Yavru köpeğinizi arabaya girmeye teşvik etmek için arabanın içine bir ödül maması koyun ve yolculuk boyunca çiğneyebileceği bir şey verin. Yanınızda birisi varsa yavru köpeğiniz dizlerinde, koltukta veya zeminde olacak şekilde arka koltukta oturabilirler. Eğer tek başınızaysanız yavru köpeğinizin bir kafes içinde seyahat etmesi gerekir. Annesi gibi kokan bir havlu veya oyuncak, bu anda onları rahatlatmak için mükemmel bir yoldur.

