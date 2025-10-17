Mini Puppy Yavru Köpek Yaş Maması
Yaş Köpek Maması
Küçük ırk (yetişkin ağırlığı 1-10 kg arası) yavru köpekler için tam yem – 10 aya kadar
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Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
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Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık
Yüksek kaliteli ham maddeler
Düzenli kalite kontrolleri
Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Mini Puppy Gravy, küçük ırk yavru köpeklerin beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. Bu formül, 4-10 kg yetişkin ağırlığına erişmesi beklenen 2 ila 10 aylık yavru köpekler için uygundur. Bu özel formülde, büyüme dönemindeki küçük ırk yavru köpekler için mükemmel boyutta, kıvamda ve lezzette, iştah açıcı soslu taneler sunulur. Bu formül, bağışıklık sistemleri hala gelişmekte olan yavru köpeklerin doğal savunmalarını desteklemeye yardımcı olan Vitamin C ve E gibi besin öğeleri içerir. Ayrıca formül, yavru köpeklerde sağlıklı beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan (DHA gibi) Omega-3 yağ asitleriyle zenginleştirilmiştir. Faydalı prebiyotiklerin (örneğin FOS, MOS ve pancar posası) ve çok yüksek sindirilebilirliği olan proteinlerin birleşimi sayesinde, ROYAL CANIN® Mini Puppy Gravy aynı zamanda sindirim sağlığı açısından bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlıklı dengesini desteklemeye yardımcı olur. ROYAL CANIN® Mini Puppy Gravy en nazik köpeklerin damak tadını tatmin edecek şekilde hazırlandı. Bu yaş mama, yavru köpeğinize hoş bir duyusal deneyim yaşatır ve ROYAL CANIN® Mini Puppy kuru mama diyeti karışık beslenme için mükemmeldir. Yavru köpeğiniz 10 aylık olduğunda, yetişkin bir köpek olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak uyarlanan bir diyete ihtiyaç duyar. Bu aşamada, kuru mama ya da soslu yaş mama olarak sunulan ROYAL CANIN® Mini Adult’a geçebilirsiniz.
FAYDALARI
Bebek Dişleri için Yumuşak Kıvam
Büyüyen çok küçük ırk köpekler için mükemmel tane boyutu,doku ve tat.
Güçlü Bağışıklık Sistemi
Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış, E ve C vitaminleri de içeren özel kompleks sayesinde yavru köpeklerin bağışıklık sistemlerini destekler.
Beyin Gelişimi
Omega 3 yağ asitleri (DHA) ile zenginleştirilmiş bu formül, yavru köpeklerin beyin gelişimini ve sağlıklı görme fonksiyonlarını da destekler.
Mikrobiyom Desteği
Prebiyotik (MOS) kombinasyonu & yüksek sindirilebilirlikli proteinler sayesinde sağlıklı bağırsak mikrobiyotasını ve sindirim sağlığını destekler.
BESLENME BİLGİLERİ
|Sadece Yaş Mama
|Yaş (Ay)
|Yetişkin Hedef Kilosu
|2 Ay
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|2 kg
|2.5
|2.5
|2.5
|2.5
|2.5
|2
|2
|2
|2
|MINI ADULT
|2.5 kg
|3
|3
|3
|3
|3
|2.5
|2.5
|2.5
|2.5
|MINI ADULT
|3 kg
|3
|3.5
|3.5
|3.5
|3.5
|3
|2.5
|2.5
|2.5
|MINI ADULT
|3.5 kg
|3.5
|4
|4
|4
|3.5
|3.5
|3
|3
|3
|MINI ADULT
|4 kg
|4
|4.5
|4.5
|4.5
|4
|3.5
|3.5
|3.5
|3
|MINI ADULT
|5 kg
|4.5
|5
|5.5
|5.5
|5
|4.5
|4
|4
|4
|MINI ADULT
|6 kg
|5
|6
|6
|6
|6
|5.5
|5
|4.5
|4.5
|MINI ADULT
|7 kg
|5.5
|6.5
|7
|7
|7
|6
|5.5
|5
|5
|MINI ADULT
|8 kg
|6
|7
|7.5
|7.5
|7.5
|7
|6
|5.5
|5.5
|MINI ADULT
|10 kg
|7
|8.5
|9
|9
|9
|8
|7.5
|6.5
|6.5
|6.5
|Karışık Beslenme: Kuru Mama + Yaş Mama
|Yaş Mama
|Yaş (Ay)
|Yetişkin Hedef Kilosu
|Mini Puppy Gravy
|2 Ay
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|2 kg
|1
|28g
|34g
|35g
|35g
|27g
|19g
|19g
|18g
|18g
|MINI ADULT
|2.5 kg
|1
|36g
|42g
|44g
|45g
|36g
|27g
|26g
|25g
|25g
|MINI ADULT
|3 kg
|1
|43g
|51g
|54g
|54g
|47g
|40g
|33g
|33g
|32g
|MINI ADULT
|3.5 kg
|1
|50g
|59g
|63g
|63g
|55g
|48g
|40g
|39g
|39g
|MINI ADULT
|4 kg
|1
|58g
|68g
|72g
|72g
|63g
|55g
|46g
|46g
|45g
|MINI ADULT
|5 kg
|1
|72g
|84g
|89g
|90g
|79g
|69g
|59g
|58g
|57g
|MINI ADULT
|6 kg
|1
|82g
|98g
|104g
|106g
|104g
|92g
|80g
|69g
|68g
|MINI ADULT
|7 kg
|1
|92g
|112g
|120g
|121g
|120g
|107g
|93g
|81g
|80g
|MINI ADULT
|8 kg
|1
|103g
|125g
|134g
|136g
|135g
|120g
|105g
|91g
|90g
|MINI ADULT
|10 kg
|1
|126g
|151g
|162g
|165g
|164g
|147g
|129g
|113g
|112g
|110g