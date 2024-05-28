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Yavru köpeğinizi sahiplenme

Yavru köpeğinizi sahiplendiğiniz gün çok heyecan vericidir, ancak annelerinden ve kardeşlerinden ayrılmak onlar için rahatsız edici olabilir. Onlarla ilgilenmeye hazır olduğunuzdan emin olmak için unutmamanız gereken bazı şeyler şunlardır:
Labrador Retriever puppy lying down on a white bed

Yavru köpeğinizi eve getirmek için en uygun zaman nedir?

Yavru köpeğinizi eve getirmek için en uygun dönem 8 ila 10. haftalardır. Bu zamana kadar hem sütten kesilmiş hem de anne ve kardeşleriyle birlikte oldukları için ilk köpek becerilerini kazanmış olurlar.

Onu çok erken alırsanız, bu önemli öğrenme dönemini kaçırır ve bu durum gelecekteki fiziksel ve duygusal sıhhatini etkileyebilir. Ancak onları annelerinden ve kardeşlerinden 10 haftadan çok daha sonra ayırırsanız, sosyalleştirme aşamalarının büyük bir bölümünü kaçırmış olursunuz.

Dachshund puppy being held by owner

Bir yavru köpeği eve getirmek için en uygun zaman hangisidir?

Yavru köpeği, evde kalıp onunla ilgilenebileceğiniz birkaç boş gününüz olduğu bir zamanda eve almanız önemlidir. Ayrıca yavru köpeğinizin etrafta çok fazla hareket olmadan uyum sağlayabilmesi için ilk günlerde evin sessiz olması ve çok az misafir kabul etmeniz en iyisidir. Mümkünse yatmadan önce yeni çevresine alışması için yavruyu sabah alın.

Labrador Retriever puppy in black and white with a red ball

Yavru köpeğinizi almaya hazır mısınız?

Yavru köpeğinizin yeni evine ve ailesine keyifle ve güvenle alışmasına yardımcı olmak için iyi hazırlanın. Yeterince hazır değil misiniz? Yavru köpeğinizin gelişine nasıl hazırlanacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Hazırlanma

Yavru köpeğinizin yetiştiricisine sormanız gerekenler

 Yavru köpeğinizin yetiştiricisi, yavru köpeğinizin eve daha hızlı alışmasına ve sağlığını korumaya yardımcı olabilecek birçok bilgiye sahiptir. Yetiştiricisine aşağıdaki sorulara ek olarak sizin alacağınız yavru köpekle ilgili merak ettiklerinizi sormayı unutmayın.

Golden Retriever puppies lying together on a white blanket next to a window

  • Yavru köpek sütten tamamen kesilmiş mi?
  • Hangi mamalarla besleniyor ve beslenme programı nedir?
  • Tuvalet eğitimine başladılar mı, başladılarsa hangi seviyedeler?
  • Mevcut gündüz ve gece rutini nedir?
  • Bir veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirildiler mi?
  • Herhangi bir sağlık sorunu oldu mu?
  • Herhangi bir aşı oldu mu ve eğer olduysa, bir sonraki aşısı ne zaman yapılacak?
  • Parazit kontrol uygulaması ne zaman uygulandı?
  • Kimlik tespit çipi var mı?
  • Şimdiye kadar ne tür sosyal deneyimleri oldu?
  • Ebeveynlerinin mizaçları ve kişilikleri nasıl ve onlar için sağlık sertifikaları mevcut mu?

Yavru köpeğinizi almaya giderken yanınızda bulunması gerekenler

Eve giden yol boyunca güvende kalması ve rahat hissetmesi için yavru köpeğinizi almaya giderken yanınıza almanız gereken birkaç önemli şey vardır. Bunlar arasında aşağıdakiler sayılabilir:

Yavru köpeğin eve getirilmesi: yolculuğu atlatma

Eve yolculuk, yavru köpeğinizin arabaya ilk binişi olabilir. Gelecekte arabaya binmekten korkmaması için rahat hissetmesi önemlidir. Mümkünse siz aracı sürerken başka birinden köpeği sakinleştirmesini isteyin.

 

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Yetiştiriciden ayrılmadan önce

Tüm evrakları aldığınızdan ve tüm sorularınızı sorduğunuzdan emin olun ve yavru köpeğinizin yolculukta rahatsızlanmaması için yeni beslenmediğinden emin olun. Onları yormak ve tuvaletlerinin yapmalarına izin vermek için onları gezdirmek de iyi bir fikirdir. Yavru köpeğinizin yeni tasmasını taktığınızdan, başlarının üzerinden kayarak çıkmayacağından emin olun. Tasma yavru köpeğinizin boynundayken tasmaya yalnızca iki parmağınızı sığdırabiliyor olmalısınız.

Dalmatian puppy being held by owner
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Arabaya yerleşme

Yavru köpeğinizi arabaya girmeye teşvik etmek için arabanın içine bir ödül maması koyun ve yolculuk boyunca çiğneyebileceği bir şey verin. Yanınızda birisi varsa yavru köpeğiniz dizlerinde, koltukta veya zeminde olacak şekilde arka koltukta oturabilirler. Eğer tek başınızaysanız yavru köpeğinizin bir kafes içinde seyahat etmesi gerekir. Annesi gibi kokan bir havlu veya oyuncak, bu anda onları rahatlatmak için mükemmel bir yoldur.

Puppy sleeping in a puppy crate
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Yolculuk Sırasında

Siz, onu rahat ettirmek için her şeyi yapmış olsanız dahi yavru köpeğiniz havlayabilir veya ağlayabilir. Bu nedenle onları sakince rahatlatın. Uzun bir yolculuksa tuvalet, mama veya su ihtiyaçlarını gidermelerine izin vermek için durun.

Beagle puppy walking on a lead outdoors
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Eve vardığınızda

Tuvalet ihtiyacını gidermesi için yavru köpeğinizi ilk önce bahçeye çıkarmayı unutmayın. Ancak yavru köpeklerin ilk aşılama uygulamaları tamamlanmadan dışarı çıkmaları önerilmez.

Dolayısıyla mümkünse kendi bahçenize çıkarmanız daha sağlıklı olacaktır. Kendi bahçeniz varsa ve bahçenizin hijyeni tam olarak sağlanıyorsa aynı zamanda da bahçenize başka bir köpek girmiyorsa yavru köpeğinizi bahçenize çıkarabilirsiniz. Ancak böyle bir imkanınız yoksa köpeğinizin aşıları tamamlanana kadar ped kullanabilirsiniz. Köpeğinizi içeri alırken de sakin ve rahatlatıcı davranmayı unutmayın.

Chocolate Labrador Retriever puppy being held by owner
English Cocker Spaniel puppy black and white

Yavru köpeğinizle geçirilecek ilk günlerde neler yapmalısınız?

Yavru köpeğinizin sizinle geçireceği ilk birkaç gününün ve haftasının, yeni evlerine ne kadar iyi alışacakları ve gelecekteki gelişimleri ve mutlulukları üzerinde büyük bir etkisi vardır.

İlk günler ve haftalar

Yavru Köpek Ürünlerimiz

Royal Canin Puppy mamaları, yaşamın ilk yılında yavrunun sağlığı için gerekli tüm besinleri sağlayarak büyüme ve gelişimi destekler.

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