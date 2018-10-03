Barınak hastalığı (kennel cough) nedir?

Barınak hastalığı (kennel cough), özellikle birbirlerine yakın olduklarında köpekler arasında hızla yayılabilen oldukça bulaşıcı bir solunum hastalığıdır.

Barınak hastalığının (kennel cough) belirtileri nelerdir?

Köpeklerde barınak hastalığının (kennel cough) en yaygın belirtisi sert ve kuru bir öksürük ve ardından öğürme ve boğazın tıkanmasıdır. Öksürüğün şiddeti genellikle ilk 5 gün içinde azalır, ancak hastalık 10 ila 20 gün sürer. Yavru veya yetişkin köpeğinizin yaşına ve genel sağlık durumuna bağlı olarak hafif veya daha ağır seyredebilir.

Diğer belirtiler arasında şunlar sayılabilir:

burnun akması

hapşırma

gözlerin akması

Barınak hastalığının (kennel cough) nedeni nedir?

Köpekler barınak hastalığına (kennel cough) sıklıkla çok sayıda köpeğin birarada bulunduğu ortamlarda yakalanır. Köpek enfekte olmuş bir köpekle temas eder veya yiyecek veya su kabı gibi kirlenmiş nesneleri paylaşırsa, hastalık bulaşabilir.

Yavru köpeğim barınak hastalığına (kennel cough) karşı aşılanabilir mi?

Barınak hastalığı (kennel cough) doğru aşı ile önlenebilir, bu nedenle yavru köpeğinizin gerekli aşılarının doğru yaşta yapılması çok önemlidir.

Veteriner hekiminiz; yaşam tarzından ve maruz kaldığı değişik ortamlar ve katıldığı aktivitelerden kaynaklanan risklere bağlı olarak yavru köpeğinize en uygun aşılama programını seçmenize yardımcı olur.

Yavru köpeğimin aşıya ihtiyacı olduğunu nasıl anlarım?

Türkiye'de zorunlu aşılar kategorisinde yer alır. Veteriner hekiminiz size doğru aşılama programı hakkında bilgi verecektir.



Aşı köpeğimi barınak hastalığına (kennel cough) karşı her zaman korur mu?

Barınak hastalığında (kennel cough) spesifik hastalığa çok sayıda ajan karışabilir. Aşı, tüm ajanlara karşı değil en önemli olduğu düşünülenlere karşı koruma sağlar.

Yavru köpeğiniz aşı olduysa, aşının etkili olmadığı bu farklı ajanlarla temas ettiğinde yine de hastalığa yakalanabilir.

Yavru köpeğimin hasta olduğunu düşünüyorsam ne yapmalıyım?

Barınak hastalığının (kennel cough) belirtileri kolayca tespit edilebilir. Köpeğinizin bu belirtilerden herhangi birini gösterdiğini düşünüyorsanız, hemen veteriner hekiminize danışın. Veteriner hekiminiz, yavru köpeğinizin hastalıkla temas edip etmediğini belirlemek için bir dizi test yapar ve gerektiğinde en doğru tedaviyi önerebilir.

Köpeğinizin başka köpeklerin yakınındayken barınak hastalığına (kennel cough) yakalanmasını istemiyorsanız, bunu, gerekli süreyi geçirmeden aşıyı yapabilmesi için veteriner hekiminize önceden bildirin.