outdoors in a garden

Yavru köpeğiniz için iyi besleme alışkanlıkları

Yavru köpeğinizi beslemek, özellikle yemeyi reddetme veya çok hızlı yeme gibi sorunlarla karşılaştığınızda stresli olabilir. Yavru köpeğinizin beslenme saatleriyle ilgili olumlu ilişki kurmasına ve ihtiyaç duyduğu besin ögeleri almasına yardımcı olmak için hemen uygulayabileceğiniz bazı alışkanları sizinle paylaşmak istiyoruz.

Porsiyon kontrolünü koruyun

Yavru köpeğinizi aşırı beslemekten kaçınmak için mama ambalajının üzerindeki beslenme kılavuzlarını kontrol edin ve her porsiyonu dikkatli bir şekilde tartın. Belirtilen miktarın öğün başına değil, tüm gün için olduğunu unutmayın.

İnsan gıdalarıyla beslemekten kaçının

Köpeklerin besin ihtiyaçları insanlarınkinden farklıdır. Bize iyi gelen yiyecekler köpeklerde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Yavru köpeğinize sofradan artık vermek ve elle beslemek kötü davranışlara neden olabilir.

Ödül mamalarına dikkat edin

Aşırı beslemeyi önlemek için ödül mamalarının her zaman yavru köpeğin günlük toplam mama miktarı içinde sayılması gerekir. Verdiğiniz ödül mamalarının sayısını sınırlayın ve sadece doğru zamanda, doğru nedenlerle verin.

Mama vermeden önce ve sonra aktiviteyi sınırlayın

Mide rahatsızlıklarını önlemek için yavru köpeğinizin mamasını yedikten bir veya iki saat sonrasına kadar zıplamamasına ve yoğun aktivitelerde bulunmamasına özen gösterin.

Yavru köpeğinizi siz yedikten sonra besleyin

Köpekler sürü halinde yaşayan hayvanlar oldukları için hiyerarşiyi öğrenmeleri gerekir. Sizin ve ailenizin baskın konumda olduğunu göstermek için kendiniz yedikten sonra yavru köpeğinize mama verin.

Besleme saatlerinin sakin olmasını sağlayın

Dikkat dağıtıcı unsurlar, yavru köpeğinizi mama yemekten alıkoyabilir. Bu yüzden besleme alanını sessiz tutun. Güvende olduğundan emin olmak için beslenmesi sırasında izleyin ancak aşırı ilgi göstermeyin, aksi takdirde korumacı davranış ortaya çıkabilir.

Tempoyu ayarlayın

Yavru köpeğiniz mamasını çok hızlı yiyorsa yavaş yeme kabı veya besleme bulmacası kullanın. Yavaş yiyorsa bile 15 ila 20 dakika sonra kabı kaldırın, böylece yavru köpeğinizin önünde sürekli mama kabı bulunmamış olacağından atıştırma alışkanlığı edinmezler.
how to transition onto new food illustration

Yavru köpeğinizin maması nasıl değiştirilir?

Yavru köpeğin beslenmesinde ani değişiklikler yapılması, sindirim sistemi problemlerine sebep olabileceği gibi mamadan uzak durmasına da neden olabilir. Yetişkin mamasına geçiş, ürün değişimi ya da karışık beslemeye başlama sırasında yeni mamalara yavaşça başlanması önemlidir. Bu işlemi bir haftalık bir geçiş dönemine yayarak aşağıdaki oranlarla yapmanızı öneririz:
  • 1. ve 2. Gün: %75 önceki mama + %25 yeni mama
  • 3. ve 4. Gün: %50 önceki mama + %50 yeni mama
  • 5. ve 6. Gün: %25 önceki mama + %75 yeni mama
  • 7. Gün: % 100 yeni mama

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Yavru köpeği besleme hakkında SSS

Yavru Köpek Ürünlerimiz

Yavru köpeğinizin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış besin açısından eksiksiz bir mama bulun.

Büyüme YolculuğuYavru köpek mamaları

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Beagle yavrusu içeride kırmızı bir kaseden ayakta mama yiyor.

Bir yavru köpek ne sıklıkla beslenir?

Three puppies standing in a kitchen eating from the same silver bowl.

Bir yavru köpek ne ile beslenmelidir

Puppy Jack Russell sitting outside in grass by a large silver bowl.

Yavru köpek beslenmesinin püf noktaları

Puppy Beagle running outdoors in grass with a dog toy.

Yavru köpeğinizin kilosunu kontrol etme ve köpeği aktif tutma