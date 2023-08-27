Yavru köpeğinizin ilk yürüyüşüne nasıl hazırlanırsınız?

Genç yavrular, bağışıklık sistemleri yeteri kadar gelişmemiş olduğundan, parvo ve gençlik hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarına açıktırlar. Yavru köpeğiniz tamamen aşılanana kadar, onu dışarı çıkarmak için bir köpek arabası veya taşıma kafesi/çantası kullanın. Dışarıdaki kokular, sesler ve görüntüler, patileri henüz yere değemese de onu heyecanlandırıp yormaya yetecektir.

Yavru köpeğiniz, yürüyüşe sizinle birlikte -her zaman gözetim altında- yabancı hayvanların olmadığı güvenli bölgelerde çıkmalıdır. Onu tuvalet eğitimine ya da kısa keşiflere tasmayla çıkarmak, tasmaya erken yaşta alışmasına yardımcı olur.