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Poodle Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Poodle Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Poodle Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Poodle Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Poodle Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Poodle Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Poodle Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Poodle Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Poodle Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Poodle Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Poodle Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Poodle Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Poodle Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Poodle Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Poodle Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması

Poodle Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması

Kuru Köpek Maması

Poodle ırkı yetişkin köpekler için mama (tam yem) – 10 aydan büyük

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Boyut: 3 kg
783,33 TL/kg
693,33 TL/kg
Doğru porsiyon nedir?

Adet

2.350 TL/ 783,33 TL/kg
2.115 TL
/ 523,5 TL/kg
(10% Kazan)
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Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Veteriner Hekim’den düzenli beslenme danışmanlığı (Ek ücret yok, dilediğiniz zaman iptal edin)
Nasıl çalışır?
3 Hafta
4 Hafta
5 Hafta
6 Hafta
7 Hafta
8 Hafta
9 Hafta
10 Hafta
11 Hafta
12 Hafta
13 Hafta
14 Hafta
15 Hafta
16 Hafta

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Abonelik Avantajları

Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)

Her siparişte %10 indirim

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Ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti

Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık

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ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Breed Health Nutrition ürün gamı, ideal sağlığı korumak amacıyla her bir ırkın kendine özel beslenme ihtiyaçlarına yanıt verir. ROYAL CANIN® Poodle Adult, köpeğinizin tüm beslenme ihtiyaçları dikkate alınarak özel formüle edilmiştir. ROYAL CANIN® Poodle Adult, EPA ve DHA gibi Omega-3 yağ asitleri ile hodan yağı içerir. Bu besinler ve özel uyarlanmış protein içeriği, sağlıklı bir tüy büyümesinin desteklenmesine yardımcı olurlar. ROYAL CANIN® Poodle Adult, içerdiği kalsiyum şelatörleri sayesinde tartar oluşumunu ve yayılımını yavaşlatarak köpeğinizin diş sağlığını desteklemek için özel tasarlanmıştır. Bu formül, Poodle ırkı köpeğinizin kas tonusunun korunmasına da yardımcı olur. Her köpeğin bireysel tercihlerine yanıt verebilmek amacıyla, ROYAL CANIN® Poodle Adult, yumuşak ve lezzetli Loaf (katı kıvamda ezme ) kıvamıyla yaş mama olarak da bulunmaktadır. Karışık beslenme uygulamayı düşünüyorsanız, köpeğinizin ideal oranda ıslak ve kuru mama almasını sağlamak için beslenme yönergelerimizi inceleyin.

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FAYDALARI

Tüy sağlığı

Bu formül, Poodle ırkı köpeğinizin kıvırcık tüylerinin sağlığının korunmasına yardımcı olan besin ögeleri içerir. Omega 3 yağ asitleri (EPA&DHA) ve hodan yağı ile zenginleştirilmiştir. Özel uyarlanmış protein içeriği, sağlıklı tüy uzamasını destekler.

Diş sağlığı

Bu formül, kalsiyum şelatörleri sayesinde tartar oluşumu riskinin azaltılmasına yardımcı olur.

Kas tonusu

Bu formül, Poodle ırkı köpeğinizin kas tonusunun korunmasına yardımcı olur.

Özel tasarlanmış kuru mama tanesi

Kuru mamanın şekli, büyüklüğü, yapısı ve formülü Poodle ırkı köpekler için özel olarak hazırlanmıştır.

BESLENME BİLGİLERİ

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