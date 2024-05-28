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Yavru köpeklerin doğumdan yetişkinliğe kadar gelişimi

Yavru köpeğinizin doğumdan yetişkinliğe kadar geçirdiği inanılmaz dönüşümü anlamanız, gelişimin her aşamasında doğru şekilde beslenmesini sağlamanıza yardımcı olur.

Doğum

Doğumdan hemen sonra yavru köpeklerin emmeye yönlendirilmesi gerekir. Anne bu ilk saat ve günlerde yavrulara, sağlıklı gelişimi destekleyen önemli antikorlar ve besinler aktarır.
Doğum

Davranış

Yavru köpekler gözleri kapalı olarak dünyaya gelir ve bu yüzden göremezler. Bununla birlikte yavru köpek koku ve dokunma hislerini kullanarak sıcaklık, bakım ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere anne ve kardeşlerine kendisi gider. Yavru köpekler bu ilk aşamada zamanının çoğunu uyuyarak geçirir.
Doğum

Gelişim

Yavru köpekler doğumda, beklenen yetişkin kilolarının yaklaşık % 1-5'i kadar olmalıdır. Anneleri tarafından sağlanan beslenme sayesinde, hızla kilo almaya başlayacaklardır. Yavru köpeğin ilk birkaç gün içinde alacağı kilo, ırk büyüklüğüne göre belirlenir. Yavru köpekler normalde aynı ırktan yetişkin bir köpeğin ağırlığının her bir kilogramı için günde yaklaşık 2 - 4 g kazanmalıdır.
Doğum

Çevre

Yenidoğan köpek yavrularında sıcaklık dengeleme mekanizması tamamen olgunlaşmadığından ilk saatlerde doğru ortamda tutulmaları çok önemlidir. Yavrulama kutusu 29,5 - 32 °C arasında tutulmalıdır. Daha sonra yedi ila onuncu günde sıcaklık kademeli olarak 26,7 °C seviyesine düşürülebilir. Doğum kutusu aynı zamanda hava akımının çok olmadığı veya havasız olmayan iyi havalandırılan bir alanda olmalıdır.
Doğum

Sağlık

Yavru köpeklerin doğumundaki en büyük zorluk, bu çok kritik ana kadar hayatta kalmak için nefes, ısı ve beslenme konusunda kendi kendilerini idare edebilmeleridir. Onları desteklemek için, yavrulama kutusunu uygun şekilde hazırlamak önemlidir. Alandaki nem oranını %65-70 düzeyinde tutmak ve doğru nefes almalarını sağlamak için su kapları veya hava nemlendiricisi, alanı ısıtmak için de bir radyasyon veya kızılötesi lambası kullanın.

Üretici, doğumdan hemen sonra durumlarının genel hatlarını belirlemek için yavruları tartar ve beklenen doğum kilosu altındaki yavruları tespit eder. İlk 48 saatte doğum kilosu ve büyüme oranı, üreticilerin bir yavrunun durumuna dair genel hatları belirlemesi ve neonatal ölüm riski altındaki yavruları tespit etmesi için temel parametrelerdir.

Doğum

Beslenme

Doğumdan sonra yavru köpeklerin emmeye olabildiğince kısa sürede başlaması önemlidir. Yavru köpekler, süt yutmak yerine anneleri tarafından üretilen ve yavru köpeğin bağışıklık sistemini destekleyen ve güçlendiren bir madde olan kolostrumu yutmaktadır.

Yenidoğan

Neonatal dönem, doğumdan yaklaşık üç haftaya kadar uzanır. Bu aşama, vejetatif faz olarak da bilinir, çünkü harici olarak, yaşamlarının çoğuna uyku ve birkaç refleks etkinliği hakimdir.
0 - 3 hafta

Davranış

Büyümenin bu ilk aşamasında, yavrunun yaşamının büyük bölümü beslenmekle veya uyumakla geçer. Bu, sağlıklı gelişim için hayati öneme sahiptir ve yavruları ya da anneyi rahatsız etmemeye özen gösterilmelidir.
0 - 3 hafta

Gelişim

Yavru köpeklerin gözleri doğumdan 10-14 gün sonra açılmaya, kulakları ise üçüncü haftada yavaş yavaş işitmeye başlar. Her iki duyu da başlangıçta zayıf olacak ancak zamanla gelişecektir.
0-3 hafta

Çevre

Yavru köpekler bu dönemde tüm zamanlarını yavrulama kafeslerinden veya annelerinden bir emekleme mesafesi uzaklıkta geçirirken, insanların düzenli bir şekilde ilgilenmeleri ve nazik davranmaları, yaşamlarının sonraki dönemlerinde insanlarla temas ve stres konularıyla daha etkili bir şekilde baş etmelerine yardımcı olacaktır.
0 - 3 hafta

Sağlık

Sorumlu bir üretici, tüm köpek yavruları için çok küçükten itibaren veteriner hekim kontrolünü düzenli hale getirir. Veteriner hekim doğum kusurlarını ve genel sağlık durumunu kontrol eder. Bu dönemin sonuna doğru parazit önleme tedavilerinin başlatılması uygundur.
0 - 3 hafta

Beslenme

Doğumdan sonra yavru köpekler, sentezlemeleri gereken önemli proteinler için annelerine bel bağlamaya devam eder. Büyüdükçe annelerinin mamasına ilgi göstermeye başlayabilirler. Katı gıdaların devreye girmesiyle sütten kesilme süreci başlar.

Sütten Kesilme

Sütten kesme, yavruluk döneminde köpeğin bağımsızlık kazanmaya başladığı anı simgeleyen kritik bir dönemdir. Bu aşamada mamanın yavru köpeğin sindirim işlevlerinin gelişimine uygun olması gerekir.
4-8 hafta

Davranış

Yavru köpeğiniz ilk adımlarını atar, kardeşleriyle oyun oynamaya başlar ve hatta sosyal etkileşimleri başladıkça hırlama ve kuyruk sallama pratiği yapmaya bile başlayabilir.
4 - 8 hafta

Gelişim

Yavru köpeklerin gözleri ve kulakları bir dereceye kadar açılmış, ışığa ve sese tepki vermeye başlamışlardır.
4-8 hafta

Çevre

Yavru köpeğin zihinsel ve fiziksel gelişimi karmaşık bir ortam ile desteklenir. Sorumlu bir üretici, bu gelişim aşamaları ilerledikçe yavru köpeklerin insanlarla olan etkileşimlerini artırır, onlara çeşitli oyuncaklar, sesli bir ortam ve gerekli diğer uyarıcıları sağlar.
4 - 8 hafta

Sağlık

Yavru köpekler artık annelerinin yardımı olmadan idrar ve dışkı yapmaya başlamış olmalıdır. Bu gelişme bu evrenin sonunda gerçekleşmezse, veteriner hekime gidilmesi tavsiye edilir.
4-8 hafta

Beslenme

Sütten kesme döneminde, anne hâlâ tüm yavru köpeklerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Yiyeceğin büyük çoğunluğu sütle alınsa da yavru köpekler bu aşamada annelerinin mamasına daha fazla ilgi duymaya başlar. Artık çoğu bir kaptan su içebilir.

Yavruluk Dönemi

Köpek yavruları başkalarıyla yaşamayı öğrenmeye başlar. Bu aşamada öğrenilen davranışların yavru köpeklerin yaşamı üzerinde büyük bir etkisi olacaktır.
8+ hafta

Davranış

Bu aşama; yapı, aktivite ve sınır doğrulamasının hayati olduğu aşamadır. Bu yaşta, yavru köpeklerin öğrenmeye yönelik doğal bir kapasiteleri vardır. Bu nedenle bu sırada öğrenilen derslere uyulması, eğitime ve daha çok sosyalleşmeye devam edilmesi gerekmektedir. Bu, yavru köpeğinizin özgüvenli, iyi huylu bir yetişkin köpek haline gelmesine yardımcı olacaktır.
8+ hafta

Gelişim

Bir köpek yavrusunun boyunun uzamasının ve kaslarının büyümesinin büyük bir kısmı, ırkın cüssesine bağlı olarak altıncı ila dokuzuncu aylarda gerçekleşir. Süt dişlerinin yerine yetişkin dişleri gelir ve yavru tüylerinin yerini yetişkin tüyleri alır. Altı ila 12. aylar arasında yavru köpeğiniz bacaklarını kaldırmaya başlayabilir veya ilk kızışma dönemine girebilir.
8+ hafta

Çevre

Yavru köpeğinizin yemek yiyip uyumak için kendi yerinin yanı sıra çeşitli oyuncaklara sahip olması, temel ev kurallarının anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Çeşitli dış mekan ortamlarını keşfetmek ve yeni deneyimlere sahip olmak, öğrenmeyi uyarır, kendine güvenmesini sağlar ve köpek yavrusu ile sahibi arasında daha güçlü bir bağ oluşturur.
8+ hafta

Sağlık

Yavru köpeğinizin gelişim evrelerine uygun aktivite ve egzersiz programlarını hazırlamaya başlamanın tam zamanıdır. Bu noktada iyi alışkanlıklar edinmek, gelişime yardımcı olur ve yavru köpeğinizi sağlıklı bir gelecek için hazırlar. Veteriner hekiminizle aşılama programını ve yavru köpeğinizin kısırlaştırılması gerekip gerekmediği konusunu konuşun.
8+ hafta

Beslenme

Beslenme yavruların fiziksel gelişiminde kilit bir aşamadır, bu nedenle bu özel gelişim evresinin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış mamaları yemeleri çok önemlidir. Ayrıntılı bilgi için yavru köpek beslenme rehberimize bakın veya yavru köpek ürünlerimize göz atın.

Yetişkin olma

Hepsi aynı türün üyeleri olsa da farklı köpek ırkları boy, ağırlık ve beslenme gereksinimleri açısından zıt kutuplarda olabilir. Bu farklar, yavru köpeğin büyüme döneminde öne çıkar. Beş ırk boyu da yetişkinliğe farklı yaşlarda ulaşır.
12-24 ay

Gelişim

Yavru köpekler, ırk boyuna bağlı olarak farklı büyüme süreçlerinden geçer. Çok Küçük ırk köpekler 8 ayda tam olgunluğa ulaşabilirken, dev ırkların 2 yaşına kadar yetişkin olmadıkları düşünülür.

Sekiz dokuz aya kadar iskeleti hızla büyüyen büyük ve dev ırkların yavrularında, sonraki aylarda yetişkin kilosuna (büyük ırklarda doğum kilosunun 70 katı ve dev ırklarda doğum kilosunun 100 katı) ulaşana kadar ağırlıklı olarak kas gelişimi olur.

12-24 ay

Beslenme

Yavru köpek yetişkinliğe geçiş yaparken onlarla birlikte beslenme ihtiyaçları da değişir. Bu noktada, onları yavaş yavaş boyutlarına, ırklarına ve yaşam tarzlarına özel beslenme gereksinimlerini destekleyen yetişkin mamasına geçirmenin zamanı gelmiş demektir.

Yavru köpeğiniz için özel mama

ROYAL CANIN® yavru köpek beslenmesi, yaşamın ilk yılında yavru köpeğin sağlığı için gerekli tüm besinleri sağlayarak büyüme ve gelişimi destekler.

Büyüme yolculuğuYavru köpek mamaları

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Puppy Saint Bernards sitting together in a field.

Yavru köpeğin büyümesinin kilit aşamaları

Adult Weimaraner standing on a beach playing with a Weimaraner puppy.

Yavru köpeğim ne zaman yetişkin bir köpek olur?

Pregnant Chihuahua standing on a sandy beach.

Hamile köpeğinizi neyle ve nasıl beslemeniz gerekir?

Adult Jack Russell lying down in a dog bed with her newborn puppies.

Köpeğiniz: Evde doğurma ve ilk 48 saat