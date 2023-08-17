ÜRÜN AYRINTILARI

Westie’ler, kendine özgü beyaz katları ve yüksek enerjileri ile ünlüdür. West Highland White Terrier Adult, , 10 aylıktan büyük safkan bu ırklar için özel olarak tasarlanmıştır. Özel mama tanesi tasarımı fırçalama etkisi yaratır ve ağız sağlığını destekler Deri tahrişine eğilimli bir ırk olduğu içn deri ve tüy sağlığını destekler Seçici bir ırk olduğu için iştahı arttırır canlandırır Duyu organlarını (gözler, kulaklar) desteklemek ve uzun ve sağlıklı bir yaşamı desteklemek için antioksidanlar içerir. 10 aylıktan büyük Batı Highland Beyaz Teriyer köpeklerine uygun olan ROYAL CANIN® West Highland White Terrier Adult, yetişkin köpeğinizin tüm beslenme ihtiyaçları dikkate alınarak özel olarak formüle edilmiştir. Batılı dostunuzun farklı ve yoğun beyaz tüylerinin ve cilt sağlığının korunması için bu özel tüylerin özel bir bakıma ihtiyacı vardır. Bu nedenle, ROYAL CANIN® West Highland White Terrier Adult, Batılı dostunuzun cilt ve tüy sağlığının korunmasına yardımcı olan özel bir besin ve Omega-3 yağ asidi (EPA ve DHA) kompleksi içerir. ROYAL CANIN® West Highland White Terrier Adult ayrıca, tüy büyümesini desteklemek için özel amino asitler ile cildin daha da beslenmesi için hodan yağı ve keten yağından elde edilmiş yağ asitleri içerir. ROYAL CANIN® West Highland White Terrier Adult, içerdiği kalsiyum şelatörleri sayesinde tartar oluşum ve gelişiminin yavaşlatılmasına da yardımcı olur. Dahası, ROYAL CANIN® West Highland White Terrier Adult, daha kolay yenebilirlik sağlayan benzersiz lezzetlerin özel uyarlanmış bir kombinasyonu sayesinde en aceleci iştahların bile tatmin edilmesine yardımcı olur.

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