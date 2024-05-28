Yeni seslerle tanıştırın Yavru köpekler çok hassas işitme duyusuna sahiptir, bu nedenle sesler onları korkutabilir. Yavru köpeğinizin sizinle geçireceği ilk haftada saç kurutma makinesi, kapı zili, müzik ve elektrikli süpürge gibi sesleri tanıtın. Yavruyla oynayarak veya mama ödülü vererek bu deneyimi olumlu hale getirin. Korkutmamak için sesi önce düşük tutun, sonra köpeğiniz daha rahat hissettikçe sesi yavaş yavaş artırın.

Yavru köpeğinizin keşfetmesine yardımcı olun Yavru köpeğinizin çeşitli ortamların, arazilerin ve engellerin üstesinden gelmeyi öğrenmesi gerekecektir. Bu yüzden onu merdivenlerle veya basamaklarla ve çeşitli yüzeylerle tanıştırarak ona yardımcı olun.

Arabada seyahat İster veterinere gidin ister dışarı çıkmış olun, yavru köpeğinizin muhtemelen yakın zamanda bir arabada seyahat etmesi gerekecektir. Bu yüzden onları buna erkenden alıştırmak önemlidir.

Yavru köpeğinizi insan dokunuşuna alıştırın Veteriner hekiminiz, yavru köpeğinizi tepeden tırnağa incelemek isteyecektir. En iyi yöntem, kucağa alınmaya ve vücutlarının her yerine dokunulmasına alıştırmak ve bunun başlangıçtan itibaren olumlu bir deneyim olarak şekillenmesini sağlamaktır.

Kafes kullanımı Geceleri yavru köpeğinizi kafeste uyutmanın yanı sıra gündüz de kafes içinde vakit geçirmeye alıştırmak iyi bir fikirdir. Örneğin, misafirleriniz varken yavru köpeğinizi güvenli bir yerde tutmak istiyorsanız bunun faydası olabilir. Yavru köpeğiniz kafeste geceyi geçirmeden önce kafese alıştığından emin olun.