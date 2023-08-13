Yavru köpek mamasından yetişkin köpek mamasına ne zaman geçmelisiniz?
Eve yeni bir yavru köpek getirmek ikiniz için de keyifli bir andır. Ancak siz ve yavru köpeğiniz birlikte yaşamaya alışırken uygulanması gereken çok fazla iş ve yapılması gereken birçok ayarlama vardır.
Sorumlu bir evcil hayvan sahibi olmanın en önemli unsuru yeni yavru köpeğinizin beslenme düzenini ayarlamaktır. Bu, en iyi mamanın seçilmesinden, doğru porsiyon miktarına ve öğün sayısına kadar beslenmeye dair tüm konuları içerir.
Yavru köpeğinize yüksek kaliteli, temel ihtiyaçlarını, ona uygun besin ögelerini ve yeterli kaloriyi sağlayan bir beslenme düzeni kurmak, onun sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olacaktır.
Yavru köpek mamasından yetişkin köpek mamasına ne zaman geçmelisiniz?
Yavru köpeklerin, dünyayı keşfederken çok fazla enerjiye ihtiyaçları vardır; eğer onlarla yaşıyorsanız bunu zaten fark etmiş olabilirsiniz! Bu, yavru köpeğinizin yetişkin veya yaşlı bir köpeğe kıyasla vücut ağırlığının her kilogramı için daha fazla kaloriye ihtiyaç duyduğu anlamına gelir. Bu nedenle yavru köpeklere yönelik olarak üretilen mamaların kalorisi veya enerji miktarı daha yüksektir.
Yetişkinliğe doğru ilerledikçe yavru köpeğinizin beslenme ihtiyaçlarının her aşamada değişeceğini bilmek önemlidir.
Dört büyüme dönemi vardır:
- Doğum - 3 hafta: temel beslenme desteği anne sütüdür.
- 3 hafta - 2 ay: bu dönemde hem kalori hem de besin alımlarını artırmanız gerekecektir.
- 2 ay - yetişkinlik: bu dönem, kemik ve kas gelişimi için önemli olduğu için, optimum kalsiyum ve fosfor dengesine sahip bir beslenme çok önemlidir.
- 8 ay - yetişkinlik: Dev köpek ırklarının çok özel bir büyüme modeli vardır. Daha yavaş ama daha uzun olan büyüme dönemlerini desteklemek, kemiklerin ve kasların birlikte uyumlu bir şekilde büyümesini sağlamak için uygun bir beslenmeye ihtiyaçları vardır.
Kısacası, yetişkin köpek maması yiyen bir yavru köpek, optimum gelişim için gerekli besin maddelerini alamayacaktır.
Yavru köpeğinizin beslenme düzeni, tabii ki ırk farklılıklarına da dikkat edilerek, yetişkin boyutuna ulaştığında değiştirilmelidir
Yavru Köpek Gelişim Programı beslenme önerileri
Mamalarımız, yavru köpeğinizin her gelişim evresi için özenle seçilmiş bileşenleriyle, ona fayda sağlayacak ve büyüme yolculuğuna eşlik edecek şekilde üretilmiştir.
Yavru köpek maması ile yetişkin köpek maması arasındaki farkı bilmek
Yavru köpek maması, optimum büyüme ve gelişme için gerekli tüm besinleri sağlayacak şekilde dikkatle hazırlanmıştır. Sağlıklı kemikleri, eklemleri ve kasları desteklemek için yavru köpek maması içeriklerinde yaşlı köpeklere yönelik mamalara oranla daha yüksek miktarda protein, yağ, kalsiyum ve fosfor yer almaktadır.
Yavru köpek beslenmesi söz konusu olduğunda sabit bir kural olmadığını unutmayın. Örneğin, küçük ırk bir yavru köpek, büyük ırk bir yavru köpek ile aynı miktarda kaloriye ihtiyaç duymayacaktır.
Yavru köpek mamasından yetişkin köpek mamasına geçişin doğru yapılması önemlidir. Eğer çok erken geçiş yaparsanız, gelişimleri olumsuz etkilenebilir ve beslenme yetersizliklerine yol açabilir. Eğer çok geç kalırsanız, obeziteye ve beraberinde gelen komplikasyonlara karşı daha duyarlı olabilirler. Bunun nedeni yavru köpek mamasının daha yüksek kalorili olmasıdır. Köpeğinizle doğru yolda ilerlediğinizden emin olmak için veteriner hekiminizle bir görüşme planlayın.
Yavru köpeğinizi yeni mamaya geçirmek
Yavru köpeğiniz yetişkinliğe ulaştığında metabolizması yavaşlar; aynı şey kısırlaştırılan yavru veya yetişkin köpekler için de geçerlidir. Diyelim ki yetişkin köpek mamasına geçiş yapmanın zamanı geldi, peki ama nasıl?
Yavru köpek mamasından yetişkin mamasına kademeli olarak geçmeyi ve veteriner hekiminizle konuşmayı unutmayın. Önerilen zaman aralığı, yetişkin köpek maması porsiyonunu arttırırken yavru köpek maması porsiyonunu kademeli olarak azaltmak için yedi gündür. Yavru köpeğin beslenmesine yeni bir içerik eklerken, midesi ve hassasiyetleri her zaman dikkate alınmalıdır.
Gelin, yavru köpeğinize en uygun mamayı bulalım!
Köpeğiniz hakkında yalnızca birkaç soru cevaplayarak, onun ihtiyaçlarına uygun mamayı bulabilirsiniz.
Yavru köpek mamasından yetişkin mamasına doğru şekilde geçişi sağlamak için 5 adım
Bunu ne kadar söylesek yetersiz kalır; evcil hayvanınızın yemeğini asla bir gecede değiştirmemelisiniz. Beslenmelerinde herhangi bir değişiklik yapmak özen ve dikkat gerektirir. Bu, yavru veya yetişkin köpeğinizin mide rahatsızlığını veya kusmasını önlemeye yardımcı olacaktır.
İşte sorunsuz bir beslenme geçişi için beş temel adım.
Veteriner hekiminize danışın
Yavru köpeğiniz bir yetişkine dönüşüp farklı bir beslenme düzenine ihtiyaç duyana kadar, ikiniz de hem veteriner hekiminizi tanımış hem de ona güvenmiş olursunuz. Yavru köpek mamasından yetişkin köpek mamasına kademeli olarak nasıl geçiş yapılacağını öğrenmek için onunla iletişime geçin.
Veteriner hekim, evcil hayvanınızın tıbbi geçmişini bilir, dolayısıyla hangi köpek mamasının onlar için en iyi olduğu konusunda tavsiyede bulunabilir. Ayrıca öğün sayısı veya porsiyon miktarlarına ilişkin yapılması gereken değişiklikler konusunda da tavsiyelerde bulunabilir.
Bu aynı zamanda yavru köpeğinizin sağlık kontrolünü yapmak, kilosunun ve büyümesinin sağlıklı aralıkta olduğunu doğrulamak için de iyi bir zamandır. Bu bilgi, veteriner hekiminizin yeni beslenme için daha iyi bir karar vermesine yardımcı olacaktır.
Royal Canin, köpeklerin büyüklüklerinin ve ırklarının yanı sıra, özel beslenme ihtiyaçlarına göre de formüle edilmiş yüksek kaliteli mamalardan oluşan, geniş bir yelpazeye yayılan bir ürün seçkisi sunar.
Yavru köpek mamaları, yavrunuzun büyüme dönemindeki özel besin ve enerji ihtiyacını karşılayabilmelidir. Ona tüm ihtiyaçlarını karşılayacak doğru mamayı sağlayarak, sağlıklı bir yetişkin olabilmesi için gereken temelleri atabilirsiniz.
Rehberimiz, size yavru köpek beslenmesine dair sahip olmanız gereken bilgileri sunar. Bu sayede, köpeğinizin sağlığı için en iyi mama tercihlerini yapabilir, onun besin ve enerji ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayabilirsiniz.
Yaşı dikkate alın
Yavru köpekler ırklarına bağlı olarak farklı zamanlarda yetişkinliğe geçerler.
Yavru köpeğinizin ne kadar süreyle yavru köpek maması yemesi gerektiği hakkında size genel bir fikir vermesi adına;
- Küçük köpek ırkları (oyuncak ırklar dahil) 9 - 10 ay arasında yetişkinliğe geçiş yaparlar
- Orta boy köpek ırkları 12 ay civarında yetişkinliğe geçiş yaparlar
- Büyük ve dev köpek ırkları 15 ay ile 2 yıl arasında yetişkinliğe geçiş yaparlar
Yavru köpeğinizin boyutundan veya yaşından emin değilseniz ya da melez ırk köpeğiniz varsa tavsiye için veteriner hekiminize danışın. Yavru köpeğinizin yetişkin köpek maması yemeye ne zaman başlayabileceğini en iyi onlar bilecektir. Yavru köpeğinizin ne zaman yetişkinliğe ulaştığını bilmek, ne zaman kademeli olarak yetişkin köpek mamasına geçmesi gerektiğini anlamanıza yardımcı olacaktır.
Ağırdan alın
Beslenme değişimi ne kadar sürecek? Bu soru tekrar tekrar gündeme gelir.
Geçişin yaklaşık yedi gün sürmesi beklenir. Bu kademeli değişim, yavru köpeğinizin yeni mamasının değişen tatlarına ve dokusuna uyum sağlamasına olanak tanıyacaktır. Ayrıca sindirim rahatsızlıklarını en aza indirmeye de yardımcı olacaktır.
- Birinci ve ikinci gün: %75 yavru köpek maması ve %25 yetişkin köpek maması
- Üçüncü ve dördüncü gün: her mamadan %50 oranında
- Beşinci ve altıncı gün: %25 yavru köpek maması ve %75 yetişkin köpek maması
- Yedinci gün: %100 yetişkin köpek maması
Unutmayın, her köpek benzersizdir. Beslenme geçişinin tamamlanması yedi günden az veya fazla sürebilir. Yavru köpeğiniz için doğru hızda ilerleyin.
Yavru köpeğinizin davranışını gözlemleyin
Yetişkin mamasına geçiş, yavru köpeğinizi yakından takip edip normal davranışlarındaki değişiklikleri fark etmenizi gerektirir.
Yavru köpeğinizin iştahı kaybolmuş gibi görünüyorsa, yeni mamasına alışmakta zorluk yaşıyor olabilir. Çözümlerden biri, bölünmüş gıda oranını değiştirmek olabilir. Örneğin, yavru köpeğiniz kabına her mamadan %50 koyduğunuzda yemeğine ilgisizlik gösteriyorsa, bir veya iki gün boyunca 75/25'e geri dönün.
Bu süre zarfında yavru köpeğinizin tuvalet alışkanlıklarına ve dışkısına dikkat edin. Herhangi bir değişikliğin beslenme geçişinden kaynaklanma olasılığı yüksektir. Ancak bu aynı zamanda hassas bir mideye veya yedikleri mamayı değiştirme ihtiyacına da işaret ediyor olabilir. Olağan dışı bir şey fark ederseniz mutlaka veteriner hekiminize danışın.
Test edin ve öğrenin
Yemek zamanları, mama miktarları ve tercih edilen mama dokuları köpekten köpeğe farklılık gösterebilir. Bu, ırk, büyüklük, aktivite miktarı ve metabolizma hızı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.
Yavru köpeğinizi yetişkin köpek mamasına geçirirken dikkat etmeniz gereken iki şey vardır:
Porsiyon miktarı: Yavru köpek olgunlaştıkça günlük porsiyon sayısı değişecektir. Günlük verilecek toplam miktar için, en doğrusu veteriner hekiminizin veya paketteki beslenme çizelgesinin tavsiyelerine uymaktır.
Kuru mama mı, yaş mama mı, yoksa her ikisi mi? Karışık beslenme her yaştaki köpek için faydalıdır. Nedeni:
- Yaş ve kuru mama kombinasyonu daha fazla çeşitlilik sunar. Büyüme evresinde olan bir yavru köpeğiniz varsa, neden beslenme zamanını koku algısı ve damak tadı için heyecan verici bir deneyim haline getirmeyesiniz ki?
- Yaş ve kuru mamaların bir kombinasyonu aynı zamanda her iki beslenme yönteminin de en iyisini sunar. Yaş mama, yavru köpeğinizin su tüketimini artıracağından sıvı dengesinin korunmasına da yardımcı olacaktır. Kuru mama ise, yavru köpeğinizin dişlerini temiz tutma konusunda önemli rol oynar.
- Seçici bir yavru köpeğiniz varsa, karışık beslenme onu yemek zamanlarında ihtiyaç duyduğu besini yemeye ikna etmeye yardımcı olabilir.
Bu geçiş döneminde yavru köpeğinize sabır göstermeniz önemlidir. Onlar zamanla olgunlaşırlar, bu yüzden meydana gelen tüm bu değişikliklerin onlara fazla gelebileceğini unutmayın. Köpeğinizin herhangi bir tuvalet kazası veya mide rahatsızlığıyla sakin bir şekilde ilgilenilmelisiniz ve onların her başarısını takdir etmeye devam etmelisiniz.
Yavru köpeğinizin yemek rutinini değiştirirken size rehberlik edecek bu beş temel adımı kullanın. Bu, her ikinizin de olumlu bir deneyim yaşamasına katkıda bulunacaktır.
İlgili makaleler
Bu sayfayı beğenin & paylaşın