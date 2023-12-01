Yavru köpeklerde sağlık sorunları ve belirtileri

Yavru köpeklerin çeşitli nedenlerle ishal olması sıkça rastlanan bir durumdur. Bir veya iki seferden sonra hemen geçen hafif rahatsızlıklardan ciddi hastalık ya da tıkanıkların neden olduğu ağır mide sorunlarına kadar değişebilir.

Yavru köpeklerde ishalin sık görülen nedenleri şunlardır:

Yeni bir eve taşınmanın getirdiği stres.

Özellikle çok hızlı geçildiyse yeni bir diyet.

Ev bitkileri, çöp, oyuncak veya toprak gibi yememesi gereken bir şeyi yemek.

Solucan gibi parazitler.

Parvovirüs gibi bulaşıcı hastalıklar.

Yavru köpeğiniz ishal olduysa tarih, saat ve kıvamı not almanız en iyisidir. Bu sayede kendiniz takip edebilir ve ayrıntıları veteriner hekiminizle paylaşabilirsiniz. Çok yoğunsa ya da bir iki güç içinde geçmezse her zaman veteriner hekiminize danışın.