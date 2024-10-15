Safkan Irk Köpekler İçin Özel Beslenme Çözümleri

Labrador’lar, daha hızlı yeme eğilimindedirler. Bu yüzden onları daha fazla çiğnemeye teşvik edecek, yani biraz yavaşlatacak şekilde tasarlanmış kuru mama tanecikleri faydalı olacaktır.

Buna ek olarak, Atlantik Okyanusu’ndaki soğuk soğuk sularda yüzmek için yetiştirilmiş olan bu ırk, yüksek kalorili besinleri sever. Bu yüzden, özenle düzenlenmiş bir beslenme rutini onları aşırı kilo alma riskine karşı koruyacaktır.