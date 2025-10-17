Poodle Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Kuru Köpek Maması
Poodle ırkı yetişkin köpekler için mama (tam yem) – 10 aydan büyük
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Abonelik Avantajları
Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Her siparişte %10 indirim
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Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık
Yüksek kaliteli ham maddeler
Düzenli kalite kontrolleri
Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Breed Health Nutrition ürün gamı, ideal sağlığı korumak amacıyla her bir ırkın kendine özel beslenme ihtiyaçlarına yanıt verir. ROYAL CANIN® Poodle Adult, köpeğinizin tüm beslenme ihtiyaçları dikkate alınarak özel formüle edilmiştir. ROYAL CANIN® Poodle Adult, EPA ve DHA gibi Omega-3 yağ asitleri ile hodan yağı içerir. Bu besinler ve özel uyarlanmış protein içeriği, sağlıklı bir tüy büyümesinin desteklenmesine yardımcı olurlar. ROYAL CANIN® Poodle Adult, içerdiği kalsiyum şelatörleri sayesinde tartar oluşumunu ve yayılımını yavaşlatarak köpeğinizin diş sağlığını desteklemek için özel tasarlanmıştır. Bu formül, Poodle ırkı köpeğinizin kas tonusunun korunmasına da yardımcı olur. Her köpeğin bireysel tercihlerine yanıt verebilmek amacıyla, ROYAL CANIN® Poodle Adult, yumuşak ve lezzetli Loaf (katı kıvamda ezme ) kıvamıyla yaş mama olarak da bulunmaktadır. Karışık beslenme uygulamayı düşünüyorsanız, köpeğinizin ideal oranda ıslak ve kuru mama almasını sağlamak için beslenme yönergelerimizi inceleyin.
FAYDALARI
Tüy sağlığı
Bu formül, Poodle ırkı köpeğinizin kıvırcık tüylerinin sağlığının korunmasına yardımcı olan besin ögeleri içerir. Omega 3 yağ asitleri (EPA&DHA) ve hodan yağı ile zenginleştirilmiştir. Özel uyarlanmış protein içeriği, sağlıklı tüy uzamasını destekler.
Diş sağlığı
Bu formül, kalsiyum şelatörleri sayesinde tartar oluşumu riskinin azaltılmasına yardımcı olur.
Kas tonusu
Bu formül, Poodle ırkı köpeğinizin kas tonusunun korunmasına yardımcı olur.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi
Kuru mamanın şekli, büyüklüğü, yapısı ve formülü Poodle ırkı köpekler için özel olarak hazırlanmıştır.
BESLENME BİLGİLERİ
|Köpeğin kilosu
|Düşük aktivite
|Orta aktivite
|Yüksek aktivite
|2 kg
|39 g (3/8 kap)
|46 g (4/8 kap)
|52 g (5/8 kap)
|6 kg
|90 g (1 kap)
|104 g (1+1/8 kap)
|118 g (1+2/8 kap)
|10 kg
|132 g (1+3/8 kap)
|152 g (1+5/8 kap)
|173 g (1+7/8 kap)
|12 kg
|151 g (1+5/8 kap)
|175 g (1+7/8 kap)
|199 g (2+1/8 kap)