Yavru köpekler için sağlıklı kilo nedir? İşte bilmeniz gereken her şey
Evinize yeni bir yavru köpek gelmesi heyecan verici bir deneyimdir. Yetişkinliğe giden yolda yavru köpeğinizin sağlığına ve iyiliğine öncelik vermek, keyifli bir yolculuk ve sevgi dolu bir hediyedir. Kilo, yavru köpeğinizin genel sağlık durumunda önemli bir faktördür. Sağlıklı bir yavru köpek kilosunun ne olduğunu ve kilo yönetiminde doğru beslenme ve egzersizin rolünü öğrenmeniz, optimum büyüme ve gelişimi desteklemek için önemli bir adımdır.
Yavru köpeğinizin gelişimi: yavru köpeklerin büyümesini ve kilosunu anlamak
Her yavru köpek farklı olsa da, yavru köpeğinizin beklendiği gibi büyüyüp büyümediğini belirlemek için bir referans noktası olarak kullanılabilecek genel ağırlık aralıkları vardır. Tabii bu aralıkların yaklaşık değerler olduğunu ve yavru köpeklerde kilo alımının yavru köpeğinizin ırkına, genetiğine, egzersiz seviyesine ve beslenmesine bağlı olarak değişebileceğini unutmamanız önemlidir.
Farklı ırkların farklı büyüme eğilimleri ve vücut yapıları vardır. Chihuahua veya Pomeranian gibi küçük ırklar ve süs köpeği ırkları yetişkin ağırlıklarına yaklaşık sekiz ila on aylıkken ulaşırken Saint Bernard veya Great Dane gibi büyük ve dev ırkların yetişkin ağırlıklarına ulaşması 18 ay ila iki yıl sürebilir. Yetişkin süs köpeği ırklarının doğum ağırlıklarının yaklaşık 20 katına ve yetişkin dev ırkların doğum ağırlıklarının yaklaşık 100 katına ulaştığını düşünürseniz uygun miktarlarda protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineral içeren doğru beslenmenin sağlıklı büyüme için ne kadar önemli olduğunu anlayabilirsiniz.
Genel kilo yönergeleri ve yavru köpek besleme programı
Yavru köpekler büyümek için çok fazla enerjiye ihtiyaç duyarlar. Yavru köpeğinizin doğru beslenmesini sağlamak önemli olsa da aşırı besleme yavru köpeğin fazla kilolu olmasına neden olabilir. Aşırı kilo alımı ve obezite, sağlığı için zararlı olabilir ve eklem sorunları, diyabet, kalp hastalığı ve yaşam süresinin kısalması gibi bir dizi sorun ve hastalığa yol açabilir. Ayrıca etrafta koşuşturması da zorlaşır. Gelişimin farklı aşamalarındaki beslenme ihtiyaçlarını anlamanız, sağlıklı kilo alımı için doğru mamayı seçmenize yardımcı olacaktır. Elbette yavru köpeğinizin özel ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş hassas beslenme önerileri için veteriner hekiminize danışmak her zaman iyi bir fikirdir.
Yavru köpekler doğduklarında ırklarına bağlı olarak genellikle 100 ila 600 gram (3,5 ila 14 oz) ağırlığında olurlar. Yavru köpeğiniz hayatının ilk birkaç haftasında beslenmek için yalnızca annesinin sütüne ihtiyaç duyar. Anne sütü, ilk gelişimi için gerekli antikorları ve hayati önem taşıyan besinleri sağlar.
Yavru köpekler yaklaşık dört ila altı haftalıkken sütten kesilme sürecine girerler ve yavaş yavaş katı mamaya geçmeye başlayabilirler. Yumuşak mama gibi yüksek kaliteli bir yavru köpek maması ya da lapa şeklinde tüketmelerini kolaylaştırmak için ılık su veya yavru köpek mama sütü ile ıslatılmış kuru mama vermeye başlayabilirsiniz. Başlangıçta sadece küçük miktarlarda yiyebilirler ancak zaman geçtikçe annelerinin sütüne daha az, katı yiyeceklere ise daha fazla ihtiyaç duyarlar.
Yavru köpeğiniz yaklaşık sekiz haftalıkken sütten tamamen kesilmiş olacak (başka bir deyişle başka şeyler yiyecek) ve düzenli bir beslenme programı oluşturmanız gerekecektir. Üç aylıkken küçük ırklar ortalama olarak yaklaşık 2-3 kg (4,4 ila 6,6 lbs) ağırlığındayken dev ırklar 18-20 kg (39,5 ila 44 lbs) ağırlığında olurlar. Bu dönemde genellikle her dört ila altı saatte bir olmak üzere günde dört öğün beslenmelidirler. Günlük yiyecek alımlarını daha küçük, sık öğünlere bölmek, sindirim sorunlarının önlenmesine yardımcı olur ve gün boyunca sabit bir enerji kaynağı sağlar. Yaktıkları tüm o yavru köpek enerjisiyle buna kesinlikle ihtiyaç duyacaklarından emin olabilirsiniz!
Veterineriniz, yetiştiriciniz, barınağınız veya evcil hayvan maması tedarikçiniz tarafından önerilen yüksek kaliteli bir yavru köpek mamasını tercih edin. Yavru köpekler için özel olarak tasarlanmış formülleri arayın. Bu formüller, yavru köpeğinizin hızlı büyümesini desteklemek için uygun besin dengesine sahiptir. Ambalaj üzerindeki besleme yönergelerini uygulayın ancak her yavru köpeğin ihtiyaçlarının ırkına, büyüklüğüne ve aktivite seviyesine göre değişebileceğini de unutmayın.
Yavru köpeğiniz üç ila altı aylıkken öğün sayısını günde üçe düşürebilirsiniz. Tek seferde daha fazla miktarda gıdayı sindirme ve işleme kapasitesi artmış olacağı için bu değişiklik uygundur.
Sağlıklı bir hızda büyüdüğünden emin olmak için yavru köpeğinizin kilosunu ve vücut durumunu izlemeye devam edin. Yavru köpeğiniz zayıfsa çıkıntılı kaburgalarını kolayca hissedersiniz. Yavru köpeğiniz fazla kilolu ise kaburgaları hissetmeniz daha zor olacaktır. Yavru köpeğinize ödül maması vermek, özellikle eğitimler sırasında uygundur ancak onun için önerilen toplam günlük kalorilerde bunları hesaba katmayı unutmamalısınız. Veteriner hekiminizin rehberliğinde öğünlerin porsiyon boyutlarını buna göre ayarlayın.
Altı aylık olduğunda, çoğu yavru köpek günde iki öğüne geçmeye hazırdır. Bu aşamada yavru köpeğinizin büyüme hızı yavaşlamaya başlayacak ve beslenme ihtiyaçları daha istikrarlı hâle gelecektir. Yetişkinliğe ulaşana dek onu kaliteli bir yavru köpek mamasıyla beslemeye devam etmeniz önemlidir. Küçük ırklar yaklaşık on aylıkken 4-10 kg (8,8 ila 22 lbs) arasındaki yetişkin ağırlıklarına ulaşırken orta ırklar on iki ayda yaklaşık 18-25 kg (39,5 ila 55 lbs) ağırlığa ulaşır.
Çoğu ırkta, yavrular ilk doğum günlerini kutladıklarında artık yetişkin olarak kabul edilir ve yetişkin köpek mamasına geçebilir. Büyük ve dev ırkların, 40 kilogramı (yaklaşık 88 lbs) geçebilen yetişkin ağırlığına ulaşmak için altı ila on iki ay daha gelişmeye devam edeceğini unutmayın. Mamayı değiştirmek için ideal zamanı belirlemek üzere veteriner hekiminize danışın. Köpeğinizin büyüklüğüne ve ırkına uygun, doğru dengeye sahip bir yetişkin formülünü tercih edin.
Sağlıklı büyüme, kademe kademe ilerleyen bir süreçtir ve her yavru köpek benzersizdir. Bazı yavru köpekler aniden büyürken diğerleri daha yavaş büyüyebilirler. Yavru köpeğiniz aktifse, oyuncuysa ve sağlıklı bir vücut durumuna sahipse her şey yolunda demektir. Bununla birlikte, yavru köpeğinizin büyümesi konusunda her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak ve bireysel durumlarıyla ilgili belirli endişeleri gidermek için veteriner hekiminize danışmak her zaman en iyisidir. En ufak bir şüpheniz olursa ya da bir şeylerin yolunda gitmediğini hissederseniz içgüdülerinize güvenin ve bilgi ve tavsiye almak için veteriner hekiminizi arayın.
Yavru köpeğinizin kilosunu kontrol altında tutmanıza yardımcı olacak beş adım
Sağlıklı bir kiloyu koruması, genel anlamda yavru köpeğinizin iyiliği için çok önemlidir. Köpeklerde obezite; eklem sorunları, kalp hastalığı ve yaşam süresinin kısalması gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Köpeğinizin sağlıklı bir kiloyu korumasına yardımcı olacak bazı ipuçlarını aşağıda bulabilirsiniz:
Düzenli kilo ölçümleri
Yavru köpeğinizin aldığı veya verdiği kiloları dijital bir tartı kullanarak düzenli kilo ölçümleriyle takip edin ve zaman içinde durumundaki değişiklikleri kaydetmek için takip uygulamalarını kullanın. Büyüme çizelgeleri, yavru köpeğinizin kilosunun beklenen aralıkta olup olmadığını değerlendirmenize yardımcı olabilir. Ancak söz konusu çizelgelerin yalnızca genel bir referans olduğunu ve bireysel farklılıklar olabileceğini unutmayın.
Vücut durumu
Sağlıklı bir kiloyu ve sağlıklı bir formu koruduğundan emin olmak için yavru köpeğinizin vücut durumunun düzenli olarak kontrol edin. Ellerinizi göğüs kafesinin üzerinde yavaşça gezdirin. Arada çok fazla katman olmadan kaburgalarını hissedebilmelisiniz ama kaburgalar aşırı çıkıntılı da olmamalıdır. Ayrıca yukarıdan bakarak bel bölgesini gözlemleyin; göğüs kafesi ve kalça arasında içe doğru gözle görülür bir kıvrım olmalıdır. Yavru köpeğinizin fazla kilo aldığını ya da çok kilo verdiğini fark ederseniz beslenme düzenini değiştirmek üzere veteriner hekiminize danışın.
Porsiyon kontrolü
Yavru köpeğinizi yaşına, büyüklüğüne ve aktivite seviyesine göre uygun porsiyonlarla beslemeniz önemlidir. Fazla mama vermek aşırı kilo alımına neden olabilirken az mama vermek yetersiz beslenmeye sebebiyet verebilir. Mama ambalajında bulunan açıklamaları dikkate alın ancak bunların genel öneriler olduğunu ve yavru köpeğinizin bireysel ihtiyaçlarına göre ayarlanması gerekebileceğini unutmayın. Çok fazla ödül maması vermemeye dikkat edin. Ödül mamaları eğitim ve olumlu pekiştirmede önemli bir rol oynar ancak çok fazla ödül maması da aşırı kilo alımına katkıda bulunabilir. Birim başına 3’ten az kilokaloriyle geleneksel ödül mamalarına düşük kalorili bir alternatif olan ROYAL CANIN® Educ sağlıklı seçenekleri tercih edin (iki aylık olduktan sonra). Ayrıca eğitim seansları sırasında küçük porsiyonlar hâlinde mama taneleri verebilirsiniz. Ödül mamalarının toplam günlük kalori alımına dâhil olduğunu, dolayısıyla öğün porsiyonlarının buna göre ayarlanması gerektiğini unutmayın. Ayrıca, yavru köpeğinizi ödüllendirmek için onu övmek ve sevmek de çok işe yarayacaktır!
Bir beslenme rutini oluşturun
Yavru köpeğinizi aynı saatte, aynı yerde besleyerek ve aynı mama kabını kullanarak düzenli bir rutine alıştırın. Yavru köpeğinizin istediği zaman yemesi için tüm gün boyunca kabında yemek bırakmaktan kaçının, çünkü bu aşırı yemeye ve kilo almaya neden olabilir. Yavru köpeğinize yemeğini bitirmesi için genellikle 15 ila 20 dakika gibi belirli bir süre tanıyın. Bu süre içinde bitirmezse bir sonraki planlı öğüne kadar mamayı kaldırın. Bu yöntem, gıda alımının düzenlenmesine yardımcı olur ve fazla yemeyi önler.
Düzenli egzersiz
Dengeli bir diyetin yanı sıra yavru köpeğinize düzenli egzersiz yaptırmanız, sağlıklı bir kilonun korunmasına yardımcı olmak, beyin jimnastiği yaptırmak ve iyi kas gelişimini desteklemek için önemlidir. Onu aktif tutmak ve fazla enerjiyi yakmasına yardımcı olmak için güvenli bir ortamda yaşına ve ırkına uygun fiziksel aktiviteler yaptırın ve oyunlar oynayın. Yavru köpeğinizin nelerden hoşlandığını öğrenin. Newfoundland gibi dev ırklar denizde yüzmekten keyif alırken Pomeranian gibi süs köpeği ırkları muhtemelen kıyıya vuran dalgalardan bile kaçacaktır. Yavru köpeğiniz için doğru aktivitelerden emin değilseniz veteriner hekiminize danışın.
Her yavru köpeğin benzersiz olduğunu, beslenme ihtiyaçları ve egzersiz gereksinimlerinin farklılık gösterebileceğini unutmayın. Yavru köpeğinizin ırkına, büyüklüğüne ve yaşına göre özelleştirilmiş beslenme önerileri ve rehberlik almak için veteriner hekiminize danışmanız önerilir. Dengeli bir besleme programı uygulayarak ve yavru köpeğinizin kilosunu takip ederek ona sağlıklı ve aktif bir hayat sağlayabilirsiniz.
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