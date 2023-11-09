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Köpeklerin Sindirim Sistemine Ne İyi Gelir?

Köpeğinizin sindirim sistemi nasıl çalışır?

Bazı köpekler tüm mamaları severken, bazıları daha seçicidir ama işin gerçeği, doğru diyet sağlıkları için her zaman fayda sağlar. Örneğin, kıvam değişikliği köpeğinizin hoşuna gidebilir ama sonrasında ne olduğu, herhangi bir besin öğesinin sağlıklı ve besleyici bir yakıta dönüşmesi için son derece önemlidir ve her şey sindirim sisteminde olup biter.

Köpeklerde sindirim, besin öğesinin (hızla) yutulmasından ve yemek borusundan geçmesinden hemen sonra sindirim enzimlerinin salgılandığı midede başlar. İnce bağırsak ince olarak adlandırılsa da besin öğelerinin vücutta emilmesi için geniş bir yüzey alanına sahiptir. Son olarak ise kalın bağırsak atıkların vücuttan dışarı atılmasını sağlar.

Genellikle 9 saate yakın süren bu karmaşık işlemin tek bir amacı vardır. Köpeğin vücuduna sağlıklı işlemesi ve büyümesi için gerekli besin öğelerini vermek. Ancak besin öğelerine dönüştürülmesi için mamanın yüksek ölçüde sindirilebilir olması gerekir. Köpeğinizin sindirimin önemli olmasının bir diğer nedenine gelirsek, sindirilmeyen besin öğeleri kalın bağırsakta fermente olarak mikroflora dengesini bozabilir ve bunun sonucunda ishale, beslenme eksikliklerine ve başka sağlık sorunlarına yol açabilir.

Peki, mikrofloranın rolünün ne olduğunu biliyor musunuz? Mikroflora çeşitli bakterilerden oluşur ve dengeli olduğunda köpeğinizin sağlığının korunmasına ve sindirim sisteminin işlemesine yardımcı olur.

Yavru köpeklerde sağlıklı sindirim neden önemlidir?

Yavru köpekler henüz yetişkin olmadıkları için sindirim sistemleri hala hassastır ve yetişkin bir köpeğin sindirim enzimi etkinliğine sahip değildir. Bu bakımdan, başlangıçta mideleri yalnızca anne sütünü veya benzer içeriğe sahip ikame sütü sindirebilir ve büyüdükçe katı gıdaları sindirebilecek hale gelmesi için pek çok şeyin olması gerekir. Yavru sütten kesildiğinde onun sindirim kapasitesi henüz tam gelişmemiştir ve bu durum sindirim kalitesini düşürerek gıdaları tam olarak sindirmesini engeller. Bu da aşırı yorgunluğa yol açabilir ve büyümeyi yavaşlatabilir.

 

Beslenme nasıl yardımcı olur? 

Yavru köpeğin sindirim sisteminin zayıflığı nedeniyle yorgun düşmesini veya yavaş büyümesini engellemek için yüksek ölçüde sindirilebilir ve büyüme açısından faydalı içeriklerle geliştirilen kaliteli besin öğeleri tüketmeleri son derece önemlidir. Proteinler ne kadar sindirilebilir olursa o kadar iyidir ve doğru miktarda lifle desteklendiğinde besin öğeleri çok daha kolay sindirilir. Bu nedenle, yavru köpeğinizi özenle seçilen, sindirilebilir protein kaynakları içeren ve hassas mideler için özel olarak hazırlanan yavru köpek mamasıyla beslemenizi öneriyoruz. Mesele beslenme olduğunda son pişmanlık fayda etmez. Prebiyotikler (örneğin MOS) gibi özel besin öğeleri de sindirim mikroflorasını destekleyebilir ve yavru köpeğinizin sindirim sorunu yaşamayan sağlıklı bir köpek olarak büyümesine yardımcı olabilir.

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