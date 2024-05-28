Yavru köpeğinizin davranışlarını anlama

Yavru köpeğiniz dikkatli bir vücut dili sergiliyorsa bu, dikkatini çeken bir şey olduğu anlamına gelir. Bu durum, yalnızca olumsuz bir şeye verilen bir tepki değildir. Yavru köpeğinizin belirli öğelere/durumlara olan ilgisini de gösterir. Bununla birlikte, kendini her durumda rahat hissettiğinden ve özgüvenli olduğundan emin olmak için yavru köpeğinizin davranış gelişimine çok dikkat edin.