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Alman Çoban Köpeği (Kurt Köpeği) yavrusu beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor

Yavru köpeğinizin davranışlarını anlama

Yavru köpeğiniz için önemli bir sosyal ortak olduğunuzdan, dikkatinizi çekmeye çalışıyor olmasından bağımsız olarak, köpeğinizin davranışlarını, kendini nasıl ifade ettiğini ve eylemlerinin altında yatan anlamı anlayabilmeniz önemlidir.

Siyah yavru köpek genç bir çocuğun yüzünü yalıyor

Yavru köpeğinizin vücut dili

Yavru köpeğiniz konuşarak iletişim kuramadığı için köpeğinizin vücut diline bakın ve ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğinizi anlamaya çalışın.

Rahat

Rahat veya sakin duruş, diğer tüm vücut dilleri için nötr nokta olarak düşünülür. Davranışlarındaki küçük değişiklikleri fark edebilmek için, yavru köpeğinizin temel vücut dilini bilmeniz önemlidir.

Dikkat

Yavru köpeğiniz dikkatli bir vücut dili sergiliyorsa bu, dikkatini çeken bir şey olduğu anlamına gelir. Bu durum, yalnızca olumsuz bir şeye verilen bir tepki değildir. Yavru köpeğinizin belirli öğelere/durumlara olan ilgisini de gösterir. Bununla birlikte, kendini her durumda rahat hissettiğinden ve özgüvenli olduğundan emin olmak için yavru köpeğinizin davranış gelişimine çok dikkat edin.

Oyuncu

Yavru köpeğin oyuncu olduğunun göstergesi yaygın olarak başı ile selamlama hareketidir. Bu duruşun yanı sıra, oyuncu bir yavru köpek abartılı hareketlerle de tanınabilir. Bu vücut dilini sergilerken yavru köpeğinizi eğlenceli oyunlara dahil etmek, köpeğinizin bol miktarda fiziksel ve zihinsel uyaran almasını sağlamanın harika bir yoludur.

Korkak

Yavru köpeğinizdeki korku veya stres belirtilerini tanımanız önemlidir. Yavru köpeğiniz korkmuş görünüyorsa, köpeğinizi tetikleyiciden uzaklaştırmalı ve sakinleşmesini sağlamalısınız.

Defansif saldırganlık

Bu davranışı sergileyen yavru köpekler korkar ve kışkırtıldıklarında saldırabilir. Yavru köpeğinizin vücut diline dikkat etmek ve yavru köpeğinizi çok fazla zorlamaktan kaçınmak önemlidir.

Agresif saldırganlık

Yavru köpeğiniz saldırgan davranışlar sergiliyorsa, köpeğiniz saldırıya geçmeden önce durumu dağıtmak önemlidir.

İyi davranışı teşvik etme

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Hangi davranışları teşvik etmek istiyorsunuz?

Eve getirdiğiniz günden itibaren yavru köpeğinizin iyi davranışlarını pekiştirmek önemlidir. Yabancılara karşı arkadaş canlısı olma ve evde yalnız bırakıldığında mobilya çiğnememek gibi daha fazla teşvik etmek isteyeceğiniz bazı eylemler vardır.

Dalmaçya yavrusu sahibi tarafından taşınıyor
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İyi davranışlar nasıl teşvik edilir?

Yavru köpeğinizi eve getirdikten sonra, olumlu davranışları güçlendirmek ve tırmalama veya ısırma gibi istenmeyen eylemlerden caydırmak size bağlıdır. Olumlu pekiştirme, yavru köpeğinizi ev kurallarına uyması için eğitirken yararlı bir yöntemdir. Köpeğinizin iyi davranışlarını ödüllendirebilir ve tekrar etmesini istemediğiniz davranışları görmezden gelebilirsiniz.

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Davranışları ödüllendirme

Yavru köpeğinizin iyi davranışlarını ödül maması ile ödüllendirirseniz, olumlu bir sonuçla ilişkilendiği için bu davranışları tekrarlama olasılığı daha fazladır. Yavru köpeğiniz kötü davrandığında, söz konusu eyleme çok fazla dikkat göstermemeye çalışın ve korkuya neden olabileceği ve böyle davranışları teşvik edebileceği için köpeğinizi cezalandırmaktan veya azarlamaktan kaçının. Bunun yerine, yavru köpeğinize alternatif davranışlar öğretin.

Border Collie yavrusu açık havada çimenlerde oturuyor
Husky yavrusu açık havada çimenlerin ve dalların arasında yürüyor

Köpek davranışının evrimi

Köpekler evcilleştirme sonrasında vahşi hayvanlardan evcil hayvanlara dönüştüğünde, ciddi davranış değişiklikleri ortaya çıkmıştır. Köpeklerin ihtiyaçlarını küçük yaşlardan itibaren sahiplerine iletebilmeleri ve anlatabilmeleri gerekir.

Yavru köpek davranışlarının püf noktaları

Yavru köpeğinizin davranışlarının arkasında yatan nedenlerden bazılarını keşfedin.

Yavru köpeğinizin davranışlarının normal olmadığından endişeleniyorsanız, mutlaka veteriner hekiminizle konuşmanız önerilir.

Veteriner kliniği bulun
Jack Russell Terrier yavrusu beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz

Yavru köpeğinizin sağlığı

Yavru köpeğinizin sağlığı ve refahı hakkındaki her şeyi ve erken hastalık belirtilerini saptamayı öğrenin.

Yavru köpek sağlığı
Dachshund yavruları oynuyor, siyah beyaz

Yavru köpeğin eğitimi

Yavru köpek eğitiminin temel hususlarını anlayın ve köpeğinize ailenin iyi huylu bir üyesi olmayı öğretin.

Yavru köpeğin eğitimi

Yavru Köpek Ürünlerimiz

Yavru köpeğinizin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış besin açısından eksiksiz bir mama bulun.

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