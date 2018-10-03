Evinizi yeni yavru köpeğiniz için hazırlama
Yavru köpeğiniz eve geldiğinde yeni bir çevreye, yeni insanlara ve hatta diğer köpeklere alışmak zorunda kalacaktır. Ancak eve gelmeden önce, yavru köpeğinizin yeni alanında güvende olmasını sağlamak için yapabileceğiniz bazı gerekli kontroller ve değişiklikler vardır.
Evinizi yavru köpeğinize uygun hale getirme
Evinizde başlangıçta göz önüne almamış olabileceğiniz bazı tehlikeler vardır. Ancak önceden köpek yavrusu için bazı basit kontroller yaparak yeni köpeğinizin gelişine hazırlıklı olduğunuzdan emin olabilirsiniz.
- Elektrik prizlerinin üzerini kapatın. Evinizin her tarafında priz kapağı kullanılmalıdır, böylece köpek yavrunuz elektrik prizlerinize erişemez.
- Açıkta duran kabloları kaldırın. Yavru köpeğinizin çiğneyebileceği açıkta duran kabloları kontrol ederek kablo bağları veya örtülerle düzenlemeniz önemlidir.
- Güvenli pencereler, balkonlar ve merdivenler: Köpek yavruları, keşfetmeye çalışırken kolayca takılıp yüksek yerlerden düşebilecek meraklı hayvanlardır. Pencerelerin ve dışarı açılan kapıların kilitli olduğunu, balkonların mümkün olduğunca güvenlik altına alındığını ve köpeğinizin merdivenlere ulaşamadığını kontrol edin.
- Tıbbi ürünleri ve tehlikeli sıvıları saklayın. Mutfakta ve banyoda zarar verebilecek ürünleri kaldırın. E-sigara kartuşları ve cam yıkama deterjanlarının yutulduğunda köpekler için özellikle zararlı olduğu bilinmektedir.
- Küçük veya keskin nesneleri kaldırın. Evinizin çevresine göz atıp lastik bant, raptiye, keskin nesneler veya plastik poşetler gibi çiğneyebileceği veya yutabileceği küçük nesneleri uzaklaştırın.
Bahçenizin yeni yavru köpeğiniz için güvenli hale getirilmesi
İç mekandaki hazırlıklar yapıldıktan sonra, yavru köpeğinizin dış ortamda erişebileceği tüm alanlar da kontrol edilmelidir.
- Çitteki tüm boşlukları onarın. Bahçenizde çit ya da yavru köpeğinizi yoldan koruyacak bir kapınız varsa, yavru köpeğinizin kaçabileceği herhangi bir delik ya da boşluk olup olmadığını kontrol etmeniz ve varsa bunları güvenli bir şekilde kapatmanız gerekir.
- Zehirli bitkileri sökün. Bahçenizdeki bitkileri kontrol edin. Yavru köpeğinizin yutma ihtimaline karşı bahçenizdeki bitkilerin zehirli olmamasına dikkat edin. Köpekler için tehlikeli olan bazı bitkiler arasında İncir, Siklamen, Çobanpüskülü, Ökse otu, Difenbahya, Deve tabanı, Sarısabır, Nergis, Sümbül, Süsen, Açelya, Ormangülü, Zakkum, Atatürk Çiçeği ve Tatlı Bezelye sayılabilir.
- Gübrelerinizi gözden geçirin. Yavru köpeğinizin yutmasını önlemek için tüm kimyasal gübrelerin, herbisitlerin ve böcek ilaçlarının erişilemeyecek bir yerde olmasına dikkat etmeniz önemlidir.
- Bahçe aletlerini bir kenara koyun. Bahçe aletleri, özellikle de keskin aletler kullanıyorsanız, yavru köpeğinizin erişemeyeceği bir yere kaldırmanız önemlidir.
Evinizi yeni bir yavru köpeğin gelişine hazırlamanın bir başka önemli yolu da, veteriner hekimin acil durum numarasına kolayca erişebilmeye dikkat etmenizdir. Bu numara, yavru köpeğinizin hastalanması veya evde kendini yaralaması durumunda veteriner hekimi çok çabuk arayabilmeniz için evin herhangi bir yerinde görülecek şekilde tutulabilir ya da cep telefonunuza kaydedilebilir.
Önceden bir takım kontroller yaparak ve evinizi doğru şekilde hazırlayarak, yavru köpeğinizin yeni ortamında güvende ve rahat olmasını sağlayabilirsiniz.
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