Miniature Schnauzer Adult

Miniature Schnauzer Adult

Kuru / Köpek

Miniature Schnauzer ırkı yetişkin ve yaşlı köpekler için tam yem – 10 aydan büyük

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

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Üriner sistem sağlığı

Miniature Schanuzer ırkı köpekler, ürolit (idrar yolu taşları) oluşumuna yatkındır. Bu formül, su alımını artırarak ve idrarın seyreltilmesine yardımcı olarak idrar yolları sağlığını destekler.

İdeal kilo

Bu formül, Miniature Schnauzer ırkı köpeğinizin ideal kilosunun korunmasını destekler.

Yoğun tüy rengi

Miniature Schnauzer ırkı köpeklerin tüy rengi yüksek kontrasta sahiptir ve bu formül, içerdiği ideal seviyedeki spesifik amino asitler sayesinde tüylerin doğal rengini korumaya yardımcı olur.

Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Diş sağlığı

Bu formül, kalsiyum şelatörleri sayesinde tartar oluşumu riskinin azaltılmasına yardımcı olur.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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