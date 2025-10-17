Starter Mousse Mother And Babydog Anne ve Yavru Köpek Yaş Maması
Yaş Köpek Maması
Gebe ve emziren köpekler ile sütten kesilen 2 aylığa kadar olan yavru köpekler.
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ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Starter Mousse Mother & Babydog, gebe veya emziren anne köpeklerin ve sütten kesilen maksimum 2 aylık yavrularının beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. Bu özel formülün ultra yumuşak köpüksü kıvamı, yavru köpeklerin sindirim sistemlerinin gelişimine uygun hale getirilmiştir ve katı gıdaya geçilmesine yardımcı olur. Ayrıca hem anneler hem de yavruları için son derece besleyicidir. ROYAL CANIN® Starter Mousse Mother & Babydog, beyin gelişimini desteklediği ve erken eğitim döneminde yavru köpeklerin öğrenmesini pekiştirmeye yardımcı olduğu kanıtlanan Omega-3 yağ asidiyle (DHA) zenginleştirilmiştir. Bu formül, sağlıklı bağışıklık sistemi gelişimini desteklemek için Vitamin C ve E de dahil olmak üzere etkisi kanıtlanmış besin öğeleri içerir. Faydalı prebiyotiklerin (örneğin MOS) ve çok yüksek sindirilebilirliği olan proteinlerin birleşimi sayesinde, ROYAL CANIN® Starter Mousse Mother & Babydog aynı zamanda sindirim sağlığı açısından bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlıklı dengesini desteklemeye yardımcı olur. ROYAL CANIN® Starter Mousse Mother & Babydog, yumuşak kıvamı sayesinde su alımını destekler ve özellikle sütten kesilen yavru köpekler için son derece uygundur. 8 hafta gibi kısa bir süre içerisinde, yavru köpekleriniz bir sonraki büyüme evresinde beslenme gereksinimlerini karşılamak için özel olarak geliştirilen bir diyete ihtiyaç duyacaklar. Bu aşamada, ırkına uygun bir ROYAL CANIN® yavru köpek diyetine (X-Small, Mini, Medium, Maxi veya Giant) geçebilirsiniz. Yavru köpek formülleri, kuru mama ve soslu yaş mama formunda sunulmaktadır.
FAYDALARI
Onaylanmış Formül
%100 yetiştirici memnuniyeti. (2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen bir yetiştirici onay anketine dayanmaktadır. )
Özellikler
Koruyucu içermez. Yapay tatlandırıcılar içermez.
YAVRU KÖPEKLER İÇİN MÜKEMMEL TAT & DOKU
Katı gıdaya geçişi kolaylaştıran ultra yumuşak kıvam.
Güçlü Bağışıklık Sistemi
Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış, E ve C vitaminleri de içeren özel kompleks sayesinde yavru köpeklerin bağışıklık sistemlerini destekler.
Mikrobiyom Desteği
Prebiyotik (MOS) kombinasyonu & yüksek sindirilebilirlikli proteinler sayesinde sağlıklı bağırsak mikrobiyotasını ve sindirim sağlığını destekler.
Beyin Gelişimi
Omega 3 yağ asitleri (DHA) ile zenginleştirilmiş bu formül, yavru köpeklerin beyin gelişimini ve sağlıklı görme fonksiyonlarını da destekler.
BESLENME BİLGİLERİ
|Sadece Yaş Mama
|Yaş (Hafta)
|Yetişkin Hedef Kilosu
|2 - 3
|3 - 4
|4 - 5
|5 - 6
|6 - 7
|7 - 8
|4
|BABYDOG MILK Tüketin
|0.25
|0.5
|1.25
|1.5
|2
|5
|BABYDOG MILK Tüketin
|0.25
|0.5
|1.25
|1.5
|2
|7
|BABYDOG MILK Tüketin
|0.25
|0.5
|1.75
|2.5
|3
|10
|BABYDOG MILK Tüketin
|0.25
|0.5
|1.75
|2.5
|3
|20
|BABYDOG MILK Tüketin
|0.5
|2
|2.75
|3.75
|4.75
|40
|0.5
|2.5
|3.5
|3.75
|5
|6.5
|Sadece Yaş Mama
|Gebelik süresi (hafta)
|Yetişkin Köpek Kilosu
|6
|7
|8
|9
|Laktasyon dönemi
|4
|1.5
|2
|2
|2
|Serbest
|5
|2
|2
|2.5
|2.5
|Serbest
|7
|2.5
|2.5
|3
|3
|Serbest
|10
|3
|3.5
|4
|4
|Serbest
|20
|5.5
|6
|6.5
|7
|Serbest
|40
|9
|10
|11
|11.5
|Serbest