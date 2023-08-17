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Maxi Puppy

Maxi Puppy

Kuru Köpek Maması

Büyük ırk (yetişkin ağırlığı 26-44 kg arası) yavru köpekler için tam yem – 2 aylıktan 15 aylığa kadar.

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Onaylanmış Formül

%88 yetiştirici memnuniyeti. (2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen bir yetiştirici onay anketine dayanmaktadır. ) %80 hayvan sahibi memnuniyeti. (2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen evcil hayvan sahipleri anketine dayanmaktadır.)

Özellikler

Doğal antidoksidanlar içerir. Yapay renklendiriciler içermez. Yapay tatlandırıcılar içermez.

Güçlü Bağışıklık Sistemi

Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış, E ve C vitaminleri de içeren özel kompleks sayesinde yavru köpeklerin bağışıklık sistemlerini destekler.

Beyin Gelişimi

Omega 3 yağ asitleri (DHA) ile zenginleştirilmiş bu formül, yavru köpeklerin beyin gelişimini ve sağlıklı görme fonksiyonlarını da destekler.

Mikrobiyom Desteği

Prebiyotik (MOS) kombinasyonu & yüksek sindirilebilirlikli proteinler sayesinde sağlıklı bağırsak mikrobiyotasını ve sindirim sağlığını destekler.

Optimum enerji içeriği

Uzun bir büyüme dönemi olan büyük ırk yavru köpeklerin 15 aylığa kadar olan orta seviyedeki enerji ihtiyaçlarını karşılar.

ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Maxi Puppy, büyük ırk yavru köpeklerin beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. Bu formül, 26-44 kg yetişkin ağırlığına erişmesi beklenen 2 ila 15 aylık yavru köpekler için uygundur. Bu özel formül, Vitamin C ve E gibi yavru köpeklerin sağlıklı bağışıklık sistemi gelişimini desteklediği kanıtlanan besin öğeleri içerir. Yavru köpeklerde sağlıklı beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan (DHA gibi) Omega-3 yağ asitleriyle zenginleştirilmiştir. Faydalı prebiyotiklerin (örneğin FOS, MOS ve pancar posası) ve çok yüksek sindirilebilirliği olan proteinlerin birleşimi, sindirim sağlığı açısından bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlıklı dengesini desteklemeye yardımcı olur. Bu formül, büyüme dönemindeki büyük ırk yavru köpeklerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan optimal enerji içeriğine sahiptir. ROYAL CANIN® Maxi Puppy’nin taneleri, büyük ırk yavru köpeklerin benzersiz ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmıştır. Şekli ve boyutu, yavru köpeğinizin yeme hızının ayarlanmasına yardımcı olur ve doygunluk hissini destekler. Yavru köpeğiniz çiğnerken ortaya çıkan mekanik fırçalama etkisi diş sağlığının korunmasına yardımcı olur. Yavru köpeğiniz 15 aylık olduğunda, yetişkin bir köpek olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak uyarlanan bir diyete ihtiyaç duyar. Bu aşamada ROYAL CANIN® Maxi Adult’a geçebilirsiniz.

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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