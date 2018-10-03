

Yavru köpeğinizin gelişimi: yavru köpeklerin büyümesini ve kilosunu anlamak

Her yavru köpek farklı olsa da, yavru köpeğinizin beklendiği gibi büyüyüp büyümediğini belirlemek için bir referans noktası olarak kullanılabilecek genel ağırlık aralıkları vardır. Tabii bu aralıkların yaklaşık değerler olduğunu ve yavru köpeklerde kilo alımının yavru köpeğinizin ırkına, genetiğine, egzersiz seviyesine ve beslenmesine bağlı olarak değişebileceğini unutmamanız önemlidir.

Farklı ırkların farklı büyüme eğilimleri ve vücut yapıları vardır. Chihuahua veya Pomeranian gibi küçük ırklar ve süs köpeği ırkları yetişkin ağırlıklarına yaklaşık sekiz ila on aylıkken ulaşırken Saint Bernard veya Great Dane gibi büyük ve dev ırkların yetişkin ağırlıklarına ulaşması 18 ay ila iki yıl sürebilir. Yetişkin süs köpeği ırklarının doğum ağırlıklarının yaklaşık 20 katına ve yetişkin dev ırkların doğum ağırlıklarının yaklaşık 100 katına ulaştığını düşünürseniz uygun miktarlarda protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineral içeren doğru beslenmenin sağlıklı büyüme için ne kadar önemli olduğunu anlayabilirsiniz.