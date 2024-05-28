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Yavru köpeği sosyalleştirme

Sosyalleştirme, yavru köpeğinizi yeni görüntüler, sesler ve deneyimlerle tanıştırma sürecidir. Tamamen onun dünyaya alışmasına yardımcı olmak ve yeni durumlarda ona özgüvenli olmayı öğretmekle ilgilidir.

Sosyalleştirme nasıl yardımcı olabilir?

Etkin sosyalleştirme, siz ve yavru köpeğiniz için kritik önem taşımaktadır. Çünkü sosyalleştirmenin, yavru köpeğinizin uzun süreli fiziksel ve zihinsel sağlığında büyük bir etkisi olabilir. Yavru köpeğinizi sosyalleştirmek yalnızca birkaç hafta sürerken, hayatlarının ilk aylarında öğrendikleri dersler onlara ömür boyu rehberlik edebilir.

1: Zaman çok önemlidir

Sosyalleştirmeye ne kadar erken başlarsanız tüm süreç hem siz hem de yavru köpeğiniz için o kadar kolay ve tatmin edici olacaktır.

2: Sosyalleştirme bir süreçtir

Adım adım ilerleyin. Yavru köpeğinizi çok fazla uyarana maruz bırakmayın.

3: Yavru köpeğinizin hızında gidin

Her yavru köpeğin gelişim hızı farklıdır. Bu nedenle yavru köpeğinizi rahat olmadığı bir şeyi denemeye asla zorlamayın. Eğer korkarlarsa geri adım atın ve başka bir gün deneyin. Yavru köpeğiniz korkmuş görünüyorsa, onu durumla farklı bir bağlamda nasıl tanıştırabileceğinizi yeniden düşünün.

4: Olumlu pekiştirme

Yavru köpeğinize yeni deneyimler edindirmek çok önemli olsa da bu deneyimler, istenen davranışları pekiştirmek için ödüllerle (oyun, mama veya şefkat) desteklenmelidir.

Yavru köpeğinize neleri tanıtmalısınız?

Aşağıdaki öneriler, yavru köpeğinizin sosyalleşmesine yardımcı olacak ortam, durum ve deneyim türlerini içerir.

Beagle puppy lying down on a rug next to a vacuum

Sesler

Dünya, yavru köpeğinize ilk başta korkutucu gelebilecek garip seslerle doludur. Tren, saç kurutma makinesi, çamaşır makinesi, cep telefonu, su ısıtıcısı, televizyon, müzik, araba alarmı ve havai fişek sesi, yavru köpeğinize genç yaşta tanıtmanız ve keşfetmesini sağlamanız gereken seslerdir.

American Cocker Spaniel puppy walking indoors behind owner

Yerler

Yavru köpekler genellikle yeni yerleri keşfetmeye heveslidir, bu yüzden onları insanların evlerine, okullara, parklara, asansörlere ve merdivenlere, otobüslere ve trenlere, pazarlara ve trafik kavşaklarına götürerek, yavru köpeğinize büyüdükçe dikkatlice keşfetmesi için ilginç ortamlar sağlarsınız.

Welsh Pembroke Corgi puppy being carried by owner

İnsanlar

Çeşitli insanlarla tanışmak, yavru köpeğinizin gelişmesi ve sosyalleşmesi için iyidir. Onları yeni insanlarla olumlu, sakin bir şekilde iletişime girmelerini sağlayan yeni, sosyal durumlar içine dahil edebilirsiniz. Bunlar arasında veterinerler, üniformalı insanlar, bisikletçiler ve sık görmedikleri diğerleri bulunabilir.

Australian Shepherd puppies running outside on a beach

Yüzeyler

Evin içinde ve dışında bulunan farklı yüzeyler, ilk geldiğinde yavru köpek için göz korkutucu görünebilir. Şehir, kırsal bölgeler ve sahiller başlamak için ideal yerlerdir. Yavru köpeğinizi kum, ahşap ve karolu yüzeyler gibi farklı yükseklik, eğim ve dokulara sahip yüzeylerle tanıştırmanız, yetişkin olduğunda bu tür değişikliklerden korkmaması için yararlı olacaktır.

 

Puppy walking outside in the snow

Hava koşulları

Bizim için son derece sıradan olan yağmur, rüzgar veya kar gibi unsurlar yavru bir köpeğin alışmadığı deneyimler olabilir. Hava, iklim ve sıcaklık değişimlerine alışabilmelerine yardımcı olmak için birlikte farklı hava koşullarında yürüyüşe çıkmayı deneyin. Bazı ırkların sıcak ve kuru kalması için koruyucu kıyafetler gerekebilir.

 

Yavru köpeklerde sosyalleştirme zaman çizelgesi

 

İlk aylarda yavru köpekler yeni deneyimlere ve öğrenmeye çok açıktır. Bu zaman çizelgesi, sosyalleştirmenin en önemli aşamaları ve bu sırada yapılması gerekenler hakkında fikir verir.

Doğumdan iki aya

İlk iki ayı anne ve kardeşleriyle geçirmesi, yavru köpeğin etkili bir şekilde sosyalleştirilmesi için kritik öneme sahiptir. Öğrenilen davranışlar, karşılaşılan deneyimler ve insanlarla kurdukları etkileşimlerin yanı sıra annenin sağlığı ve mizacı bir araya gelerek yavrunun davranışsal gelişimde büyük bir rol oynar. Müstakbel sahip olarak potansiyel yetiştiricileri ziyaret etmeye ve şunları düşünmeye zaman ayırmalısınız:

İki ila üç ay

Sosyalleştirme sürecine yavru köpeğin yeni evine geldiği andan itibaren başlayın, öğrenme fırsatları yaratın ve iyi davranışları ödüllendirin. Yavru köpeğinizin aşıları tam olmasa bile bu durum dışarıya çıkmanıza, insanlarla tanıştırmanıza veya bahçede oyun oynamanıza engel olmamalıdır. Yalnızca yavru köpeğinizin tüm aşıları yapılmış köpeklerle tanıştığından emin olmanız yeterlidir.

Üç ila dört ay

Tüm aşılar tamamlandıktan sonra siz de yavru köpeğiniz de uzak yerleri güvenle keşfetmeye başlayabilirsiniz. Bu dönem yavru köpek için önemli bir öğrenme dönemidir. Bu yüzden birlikte ne kadar fazla zaman geçirir ve sosyalleştirme için ne kadar çaba harcarsanız o kadar iyi olur. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız!

Temel görevler

Yavru köpeğin yeni deneyimlerine, buna en açık olduğu, yaşamının ilk zamanlarında başlayın.

Yavru köpeğinize yavaş yavaş ve düzenli olarak yeni şeyler tanıtın.

Yavru köpeğinize olabildiğince pozitif deneyim yaşatın.

Yavru köpeğiniz yeni bir duruma garip veya belirsiz bir şekilde tepki gösteriyorsa, dikkatini dağıtın. Neşeli kalın ve bir ödül verin.

Katılımdan önce gözlem yapma

Her zaman yavru köpeğinizin fazla dahil olmadan önce tüm yeni ortam veya deneyimleri sakin bir şekilde gözlemlemesine izin vermeniz gerekir. Yavru köpeğinizi yeni durum, insan veya yerlerle karşı karşıya bırakıp, alışması ve anlaması için çok az zaman tanımanız olumsuz hatıra ve davranışlar oluşmasına yol açabilir. Bu sürece yardımcı olacak üç basit ipucu:

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Uzaktan gözlemleyin

Yoğun bir meydan, çocuk veya köpeklerle dolu bir park veya kalabalık bir tren istasyonu gibi yeni bir yere giderken yavru köpeğinizin kenarda durup gözlemlemesine izin verin. Yavru köpeğinize övgü veya ödül maması ile cesaret verin.

Labrador Retriever puppy walking outdoors next to a water fountain
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Güvenli bir alan yaratın

Bir arkadaşınızın evindeyken veya bir eğitim sınıfındayken olduğu gibi, uzaktan gözlemlemek mümkün olmadığında, yakınınızda onlar için güvenli bir alan oluşturduğunuzdan emin olun.

English Cocker Spaniel puppy standing on a table in a veterinary clinic
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Sakince tepki vermeye teşvik edin

Yavru köpeğinize, yeni deneyimlerle karşılaştığında ya da korkunç veya heyecan verici bir şey gördüğünde sakin tepkiler vermeyi öğretin ve iyi davranışını ödüllendirin.

Australian Shepherd puppy standing outside while owners examine ears
Dachshund puppies in black and white

Yavru köpeğinizin eğitimi

Eğitim, yavru köpeğinizi sosyalleştirmenin önemli bir parçasıdır. Yavru köpeğiniz ne kadar iyi eğitilirse o kadar sağlıklı ve mutlu olur.

Yavru köpeğinizin eğitimi

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