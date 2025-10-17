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Mini Puppy Yavru Köpek Yaş Maması
Mini Puppy Yavru Köpek Yaş Maması
Mini Puppy Yavru Köpek Yaş Maması
Mini Puppy Yavru Köpek Yaş Maması
Mini Puppy Yavru Köpek Yaş Maması
Mini Puppy Yavru Köpek Yaş Maması
Mini Puppy Yavru Köpek Yaş Maması
Mini Puppy Yavru Köpek Yaş Maması
Mini Puppy Yavru Köpek Yaş Maması
Mini Puppy Yavru Köpek Yaş Maması
Mini Puppy Yavru Köpek Yaş Maması
Mini Puppy Yavru Köpek Yaş Maması
Mini Puppy Yavru Köpek Yaş Maması
Mini Puppy Yavru Köpek Yaş Maması
Mini Puppy Yavru Köpek Yaş Maması
Mini Puppy Yavru Köpek Yaş Maması
Mini Puppy Yavru Köpek Yaş Maması

Mini Puppy Yavru Köpek Yaş Maması

Yaş Köpek Maması

Küçük ırk (yetişkin ağırlığı 1-10 kg arası) yavru köpekler için tam yem – 10 aya kadar

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Boyut: 12 x 85 g
822,55 TL/kg
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Nasıl çalışır?
755,1 TL
/ 740,29 TL/kg
3 Hafta
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ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Mini Puppy Gravy, küçük ırk yavru köpeklerin beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. Bu formül, 4-10 kg yetişkin ağırlığına erişmesi beklenen 2 ila 10 aylık yavru köpekler için uygundur. Bu özel formülde, büyüme dönemindeki küçük ırk yavru köpekler için mükemmel boyutta, kıvamda ve lezzette, iştah açıcı soslu taneler sunulur. Bu formül, bağışıklık sistemleri hala gelişmekte olan yavru köpeklerin doğal savunmalarını desteklemeye yardımcı olan Vitamin C ve E gibi besin öğeleri içerir. Ayrıca formül, yavru köpeklerde sağlıklı beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan (DHA gibi) Omega-3 yağ asitleriyle zenginleştirilmiştir. Faydalı prebiyotiklerin (örneğin FOS, MOS ve pancar posası) ve çok yüksek sindirilebilirliği olan proteinlerin birleşimi sayesinde, ROYAL CANIN® Mini Puppy Gravy aynı zamanda sindirim sağlığı açısından bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlıklı dengesini desteklemeye yardımcı olur. ROYAL CANIN® Mini Puppy Gravy en nazik köpeklerin damak tadını tatmin edecek şekilde hazırlandı. Bu yaş mama, yavru köpeğinize hoş bir duyusal deneyim yaşatır ve ROYAL CANIN® Mini Puppy kuru mama diyeti karışık beslenme için mükemmeldir. Yavru köpeğiniz 10 aylık olduğunda, yetişkin bir köpek olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak uyarlanan bir diyete ihtiyaç duyar. Bu aşamada, kuru mama ya da soslu yaş mama olarak sunulan ROYAL CANIN® Mini Adult’a geçebilirsiniz.

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FAYDALARI

Bebek Dişleri için Yumuşak Kıvam

Büyüyen çok küçük ırk köpekler için mükemmel tane boyutu,doku ve tat.

Güçlü Bağışıklık Sistemi

Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış, E ve C vitaminleri de içeren özel kompleks sayesinde yavru köpeklerin bağışıklık sistemlerini destekler.

Beyin Gelişimi

Omega 3 yağ asitleri (DHA) ile zenginleştirilmiş bu formül, yavru köpeklerin beyin gelişimini ve sağlıklı görme fonksiyonlarını da destekler.

Mikrobiyom Desteği

Prebiyotik (MOS) kombinasyonu & yüksek sindirilebilirlikli proteinler sayesinde sağlıklı bağırsak mikrobiyotasını ve sindirim sağlığını destekler.

BESLENME BİLGİLERİ

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Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
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