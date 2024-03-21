Yavru köpeğinizi -ve kendinizi- ilk veteriner hekim ziyaretine hazırlamak

Tebrikler, artık siz de bir evcil hayvan sahibisiniz!

Yerinde duramayan bir yavrudan uslu bir yetişkine dönüşene kadar geçirdiği her aşamada, köpeğinizin genel sağlığından da sorumlu olacaksınız. Erken davranın, ve yeni yavru veya yetişkin köpeğinizin ilk klinik ziyaretini, onu henüz eve getirmeden planlayın!

Bu yazıda, veteriner kliniğine yapacağınız o önemli ilk ziyaret için bilmeniz gereken her şeyi ele alacağız. Aşı programları, bekleme odası gerginliği, yavru veya yetişkin köpekler için gerekli sağlık kontrolleri gibi birçok konuda size rehberlik etmek için buradayız.