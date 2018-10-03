Yavru köpeğinizi ne sıklıkla beslemelisiniz?

Yavru köpeğiniz dünyaya gelidğinde görme, koklama ve duyma yetilerine sahip değildir, ve tüm fiziksel ve besinsel ihtiyaçları için annesine bağımlıdır. Zamanının çoğunu uyuyarak geçirir; sadece tat alma ve dokunma duyularını kullanarak besin, ısınma ve korunma ihtiyaçları için annesine yanaşır. İkinci ve dördüncü haftaları arasında, savunmasızlık, yerini sakarlığa bırakır! Duyuları gelişmeye başlayıp gözleri açılır, ve etrafını görmeye başlar. Sekizinci haftasına kadar iyi göremeyeceğinden, her şey onun için bulanıktır. Kulak kanalları açılır, ve ilk kez duymaya başlar. Bu dönemde, yavrunuz, yeni ortaya çıkan hislerini annesi ve kardeşleriyle etkileşim kurmak için kullanır.

Dördüncü haftasına geldiğinde, yavrunuz yürümeye başlasa da bu konuda oldukça yeteneksiz olacaktır. Aynı zamanda havalamaya, kuyruk sallamaya ve tuvalet ihtiyacını kendi başına gidermeye de başlayacak. Bu dönemde, bebek dişleri -ya da süt dişleri- çıkacak. Annesi, bu dişlerin çıkması emzirme işini rahatsızlık verici hale getireceğinden, yavruyu sütten kesme sürecini başlatacak.

Yavrular katı mamaya geçiş yaparken, laktoz toleranslarını kaybetmeye başlayacaklar, aynı zamanda annenin de sütü azalacak. Bu süreçte, yavrular "bağışıklık boşluğu" olarak bilinen döneme girecekler. Bu dönemde, anne sütünden gelen bağışıklık etkisi azalacak, yavruların bağışıklık sistemi ise henüz onları hastalıklardan koruyabilecek kadar olgunlaşmamış olacak. Aşılar, onlara ihtiyaç duydukları korumanın bir kısmını sağlayacaktır.