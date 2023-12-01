Yavru köpeklerde sağlık sorunları ve belirtileri
Bağışıklık sistemleri henüz olgunlaşmadığından yavru köpeklerin sağlık sorunlarına karşı direnci yetişkinlerden daha zayıftır.
Yaygın hastalık belirtileri
Aşağıdaki belirtiler, yavru köpeğinizin hasta olabileceğinin olası göstergeleridir. Herhangi bir sorunu erkenden fark ettiğinizde veteriner hekiminize danışmanız önem taşır.
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1.Göz, ağız ve burun
Öksürme, hapşırma, aşırı hızlı nefes alma veya nefes alırken zorlanma gibi belirtiler bir hastalık belirtisi olabilir. Ağızda koku, salyada artış, kuru, bulanık veya kızarık göz gibi belirtilere dikkat edin.
2.Davranış
Yavru köpeğinizin aktivite düzeyinin azaldığını ya da günlük aktivitelere ilgisini yitirdiğini fark edebilirsiniz. Bunlara uyku süresinde artış ve diğer davranış değişiklikleri dahil olabilir.
3.Deri değişiklikleri
Yavru köpeğinizin derisindeki kuruluk, lezyon veya kızarıklık gibi değişikliklere çok dikkat edin.
4.Yeme ve sindirim
Yavru köpeğiniz iştahsızlık, kilo kaybı, sindirim rahatsızlıkları veya kan, mukus, kurt veya sindirilmemiş yiyecek içeren dışkı belirtileri gösterebilir. Ayrıca aşırı su içme veya idrara çıkma yaşanabilir.
5.Eklem sertliği
Yavru köpeklerde eklem sertliği veya kalkmakta veya merdiven çıkmakta zorluk yaşama, genellikle hastalık belirtisi olabilir
Yaygın yavru köpek hastalıkları
Burada, yavru köpeğinizin yaşayabileceği bazı sağlık sorunları ve yaygın hastalıkları daha ayrıntılı şekilde ele alıyoruz.
Parazitler yavru köpeğinizin üzerinde veya içinde yaşayan, ayrıca insanlara bulaşabilen organizmalardır.
Pireler, yavru köpeklerde en sık görülen parazitler olup kaşınma, cilt iltihabı ve hatta alerjilere neden olabilir. Keneler ise yavru köpeğinizi korumanız gereken bir diğer dış parazittir. Köpeğin derisine yerleşerek kanını emer, hastalık bulaştırabilirler hatta ölümcül olan türleri vardır.
İç parazitlerde ise kurtlar en sık görülen tehdittir.
Hem iç hem de dış parazitlerde önleme, tedaviden daha iyidir. Ayrıca yavru köpekler parazitlere karşı daha korunmasız olduğundan düzenli olarak önleyici tedavilerden yararlanmak önemlidir. Veterineriniz yavru köpeğiniz için en iyi yaklaşımla ilgili önerilerde bulunabilir.
Yavru köpeklerin çeşitli nedenlerle ishal olması sıkça rastlanan bir durumdur. Bir veya iki seferden sonra hemen geçen hafif rahatsızlıklardan ciddi hastalık ya da tıkanıkların neden olduğu ağır mide sorunlarına kadar değişebilir.
Yavru köpeklerde ishalin sık görülen nedenleri şunlardır:
- Yeni bir eve taşınmanın getirdiği stres.
- Özellikle çok hızlı geçildiyse yeni bir diyet.
- Ev bitkileri, çöp, oyuncak veya toprak gibi yememesi gereken bir şeyi yemek.
- Solucan gibi parazitler.
- Parvovirüs gibi bulaşıcı hastalıklar.
Yavru köpeğiniz ishal olduysa tarih, saat ve kıvamı not almanız en iyisidir. Bu sayede kendiniz takip edebilir ve ayrıntıları veteriner hekiminizle paylaşabilirsiniz. Çok yoğunsa ya da bir iki güç içinde geçmezse her zaman veteriner hekiminize danışın.
Kafes Hastalığı (Kennel Cough) çok bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Doğrudan temas veya mama veya su kapları gibi paylaşılan nesneler aracılığıyla köpekten köpeğe geçer. Bu nedenle, özellikle köpek barınakları, gündüz bakım evi veya köpek gösterileri gibi ortamlarda hızla yayılır.
En yaygın belirti, ardından öğürtünün gelebileceği sert, kuru öksürüktür. Diğer belirtiler burun akıntısı, hapşırma ve göz akıntısıdır. Daha zayıf bağışıklık sistemlerine sahip küçük yavru köpekler ve genç köpekler, daha ciddi Kafes Hastalığı (Kennel Cough) vakaları geçirmeye eğilimlidir, bu nedenle yavru köpeğinizin buna karşı aşılandığından emin olun.
Uyuz, şiddetli kaşıntıya neden olan ve oldukça bulaşıcı bir deri hastalığıdır. Deri yüzeyinin altına girip daha fazla akar üretmek için yumurtalarını bırakan akarlardan kaynaklanır. Uyuz hastalığı köpeklere genellikle doğrudan temas veya diğer köpeklerle aynı yatağı paylaşma yoluyla bulaşır. Ancak daha seyrek bir türü anneden yavruya geçer ve yavrunun bağışıklık sistemi zayıflarsa aniden ortaya çıkar.
Uyuz semptomları, ikincil enfeksiyonlara yol açabilecek yoğun kaşınma, cilt döküntüleri, tüy dökme ve kabuklu deriyi içerir. Veteriner hekiminiz uyuz hastalığı için çeşitli tedaviler verebilir ve hastalık genellikle bir ay içinde giderilebilir.
Parvovirüs, son derece bulaşıcı bir viral hastalıktır. Şiddetli gastroenterite, genellikle de kanama komplikasyonlarına neden olur ve hatta ölümcül olabilir.
Yavru köpeklerde parvovirüs belirtileri şunları içerir:
- İshal (muhtemelen kanlı)
- Kusma
- Ateş
- Uyuşukluk
- Sıvı kaybı
- Şiddetli kilo kaybı veya anoreksiya
Yavru köpeğinizde parvovirüs olabileceğinden endişeleniyorsanız derhal bir veteriner hekime başvurun. Ayrıca, dışkıları konusunda hijyene çok dikkat edin. Parvovirüs, enfekte olmuş bir hayvanın dışkısıyla temas eden bir insan, hayvan veya nesne tarafından yayılabilir.
Neyse ki parvovirüse karşı aşı yapılabilir, bu yüzden yavru köpeğinizin aşılama programına bunun da dahil edildiğinden emin olun.
Veteriner kliniği bulun
Yavru köpeğinizin sağlığı için endişeleniyorsanız mutlaka bir veterinere danışmanız önerilir.
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