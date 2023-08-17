Golden Retriever Puppy

Golden Retriever Puppy

Kuru / Köpek

Yavru Golden Retriever ırkı köpekleri için tam yem - 15 aylığa kadar

Adet 1

Ücretsiz kargo

Bağışıklık sistemi desteği

Büyük değişimlerle, keşiflerle ve yeni karşılaşmalarla dolu büyüme dönemi, köpeğinizin yaşamında kritik bir aşamadır. Bu kritik dönem boyunca yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi kademeli olarak gelişir. GoldenRetriever Puppy, E vitamini içeren antioksidan kompleksi sayesinde yavru köpeğinizin bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur.

Sindirim sistemi sağlığı

Dışkı kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olan, sindirim sistemi sağlığını ve bağırsak florası dengesini destekleyen, yüksek kaliteli ve sindirilebilirlikli protein (*L.I.P.) ve prebiyotikler içeren besin ögesi kombinasyonu içerir*Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.

Deri ve tüy sağlığı

EPA&DHA ve hodan yağı ile zenginleştirilmiş bu özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine ve deri sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Özel tasarlanmış kuru mama tanesi

Kuru mamanın şekli, büyüklüğü, yapısı ve formülü, Golden Retriever ırkı yavru köpekler için özel olarak hazırlanmıştır.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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