Yavru köpeği sosyalleştirme
Sosyalleştirme nasıl yardımcı olabilir?
1: Zaman çok önemlidir
Sosyalleştirmeye ne kadar erken başlarsanız tüm süreç hem siz hem de yavru köpeğiniz için o kadar kolay ve tatmin edici olacaktır.
2: Sosyalleştirme bir süreçtir
Adım adım ilerleyin. Yavru köpeğinizi çok fazla uyarana maruz bırakmayın.
3: Yavru köpeğinizin hızında gidin
Her yavru köpeğin gelişim hızı farklıdır. Bu nedenle yavru köpeğinizi rahat olmadığı bir şeyi denemeye asla zorlamayın. Eğer korkarlarsa geri adım atın ve başka bir gün deneyin. Yavru köpeğiniz korkmuş görünüyorsa, onu durumla farklı bir bağlamda nasıl tanıştırabileceğinizi yeniden düşünün.
4: Olumlu pekiştirme
Yavru köpeğinize yeni deneyimler edindirmek çok önemli olsa da bu deneyimler, istenen davranışları pekiştirmek için ödüllerle (oyun, mama veya şefkat) desteklenmelidir.
Yavru köpeğinize neleri tanıtmalısınız?
Aşağıdaki öneriler, yavru köpeğinizin sosyalleşmesine yardımcı olacak ortam, durum ve deneyim türlerini içerir.
Sesler
Dünya, yavru köpeğinize ilk başta korkutucu gelebilecek garip seslerle doludur. Tren, saç kurutma makinesi, çamaşır makinesi, cep telefonu, su ısıtıcısı, televizyon, müzik, araba alarmı ve havai fişek sesi, yavru köpeğinize genç yaşta tanıtmanız ve keşfetmesini sağlamanız gereken seslerdir.
Yerler
Yavru köpekler genellikle yeni yerleri keşfetmeye heveslidir, bu yüzden onları insanların evlerine, okullara, parklara, asansörlere ve merdivenlere, otobüslere ve trenlere, pazarlara ve trafik kavşaklarına götürerek, yavru köpeğinize büyüdükçe dikkatlice keşfetmesi için ilginç ortamlar sağlarsınız.
İnsanlar
Çeşitli insanlarla tanışmak, yavru köpeğinizin gelişmesi ve sosyalleşmesi için iyidir. Onları yeni insanlarla olumlu, sakin bir şekilde iletişime girmelerini sağlayan yeni, sosyal durumlar içine dahil edebilirsiniz. Bunlar arasında veterinerler, üniformalı insanlar, bisikletçiler ve sık görmedikleri diğerleri bulunabilir.
Yüzeyler
Hava koşulları
Yavru köpeklerde sosyalleştirme zaman çizelgesi
Doğumdan iki aya
İki ila üç ay
Üç ila dört ay
Yavru köpeğin yeni deneyimlerine, buna en açık olduğu, yaşamının ilk zamanlarında başlayın.
Yavru köpeğinize yavaş yavaş ve düzenli olarak yeni şeyler tanıtın.
Yavru köpeğinize olabildiğince pozitif deneyim yaşatın.
Yavru köpeğiniz yeni bir duruma garip veya belirsiz bir şekilde tepki gösteriyorsa, dikkatini dağıtın. Neşeli kalın ve bir ödül verin.
Katılımdan önce gözlem yapma
Her zaman yavru köpeğinizin fazla dahil olmadan önce tüm yeni ortam veya deneyimleri sakin bir şekilde gözlemlemesine izin vermeniz gerekir. Yavru köpeğinizi yeni durum, insan veya yerlerle karşı karşıya bırakıp, alışması ve anlaması için çok az zaman tanımanız olumsuz hatıra ve davranışlar oluşmasına yol açabilir. Bu sürece yardımcı olacak üç basit ipucu:
Uzaktan gözlemleyin
Yoğun bir meydan, çocuk veya köpeklerle dolu bir park veya kalabalık bir tren istasyonu gibi yeni bir yere giderken yavru köpeğinizin kenarda durup gözlemlemesine izin verin. Yavru köpeğinize övgü veya ödül maması ile cesaret verin.
Güvenli bir alan yaratın
Bir arkadaşınızın evindeyken veya bir eğitim sınıfındayken olduğu gibi, uzaktan gözlemlemek mümkün olmadığında, yakınınızda onlar için güvenli bir alan oluşturduğunuzdan emin olun.
Sakince tepki vermeye teşvik edin
Yavru köpeğinize, yeni deneyimlerle karşılaştığında ya da korkunç veya heyecan verici bir şey gördüğünde sakin tepkiler vermeyi öğretin ve iyi davranışını ödüllendirin.