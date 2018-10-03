Yavru köpeğinizi ne sıklıkla beslemelisiniz?
Emin olun, bu soruyu soran ilk köpek sahibi değilsiniz. Yeni bir yavru köpek sahiplenen pek çok kişi, yavrularını ne sıklıkla beslemeleri gerektiğini merak eder. Yavru köpeğinizin beslenme ihtiyaçları, ırkına ve boyutlarına -yani yetişkinliğinde erişeceği boyutlara- bağlıdır. Sahibi olarak, ona içerdiği besin oranları doğru ayarlanmış, dengeli bir beslenme rutini sunmanız çok önemlidir. Bu sayede, hem bedensel hem de zihinsel gelişimini destekleyebilir, böylece sağlıklı bir yetişkinlik için gereken temelleri atabilirsiniz. Yavru köpek beslenmesi hakkındaki temel bilgilere sahip olmanız, yeni yavrunuza en iyi şekilde bakabilmenize yardımcı olacaktır.
Yavru köpeğinizin gelişimi hakkında bilmeniz gereken her şey
Yavru köpeklerin gelişim süreci, ırklarına ve yetişkinlikte ulaşacakları boyutlara bağlı olarak değişir. Bununla birlikte, her yavru köpek, yaşamlarının ilk ayında benzer gelişim evrelerinden geçer. Bedensel ve zihinsel olarak geliştikleri bu süreçte, bir yandan da bir aile köpeği olmak için gereken sosyal becerileri de edinirler.
Beslenme, egzersiz ve uyku, yavruluk döneminin her evresinde, zihinsel ve bedensel gelişimleri için son derece önemlidir.
Doğum - 4 Hafta
Yavru köpeğiniz dünyaya gelidğinde görme, koklama ve duyma yetilerine sahip değildir, ve tüm fiziksel ve besinsel ihtiyaçları için annesine bağımlıdır. Zamanının çoğunu uyuyarak geçirir; sadece tat alma ve dokunma duyularını kullanarak besin, ısınma ve korunma ihtiyaçları için annesine yanaşır. İkinci ve dördüncü haftaları arasında, savunmasızlık, yerini sakarlığa bırakır! Duyuları gelişmeye başlayıp gözleri açılır, ve etrafını görmeye başlar. Sekizinci haftasına kadar iyi göremeyeceğinden, her şey onun için bulanıktır. Kulak kanalları açılır, ve ilk kez duymaya başlar. Bu dönemde, yavrunuz, yeni ortaya çıkan hislerini annesi ve kardeşleriyle etkileşim kurmak için kullanır.
Dördüncü haftasına geldiğinde, yavrunuz yürümeye başlasa da bu konuda oldukça yeteneksiz olacaktır. Aynı zamanda havalamaya, kuyruk sallamaya ve tuvalet ihtiyacını kendi başına gidermeye de başlayacak. Bu dönemde, bebek dişleri -ya da süt dişleri- çıkacak. Annesi, bu dişlerin çıkması emzirme işini rahatsızlık verici hale getireceğinden, yavruyu sütten kesme sürecini başlatacak.
Yavrular katı mamaya geçiş yaparken, laktoz toleranslarını kaybetmeye başlayacaklar, aynı zamanda annenin de sütü azalacak. Bu süreçte, yavrular "bağışıklık boşluğu" olarak bilinen döneme girecekler. Bu dönemde, anne sütünden gelen bağışıklık etkisi azalacak, yavruların bağışıklık sistemi ise henüz onları hastalıklardan koruyabilecek kadar olgunlaşmamış olacak. Aşılar, onlara ihtiyaç duydukları korumanın bir kısmını sağlayacaktır.
4 - 8 Hafta
Bu dönemde, yavru köpeğiniz sütten kesilme sürecini tamamlamış, ve kendi başına yemek yemeye başlamış olacak. Annesi ve kardeşleriyle daha fazla etkileşim kuracak, ve temel davranış kurallarını öğrenmeye başlayacak- zarar vermek için ısırmak ve oyun oynamak için ısırmak arasındaki farkı anlamak gibi.
Bu yaşta, yavru köpeklerin korku eşiği, korkusuz sayılabilecekleri kadar yüksektir. Bu dönemde, onları yavaş yavaş -ve bolca teşvik ile- farklı ortamlarla, görüntülerle, sesler ve insanlara tanıştırmaya başlayabilirsiniz. Sosyalleşmek, yavru köpek gelişiminin çok önemli bir parçasıdır. Tabii yavrunuzun aşıları tam değilse, sağlıklı ve dost canlısı da olsalar onu diğer hayvanlarla tanıştırırken dikkatli olmanız da önemlidir.
Sekizinci haftasından sonra, yavru köpeğiniz, tek başına kalıcı ailesinin yanına yerleşmeye hazır olacaktır.
8 - 12 Hafta
Bu dönemde, yavru köpeğinizin iskelet sistemi yoğun bir gelişim sürecinde olacak. Yeterli miktarda kalsiyum ve fosfor içeren bir yavru köpek maması, iskelet gelişimini destekleyecektir. Yavru köpeğiniz kaliteli mama ile beslendiği sürece, takviye gıdalar faydadan çok zararlı olabileceği için tavsiye edilmezler. Büyük köpek ırkları daha iri kemiklere, daha fazla kas kütlesine ve daha uzun bir gelişim sürecine sahip olduklarından, besin ihtiyaçları da farklıdır.
Yavru köpeğinizin sürekli yeni deneyimler peşinde olacağı bu dönemde; olumlu pekiştirme ile yapılacak eğitim, bolca övgü ve lezzetli ödül mamaları ile ona gerekli özgüveni ve güven duygusunu kazandırabilirsiniz- korku nedir bilmediği dönem uzun sürmeyeceğinden, bu önemlidir. İlk defa yaşayacağı bir deneyim söz konusu olduğunda, korkmasını önlemek için, katılımdan önce izlemesini sağlayabilirsiniz.
10 - 12. haftada, yavru köpeğiniz gelişiminin çekingen evresine girer. Bu evre de çok uzun sürmez, ama yine de korku ve anksiyete belirtilerine dikkat etmeniz, ve gerektiğinde onu rahatlatabilmeniz önemlidir.
Yavru köpeğiniz, insanlarla ömür boyu sürebilecek bağlar kuracağı bu dönemde sosyalleşmeye ve basit eğitimlerini almaya başlayabilir.
12 - 24 Hafta
Yavru köpeğinizin iskelet sistemi hala gelişiyor olacağından, doğru miktarlarda kalsiyum ve fosfora ihtiyaç duyacak. Bununla birlikte, gereğinden fazla kalsiyumun iskelette deformasyona sebep olabileceğini de unutmayın. Tam beslenme sunan kaliteli yavru köpek mamalarında, yavrunuzun ne kadar mamaya ihtiyaç duyacağı da belirtilmiştir.
Hayatının bu döneminde, yavru köpeğinizin öğreneceği çok şey var... Çekingenlik dönemi 10. haftadan sonra geride kalır, ve yavrular bu dönemden sonra etraflarını bağımsızca keşfetmeye meraklı olurlar. Aynı zamanda, bu dönemde hem aile içindeki hem de evdeki diğer hayvanlar arasındaki hiyerarşiyi de çözmeye başlarlar. Karakterleri ön plana çıkmaya başlar. Bu dönemin en tatlı yanı, artık seslerini çıkarmaya başlamalarıdır. Köpeğiniz havlama denemeleri yapar, aynı zamanda korku salan (!) hırlamalar da çıkarmaya başlar- şanslıysanız, birkaç tatlı uluma da duyabilirsiniz! Tabii ki bu, köpeğin ırkına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Kalıcı dişlerin gelmesiyle birlikte, süt dişleri düşmeye başlar. Bu dönemde oyuncaklar, farklı dokuda nesneler ve soğutulmuş çiğneme oyuncakları, hem köpeğinizin duyacağı rahatsızlığı hafifletir, hem de sizin değerli eşyalarınızı kurtarabilir. Aşısı yapılmış yavru köpeğinizi mahallede gezintiye çıkararak, ona etrafı koklayarak kaliteli zaman geçirme imkânı sunabilirsiniz. Aşıları tam olan diğer köpeklerle kontrollü etkileşim kurması, ve yeni deneyimlerle, görüntü ve seslerle tanışması, yetişkinliğinde özgüveni tam bir köpek olmasına yardımcı olacaktır.
6 - 12 Hafta
Genç yavrular, sınırları zorlamayı, kardeşleri arasında öne çıkmayı severler. Çok çabuk sıkılırlar, ve düzenli olarak zihinsel ve fiziksel egzersize ihtiyaç duyarlar. Oyunla eğitimi birleştirmek, onlara basit komutları ve becerileri öğretmenin iyi bir yoludur.
Bu dönemde, yavrunuz, cinsel olgunluğa erişecek. Kısırlaştırma, besin ihtiyaçlarını değiştirir. Kısırlaştırılan yavrular, ideal kilolarını korumak için daha az enerjiye -yani daha az kaloriye- ihtiyaç duyar. Yavrunuzun aşırı kilo almaya başladığını fark ederseniz, veteriner hekiminize danışın.
Yavru köpeğiniz, 7. ayında, kasları hala gelişmeye devam ediyor olacağından, kas kütlesini destekleyecek kolay sindirilebilir kaliteli protein kaynaklarına ihtiyaç duyacaktır.
10. ayda, küçük ırklar yetişkin boyutlarına yaklaşmış olurlar. Daha büyük ırklar ise, yetişkin boyutlarına 15 - 24. aylar arasında erişirler. Bu ırklar, daha fazla kas ve kemik kütlesine sahip olduklarından, iskeletlerine binen yük de diğer ırklara göre fazladır. Bu yüzden, büyük ırk yavrularına özel olarak üretilmiş, eklem ve kasları destekleyecek bir mama ile beslenmeye devam etmeleri gerekmektedir.
Köpeğiniz yetişkinliğe eriştiğinde, ona yaş aldıkça besin ihtiyacını karşılayacak ve aşırı kalori yüklenmesi yapmadan ideal kilosunu korumasına yardımcı olacak bir yetişkin köpek maması verebilirsiniz.
Yavru köpeğinizi ne sıklıkla beslemelisiniz?
6 - 12 Hafta
Yavru köpekler, 6. - 12. haftaları arasında, günde dört öğüne ihtiyaç duyalar- tabii ki boyutlarına, ve gelişen bedenlerinin özel ihtiyaçlarına uygun olacak bir mamayla beslenmelidirler.
3 - 6 Aylık
Yavru köpekler, 3. - 6. ayları arasında, günde iki öğüne geçebilirler. Bu dönemde, tombul bedenleri olgunlaşacak, ve incelmeye başlayacak. Eğer köpeğinizde hala yavru göveği mevcutsa, onu vücudu olgunlaşana kadar yavru porsiyonlarıyla beslemeye devam edebilirsiniz.
6 - 12 aylık
Yavru köpekler, 6. - 12. ayları arasında, günde iki öğün yiyebilirler. Kısırlaştırma işleminin, köpeklerin enerji ihtiyaçlarını değiştireceğini, ve bu işlem uygulandıktan sonra köpeklerin yavru mamasından kısırlaştırılmış köpeklere özel mamalara geçiş yapmasının gerekebileceğini unutmayın. Veteriner hekiminiz, size doğru porsiyonları belirlemek konusunda tavsiye verebilir.
Porsiyon büyüklükleri hakkında önemli bir ipucu: Aşırı beslenmenin önüne geçmek için, veteriner hekiminizin ya da mama üreticisinin önerdiği günlük miktarlar, gün içindeki öğünlere bölünmelidir. Eğer köpeğinizi eğitmek için ödül maması kullanıyorsanız da, bu kaloriler günlük öğünlerinden düşülmelidir.
Porsiyon büyüklükleri hakkında önemli bir ipucu: Aşırı beslenmenin önüne geçmek için, veteriner hekiminizin ya da mama üreticisinin önerdiği günlük miktarlar, gün içindeki öğünlere bölünmelidir. Eğer köpeğinizi eğitmek için ödül maması kullanıyorsanız da, bu kaloriler günlük öğünlerinden düşülmelidir.
Yavru köpek besleme rehberi
Eğer yavru köpeğinizi hangi zamanlarda besleyeceğinizden emin değilseniz, işte örnek bir dört öğünlük beslenme rutini:
6:00
Uyanma
6:30
Kısa bir yürüyüş/egzersiz
7:00
Günün ilk öğünü (burada, yürüyüş ile yemek arasında geçen zamana dikkat edin. Yürüyüşten çok kısa bir süre sonra yemek, Alman kurdu ya da Retriever ırkları gibi büyük köpeklerde şişkinliğe sebebiyet verebilir. Şişkinlik, aniden ortaya çıkan, köpeğinizin karnının şişmesiyle kendini gösteren, hayati tehlike taşıyan bir durumdur. Belirtileri; fark edilir biçimde şişmiş, sertleşmiş ve dokununca acıyan karın, dışarı sıvı çıkarmadan kusma hareketi, salya akıtma, ve huzursuzluktur.)
11:00
Günün ikinci öğünü
13:00
Öğle yürüyüşü/egzersiz
16:00
Günün üçüncü öğünü
19:00
Yürüyüş/egzersiz
21:00
Günün son öğünü
Yavru köpeğinize günde ne kadar mama vermelisiniz?
Irkları ne olursa olsun, yavru köpeklerin vücut tipleri, metabolizmaları ve besin ihtiyaçları değişiklik gösterir. Yavrunuza günlük ne kadar mama vermeniz gerektiğini merak ediyorsanız, mama kabındaki bilgilere göz atabilir ya da veteriner hekiminize danışabilirsiniz. İlk başta öneriler dahilinde mama verin, ve yavrunuzun tepkisini ölçün. Fiziksel durumu, porsiyon kontrolü ihtiyaçlarına dair önemli ipuçları verebilir. Kilo alıyorsa, gereğinden fazla yiyor olabilir. Zayıf duruyorsa, biraz daha yemesi gerekebilir. Veteriner hekiminiz, yavrunuzun fiziksel durumuna göre size önerilerde bulunabilir. Yavru köpeğinizi düzenli olarak tartıp sonuçları büyüme tablosu ile kıyaslayarak, doğru yolda olduğunuzdan emin olabilirsiniz.
Yavrunuzu ödül maması ile eğitiyorsanız, mama porsiyonlarını da aldığı bu ekstra kalorileri düşünerek ayarlamalısınız.
Yavru köpek besleme rutinleri, ve ipuçları
- Yavru köpeğinizi, her gün aynı saatlerde, aynı yerde besleyin. Dikkatinin dağılmasını engellemek için, evinizin sessiz, sakin bir köşesini seçebilirsiniz. Bu sayede, yavrunuzun iyi beslenme alışkanlıkları edinmesine yardımcı olmanız mümkün.
- Yavrunuzu ever gelir gelmez beslemeyin. Böyle yapmanız halinde, yemek zamanını, eve gelmenizin getirdiği mutlulukla bağdaştırabilir. Eve dönüşünüz, köpeğinize hemen yemek vermektense, onunla bağ kurmak için mükemmel bir zamandır.
- Aklınızda soru işaretleri varsa, yavru köpeğinizin özel besin ihtiyaçları hakkında her zaman veteriner hekiminizle konuşabilirsiniz.
- Eğer yavru köpeğinizi yavrular için özel olarak üretilmiş kaliteli bir mama ile besliyorsanız, takviye gıdalara gerek yoktur. Bu ürünlerin, yavrunuza faydadan çok zararı dokunabilir.
- Yavru köpeğinizin mamasını değiştirmeyi düşünüyorsanız, ilk başta veteriner hekiminizle konuşarak nasıl bir mamaya, hangi besinlere ihtiyaç duyacağını öğrenebilirsiniz. Daha sonra, geçiş sürecini başlatabilirsiniz. Sindirim problemlerini önlemek adına, geçiş süreci yavaş ilerlemelidir.
Mama geçiş takvimi
Köpeğiniz çok sık gaz çıkartıyorsa, veya dışkısı cıvıksa, veteriner hekiminizle konuşun. Mamasını ya da porsiyon büyüklüklerini değiştirmeniz gerekiyor olabilir.
Taze, temiz su her zaman hazır bulunmalıdır. Yavru köpeğinizin bedeninin, hızlı gelişim sürecini destekleyecek besinleri işleyebilmesi için, yeterli sıvı alması önemlidir.
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