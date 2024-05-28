Yavru köpeklerin doğumundaki en büyük zorluk, bu çok kritik ana kadar hayatta kalmak için nefes, ısı ve beslenme konusunda kendi kendilerini idare edebilmeleridir. Onları desteklemek için, yavrulama kutusunu uygun şekilde hazırlamak önemlidir. Alandaki nem oranını %65-70 düzeyinde tutmak ve doğru nefes almalarını sağlamak için su kapları veya hava nemlendiricisi, alanı ısıtmak için de bir radyasyon veya kızılötesi lambası kullanın.

Üretici, doğumdan hemen sonra durumlarının genel hatlarını belirlemek için yavruları tartar ve beklenen doğum kilosu altındaki yavruları tespit eder. İlk 48 saatte doğum kilosu ve büyüme oranı, üreticilerin bir yavrunun durumuna dair genel hatları belirlemesi ve neonatal ölüm riski altındaki yavruları tespit etmesi için temel parametrelerdir.