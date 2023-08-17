X-small Puppy

X-small Puppy

Kuru / Köpek

Çok küçük ırk (yetişkin ağırlığı 4 kg kadar) yavru köpekler için tam yem – 10 aya kadar

Adet 1

Ücretsiz kargo

Özellikler

Doğal antidoksidanlar içerir. Yapay renklendiriciler içermez. Yapay tatlandırıcılar içermez.

Güçlü Bağışıklık Sistemi

Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış, E ve C vitaminleri de içeren özel kompleks sayesinde yavru köpeklerin bağışıklık sistemlerini destekler.

Beyin Gelişimi

Omega 3 yağ asitleri (DHA) ile zenginleştirilmiş bu formül, yavru köpeklerin beyin gelişimini ve sağlıklı görme fonksiyonlarını da destekler.

Mikrobiyom Desteği

Prebiyotik (MOS) kombinasyonu & yüksek sindirilebilirlikli proteinler sayesinde sağlıklı bağırsak mikrobiyotasını ve sindirim sağlığını destekler.

Optimum enerji içeriği

Kısa bir büyüme dönemi bulunan orta büyüklükteki ırk yavru köpeklerin yüksek enerji ihtiyaçlarını karşılar.

ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® X-Small Puppy, çok küçük ırk yavru köpeklerin beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. Bu formül, maksimum 4 kg yetişkin ağırlığına erişmesi beklenen 2 ila 10 aylık yavru köpekler için uygundur. Bu özel formül, yavru köpeklerde sağlıklı beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan (DHA gibi) Omega-3 yağ asitleriyle zenginleştirilmiştir. Faydalı prebiyotiklerin (örneğin FOS, MOS ve pancar posası) ve çok yüksek sindirilebilirliği olan proteinlerin birleşimi sayesinde, ROYAL CANIN® X-Small Puppy aynı zamanda sindirim sağlığı açısından bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlıklı dengesini desteklemeye yardımcı olur. Bu formül, bağışıklık sistemleri hala gelişmekte olan yavru köpeklerin doğal savunmalarını desteklemeye yardımcı olduğu kanıtlanan Vitamin C ve E gibi besin öğelerini de içerir. Formül, hızlı büyüyen çok küçük ırk yavru köpeklerin yüksek enerji ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan optimal enerji içeriğine sahiptir. Yavru köpeğiniz, ROYAL CANIN® X-Small Puppy’nin çok küçük çenesi için özel olarak tasarlanan tanelerini kolaylıkla kavrayabilir ve çiğneyebilir. Yavru köpeğiniz çiğnerken ortaya çıkan mekanik fırçalama etkisi sayesinde, diş sağlığının korunmasına yardımcı olur. Yavru köpeğiniz 10 aylık olduğunda, yetişkin bir köpek olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak uyarlanan bir diyete ihtiyaç duyar. Bu aşamada, ROYAL CANIN® X-Small Adult’a geçebilirsiniz.

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Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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