Medium Puppy
Kuru / Köpek
Orta ırk (yetişkin ağırlığı 11-25 kg arası) yavru köpekler için tam yem – 12 aya kadar.
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Özellikler
Doğal antidoksidanlar içerir. Yapay renklendiriciler içermez. Yapay tatlandırıcılar içermez.
Güçlü Bağışıklık Sistemi
Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış, E ve C vitaminleri de içeren özel kompleks sayesinde yavru köpeklerin bağışıklık sistemlerini destekler.
Beyin Gelişimi
Omega 3 yağ asitleri (DHA) ile zenginleştirilmiş bu formül, yavru köpeklerin beyin gelişimini ve sağlıklı görme fonksiyonlarını da destekler.
Mikrobiyom Desteği
Prebiyotik (MOS) kombinasyonu & yüksek sindirilebilirlikli proteinler sayesinde sağlıklı bağırsak mikrobiyotasını ve sindirim sağlığını destekler.
Optimum enerji içeriği
Kısa bir büyüme dönemi bulunan orta büyüklükteki ırk yavru köpeklerin yüksek enerji ihtiyaçlarını karşılar.
|SADECE KURU MAMA
|Yaş (Ay)
|Yetişkin Hedef Kilosu
|2 Ay
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|11 kg
|154g
|181g
|193g
|196g
|196g
|177g
|159g
|142g
|140g
|139g
|Medium Adult
|Medium Adult
|Medium Adult
|12 kg
|164g
|193g
|206g
|209g
|209g
|189g
|169g
|151g
|150g
|148g
|Medium Adult
|Medium Adult
|Medium Adult
|14 kg
|183g
|215g
|231g
|235g
|235g
|218g
|203g
|186g
|169g
|167g
|Medium Adult
|Medium Adult
|Medium Adult
|15 kg
|193g
|227g
|244g
|248g
|248g
|230g
|214g
|196g
|178g
|176g
|176g
|Medium Adult
|Medium Adult
|16 kg
|201g
|237g
|255g
|260g
|260g
|242g
|225g
|206g
|187g
|185g
|184g
|Medium Adult
|Medium Adult
|18 kg
|216g
|258g
|278g
|284g
|284g
|264g
|246g
|225g
|204g
|202g
|201g
|Medium Adult
|Medium Adult
|20 kg
|232g
|279g
|301g
|308g
|308g
|287g
|267g
|244g
|222g
|220g
|218g
|Medium Adult
|Medium Adult
|22 kg
|236g
|287g
|310g
|323g
|331g
|328g
|297g
|267g
|238g
|236g
|235g
|Medium Adult
|Medium Adult
|24 kg
|241g
|295g
|319g
|338g
|354g
|351g
|318g
|286g
|255g
|253g
|251g
|Medium Adult
|Medium Adult
|25 kg
|243g
|299g
|324g
|346g
|365g
|363g
|329g
|295g
|263g
|261g
|260g
|258g
|258g
ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Medium Puppy, orta boy yavru köpeklerin beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. Bu formül, 11-25 kg yetişkin ağırlığına erişmesi beklenen 2 ila 12 aylık yavru köpekler için uygundur. Bu özel formül, Vitamin C ve E gibi yavru köpeklerin sağlıklı bağışıklık sistemi gelişimini desteklediği kanıtlanan besin öğeleri içerir. Yavru köpeklerde sağlıklı beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan (DHA gibi) Omega-3 yağ asitleriyle zenginleştirilmiştir. Faydalı prebiyotiklerin (örneğin FOS, MOS ve pancar posası) ve çok yüksek sindirilebilirliği olan proteinlerin birleşimi, sindirim sağlığı açısından bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlıklı dengesini desteklemeye yardımcı olur. Bu formül, büyüme dönemindeki orta boy yavru köpeklerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan optimal enerji içeriğine sahiptir. ROYAL CANIN® Medium Puppy’nin taneleri hızlı yemeyi önleyecek büyüklükte tasarlanmıştır. Yavru köpeğiniz çiğnerken ortaya çıkan mekanik fırçalama etkisi diş sağlığının korunmasına yardımcı olur. Yavru köpeğiniz 12 aylık olduğunda, yetişkin bir köpek olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak uyarlanan bir diyete ihtiyaç duyar. Bu aşamada, ROYAL CANIN® Medium Adult’a geçebilirsiniz.