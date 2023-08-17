Miniature Schnauzer Adult
Kuru / Köpek
Miniature Schnauzer ırkı yetişkin ve yaşlı köpekler için tam yem – 10 aydan büyük
Doğru porsiyon nedir?
Adet 1
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Üriner sistem sağlığı
Miniature Schanuzer ırkı köpekler, ürolit (idrar yolu taşları) oluşumuna yatkındır. Bu formül, su alımını artırarak ve idrarın seyreltilmesine yardımcı olarak idrar yolları sağlığını destekler.
İdeal kilo
Bu formül, Miniature Schnauzer ırkı köpeğinizin ideal kilosunun korunmasını destekler.
Yoğun tüy rengi
Miniature Schnauzer ırkı köpeklerin tüy rengi yüksek kontrasta sahiptir ve bu formül, içerdiği ideal seviyedeki spesifik amino asitler sayesinde tüylerin doğal rengini korumaya yardımcı olur.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Diş sağlığı
Bu formül, kalsiyum şelatörleri sayesinde tartar oluşumu riskinin azaltılmasına yardımcı olur.
KOMPOZİSYON: Pirinç, kurutulmuş kümes hayvanları proteini, mısır, bitkisel protein izolat*, mısır gluten, hayvansal yağlar, hidrolize hayvansal proteinler, mineraller, hindiba posası, balık yağı, bitkisel lifler, frukto-oligo-sakkaritler, fisilyum kabuğu ve tohumları, soya yağı, hodan yağı, hidrolize edilmiş kabuklu hayvanlar (glukozamin kaynağı), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı), hidrolize edilmiş kıkırdak (kondroitin kaynağı).
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A: 31000 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Demir): 46 mg, E2 (İyot): 4.6 mg, E4 (Bakır): 14 mg, E5 (Manganez): 59 mg, E6 (Çinko): 140 mg, E8 (Selenyum): 0.08 mg - Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 10 g – Duyusal katkılar: Çay özü (polifenoller kaynağı): 150 mg - Koruyucular - Antioksidanlar
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %25, Yağ: %12, Ham Kül: %7.8, Ham lifler: %2.2, Pentasodyum trifosfat 3.5 g/kg.
*L.I.P.: Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
|Köpeğin kilosu
|Düşük aktivite
|Orta aktivite
|Yüksek aktivite
|4 Kg
|74 g (7/8 kap)
|86 g (1 kap)
|98 g (1+1/8 kap)
|5 Kg
|88 g (1 kap)
|102 g (1+1/8 kap)
|115 g (1+2/8 kap)
|6 Kg
|101 g (1+1/8 kap)
|116 g (1+2/8 kap)
|132 g (1+4/8 kap)
|7 Kg
|113 g (1+2/8 kap)
|131 g (1+4/8 kap)
|148 g (1+5/8 kap)
|8 Kg
|125 g (1+3/8 kap)
|144 g (1+5/8 kap)
|164 g (1+7/8 kap)