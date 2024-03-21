Yavru köpeğinizi -ve kendinizi- ilk veteriner hekim ziyaretine hazırlamak

Yavru köpeğinizi -ve kendinizi- ilk veteriner kliniği ziyaretine hazırlamak
Tebrikler, artık siz de bir evcil hayvan sahibisiniz!
Yerinde duramayan bir yavrudan uslu bir yetişkine dönüşene kadar geçirdiği her aşamada, köpeğinizin genel sağlığından da sorumlu olacaksınız. Erken davranın, ve yeni yavru veya yetişkin köpeğinizin ilk klinik ziyaretini, onu henüz eve getirmeden planlayın!
Bu yazıda, veteriner kliniğine yapacağınız o önemli ilk ziyaret için bilmeniz gereken her şeyi ele alacağız. Aşı programları, bekleme odası gerginliği, yavru veya yetişkin köpekler için gerekli sağlık kontrolleri gibi birçok konuda size rehberlik etmek için buradayız.
Veteriner hekimler köpeğinizin sağlığında önemli bir rol oynar
Yeni yavru veya yetişkin köpeğinizin ilk klinik ziyaret, köpeğiniz eve geldikten kısa süre sonra gerçekleşmelidir.
Sorumlu yetiştiriciler ve hayvan barınakları, yavru veya yetişkin köpeğinizin sağlık kontrollerini hali hazırda yapmış olacaktır. Ancak köpeğiniz bir veteriner hekimle ne kadar erken tanışırsa onun için o kadar iyi...
Veteriner hekiminiz tüm sorularınızı yanıtlayabilecek ve köpeğinizin sağlığını korumanıza yardımcı olacak kişidir. Zamanla köpeğinizin sağlık geçmişini yakından bilecek ve onunla bir ilişki kuracaktır. Bu, gelecekte olası hastalıkların hızlı bir şekilde teşhis ve tedavi edilmesine yardımcı olur.
Mümkünse ilk ziyarette sürprizler olmasın
Yeni yavru veya yetişkin köpeğinizi eve getirmeden önce bir veteriner kliniği bulup randevu almak iyi bir fikir olacaktır. Belki mevcut veya önceki evcil hayvanınız sayesinde telefon listenizde zaten bir klinik vardır.
Eğer yoksa, ziyaret öncesinde biraz araştırma yapmayı ve kliniği mutlaka ziyaret etmeyi veya aramayı unutmayın. Bu, klinik ve personel hakkında fikir edinmenize yardımcı olacaktır.
- Temiz mi?
- Çalışanlar güleryüzlü mü?
- Klinik iyi yorumlar almış mı?
İlk ziyaretinizde, yavru veya yetişkin köpeğiniz ile ilgili tüm tıbbi kayıtları yanınıza almayı unutmayın. Bunlar, köpeğinizin tıbbi dosyasını oluşturmak için kullanılacaktır.
Gelin, ona en uygun mamayı bulalım!
Köpeğiniz hakkında yalnızca birkaç soru cevaplayarak, onun ihtiyaçlarına uygun mamayı bulabilirsiniz.
Yavru veya yetişkin köpeğinizi ilk klinik ziyaretine nasıl hazırlamalısınız?
Dört ayaklı yeni aile üyenizin veteriner hekiminize karşı olumlu hisler beslemesine yardımcı olmanız önemlidir. Evcil hayvanınız sahiplenilmiş olsa da olmasa da yaklaşımınızda aynı özeni göstermelisiniz.
İşte evcil hayvanınızı ilk klinik ziyaretine uygun şekilde hazırlamanın 4 yolu..
Randevu tarihinizden önce evcil hayvanınızla birlikte kliniği ziyaret edip edemeyeceğiniz konusunda onlara danışın. Yavru veya yetişkin köpeğinizin kaygısını en aza indirmek için bunu kliniğin sakin olduğu bir saatte yapmak en iyisidir. Köpeğiniz kliniğe tamamen alışık olursa, kontrol gününde kendisini daha sakin hissedebilir.
Yürüyerek mi, arabayla mı yoksa bisikletle mi gideceksiniz? Önceden pratik yapın. Yavru veya yetişkin köpeğinizi kısa bir yürüyüşe, örneğin sessiz bir parka götürün. Bu, evden ayrılmanın endişelenecek bir şey olmadığını anlamasına yardımcı olacaktır.
Arabayla seyahat ediyorsanız, evcil hayvanınızın seyahat ederken güvende olması için bir köpek kafesi veya köpek taşıma çantası edinin. İlk klinik randevusundan önce evcil hayvanınızı kafes veya çantayla tanıştırın. Bu nesneler ile arasında olumlu bir bağ kurması için köpeğinizi onlara alıştırmaya çalışmalısınız.
Köpeğinizi herhangi bir agresiflik görmeden, sıkıntı yaşamadan başarıyla veteriner kliniğine götürdünüz. Ancak başka hayvanların varlığı veya planlanandan daha uzun bir bekleme süresi gibi rahatsız edici olabilecek durumlar yine de yaşanabilir. Bu nedenle yavru veya yetişkin köpeğinizi tasmalı tuttuğunuzdan emin olun.
Duruma göre hareket etmek için köpeğinizin davranışını gözlemleyin. İşte yardımcı olabilecek birkaç ipucu daha:
- Yavru veya yetişkin köpeğinizin en sevdiği battaniyeyi ve çok sevdiği bir oyuncağını yanınızda getirin
- Odanın sessiz bir yerine geçin
- Köpeğinizin beden dilini gözlemleyin
- Mümkünse sakin olun
- Güvene ihtiyacı varsa, onunla konuşun
Artık yavru veya yetişkin köpeğiniz hakkında aklınıza takılan tüm soruları veteriner hekime sormanın zamanı geldi. Sorumlu bir evcil hayvan sahibi olarak köpeğinizi sağlıklı yaşatmak için veteriner hekiminiz en güçlü yardımcınız olacak. Evcil hayvanınızı iyice tanıyabilmesi için veteriner hekime mümkün olduğunca fazla bilgi verin.
Veteriner hekim, ilk muayene sırasında köpeğinizin sakin kalmasını sağlamaya da yardımcı olacaktır. Eğer kazara çiş yapma ya da biraz saldırganlık gibi durumlar yaşanırsa, rahat olmayı ve evcil hayvanınızı sakinleştirmeyi unutmayın. Her ikiniz de bunun için ne kadar hazırlıklı olursanız olun, bu her yaşta zorlayıcı bir deneyim olabilir.
Yavru veya yetişkin köpeğiniz nasıl muayene edilecek?
Evcil hayvanınızın ilk kontrolü sırasında veteriner hekim bu adımları izleyebilir:
- Yavru veya yetişkin köpeğinizi tartmak
- Kalp ve ciğerlerini dinlemek
- Ateşini ölçmek (bu rektal yoldan yapılabilir)
- Dişlerine ve diş etlerine bakmak
- Gözlerini, kulaklarını, burnunu ve ayaklarını kontrol etmek
- Derisini ve tüylerini kontrol etmek
- Lenf düğümlerini ve karnını incelemek
- Her zaman olmasa da, bazı veterinerler parazit olup olmadığını görmek için dışkı örneğini incelemek isteyebilirler.
Kontrol tamamlandıktan sonra, yeni köpeğinizle ilgili sorularınızı veteriner hekime yöneltebilirsiniz.
Veteriner hekim sizi eve köpeğinize vermeniz gereken ilaçlar veya uygulamanız gereken tedaviler ile gönderiyorsa, bunların nasıl uygulanacağını tam olarak anladığınızdan emin olun.
Yavru veya yetişkin köpeğinizin gerekli aşıları için takip randevusu almayı unutmayın.
Yavru Köpek Gelişim Programı beslenme önerileri
Mamalarımız, yavru köpeğinizin her gelişim evresi için özenle seçilmiş bileşenleriyle, ona fayda sağlayacak ve büyüme yolculuğuna eşlik edecek şekilde üretilmiştir.
Köpeğinizi sosyalleştirmeye hemen başlayın
Bir köpeğin yaşamının ilk üç ayı, özgüven oluşturmasındaki en önemli dönemdir. Yeni köpeğinizi mümkün olan en kısa sürede sosyalleştirmek sorumlu bir köpek sahibi olarak sizin görevinizdir .
İyi sosyalleşmiş bir köpeğin insanların yanındayken kendine güvenmesi beklenir. Bu köpekler yeni görüntüler, ses veya mekanlarla karşılaştıklarında kaygı veya saldırganlık belirtileri göstermezler.
Yavru köpeğiniz sorumlu bir yetiştiriciden geliyorsa, yeni insanlarla ve ortamlarla dikkatli bir şekilde karşılaşma deneyimi edinmiş olmalıdır.
Sosyalleşmemiş bir yavru ya da yetişkin köpek için ilk klinik ziyareti bile çok stresli olacaktır.
Bu nedenle yeni yavru veya yetişkin köpeğinizin eğitim programı sosyalleşmeyi de içermelidir. Başlamanıza yardımcı olacak temel bilgiler şunlardır:
- Bu noktada evcil hayvanınız için çoğu şey yabancıdır; bu nedenle onları dokularla, seslerle, kokular ve insanlarla nazikçe tanıştırın.
- Yavru veya yetişkin köpeğinizi alıştırmak için aile üyelerini sosyalleşme sürecine dahil edin.
- Köpeğinizi aşırı korumak ve çok fazla zorlamak arasında sağlıklı bir denge bulmanız önemlidir.
- Sosyalleşmeye evin içinde başlayın. Aşılarını yaptırdıktan ve hazır olduğunu hissettikten sonra, köpeğinizi dış uyaranlarla tanıştırabilirsiniz.
- Evcil hayvanınızı güvenli ve kontrollü bir ortamda diğer köpeklerle tanıştırmak için bölgenizdeki yavru köpek eğitimi derslerine göz atın.
Eğer daha yaşlı bir köpeği sahiplendiyseniz, diğer insanların ve evcil hayvanların yanında nasıl davrandığını gözlemlemeniz gerekecektir. Belki bunu hayvan barınağıyla önceden konuşmuşsunuzdur.
Köpek eğitim seanslarınız için olumlu pekiştirme yaklaşımını benimsemek iyi bir fikirdir. Köpeğinize yeni yerleri ve insanları dikkatlice göstererek olumlu ilişkiler kurmalarına yardımcı olabilirsiniz. Birlikte yeni bir dönüm noktasına ulaştığınız her anda köpeğinizi övmeyi unutmayın.
Önleyici bakım yaklaşımıyla proaktif olun
Köpeğinizi ne sıklıkta kliniğe götürmeniz gerektiğine dair kesin bir kural yoktur. Gereken sıklık; yaş, ırk özellikleri, yaşam tarzı ve genel sağlık gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.
Ancak hayatınıza yavru veya yetişkin bir köpeği kabul ettiğiniz ilk 12 ay boyunca veteriner hekiminizi sık sık görmeye hazır olmalısınız:
- Zorunlu köpek aşılarının yanı sıra, veteriner hekiminizin parazit önlemeyi de halletmesi gerekir.
- Köpeğinizin diş temizliğine direnmesi gibi veteriner hekiminizin müdahalesini gerektirecek beklenmedik durumlar da ortaya çıkabilir.
- Yavru veya yetişkin köpeğinizin büyüme gidişatını izleyin.
Köpeğiniz yetişkinliğe ulaştığında, en azından yıllık aşıları için kliniğe götürülmelidir. Sağlıklarının çok iyi olduğunu düşünseniz bile yıllık randevu almak her zaman mantıklı olacaktır. Yaşlandıklarında da kliniğe düzenli ziyaretler yapılmaya devam edilmesi tavsiye edilir.
Düzenli kontroller önemlidir çünkü veteriner hekiminizin köpeğinizin genel sağlığını takip etmesine olanak tanır. Kademeli kilo alımı veya diş sorunları gibi, günlük hayatta gözden kaçırabileceğiniz durumlar vardır. Bunlar fark edilmediği ve uygun şekilde tedavi edilmediği takdirde daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilirler.
Evcil hayvanınızın mutlu olmasını ve uzun, sağlıklı bir yaşam sürmesini istiyorsanız, köpeğiniz için ilk günden itibaren koruyucu sağlık bakımına yönelmek sağlam bir yatırımdır.
Bir veteriner hekim bulun
Yavru köpeğinizin sağlığıyla ilgili beklenmedik ve/veya kaygı verici bir durum söz konusuysa, her zaman bir veteriner hekime danışmanız tavsiye edilir.