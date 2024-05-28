Yavru köpeğinizi sahiplenme
Yavru köpeğinizi eve getirmek için en uygun zaman nedir?
Onu çok erken alırsanız, bu önemli öğrenme dönemini kaçırır ve bu durum gelecekteki fiziksel ve duygusal sıhhatini etkileyebilir. Ancak onları annelerinden ve kardeşlerinden 10 haftadan çok daha sonra ayırırsanız, sosyalleştirme aşamalarının büyük bir bölümünü kaçırmış olursunuz.
Bir yavru köpeği eve getirmek için en uygun zaman hangisidir?
Yavru köpeğinizi almaya hazır mısınız?
Yavru köpeğinizin yeni evine ve ailesine keyifle ve güvenle alışmasına yardımcı olmak için iyi hazırlanın. Yeterince hazır değil misiniz? Yavru köpeğinizin gelişine nasıl hazırlanacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Yavru köpeğinizin yetiştiricisine sormanız gerekenler
Yavru köpeğinizin yetiştiricisi, yavru köpeğinizin eve daha hızlı alışmasına ve sağlığını korumaya yardımcı olabilecek birçok bilgiye sahiptir. Yetiştiricisine aşağıdaki sorulara ek olarak sizin alacağınız yavru köpekle ilgili merak ettiklerinizi sormayı unutmayın.
- Yavru köpek sütten tamamen kesilmiş mi?
- Hangi mamalarla besleniyor ve beslenme programı nedir?
- Tuvalet eğitimine başladılar mı, başladılarsa hangi seviyedeler?
- Mevcut gündüz ve gece rutini nedir?
- Bir veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirildiler mi?
- Herhangi bir sağlık sorunu oldu mu?
- Herhangi bir aşı oldu mu ve eğer olduysa, bir sonraki aşısı ne zaman yapılacak?
- Parazit kontrol uygulaması ne zaman uygulandı?
- Kimlik tespit çipi var mı?
- Şimdiye kadar ne tür sosyal deneyimleri oldu?
- Ebeveynlerinin mizaçları ve kişilikleri nasıl ve onlar için sağlık sertifikaları mevcut mu?
Yavru köpeğinizi almaya giderken yanınızda bulunması gerekenler
Yavru köpeğin eve getirilmesi: yolculuğu atlatma
Eve yolculuk, yavru köpeğinizin arabaya ilk binişi olabilir. Gelecekte arabaya binmekten korkmaması için rahat hissetmesi önemlidir. Mümkünse siz aracı sürerken başka birinden köpeği sakinleştirmesini isteyin.
Yetiştiriciden ayrılmadan önce
Tüm evrakları aldığınızdan ve tüm sorularınızı sorduğunuzdan emin olun ve yavru köpeğinizin yolculukta rahatsızlanmaması için yeni beslenmediğinden emin olun. Onları yormak ve tuvaletlerinin yapmalarına izin vermek için onları gezdirmek de iyi bir fikirdir. Yavru köpeğinizin yeni tasmasını taktığınızdan, başlarının üzerinden kayarak çıkmayacağından emin olun. Tasma yavru köpeğinizin boynundayken tasmaya yalnızca iki parmağınızı sığdırabiliyor olmalısınız.
Arabaya yerleşme
Yavru köpeğinizi arabaya girmeye teşvik etmek için arabanın içine bir ödül maması koyun ve yolculuk boyunca çiğneyebileceği bir şey verin. Yanınızda birisi varsa yavru köpeğiniz dizlerinde, koltukta veya zeminde olacak şekilde arka koltukta oturabilirler. Eğer tek başınızaysanız yavru köpeğinizin bir kafes içinde seyahat etmesi gerekir. Annesi gibi kokan bir havlu veya oyuncak, bu anda onları rahatlatmak için mükemmel bir yoldur.
Yolculuk Sırasında
Siz, onu rahat ettirmek için her şeyi yapmış olsanız dahi yavru köpeğiniz havlayabilir veya ağlayabilir. Bu nedenle onları sakince rahatlatın. Uzun bir yolculuksa tuvalet, mama veya su ihtiyaçlarını gidermelerine izin vermek için durun.
Eve vardığınızda
Tuvalet ihtiyacını gidermesi için yavru köpeğinizi ilk önce bahçeye çıkarmayı unutmayın. Ancak yavru köpeklerin ilk aşılama uygulamaları tamamlanmadan dışarı çıkmaları önerilmez.
Dolayısıyla mümkünse kendi bahçenize çıkarmanız daha sağlıklı olacaktır. Kendi bahçeniz varsa ve bahçenizin hijyeni tam olarak sağlanıyorsa aynı zamanda da bahçenize başka bir köpek girmiyorsa yavru köpeğinizi bahçenize çıkarabilirsiniz. Ancak böyle bir imkanınız yoksa köpeğinizin aşıları tamamlanana kadar ped kullanabilirsiniz. Köpeğinizi içeri alırken de sakin ve rahatlatıcı davranmayı unutmayın.
Yavru köpeğinizle geçirilecek ilk günlerde neler yapmalısınız?
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