Yeni yavru köpeğinizle ilk birkaç gün ve hafta
Yavru köpeğinizin sizinle ilk günü
Evinizi sakin tutun
Yavru köpeğinizin evinizdeki yeni görüntü, ses ve kokular nedeniyle aynı zamanda annesinden ayrılmış olmanın etkisiyle strese girebilir. Dolayısıyla bu stresi arttırmaktan kaçınmak için evinizi çok sakin tutun.
Onu dışarı çıkarın
Eve gelir gelmez tuvalete gidebilmesi için yavru köpeğinizi bahçenize çıkarmalısınız. Ancak yavru köpeklerin ilk aşılama uygulamaları tamamlanmadan dışarı çıkmaları önerilmez, bu konuda dikkatli olun. Dolayısıyla mümkünse kendi bahçenize çıkarmanız daha sağlıklı olacaktır. Eğer kendi bahçeniz yok ise yavru köpeğinizi ilk aşamada aşıları tamamlanana kadar ev içinde pede alıştırmanızı öneririz Eğer tuvaletini yapmayı başarırsa, onu olumlu bir ses tonuyla ödüllendirin.
Yavru köpeğinizin keşfetmesine izin verin
Yavru köpeğinizin ilk aşılama uygulamaları tamamlanıp dışarı çıkması daha sağlıklı bir hale geldiği zaman onu dışarı çıkarın eve döndüğünüzde ise onu içeride, çıkışını kapattığınız güvenli bir alana götürün ve istediği gibi koklayıp keşfetmeye başlamasına izin verin.
Her zaman yanlarında olun
Yavru köpeğiniz evinize ve bahçenize alışırken her zaman yanında olduğunuzdan emin olun. Ona gitmektense yavru köpeğinizin rahatlamak için size gelmesine olanak tanıyın. Bazı köpekler insanlarla çok fazla temastan kolayca bunalabilir.
Yavru köpeğinize yatağını gösterme
Yavru köpeğinizin yatağına sizin kokunuzu taşıyan bir eşyayla birlikte sokulacağı bir battaniye koyun. Ayrıca yavrunun yakınına yerleştireceğiniz yüksek tik tak sesi çıkaran bir saat, annesinin kalp atışını taklit edeceği için faydalı olabilir.
Yavru köpekler ne bekleyeceklerini bilmek ister. Besleme, tuvalet gezileri, egzersiz ve bakım için rutininizi planlayın. Ardından ilk günden işe koyulun. Köpeğinizi almadan önce yetiştiricinin izlediği rutini biliyorsanız, yavru alışana kadar tutarlılık sağlamak amacıyla bu rutini sürdürmek idealdir.
Yavru köpeğinizin sizinle ilk gecesi
İnsan bebeklerde olduğu gibi bazı köpek yavruları ilk geceden kolayca yerleşir, diğerleri ise alışırken sizin için uykusuz gecelere yol açar. Sabırlı ve tutarlı olun ve bu ipuçlarını izleyin.
Yavru köpek kafesi kullanın
Yavru köpeğinizin uyuması için kafes, ilk başta sepetten daha iyidir. Böylece sizi görüp kokunuzu alabilir ancak etrafta dolaşamaz. İlk olarak kafesi uyuduğunuz yere yakın bir alana koyun.
Yavru köpeğiniz sızlanırsa ne yapmalı?
Yavru köpeğiniz sızlanırsa ve tuvalet ihtiyacı olabileceğini düşünüyorsanız, tasmasını takın ve tuvalet alanına götürün. Yalnız veya korkmuş olabileceğini düşünüyorsanız sakin, yatıştırıcı bir sesle konuşun ancak dokunmayın veya oyun oynamayın. Sızlanırken yaygarayla karşı karşıya kalması dikkat çekmeye meraklı bir davranış geliştirmesine yol açabilir. Yavru köpeğinizi görmezden gelmeniz ise endişe ve hüsrana neden olabilir.
Yavru köpekler hemen yorulur, sağlıklı gelişimleri ve sıhhatleri için uzun saatler boyunca uyumaları gerekir. Bu yüzden dinlenmeleri için bol bol fırsat vermek önemlidir. En başta 24 saatin 18 ila 20'sini uyuyarak geçirmeleri gerekebilir. Bu süre yetişkinlikten itibaren 12 ila 14 saate düşer.
Yavru köpeğinizi ilk başta nasıl besleyeceksiniz?
Başlangıçta aynı mamaya sadık kalın
İlk bir-iki hafta, yavru köpeğinize bir önceki sahibinin verdiği mamanın aynısını, ambalajın üstündeki besleme tavsiyelerine uyarak verin. Ani beslenme değişiklikleri köpeğinizde strese veya sindirim rahatsızlıklarına neden olabilir.
Yiyebileceği sakin bir yer sağlayın
Bu, sizin ve diğer evcil hayvanlarınızın mama yediği yerden uzakta bir yer olmalıdır. Huzursuz veya korumacı hissetmelerini önlemek için mamasını yerken yavru köpeğinizi yalnız bırakın.
Besleme programı başlatın
Köpekler mamanın ne zaman verileceğini bildikleri zaman güvende hissederler. Bu yüzden ilk günden itibaren düzenli bir besleme rutini uygulamaya başlayın. Yavru köpekler, sütten kesilme sırasında günde dört, en az dört aylık olana kadar da günde üç öğüne ihtiyaç duyarlar. Emin olmadığınızda veteriner hekiminizden öneri isteyebilirsiniz.
Yavru köpek beslenmesi ve besleme hakkında bilgi edinin
Genç köpekler için günde bir veya iki büyük öğün yerine üç veya dört küçük öğün faydalıdır. Aşırı yemelerini önlemek amacıyla, ana öğünlerinin bir kısmını istenen davranışlar için ve eğitim seansları sırasında mama ödülü olarak kullanabilirsiniz.
Yavru köpeğinizin mamasını değiştirmenin güvenli yolu
Yavru köpeğinizin beslenmesi
Köpek beslenmesini ve besleme alışkanlıklarını anlamanız, yavru köpeğinizin hayata en sağlıklı şekilde başlamasına yardımcı olacaktır.
Yavru köpeğinizi veteriner hekime götürün
Yavru köpeğinizin ilk veteriner hekim ziyareti
Yavru köpeğinizin sağlık durumundan emin olabilmek için yavruyu eve getirdikten birkaç gün sonra genel sağlık muayenesi için bir veteriner hekime götürmek çok önemlidir. İyi hazırlanırsanız bu ziyaret yavru için olumlu bir yolculuk olacaktır. Ayrıca bu, yavru köpeğinize nasıl bakacağınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için iyi bir fırsattır.İlk veteriner hekim ziyareti
Yavru köpeğinizi sosyalleştirme
İşte yavru köpeğinizi sizinle geçireceği ilk haftada sosyalleştirmeye başlamanın bazı yolları:
Yavru köpeğinizi sosyalleştirme hakkında bilgi edinin
Yavru köpeğinizi yetişkinlerle, çocuklarla ve evcil hayvanlarla tanıştırma
Yavru köpeğinizi yeni insanlarla ve diğer hayvanlarla tanıştırmak, büyüdükçe yaşayacağı karşılaşmalara hazır olmasını sağlamanın harika bir yoludur. Ancak bunu doğru şekilde yapmak elzemdir.Yavru köpeğinizi tanıştırın
Yavru köpeğinizin gündüz ve gece rutinleri
İlk birkaç gün ve hafta, yavru köpeğinizin ailenize uyum sağlaması ve sağlıklı, iyi huylu bir köpek haline gelmesi açısından çok önemlidir. Mümkünse, ilk hafta işten izin almanız en iyisidir. Bu sayede, kendisini güvende hissetmesine ve ondan beklenenleri anlamasına yardımcı olacak rutinler oluşturmaya odaklanabilirsiniz.
Tuvalet gezileri
Küçük yavrular idrar keselerini tam olarak kontrol edebilme yeteneğine sahip değildir ve mama yedikten sonra, su içtikten, uyuduktan veya oyun oynadıktan hemen sonra tuvalet ihtiyacını gidermesi gerekir. Yavru köpeğinizi sabah ilk iş olarak, her beslenmesinden veya uykusundan sonra ve uyumadan önce dışarıdaki aynı tuvalet yerine götürün. Ayrıca yavru köpeğinizde, olduğu yerde dönme veya yeri koklama gibi tuvalet ihtiyacını belirten işaretler olup olmadığına dikkat edin.
Beslenme
Yavruyu mutlaka her gün aynı yerde, aynı saatte besleyin. Böylece ne zaman mama bekleyeceklerinin bilirler. Yavruyu eve götürdüğünüzde, sütten kesilmiş olmaları gerekir ve çoğu günde üç öğün mama tüketecektir.
Egzersiz
Fiziksel egzersiz, yavru köpeğinizin sağlıklı kalması için günlük rutinin hayati bir parçasıdır.
Davranış
Yavru köpeğinize nazik davranmanız gerekse de baştan itibaren tutarlı olmanız önemlidir. Böylece kanepeye tırmanmamak gibi ev kurallarını anlarlar.
Eğitim dersleri
Yavru köpeğinizin aşıları yapıldıktan sonra düzenli dersler, sosyalleşmelerine ve iyi davranışlar edinmelerine yardımcı olmak için mükemmel bir yöntemdir. Her gün derslerde öğrendiklerinizi uygulamayı da unutmayın.
Egzersiz
Yatmadan önce bol miktarda egzersiz yaptırmak, yavru köpeğinizin uyumasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle günün ikinci yürüyüşünün daha geç bir saatte, gece vaktinde, olması iyi bir fikirdir.
Tuvalet gezileri
Yavru köpeğinizi yatmadan hemen önce yürüyüşe çıkarsanız bu esnada tuvalet ihtiyacını giderebilecektir. Çıkarmazsanız, yavru köpeğinizi yatma saatinde düzenli tuvalet noktasına götürmeniz gerekir. Genç yavru köpekler ayrıca gece boyunca yaklaşık her üç saatte bir tuvalete çıkarılmalıdır.
Etkileşim
Yavru köpeğinizin ilk başlarda uyuduğunuz yerin yakınında, kafesinde uyuması idealdir. Ancak köpeğinizi yatırdığınızda etkileşimi minimum düzeyde tutun. Sızlanırsa güven verici bir sesle yatıştırın ancak kucaklamayın. Tuvalete çıkardığınızda sakin ve sessiz kalın.
Yavru köpeğinizle ilk yürüyüş
Yavru köpeğinizin aşılama programı tamamlandıktan ve veterineriniz, yavru köpeğinizin diğer köpeklerle bir araya gelebileceğini onayladıktan sonra günde en az iki kez yürüyüşe çıkarılması gerekir. İlk yürüyüş çok önemli bir etkinliktir. Gelecekteki yürüyüşlerde özgüvenli hissetmesi için köpeğinizin keyif almasını istersiniz.
Yavru köpeğinizin ilk yürüyüşünün harika geçmesi için aşağıdaki adımları uygulayın:
Doğru tasmayı ve kayışı seçin
Veteriner hekiminizden, yavru köpeğiniz için en iyi tasma türü konusunda tavsiye alın. Uzayan bir kayış, tasmanın sürekli olarak yavru köpeğinizin boynunu çekmemesi için ilk başta faydalıdır. Tasmanın iyi oturduğundan ve başlarının üzerinden kaymadığından emin olun.
Evde pratik yapın
Yavru köpeğinizin rahat oldukları yerde tasmaya ve kayışa alışmasına izin verin. Kayışı giderek kısaltın ve yavru köpeğinizi sizi takip etmeye teşvik edin. Yönü her değiştirdiğinizde kayışı çekmek yerine aşağıya doğru bükün ve onu size katılmaya teşvik edin.
Sakin, sessiz bir alan seçin
Yavru köpeğinizin açık havada ilk yürüyüşü için yüksek gürültüden veya yoğun patikalardan korkmalarının muhtemel olmadığı sessiz bir alan seçin.
Kısa tutun
Yavru köpeğinizin ilk yürüyüşünü, yorulup bunalmayacağı şekilde beş ile on dakika arasında tutun. Gelecek günlerde ve haftalarda 15 ila 20 dakikaya kadar çıkarabilirsiniz.
4 ila 16. haftalar arasında yavru köpeğin beyin ve sinir sistemi gelişimi için önemli bir dönemdir ve bu dönmede yeni deneyimleri kabul etmeye daha istekli olurlar. Bu yüzden onları yeni deneyimlerle tanıştırmak ve temel eğitime başlamak için ideal bir zamandır. Farklı görüntü, ses, koku, doku ve insanlarla tanıştırılmamış olan yavru köpekler büyürken çeşitli davranışsal ve duygusal sorunlar yaşayabilir.
Yavru köpeğinizi eğitme
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