Yavru köpeğinizin ilk yürüyüşüne nasıl hazırlanırsınız?
Yavru köpeğinizi dış dünyayla tanıştırmaya ne kadar hevesli olduğunuzu biliyoruz. Bununla beraber, tasmasını takıp sokağa adım atmadan önce, onu positif bir deneyim için hazırlamanız önemlidir. Yürüyüşler hem onun hem de sizin için eğlenceli olmalıdır; bu yüzden ilk gezintiden önce biraz hazırlık yapmak gelecekteki yürüyüşleri de kolaylaştıracaktır. Tarih boyunca pek çok köpek, ırkına göre, çobanlık ve koruma gibi işler ile meşgul olmuştur ve bu aktiviteler onlar için hem egzersiz görevi görmüş, hem de zihinsel anlamda yeteri kadar uyarılmalarını sağlayıp sağlıklı bir dengede kalmalarına yardımcı olmuştur. Günümüzde ise, şehirde yaşayan köpeklerin çoğu nispeten daha sakin bir hayat sürmektedir ve hem egzersiz yapabilmeleri hem de sosyalleşebilmeleri için yürüyüşe çıkmaları gerekmektedir. Bu yürüyüşler, köpeklere koklama ve keşfetme gibi doğal güdülerini dışa vurma şansı verirken, aynı zamanda başka insanlar ve köpeklerle etkileşime geçme imkânı da sunar. Yavru köpeğinizi dilediğigi gibi koşup keşif yapması için serbest bırakabileceğiniz bir bahçeniz olsa dahi, mahallede birlikte yapacağınız yürüyüşler onun için heyecan verici bir serüven olacaktır!
Köpeğinizi ilk ne zaman dışarı çıkarabilirsiniz?
Genç yavrular, bağışıklık sistemleri yeteri kadar gelişmemiş olduğundan, parvo ve gençlik hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarına açıktırlar. Yavru köpeğiniz tamamen aşılanana kadar, onu dışarı çıkarmak için bir köpek arabası veya taşıma kafesi/çantası kullanın. Dışarıdaki kokular, sesler ve görüntüler, patileri henüz yere değemese de onu heyecanlandırıp yormaya yetecektir.
Yavru köpeğiniz, yürüyüşe sizinle birlikte -her zaman gözetim altında- yabancı hayvanların olmadığı güvenli bölgelerde çıkmalıdır. Onu tuvalet eğitimine ya da kısa keşiflere tasmayla çıkarmak, tasmaya erken yaşta alışmasına yardımcı olur.
Yavru köpeğinizi, ikinci aşısından ne kadar süre sonra dışarı çıkarabilirsiniz?
Yavrunuzu hastalıklardan koruyabilmek için, onu tüm aşılarını olduktan iki hafta sonrasına kadar yürüyüşe çıkarmayın. Bağışıklık etkisi aşıdan aşıya değişebileceğinden, veteriner hekiminize aşının koruma etkisini ne zaman göstereceğini sorun. Pek çok yavru köpek, ilk aşılarını yetiştiriciden ya da barınaktan ayrılmadan önce olduğundan, yavrunuzu eve götürmeden önce yetiştiricinin veya veteriner hekimin size tüm aşı bilgilerini eksiksiz ilettiğinden emin olun.
İlk set aşılarını olduktan sonra, köpeğiniz yavru eğitim sınıflarına katılmaya hazır olacak. Sınıftaki diğer yavrular da aynı aşı seviyesinde olacağından, yavru köpeğiniz güvenle sosyalleşip temel becerilerini edinecek.
Yavru köpeğinizin ilk yürüyüşüne hazırlanın
Yavru köpeğinizle yürüyüşe çıktığınızda, büyük bir hevesle ona yeni gelen tüm kokuları, dikkat çekici her şeyi keşfetmek isteyecek. Bu yürüyüşlerin pozitif deneyimler olması için yapabileceğiniz pek çok şey mevcut.
İlk yürüyüşlerinizde, ona bolca leziz ödül maması vermeniz ve konuşarak cesaretlendirmeniz çok önemli. Başlarda, yürüyüş için sessiz, sakin yerleri tercih edin; buralarda, yavrunuz diğer insanlar ve hayvanlarla meşgul olmadan rahatça etrafı keşfedecektir. Arada sırada tasmasını çekiştirebilir, bacaklarınızın arasından yürüyerek sizi dolayabilir. Ama yeteri kadar sabırla, sizin yormayacak şekilde yürümeyi öğrenecektir. Etrafı keşfetmesine izin verin, ve yanınızda yürüdüğü zaman onu güzel sözlerle cesaretlendirin.
Sık karşılaşılan, ilk yürüyüşte kaçınmanız gereken üç basit hata:
1.
Köpeğiniz tasmaya alışmadan dışarı çıkmak
2.
Çok uzağa, ya da fazla uzun süre yürümek
3.
Positif bir deneyim için ön hazırlık yapmamak
Yavru köpeğinizi, keyifli bir ilk yürüyüşe hazırlamak
Bebek adımlarıyla başlayın
Her yavru köpek, tasmayı doğal bir şekilde hemen kabullenmeyebilir. En dışa dönük yavru bile arabaların, gürültü yapan çocukların, ve çevredeki daha pek çok dikkat dağıtıcı faktörün etkisiyle bunalabilir. Nispeten sessiz, sakin bir yer seçerseniz, yavrunuz büyük ihtimalle daha keyifli bir yürüyüş geçirecektir.
Yürüye yürüye alışacak!
Yavrunuz, tasmayla mücadele vermeden yürüyebilmeli. Onu yürüyüşe çıkarmadan önce varsa bahçede, yoksa da evde pratik yapabilir, böylece tasmayla yürümeye alışmasına yardımcı olabilirsiniz. Büyük ihtimalle, ilk yürüyüşünde tasmaya hemen alışmayacaktır.
Kimlik künyesi şart
Tüm köpeklerin tasmalarında, üzerinde sahiplerinin isminin, iletişim bilgilerinin ve adresinin yazılı olduğu bir kimlik kartı olması gerekir. Köpeğiniz göğüs tasması kullanıyor olsa bile boynunda bu bilgilerin yer aldığı bir tasma bulunmalıdır. Bu arada, göğüs tasması, küçük yavrular için daha güvenlidir; hassas boyun kaslarına fazla yük bindirmez.
Bırakın ritmini bulsun
Yavru köpeğinizin tutarlı bir ritimle yürümesini beklemeyin. Yavrular, çevrelerindekileri gözleriyle, kulaklarıyla, burunları ve ağızlarıyla keşfederler (tabii ağızlarına ne aldıklarına dikkat etmeyi unutmayın). Eğer ilk yürüyüşlerinizde yavru köpeğinizin yanınızda sakin sakin gitmesini bekliyorsanız, gezintileriniz can sıkıcı bir hal alabilir.
Dikkati dağıldığında, dikkatini çekin
Yüyürüş yaparken karşınıza dikkat dağıtıcı bir şey çıktığında (örneğin bir sincap), köpeğinize seslenin, ve onu değil sizi tercih ettiği için ona bir ödül verin.
Hazırlıklı olun
Köpeğinizi eğitmeye çıkıyorsanız, yanınızda bolca atık torbası, su ve ödül maması bulundurun- tabii bu ödülleri köpeğinizin günlük mama miktarından eksiltmeyi unutmayın!
Yavru köpeğinizi tasmayla yürümesi için nasıl eğitirsiniz?
Yavrunuz; tasmayı, ipi veya göğüs tasmasını güvenli bulmalı, bunlara pozitif yaklaşabilmelidir. Tabii bu aşamaya adım adım gelinecektir. Onu bol bol övüp cesaretlendirerek, bu öğrenme sürecini onunla bağ kuracağınız değerli bir deneyime dönüştürebilirsiniz.
Tasmalar
İşe, tasmayı ve ipi köpeğinize tanıtarak başlayabilirsiniz. Bırakın, köpeğiniz onları koklasın ve keşfetsin. Yavaş yavaş, tasmayı bol bir şekilde boynuna geçirebilirsiniz. Eğer yavru köpeğiniz daha önce hiç tasma takmadıysa, tasmayı boynunun üzerine koyabilir, tasmanın varlığına alışana kadar bu yöntemi deneyebilirsiniz.
Yavru köpeğiniz tasmasının yanında yeteri kadar sakin kalabiliyorsa, aynı şeyi şimdi de ip ile yapın, ve sonunda da ipin ucunu tasmaya -ya da göğüs tasmasına- geçirin. Yavru köpeğinizin, bir süre, boynunda tasma ve ip ile ev içinde veya bahçede dolaşmasına izin verin. Bir yere sıkışıp panik olmaması adına, onu gözünüzün önünde tutmayı unutmayın.
Pratik, daha çok pratik, hep pratik!
Yavru köpeğiniz tasmayı isteyerek, hevesle takana kadar pratik yapmayı unutmayın! Sakin kalıp ipi çekiştirmeden yürümeyi öğrenene kadar, evde tasmayla yürüyüş pratikleri bile yapabilirsiniz!
Yavru köpeğinize yanınızda oturmasını/durmasını öğretmek
Yavru köpeğinizin tasmayla yürüme eğitimindeki bir sonraki aşama, ona yanınızda kalmayı öğretmek. Yürüyüş esnasında, sizin yanınıda yürüdüğünde veya durduğunda, onu ödüllendirebilirsiniz. Yanınızda olması için hangi komutu kullanacağınız size kalmış, ama seçtiğiniz kelimeyi değiştirmeyin- yavru köpeğiniz, bu kelimeyi sizin yanınızda kalmakla özdeşleştirecektir. Komutların ve beklenen davranışların net bir şekilde belirtilmesi, yavrunuzun daha hızlı öğrenmesine yardımcı olur.
Yanınızda kaldığı zaman övüldüğünü ve ödüllendirildiğini anladığında, bu sefer de bir adım ileri atın. Eğer yavrunuzda sizinle birlikte gelip yine yanınızda durursa, bu sefer ona büyük bir ödül verin ve yine bolca övgü gösterin. Bu sistemi, yavru köpeğiniz en iyi yerin sizin yanınız olduğunu anlayana kadar uygulayın.
Köpeğinizi ne sıklıkla, ne kadar süre gezdirmelisiniz?
Yavru köpeklerin dayanıklılık seviyesi düşüktür, ve yorulduklarında yürümeyi bırakıp öylece oturabilirler. Birlikte yapacağınız yürüyüşlerin ideal mesafesi ve uzunluğu, köpeğinizin kondisyonuna, ırkına, ve dayanıklılık seviyesine bağlı olacaktır.
Yürüme süresini yönetmek
Burada uygulayabileceğiniz kural, köpeğinizin her ayı için 5 dakikadır. Örneğin 3 aylık bir yavru, 15 dakika yürüyebilir. Bu kural, saniyesine kadar uygulamak şart olmamakla birlikte, size genel bir fikir verebilir. Köpeğin ırkı da önemlidir. Örneğin bir Avusturya çoban köpeği, kısa bacaklı bir Dachshund kadar kolay ve hızlı yorulmayabilir. Başka bir değişle, yavru köpeğinize dikkat edip, yorulma belirtilerini görebilmeniz gereklidir. Bu belirtiler arasında nefes nefese kalma, esneme, yalanma, ilgisini yitirme, ve daha fazla yürümeyi reddetme olabilir. Bunlar oluyorsa, fazla ileri gitmiş olabilirsiniz ve yavrunuzu eve kucağınızda taşımanız gerekebilir.
Yürüme mesafenizi takip edin
Yürüme mesafeniz de yavrunuza göre değişiklik gösterir. Bir golden retriever, küçük bir Yorkie'den daha enerjiktir ve daha uzak mesafelere yürüyebilir. İlk yıllarında, yavrular mümkün olduğunda kısa yürüyüşlere çıkarılmalıdır, zira zorlayıcı yürüyüşlerde hassas patileri yara olabilir, henüz tam gelişmemiş olan eklemleri hasar görebilir.
Aşılardan önce ve sonra: Yavru köpeğinizi gezdirirken, güvenlik için dikkate almanız gerekenler
- Yavru köpeğinizin tasmasının ve ipinin ağır olmadığından ve ona tam geldiğinden emin olun. Göğüs tasmaları, yavru köpeklerin hassas boyunlarına daha az yüklenir, ve onlar için daha konforlu seçeneklerdir.
- Tasmasında; üzerinde isminizin, adresinizin ve posta kodunuzun yazacağı bir kimlik künyesi bulundurun. Bu, zaten bazı ülkelerde yasal bir zorunluluk, öyle olmayan ülkelerde de her zaman yapılmasını önerdiğimiz basit, ve çok işe yarayabilecek bir uygulamadır.
- Hazırlıklı olmayı unutmayın- yanınızda daime yeterli miktarda dışkı poşeti, eğitim veriyorsanız ödül mamaları (günlük porsiyonlarından alınacak şekilde), su, ve taşınabilir su kabı bulundurun.
- İlk gezintiniz için dışarıya çıkmadan, evinizde ya da bahçenizde yavrunuzun iyi yürüme alışkanlıkları kazanmasına yardımcı olabilirsiniz. Unutmayın, ideal olarak, dışarıdayken yanınızda kalmalı ve sizinle birlikte yürümelidir.
- Yavru köpeğiniz adım adım öğrenecektir; sabırlı olun. Beklediğiniz gibi davrandığında, onu ödüllendirmeyi unutmayın. Olumlu pekiştirme, sağlıklı ve dengeli köpekler için en etkili eğitim yöntemidir.
- Günlük yapılacak yürüyüşlerin tüm olayı tabii ki egzersiz değil. Bu yürüyüşler biraz kalori yaksalar da, aynı zamanda onları zihinsel olarak uyarmaları, temiz hava almalarını, sosyalleşmelerini ve yeni durumlara karşı kendilerine güvenmelerini sağlamaları bakımından da önemlidirler. Düzenli gezdirilmeyen, yeteri kadar sosyalleştirilmemiş köpekler, can sıkıntısının etkisiyle, zarar verici davranışlar gösterebilirler.
- İlk aşılarından sonra, yavru köpeğinizi dışarı çıkarabilir misiniz? Hem evet, hem hayır. Yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi henüz tam gelişmemiş olacağından, ikinci aşılarının üzerinden 2 hafta geçene kadar dışarı çıkmamalıdır. O zamana kadar da, yavrunuzu bir köpek arabası veya taşıma kafesi ile dışarı çıkarabilirsiniz. Tabii etrafta hastalık taşıyabilecek başıboş hayvanlar gezinmiş olabileceğinden, onu yere koymamaya dikkat edin!
- Yavru köpeğinizi, aşıları henüz tamamlanmamışken de sosyalleştirmeniz mümkün! Örneği yavru köpek eğitim sınıfları, tüm köpekler aynı yaşlarda ve aynı aşı seviyelerinde olduğundan, güvenli sosyalleşme ortamlarıdır. Aynı şekilde, arkadaşlarınızdan birinde de aşıları tamamlanmış bir yavru varsa, köpeğiniz onunla da oynayabilir.
- Uzayan tasmalar popüler ürünler olsalar da, gezmeye alışmamış köpeklere pek uygun değildirler. Uzayan tasmadan önce, yavru köpeğiniz düzenli olarak düz, sabit bir ip ile yürümelidir. Zira uzayabilen ipler, köpeklerin birden uzaklaşmalarını kolaylaştırır, ve bazen diğer insanlar ve/veya köpekler ile istenmeyen durumların ortaya çıkması riskini artırırlar.
- Büyük ve dev ırk köpekler, küçük ve oyuncak ırklardan daha yavaş büyürler. O yüzden, daha sık yapılacak kısa yürüyüşler -koşmayı minimum seviyede tutarak- ile gelişmekte olan eklemlerine ve bağlarına fazla yüklenmemiş olursunuz.
- Tabii küçük ırklar da, başka sebepler ile kısa yürüyüşlere ihtiyaç duyar. Örneğin, bir Alman çoban köpeğinin alabileceği mesafeyi bir Maltese teriyer ile kıyaslayabilir misiniz? Teriyer, benzer bir mesafede çabucak yorulacaktır. Yürüyüş uzunluğunu yavru köpeğinizin boyutlarına ve enerji seviyesine göre ayarlayın.
- Hava durumuna dikkat etmeyi unutmayın. Fazla ısınmış yüzeyler, yavrunuzun narin tabanlarını çabucak yakabilir, çok soğuk ve/veya buzlu yüzeyler ise kesiklere, donmaya sebep olarak can acıtıcı olabilir. Yaşadığınız bölgede sert hava koşulları hakimse, yavrunuza bir köpek montu ve/veya köpek botları alarak yürüyüşlerde daha rahat etmesini sağlayabilirsiniz.
Yürüyüşler, yavru köpeğinizin hem fiziksel, hem de mental gelişimi için çok önemlidir. Birlikte yapacağınız ilk yürüyüşe doğru şekilde hazırlanarak, onun için heyecan verici bir keşif olacak bu deneyimin ikiniz için de pozitif olmasını sağlayabilirsiniz.
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