Yavru köpeğinizin davranışlarını anlama
Yavru köpeğiniz için önemli bir sosyal ortak olduğunuzdan, dikkatinizi çekmeye çalışıyor olmasından bağımsız olarak, köpeğinizin davranışlarını, kendini nasıl ifade ettiğini ve eylemlerinin altında yatan anlamı anlayabilmeniz önemlidir.
Yavru köpeğinizin vücut dili
Yavru köpeğiniz konuşarak iletişim kuramadığı için köpeğinizin vücut diline bakın ve ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğinizi anlamaya çalışın.
Rahat
Dikkat
Oyuncu
Korkak
Defansif saldırganlık
Agresif saldırganlık
İyi davranışı teşvik etme
Hangi davranışları teşvik etmek istiyorsunuz?
Eve getirdiğiniz günden itibaren yavru köpeğinizin iyi davranışlarını pekiştirmek önemlidir. Yabancılara karşı arkadaş canlısı olma ve evde yalnız bırakıldığında mobilya çiğnememek gibi daha fazla teşvik etmek isteyeceğiniz bazı eylemler vardır.
İyi davranışlar nasıl teşvik edilir?
Yavru köpeğinizi eve getirdikten sonra, olumlu davranışları güçlendirmek ve tırmalama veya ısırma gibi istenmeyen eylemlerden caydırmak size bağlıdır. Olumlu pekiştirme, yavru köpeğinizi ev kurallarına uyması için eğitirken yararlı bir yöntemdir. Köpeğinizin iyi davranışlarını ödüllendirebilir ve tekrar etmesini istemediğiniz davranışları görmezden gelebilirsiniz.
Davranışları ödüllendirme
Yavru köpeğinizin iyi davranışlarını ödül maması ile ödüllendirirseniz, olumlu bir sonuçla ilişkilendiği için bu davranışları tekrarlama olasılığı daha fazladır. Yavru köpeğiniz kötü davrandığında, söz konusu eyleme çok fazla dikkat göstermemeye çalışın ve korkuya neden olabileceği ve böyle davranışları teşvik edebileceği için köpeğinizi cezalandırmaktan veya azarlamaktan kaçının. Bunun yerine, yavru köpeğinize alternatif davranışlar öğretin.
Köpek davranışının evrimi
Köpekler evcilleştirme sonrasında vahşi hayvanlardan evcil hayvanlara dönüştüğünde, ciddi davranış değişiklikleri ortaya çıkmıştır. Köpeklerin ihtiyaçlarını küçük yaşlardan itibaren sahiplerine iletebilmeleri ve anlatabilmeleri gerekir.
Yavru köpek davranışlarının püf noktaları
Yavru köpeğinizin davranışlarının arkasında yatan nedenlerden bazılarını keşfedin.
Yavru köpeğiniz ayrılık endişesi yaşıyor olabilir. Bunu önlemek için, köpeğinizi yalnız kalma fikriyle tanıştırın. Köpeğiniz evde en az 30 dakika yalnız kalabilirse, daha uzun süre yalnız kalması genellikle daha kolaydır.
Bunun nedeni can sıkıntısı veya merak olabilir ancak söz konusu eylem belirli hastalıklarla da ilişkilendirilebilir. Yavru köpeğinizin davranışları hakkında endişeleniyorsanız veteriner hekiminize danışmalısınız.
Bu davranış yalnızlık, endişe veya can sıkıntısı ile ilgili bir belirti olabileceği için, köpeğinize çiğneme oyuncakları sağlamanız ve bol miktarda egzersiz yaptırmanız çok önemlidir. Dikkatini bir oyuncağa yönlendirerek çiğneme davranışını önleyebilirsiniz.Ayrıca kötü davranışı artırabileceği için yavru köpeğinizi asla cezalandırmayın.
Yavru köpeğiniz yeterince egzersiz yapmıyorsa, bahçeyi kazarak fazla enerjisini atmaya çalışıyor olabilir. Yavru köpeğiniz oyuncaklarını veya çiğneme çubuklarını gömme eğiliminde de olabilir; bu nedenle, bunları dışarıya götürüp götürmediğine dikkat edin. Ayrıca, çok sıcaklamışsa, yeni kazılmış toprağa uzanarak serinlemeye çalışıyor olabilir.
Hızlı soluk alıp verme, muhtemelen köpeğin sıcakladığı anlamına gelir ancak rahatsız edici bir durumdaysa strese de işaret edebilir. Hızlı soluk alıp verme bir hastalık belirtisi olabilir; bu nedenle, emin değilseniz mutlaka bir veteriner hekime danışın.
Bazı uzman kişiler, yavru köpeklerin kokularını gizlemeye yardımcı olduğu için kendi dışkılarının üzerinde yattığını ve bu davranışın, köpeklerin evcilleştirilmediği döneme kadar uzandığını öne sürer. Diğer bazı uzman kişiler ise köpeklerin yalnızca kokuyu sevdikleri için bunu yaptığını söyler!
Köpeklerin burunları buharlaşan nem nedeniyle soğuktur; bu nedenle, buharlaşma olmazsa burunları ısınır. Yavru köpeğinizin burnu asla kuru veya çatlak olmamalıdır; endişeleriniz olması durumunda, bir veteriner hekime danışmalısınız.
Yavru köpeklerin yeni beceriler öğrenirken odaklanma süreleri kısadır. Bu nedenle, yavru köpeğinizin sürekli dikkat dağılıyorsa, eğitim seanslarınız çok uzun olabilir. Seansları en fazla beş dakika tutmaya çalışın, eğitim için sessiz ve tanıdık bir yer seçin ve yavru köpeğinizin dikkatinin dağılmadığından emin olun.
Bu, altı aydan küçük yavru köpeklerde daha yaygın bir sorundur. Bazıları kişiler bunu vitamin eksikliği, iç parazitler olması durumunda veya sıkıldıklarında yaptıklarını ileri sürmektedir.
Yavru köpeğiniz açlık, yalnızlık, yaralanma, can sıkıntısı veya tuvalete gitme ihtiyacı gibi bir dizi nedenden dolayı üzgün olabilir. Yukarıdaki ipuçlarımızı kullanarak bağlamı ve vücut dilini okumak, size köpeğinizin ne istediği konusunda fikir verebilir.
Önceden köpeklerin kusmayı tetiklemek için ot yediği düşünülüyordu ancak daha olası bir açıklama, basitçe ot yemeyi sevmeleridir.
Yavru köpeğiniz bu davranışla örneğin sevgi ihtiyacını iletmeye çalışıyor olabilir. Yeni durumlarda, yabancı birinin niyetini anlamaya çalışmak için bu kişinin yüzünü yalayabilir.
Öncelikle, tıbbi sorunları elemek önemlidir; bu nedenle, endişeleriniz varsa veteriner hekiminizle iletişime geçin. Titremenin diğer nedenleri arasında stres, korku, heyecan ve soğuk hava vardır. Nedeni bulmak için, yavru köpeğiniz titremeye başlamadan önce neler olduğunu hatırlamaya çalışın.
Yavru köpeğinizin davranışlarının normal olmadığından endişeleniyorsanız, mutlaka veteriner hekiminizle konuşmanız önerilir.Veteriner kliniği bulun
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