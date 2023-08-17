ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Medium Puppy, orta boy yavru köpeklerin beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. Bu formül, 11-25 kg yetişkin ağırlığına erişmesi beklenen 2 ila 12 aylık yavru köpekler için uygundur. Bu özel formül, Vitamin C ve E gibi yavru köpeklerin sağlıklı bağışıklık sistemi gelişimini desteklediği kanıtlanan besin öğeleri içerir. Yavru köpeklerde sağlıklı beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan (DHA gibi) Omega-3 yağ asitleriyle zenginleştirilmiştir. Faydalı prebiyotiklerin (örneğin FOS, MOS ve pancar posası) ve çok yüksek sindirilebilirliği olan proteinlerin birleşimi, sindirim sağlığı açısından bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlıklı dengesini desteklemeye yardımcı olur. Bu formül, büyüme dönemindeki orta boy yavru köpeklerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan optimal enerji içeriğine sahiptir. ROYAL CANIN® Medium Puppy’nin taneleri hızlı yemeyi önleyecek büyüklükte tasarlanmıştır. Yavru köpeğiniz çiğnerken ortaya çıkan mekanik fırçalama etkisi diş sağlığının korunmasına yardımcı olur. Yavru köpeğiniz 12 aylık olduğunda, yetişkin bir köpek olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak uyarlanan bir diyete ihtiyaç duyar. Bu aşamada, ROYAL CANIN® Medium Adult’a geçebilirsiniz.

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