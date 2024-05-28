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English Cocker Spaniel puppy black and white

Yeni yavru köpeğinizle ilk birkaç gün ve hafta

Yeni bir yavrunun ailenize katılması heyecan verici olsa da ilk günler hem sizin hem de yavru için stresli olabilir. Yavru köpeğinizin eve yerleşebilmesine yardımcı olmak için aklınızda bulundurmanız gereken bazı şeyleri sizin için bir araya getirdik.

Yavru köpeğinizin sizinle ilk günü

Yavru köpeğinizin anne ve kardeşlerinden ayrıldığı gün önemli bir gündür. Kendini evinde ve mutlu hissetmesi için şu ipuçlarını uygulayın:

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Evinizi sakin tutun

Yavru köpeğinizin evinizdeki yeni görüntü, ses ve kokular nedeniyle aynı zamanda annesinden ayrılmış olmanın etkisiyle strese girebilir. Dolayısıyla bu stresi arttırmaktan kaçınmak için evinizi çok sakin tutun.

Puppy sleeping in a red dog bed
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Onu dışarı çıkarın

Eve gelir gelmez tuvalete gidebilmesi için yavru köpeğinizi bahçenize çıkarmalısınız. Ancak yavru köpeklerin ilk aşılama uygulamaları tamamlanmadan dışarı çıkmaları önerilmez, bu konuda dikkatli olun. Dolayısıyla mümkünse kendi bahçenize çıkarmanız daha sağlıklı olacaktır. Eğer kendi bahçeniz yok ise yavru köpeğinizi ilk aşamada aşıları tamamlanana kadar ev içinde pede alıştırmanızı öneririz Eğer tuvaletini yapmayı başarırsa, onu olumlu bir ses tonuyla ödüllendirin.

White Schnauzer puppy running through grass
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Yavru köpeğinizin keşfetmesine izin verin

Yavru köpeğinizin ilk aşılama uygulamaları tamamlanıp dışarı çıkması daha sağlıklı bir hale geldiği zaman onu dışarı çıkarın eve döndüğünüzde ise onu içeride, çıkışını kapattığınız güvenli bir alana götürün ve istediği gibi koklayıp keşfetmeye başlamasına izin verin.

Dalmatian puppy running outdoors in a garden
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Her zaman yanlarında olun

Yavru köpeğiniz evinize ve bahçenize alışırken her zaman yanında olduğunuzdan emin olun. Ona gitmektense yavru köpeğinizin rahatlamak için size gelmesine olanak tanıyın. Bazı köpekler insanlarla çok fazla temastan kolayca bunalabilir.

English Cocker Spaniel puppy indoors on a grey carpet
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Yavru köpeğinize yatağını gösterme

Yavru köpeğinizin yatağına sizin kokunuzu taşıyan bir eşyayla birlikte sokulacağı bir battaniye koyun. Ayrıca yavrunun yakınına yerleştireceğiniz yüksek tik tak sesi çıkaran bir saat, annesinin kalp atışını taklit edeceği için faydalı olabilir.

English Cocker Spaniel puppy stood indoors looking out of a window

Yavru köpekler ne bekleyeceklerini bilmek ister. Besleme, tuvalet gezileri, egzersiz ve bakım için rutininizi planlayın. Ardından ilk günden işe koyulun. Köpeğinizi almadan önce yetiştiricinin izlediği rutini biliyorsanız, yavru alışana kadar tutarlılık sağlamak amacıyla bu rutini sürdürmek idealdir.

Yavru köpeğinizin sizinle ilk gecesi

İnsan bebeklerde olduğu gibi bazı köpek yavruları ilk geceden kolayca yerleşir, diğerleri ise alışırken sizin için uykusuz gecelere yol açar. Sabırlı ve tutarlı olun ve bu ipuçlarını izleyin.

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Yavru köpek kafesi kullanın

Yavru köpeğinizin uyuması için kafes, ilk başta sepetten daha iyidir. Böylece sizi görüp kokunuzu alabilir ancak etrafta dolaşamaz. İlk olarak kafesi uyuduğunuz yere yakın bir alana koyun.

Hungarian Vizsla puppy sleeping on a white blanket
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Yavru köpeğiniz sızlanırsa ne yapmalı?

Yavru köpeğiniz sızlanırsa ve tuvalet ihtiyacı olabileceğini düşünüyorsanız, tasmasını takın ve tuvalet alanına götürün. Yalnız veya korkmuş olabileceğini düşünüyorsanız sakin, yatıştırıcı bir sesle konuşun ancak dokunmayın veya oyun oynamayın. Sızlanırken yaygarayla karşı karşıya kalması dikkat çekmeye meraklı bir davranış geliştirmesine yol açabilir. Yavru köpeğinizi görmezden gelmeniz ise endişe ve hüsrana neden olabilir.

English Cocker Spaniel puppy lying down next to a sofa

Yavru köpekler hemen yorulur, sağlıklı gelişimleri ve sıhhatleri için uzun saatler boyunca uyumaları gerekir. Bu yüzden dinlenmeleri için bol bol fırsat vermek önemlidir. En başta 24 saatin 18 ila 20'sini uyuyarak geçirmeleri gerekebilir. Bu süre yetişkinlikten itibaren 12 ila 14 saate düşer.

Yavru köpeğinizi ilk başta nasıl besleyeceksiniz?

Yavru köpeğinizi ilk beslediğiniz an, kilit bir dönüm noktasıdır. O anda neye ihtiyacı olduğunu anlamanız, bunun olumlu bir deneyim olmasına yardımcı olacaktır.

Başlangıçta aynı mamaya sadık kalın

İlk bir-iki hafta, yavru köpeğinize bir önceki sahibinin verdiği mamanın aynısını, ambalajın üstündeki besleme tavsiyelerine uyarak verin. Ani beslenme değişiklikleri köpeğinizde strese veya sindirim rahatsızlıklarına neden olabilir.

Yiyebileceği sakin bir yer sağlayın

Bu, sizin ve diğer evcil hayvanlarınızın mama yediği yerden uzakta bir yer olmalıdır. Huzursuz veya korumacı hissetmelerini önlemek için mamasını yerken yavru köpeğinizi yalnız bırakın.

Besleme programı başlatın

Köpekler mamanın ne zaman verileceğini bildikleri zaman güvende hissederler. Bu yüzden ilk günden itibaren düzenli bir besleme rutini uygulamaya başlayın. Yavru köpekler, sütten kesilme sırasında günde dört, en az dört aylık olana kadar da günde üç öğüne ihtiyaç duyarlar. Emin olmadığınızda veteriner hekiminizden öneri isteyebilirsiniz.

Yavru köpek beslenmesi ve besleme hakkında bilgi edinin

Genç köpekler için günde bir veya iki büyük öğün yerine üç veya dört küçük öğün faydalıdır. Aşırı yemelerini önlemek amacıyla, ana öğünlerinin bir kısmını istenen davranışlar için ve eğitim seansları sırasında mama ödülü olarak kullanabilirsiniz.

how to transition onto new food illustration

Yavru köpeğinizin mamasını değiştirmenin güvenli yolu

Yavru köpekler, ani mama değişikliklere karşı tolerans göstermeyen hassas bir sindirim sistemine sahiptir. Mamasını değiştirmeye hazır olduğunuzda, sindirim sistemi sorunlarından kaçınmak için bunu dikkatli ve yavaş bir şekilde yapmanız önemlidir. Yavru köpeğinizin mamasının nasıl güvenli bir şekilde değiştirileceğini görmek için rehberimize bakın.

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Labrador puppy black and white eating from red bowl

Yavru köpeğinizin beslenmesi

Köpek beslenmesini ve besleme alışkanlıklarını anlamanız, yavru köpeğinizin hayata en sağlıklı şekilde başlamasına yardımcı olacaktır.

Yavru köpeğinizin beslenmesi
Golden Retriever puppy sitting on a table being examined by a vet

Yavru köpeğinizi veteriner hekime götürün

Yavru köpeğinizi yanınıza yerleştikten birkaç gün sonra detaylı ağlık muayenesine götürmeniz gerekir. Diğer köpeklerle bir araya gelmeden önce aşılanması gerektiğinden veteriner hekim bir aşılama programı hazırlar. Ayrıca parazit kontrol programı beslenmeye kadar size her konuda tavsiyede bulunabilir.

 

Yavru köpeğinizin ilk veteriner hekim ziyareti

Yavru köpeğinizin sağlık durumundan emin olabilmek için yavruyu eve getirdikten birkaç gün sonra genel sağlık muayenesi için bir veteriner hekime götürmek çok önemlidir. İyi hazırlanırsanız bu ziyaret yavru için olumlu bir yolculuk olacaktır. Ayrıca bu, yavru köpeğinize nasıl bakacağınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için iyi bir fırsattır.

İlk veteriner hekim ziyareti

Yavru köpeğinizi sosyalleştirme

İşte yavru köpeğinizi sizinle geçireceği ilk haftada sosyalleştirmeye başlamanın bazı yolları:

Dachshund puppies in black and white

Yavru köpeğinizi sosyalleştirme hakkında bilgi edinin

Yavru köpeğinizin dünyaya alışmasına ve yeni durumlarda özgüvenli hissetmesine yardımcı olmak, bir evcil hayvan sahibi olarak sorumluluğunuz kapsamındadır. Yavruyu yeni deneyimlerle aşamalı olarak tanıştırarak sosyalleşmesine yardımcı olabilirsiniz.
Yavru köpeğinizi sosyalleştirme

Yavru köpeğinizi yetişkinlerle, çocuklarla ve evcil hayvanlarla tanıştırma

Yavru köpeğinizi yeni insanlarla ve diğer hayvanlarla tanıştırmak, büyüdükçe yaşayacağı karşılaşmalara hazır olmasını sağlamanın harika bir yoludur. Ancak bunu doğru şekilde yapmak elzemdir.

Yavru köpeğinizi tanıştırın

Yavru köpeğinizin gündüz ve gece rutinleri

İlk birkaç gün ve hafta, yavru köpeğinizin ailenize uyum sağlaması ve sağlıklı, iyi huylu bir köpek haline gelmesi açısından çok önemlidir. Mümkünse, ilk hafta işten izin almanız en iyisidir. Bu sayede, kendisini güvende hissetmesine ve ondan beklenenleri anlamasına yardımcı olacak rutinler oluşturmaya odaklanabilirsiniz.

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Tuvalet gezileri

Küçük yavrular idrar keselerini tam olarak kontrol edebilme yeteneğine sahip değildir ve mama yedikten sonra, su içtikten, uyuduktan veya oyun oynadıktan hemen sonra tuvalet ihtiyacını gidermesi gerekir. Yavru köpeğinizi sabah ilk iş olarak, her beslenmesinden veya uykusundan sonra ve uyumadan önce dışarıdaki aynı tuvalet yerine götürün. Ayrıca yavru köpeğinizde, olduğu yerde dönme veya yeri koklama gibi tuvalet ihtiyacını belirten işaretler olup olmadığına dikkat edin.

Border Collie puppy standing outdoors in grass
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Beslenme

Yavruyu mutlaka her gün aynı yerde, aynı saatte besleyin. Böylece ne zaman mama bekleyeceklerinin bilirler. Yavruyu eve götürdüğünüzde, sütten kesilmiş olmaları gerekir ve çoğu günde üç öğün mama tüketecektir.

Akita puppy lying down next to a stainless steel feeding bowl
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Egzersiz

Fiziksel egzersiz, yavru köpeğinizin sağlıklı kalması için günlük rutinin hayati bir parçasıdır.

Australian Shepherd puppy running outdoors with a stick
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Davranış

Yavru köpeğinize nazik davranmanız gerekse de baştan itibaren tutarlı olmanız önemlidir. Böylece kanepeye tırmanmamak gibi ev kurallarını anlarlar.

Springer Spaniel puppy sitting in long grass next to its owner
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Eğitim dersleri

Yavru köpeğinizin aşıları yapıldıktan sonra düzenli dersler, sosyalleşmelerine ve iyi davranışlar edinmelerine yardımcı olmak için mükemmel bir yöntemdir. Her gün derslerde öğrendiklerinizi uygulamayı da unutmayın.

German Shepherd puppy standing on a box outdoors
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Egzersiz

Yatmadan önce bol miktarda egzersiz yaptırmak, yavru köpeğinizin uyumasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle günün ikinci yürüyüşünün daha geç bir saatte, gece vaktinde, olması iyi bir fikirdir.

Young adult Dalmatians running through long grass and plants outdoors
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Tuvalet gezileri

Yavru köpeğinizi yatmadan hemen önce yürüyüşe çıkarsanız bu esnada tuvalet ihtiyacını giderebilecektir. Çıkarmazsanız, yavru köpeğinizi yatma saatinde düzenli tuvalet noktasına götürmeniz gerekir. Genç yavru köpekler ayrıca gece boyunca yaklaşık her üç saatte bir tuvalete çıkarılmalıdır.

Puppy walking outdoors in a garden
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Etkileşim

Yavru köpeğinizin ilk başlarda uyuduğunuz yerin yakınında, kafesinde uyuması idealdir. Ancak köpeğinizi yatırdığınızda etkileşimi minimum düzeyde tutun. Sızlanırsa güven verici bir sesle yatıştırın ancak kucaklamayın. Tuvalete çıkardığınızda sakin ve sessiz kalın.

Beagle puppies standing on a rug indoors playing with a ball

Yavru köpeğinizle ilk yürüyüş

Yavru köpeğinizin aşılama programı tamamlandıktan ve veterineriniz, yavru köpeğinizin diğer köpeklerle bir araya gelebileceğini onayladıktan sonra günde en az iki kez yürüyüşe çıkarılması gerekir. İlk yürüyüş çok önemli bir etkinliktir. Gelecekteki yürüyüşlerde özgüvenli hissetmesi için köpeğinizin keyif almasını istersiniz.

Yavru köpeğinizin ilk yürüyüşünün harika geçmesi için aşağıdaki adımları uygulayın:

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Doğru tasmayı ve kayışı seçin

Veteriner hekiminizden, yavru köpeğiniz için en iyi tasma türü konusunda tavsiye alın. Uzayan bir kayış, tasmanın sürekli olarak yavru köpeğinizin boynunu çekmemesi için ilk başta faydalıdır. Tasmanın iyi oturduğundan ve başlarının üzerinden kaymadığından emin olun.

Beagle puppy standing outdoors on a lead
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Evde pratik yapın

Yavru köpeğinizin rahat oldukları yerde tasmaya ve kayışa alışmasına izin verin. Kayışı giderek kısaltın ve yavru köpeğinizi sizi takip etmeye teşvik edin. Yönü her değiştirdiğinizde kayışı çekmek yerine aşağıya doğru bükün ve onu size katılmaya teşvik edin.

Dalmatian puppy walking indoors
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Sakin, sessiz bir alan seçin

Yavru köpeğinizin açık havada ilk yürüyüşü için yüksek gürültüden veya yoğun patikalardan korkmalarının muhtemel olmadığı sessiz bir alan seçin.

Husky puppy walking outdoors through grass
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Kısa tutun

Yavru köpeğinizin ilk yürüyüşünü, yorulup bunalmayacağı şekilde beş ile on dakika arasında tutun. Gelecek günlerde ve haftalarda 15 ila 20 dakikaya kadar çıkarabilirsiniz.

Welsh Pembroke Corgi puppy running outdoors on a lead

4 ila 16. haftalar arasında yavru köpeğin beyin ve sinir sistemi gelişimi için önemli bir dönemdir ve bu dönmede yeni deneyimleri kabul etmeye daha istekli olurlar. Bu yüzden onları yeni deneyimlerle tanıştırmak ve temel eğitime başlamak için ideal bir zamandır. Farklı görüntü, ses, koku, doku ve insanlarla tanıştırılmamış olan yavru köpekler büyürken çeşitli davranışsal ve duygusal sorunlar yaşayabilir.

Dachshund puppies in black and white

Yavru köpeğinizi eğitme

Sosyalleştirmenin yanı sıra eğitim de yavru köpeğinizin farklı ortamlarda size eşlik edebilecek, özgüvenli, iyi huylu bir köpek haline gelmesine yardımcı olabilir.
Yavru köpeğinizi eğitme

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