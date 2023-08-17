Maine Coon Adult

Maine Coon Adult

Kuru / Kedi

Maine Coon ırkı yetişkin kediler için dengeli tam yem – 15 aydan büyük

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

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Kalp sağlığı

Kalp sağlığının korunmasına yardımcı olmak için taurin ve EPA&DHA gibi besin ögeleriyle zenginleştirilmiştir.

Üriner sistem sağlığı

Yetişkin bir kedinin idrar yolları sağlığının korunmasına yardımcı olan dengeli minerallerle formüle edilmiştir.

Eklem sağlığı

Maine Coon ırkı kedilerin büyük cüssesi ve endamı, yaşamı boyunca eklemlerini oldukça zorlayabilir. Sağlıklı kemik ve eklemleri destekleyecek şekilde formüle edilmiştir. EPA&DHA ile zenginleştirilmiştir.

Deri ve tüy sağlığı

Maine Coon ırkı kedilerin, altında yumuşak ve ince bir tabaka bulunan yoğun orta uzunlukta tüylere sahiptir. Deri ve tüy sağlığının korunmasına yardımcı olan, amino asitler, vitaminler, Omega 3 ve Omega 6 gibi özel besin ögelerinden oluşan bir kombinasyon içerir.

Özel tasarlanmış kuru mama tanesi

Bu özel tasarlanmış küp şekilli büyük boy kuru mama, Maine Coon ırkı kedilerin kare biçimli büyük çenesine uyarlanmıştır. Bu özel kuru mama, kediyi mamasını çiğnemeye yönlendirerek ağız hijyenine katkıda bulunur.

ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Maine Coon Yetişkin maması, bu özel ırkın ihtiyaçları dikkate alınarak özel olarak formüle edilmiştir. Maine Coon kedinizin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması sizin için olduğu kadar bizim için de çok önemlidir. Maine Coon dünyanın en büyük evcil kedi ırkıdır  ve devasa gövdesinin altında son derece uysal bir mizaç yatar. Güçlü kemik yapısı ve kaslı gövdesiyle ortalama bir kediden üç kata kadar daha ağır olabilir. Büyük cüssesi ve kemik yapısı nedeniyle, eklemlerinin genel sağlık ve durumunun korunmasına özen gösterilmelidir. ROYAL CANIN® Maine Coon Adult mama, sağlıklı kalp işlevinin korunmasına ve desteklenmesine yardımcı olan Taurin, DHA ve EPA (Omega-3 yağ asitleri) ile zenginleştirilmiştir. Maine Coon ırkı kediler, mamalarını kavrayıp çiğneme biçimlerini onlara özgü bir hale getiren büyük bir çeneye sahiplerdir. Bu nedenle, ROYAL CANIN® Maine Coon Adult mama, hayvanın ağız sağlığının korunmasına yardımcı olan çiğneme süresini uzatmak amacıyla büyük boy ve küp şekilli olarak tasarlanmıştır. Her kedinin bireysel tercihlerine yanıt verebilmek amacıyla, ROYAL CANIN® Maine Coon Adult lezzetli bir ıslak mama biçiminde de sunulmaktadır. Karışık beslenme uygulamayı düşünüyorsanız, kedinizin ideal oranda ıslak ve kuru mama almasını sağlamak için beslenme yönergelerimizi inceleyin.

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Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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