Evinizi yeni yavru köpeğiniz için hazırlama

Yavru köpeğiniz eve geldiğinde yeni bir çevreye, yeni insanlara ve hatta diğer köpeklere alışmak zorunda kalacaktır. Ancak eve gelmeden önce, yavru köpeğinizin yeni alanında güvende olmasını sağlamak için yapabileceğiniz bazı gerekli kontroller ve değişiklikler vardır.

Evinizi yavru köpeğinize uygun hale getirme

Evinizde başlangıçta göz önüne almamış olabileceğiniz bazı tehlikeler vardır. Ancak önceden köpek yavrusu için bazı basit kontroller yaparak yeni köpeğinizin gelişine hazırlıklı olduğunuzdan emin olabilirsiniz.