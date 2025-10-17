ROYAL CANIN® Mini Puppy Gravy, küçük ırk yavru köpeklerin beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. Bu formül, 4-10 kg yetişkin ağırlığına erişmesi beklenen 2 ila 10 aylık yavru köpekler için uygundur. Bu özel formülde, büyüme dönemindeki küçük ırk yavru köpekler için mükemmel boyutta, kıvamda ve lezzette, iştah açıcı soslu taneler sunulur. Bu formül, bağışıklık sistemleri hala gelişmekte olan yavru köpeklerin doğal savunmalarını desteklemeye yardımcı olan Vitamin C ve E gibi besin öğeleri içerir. Ayrıca formül, yavru köpeklerde sağlıklı beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan (DHA gibi) Omega-3 yağ asitleriyle zenginleştirilmiştir. Faydalı prebiyotiklerin (örneğin FOS, MOS ve pancar posası) ve çok yüksek sindirilebilirliği olan proteinlerin birleşimi sayesinde, ROYAL CANIN® Mini Puppy Gravy aynı zamanda sindirim sağlığı açısından bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlıklı dengesini desteklemeye yardımcı olur. ROYAL CANIN® Mini Puppy Gravy en nazik köpeklerin damak tadını tatmin edecek şekilde hazırlandı. Bu yaş mama, yavru köpeğinize hoş bir duyusal deneyim yaşatır ve ROYAL CANIN® Mini Puppy kuru mama diyeti karışık beslenme için mükemmeldir. Yavru köpeğiniz 10 aylık olduğunda, yetişkin bir köpek olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak uyarlanan bir diyete ihtiyaç duyar. Bu aşamada, kuru mama ya da soslu yaş mama olarak sunulan ROYAL CANIN® Mini Adult’a geçebilirsiniz.