ROYAL CANIN® Breed Health Nutrition ürün gamı, ideal sağlığı korumak amacıyla her bir ırkın kendine özel beslenme ihtiyaçlarına yanıt verir. ROYAL CANIN® Poodle Adult, köpeğinizin tüm beslenme ihtiyaçları dikkate alınarak özel formüle edilmiştir. ROYAL CANIN® Poodle Adult, EPA ve DHA gibi Omega-3 yağ asitleri ile hodan yağı içerir. Bu besinler ve özel uyarlanmış protein içeriği, sağlıklı bir tüy büyümesinin desteklenmesine yardımcı olurlar. ROYAL CANIN® Poodle Adult, içerdiği kalsiyum şelatörleri sayesinde tartar oluşumunu ve yayılımını yavaşlatarak köpeğinizin diş sağlığını desteklemek için özel tasarlanmıştır. Bu formül, Poodle ırkı köpeğinizin kas tonusunun korunmasına da yardımcı olur. Her köpeğin bireysel tercihlerine yanıt verebilmek amacıyla, ROYAL CANIN® Poodle Adult, yumuşak ve lezzetli Loaf (katı kıvamda ezme ) kıvamıyla yaş mama olarak da bulunmaktadır. Karışık beslenme uygulamayı düşünüyorsanız, köpeğinizin ideal oranda ıslak ve kuru mama almasını sağlamak için beslenme yönergelerimizi inceleyin.