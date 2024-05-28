Yavru köpeklerin doğumdan yetişkinliğe kadar gelişimi
Doğum
Davranış
Gelişim
Çevre
Sağlık
Yavru köpeklerin doğumundaki en büyük zorluk, bu çok kritik ana kadar hayatta kalmak için nefes, ısı ve beslenme konusunda kendi kendilerini idare edebilmeleridir. Onları desteklemek için, yavrulama kutusunu uygun şekilde hazırlamak önemlidir. Alandaki nem oranını %65-70 düzeyinde tutmak ve doğru nefes almalarını sağlamak için su kapları veya hava nemlendiricisi, alanı ısıtmak için de bir radyasyon veya kızılötesi lambası kullanın.
Üretici, doğumdan hemen sonra durumlarının genel hatlarını belirlemek için yavruları tartar ve beklenen doğum kilosu altındaki yavruları tespit eder. İlk 48 saatte doğum kilosu ve büyüme oranı, üreticilerin bir yavrunun durumuna dair genel hatları belirlemesi ve neonatal ölüm riski altındaki yavruları tespit etmesi için temel parametrelerdir.
Beslenme
Yenidoğan
Davranış
Gelişim
Çevre
Sağlık
Beslenme
Sütten Kesilme
Davranış
Gelişim
Çevre
Sağlık
Beslenme
Yavruluk Dönemi
Davranış
Gelişim
Çevre
Sağlık
Beslenme
Yetişkin olma
Gelişim
Yavru köpekler, ırk boyuna bağlı olarak farklı büyüme süreçlerinden geçer. Çok Küçük ırk köpekler 8 ayda tam olgunluğa ulaşabilirken, dev ırkların 2 yaşına kadar yetişkin olmadıkları düşünülür.
Sekiz dokuz aya kadar iskeleti hızla büyüyen büyük ve dev ırkların yavrularında, sonraki aylarda yetişkin kilosuna (büyük ırklarda doğum kilosunun 70 katı ve dev ırklarda doğum kilosunun 100 katı) ulaşana kadar ağırlıklı olarak kas gelişimi olur.
Beslenme
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