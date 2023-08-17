ÜRÜN AYRINTILARI

18 aylık ve daha büyük Rottweiler ırkı köpeklere uygun olan ROYAL CANIN® Rottweiler Adult, yetişkin köpeğinizin tüm besin ihtiyaçları dikkate alınarak özel olarak formüle edilmiştir. ROYAL CANIN® Rottweiler Adult, sağlıklı kalp işlevinin desteklenmesine yardımcı olan, taurin, EPA ve DHA gibi özel besinler içerir. ROYAL CANIN® Rottweiler Adult, özel uyarlanmış bir protein ve ayrıca L-karnitin içeriği sayesinde ideal kas kütlesinin ve vücut ağırlığının korunmasına da katkıda bulunur. Doğru gıda alımı düzenlenecek biçimde oranlanmış bu diyet, etkili bir egzersiz rutiniyle birlikte uygulanmalıdır. Bir Rottweiler, ister bir aktivite yapıyor ister sadece sahibiyle yürüyor olsun her zaman aktiftir ve bu nedenle eklem ve kemik sağlığını destekleyecek besinlere ihtiyaç duyar. Bu nedenle, ROYAL CANIN® Rottweiler Adult, köpeğinizin eklem ve kemik sağlığının korunmasına yardımcı olan Omega-3 yağ asitleri olan EPA ve DHA ile zenginleştirilmiştir. Ayrıca, ROYAL CANIN® Rottweiler Adult'ta bulunan özel kuru mama taneleri , köpeğinizin mamayı kavramasını kolaylaştıracak, mamayı iyice çiğnemeye yönlendirecek ve bu sayede tokluk hissini artırarak ideal kilosunun korunmasını sağlayacak biçimde özel tasarlanmıştır.

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