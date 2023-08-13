Eve yeni bir yavru köpek getirmek ikiniz için de keyifli bir andır. Ancak siz ve yavru köpeğiniz birlikte yaşamaya alışırken uygulanması gereken çok fazla iş ve yapılması gereken birçok ayarlama vardır.

Sorumlu bir evcil hayvan sahibi olmanın en önemli unsuru yeni yavru köpeğinizin beslenme düzenini ayarlamaktır. Bu, en iyi mamanın seçilmesinden, doğru porsiyon miktarına ve öğün sayısına kadar beslenmeye dair tüm konuları içerir.

Yavru köpeğinize yüksek kaliteli, temel ihtiyaçlarını, ona uygun besin ögelerini ve yeterli kaloriyi sağlayan bir beslenme düzeni kurmak, onun sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olacaktır.