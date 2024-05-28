Yavru köpeği sosyalleştirme

Korku; inleme, kasılma ve kuyruğu bacakların arasına saklamanın yanı sıra aniden saldırma veya havlama gibi çeşitli davranışlarla ifade edilebilir. Yavru köpeğinizin bir insandan, durumdan, sesten veya başka bir şeyden korktuğunu düşünüyorsanız korkuya neden olan kaynaktan sakince uzaklaşın, yavru sakinleşene ve mamayı tekrar kabul edene kadar uzak durun. Yavru köpeğinizin rahatladığını düşünüyorsanız kademeli olarak korktuğu şeyle tekrar tanıştırın ve olumlu davranışları ödüllendirin. Yavru köpeğinizin korkusu devam ediyorsa korkuya neden olan uyarıcıdan uzak tutun. Yavru köpeğinizin verdiği tepkilerle ilgili şüpheleriniz için uzman bir eğitmenle ya da veteriner hekimle görüşün.