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Yavru köpeklerde sağlık sorunları ve belirtileri

Bağışıklık sistemleri henüz olgunlaşmadığından yavru köpeklerin sağlık sorunlarına karşı direnci yetişkinlerden daha zayıftır.
Jack Russell Terrier puppy lying down in a dog bed

Yaygın hastalık belirtileri

Aşağıdaki belirtiler, yavru köpeğinizin hasta olabileceğinin olası göstergeleridir. Herhangi bir sorunu erkenden fark ettiğinizde veteriner hekiminize danışmanız önem taşır.
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1.Göz, ağız ve burun

Öksürme, hapşırma, aşırı hızlı nefes alma veya nefes alırken zorlanma gibi belirtiler bir hastalık belirtisi olabilir. Ağızda koku, salyada artış, kuru, bulanık veya kızarık göz gibi belirtilere dikkat edin.

2.Davranış

Yavru köpeğinizin aktivite düzeyinin azaldığını ya da günlük aktivitelere ilgisini yitirdiğini fark edebilirsiniz. Bunlara uyku süresinde artış ve diğer davranış değişiklikleri dahil olabilir.

3.Deri değişiklikleri

Yavru köpeğinizin derisindeki kuruluk, lezyon veya kızarıklık gibi değişikliklere çok dikkat edin.

4.Yeme ve sindirim

Yavru köpeğiniz iştahsızlık, kilo kaybı, sindirim rahatsızlıkları veya kan, mukus, kurt veya sindirilmemiş yiyecek içeren dışkı belirtileri gösterebilir. Ayrıca aşırı su içme veya idrara çıkma yaşanabilir.

5.Eklem sertliği

Yavru köpeklerde eklem sertliği veya kalkmakta veya merdiven çıkmakta zorluk yaşama, genellikle hastalık belirtisi olabilir

Yaygın yavru köpek hastalıkları

Burada, yavru köpeğinizin yaşayabileceği bazı sağlık sorunları ve yaygın hastalıkları daha ayrıntılı şekilde ele alıyoruz.

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