Rottweiler Adult

Rottweiler Adult

Kuru / Köpek

Yetişkin ve yaşlı Rottweiler köpekleri için tam yem - 18 aydan büyük

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

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Kalp sağlığı

Taurin ve EPA&DHA ile zenginleştirilmiş bu formül, kalp sağlığının korunmasına yardımcı olan özel besin ögeleri içerir.

Kemik ve eklem sağlığı

Kemik ve eklem sağlığı EPA&DHA ile zenginleştirilmiş bu özel formül, kemik ve eklem sağlığının desteklenmesine ve ideal kilonun korunmasına yardımcı olur.

İdeal kas kütlesi

Rottweiler Adult, özel uyarlanmış bir protein içeriği sayesinde kas kütlesinin korunmasına katkıda bulunur. Bu formül, L-karnitin de içerir.

Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Molossoid çene

Rottweiler ırkı köpeklerin mamayı ağzına almasını kolaylaştırmak ve onu mamayı çiğnemeye yönlendirmek için kuru mama taneleri özel geliştirilmiştir.

ÜRÜN AYRINTILARI

18 aylık ve daha büyük Rottweiler ırkı köpeklere uygun olan ROYAL CANIN® Rottweiler Adult, yetişkin köpeğinizin tüm besin ihtiyaçları dikkate alınarak özel olarak formüle edilmiştir. ROYAL CANIN® Rottweiler Adult, sağlıklı kalp işlevinin desteklenmesine yardımcı olan, taurin, EPA ve DHA gibi özel besinler içerir. ROYAL CANIN® Rottweiler Adult, özel uyarlanmış bir protein ve ayrıca L-karnitin içeriği sayesinde ideal kas kütlesinin ve vücut ağırlığının korunmasına da katkıda bulunur. Doğru gıda alımı düzenlenecek biçimde oranlanmış bu diyet, etkili bir egzersiz rutiniyle birlikte uygulanmalıdır. Bir Rottweiler, ister bir aktivite yapıyor ister sadece sahibiyle yürüyor olsun her zaman aktiftir ve bu nedenle eklem ve kemik sağlığını destekleyecek besinlere ihtiyaç duyar. Bu nedenle, ROYAL CANIN® Rottweiler Adult, köpeğinizin eklem ve kemik sağlığının korunmasına yardımcı olan Omega-3 yağ asitleri olan EPA ve DHA ile zenginleştirilmiştir. Ayrıca, ROYAL CANIN® Rottweiler Adult'ta bulunan özel kuru mama taneleri , köpeğinizin mamayı kavramasını kolaylaştıracak, mamayı iyice çiğnemeye yönlendirecek ve bu sayede tokluk hissini artırarak ideal kilosunun korunmasını sağlayacak biçimde özel tasarlanmıştır.

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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