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Labrador Retriever adult black and white
Farklı Irklar İçin Farklı Beslenme

Safkan Irk Köpekler İçin Özel Beslenme Çözümleri

Royal Canin olarak, her köpeğin özel olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden, köpeğiniz için en uygun mamayı üretebilmek adına, ırk özelliklerini göz önüne alıyor ve birlikte çalıştığımız uzmanların bilimsel araştırmalarından yararlanıyoruz. 

Irklara özel mama çeşitleri, kaliteli protein kaynakları ve özenle seçilmiş besin öğeleri ile zenginleştirilmiştir, ve farklı köpek ırklarının çene yapılarına ve ısırma biçimlerine uygun boyut, şekil ve dokuda üretilmiştir.

Öne çıkan ürünler

Golden Retriever Adult

Golden Retriever Puppy

Labrador Retriever Adult

Labrador Retriever Puppy

Öne çıkan yaş mamalar

Chihuahua

Poodle

Yorkshire Terrier

Irkla birlikte, beslenme ihtiyaçları da değişir

Golden Retriever ve Labrador Retriever, isim ve görünüş benzerlikleriyle dikkat çekseler de, aslında pek çok açıdan farklı ırklardır. Bu yüzden beslenme ihtiyaçları da önemli farklılıklar gösterir.
Golden retriever adult outside in long grass

Labrador Retrievers

Labrador’lar, daha hızlı yeme eğilimindedirler. Bu yüzden onları daha fazla çiğnemeye teşvik edecek, yani biraz yavaşlatacak şekilde tasarlanmış kuru mama tanecikleri faydalı olacaktır.

Buna ek olarak, Atlantik Okyanusu’ndaki soğuk soğuk sularda yüzmek için yetiştirilmiş olan bu ırk, yüksek kalorili besinleri sever. Bu yüzden, özenle düzenlenmiş bir beslenme rutini onları aşırı kilo alma riskine karşı koruyacaktır.

Labrador Retriever adult lying down in grass with a stick

Golden Retrievers

Golden Retriever ırkı köpekler, kalp rahatsızlıklarına yatkındır. Bu yüzden kalp sağlığına katkı sağlayacak mama seçenekleri tercih edilebilir.

Kısacası, benzer pek çok yanlarına rağmen, Golden Retriever ve Labrador Retriever köpeklerin kendi ırkları için özel olarak üretilmiş mamalar ile beslenmesi onlar için daha faydalıdır.

Puppy and adult Golden Retrievers lying down outdoors in grass

Köpeğiniz kadar özel bir beslenme

Royal Canin, belli başlı safkan köpek ırkları için özel mama formülleri üretmiştir.
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Poodle Adult sitting in black and white on a white backgorund
Jack Russell adult sitting in black and white on a white background

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