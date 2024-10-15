Safkan Irk Köpekler İçin Özel Beslenme Çözümleri
Royal Canin olarak, her köpeğin özel olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden, köpeğiniz için en uygun mamayı üretebilmek adına, ırk özelliklerini göz önüne alıyor ve birlikte çalıştığımız uzmanların bilimsel araştırmalarından yararlanıyoruz.
Irklara özel mama çeşitleri, kaliteli protein kaynakları ve özenle seçilmiş besin öğeleri ile zenginleştirilmiştir, ve farklı köpek ırklarının çene yapılarına ve ısırma biçimlerine uygun boyut, şekil ve dokuda üretilmiştir.
Öne çıkan ürünler
Öne çıkan yaş mamalar
Irkla birlikte, beslenme ihtiyaçları da değişir
Labrador Retrievers
Labrador’lar, daha hızlı yeme eğilimindedirler. Bu yüzden onları daha fazla çiğnemeye teşvik edecek, yani biraz yavaşlatacak şekilde tasarlanmış kuru mama tanecikleri faydalı olacaktır.
Buna ek olarak, Atlantik Okyanusu’ndaki soğuk soğuk sularda yüzmek için yetiştirilmiş olan bu ırk, yüksek kalorili besinleri sever. Bu yüzden, özenle düzenlenmiş bir beslenme rutini onları aşırı kilo alma riskine karşı koruyacaktır.
Golden Retrievers
Golden Retriever ırkı köpekler, kalp rahatsızlıklarına yatkındır. Bu yüzden kalp sağlığına katkı sağlayacak mama seçenekleri tercih edilebilir.
Kısacası, benzer pek çok yanlarına rağmen, Golden Retriever ve Labrador Retriever köpeklerin kendi ırkları için özel olarak üretilmiş mamalar ile beslenmesi onlar için daha faydalıdır.
Köpeğiniz kadar özel bir beslenme
Sağlıklı bir yaşam
Köpeğinize, hayatının her evresinde ihtiyacı olan bakımı sunmak için bilgi ve tavsiye alın.