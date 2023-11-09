Köpeklerin Sindirim Sistemine Ne İyi Gelir?

Köpeklerde sindirim, besin öğesinin (hızla) yutulmasından ve yemek borusundan geçmesinden hemen sonra sindirim enzimlerinin salgılandığı midede başlar. İnce bağırsak ince olarak adlandırılsa da besin öğelerinin vücutta emilmesi için geniş bir yüzey alanına sahiptir. Son olarak ise kalın bağırsak atıkların vücuttan dışarı atılmasını sağlar.



Genellikle 9 saate yakın süren bu karmaşık işlemin tek bir amacı vardır. Köpeğin vücuduna sağlıklı işlemesi ve büyümesi için gerekli besin öğelerini vermek. Ancak besin öğelerine dönüştürülmesi için mamanın yüksek ölçüde sindirilebilir olması gerekir. Köpeğinizin sindirimin önemli olmasının bir diğer nedenine gelirsek, sindirilmeyen besin öğeleri kalın bağırsakta fermente olarak mikroflora dengesini bozabilir ve bunun sonucunda ishale, beslenme eksikliklerine ve başka sağlık sorunlarına yol açabilir.