ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Maine Coon Yetişkin maması, bu özel ırkın ihtiyaçları dikkate alınarak özel olarak formüle edilmiştir. Maine Coon kedinizin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması sizin için olduğu kadar bizim için de çok önemlidir. Maine Coon dünyanın en büyük evcil kedi ırkıdır ve devasa gövdesinin altında son derece uysal bir mizaç yatar. Güçlü kemik yapısı ve kaslı gövdesiyle ortalama bir kediden üç kata kadar daha ağır olabilir. Büyük cüssesi ve kemik yapısı nedeniyle, eklemlerinin genel sağlık ve durumunun korunmasına özen gösterilmelidir. ROYAL CANIN® Maine Coon Adult mama, sağlıklı kalp işlevinin korunmasına ve desteklenmesine yardımcı olan Taurin, DHA ve EPA (Omega-3 yağ asitleri) ile zenginleştirilmiştir. Maine Coon ırkı kediler, mamalarını kavrayıp çiğneme biçimlerini onlara özgü bir hale getiren büyük bir çeneye sahiplerdir. Bu nedenle, ROYAL CANIN® Maine Coon Adult mama, hayvanın ağız sağlığının korunmasına yardımcı olan çiğneme süresini uzatmak amacıyla büyük boy ve küp şekilli olarak tasarlanmıştır. Her kedinin bireysel tercihlerine yanıt verebilmek amacıyla, ROYAL CANIN® Maine Coon Adult lezzetli bir ıslak mama biçiminde de sunulmaktadır. Karışık beslenme uygulamayı düşünüyorsanız, kedinizin ideal oranda ıslak ve kuru mama almasını sağlamak için beslenme yönergelerimizi inceleyin.

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