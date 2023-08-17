Golden Retriever Puppy
Kuru / Köpek
Yavru Golden Retriever ırkı köpekleri için tam yem - 15 aylığa kadar
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Bağışıklık sistemi desteği
Büyük değişimlerle, keşiflerle ve yeni karşılaşmalarla dolu büyüme dönemi, köpeğinizin yaşamında kritik bir aşamadır. Bu kritik dönem boyunca yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi kademeli olarak gelişir. GoldenRetriever Puppy, E vitamini içeren antioksidan kompleksi sayesinde yavru köpeğinizin bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur.
Sindirim sistemi sağlığı
Dışkı kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olan, sindirim sistemi sağlığını ve bağırsak florası dengesini destekleyen, yüksek kaliteli ve sindirilebilirlikli protein (*L.I.P.) ve prebiyotikler içeren besin ögesi kombinasyonu içerir*Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
Deri ve tüy sağlığı
EPA&DHA ve hodan yağı ile zenginleştirilmiş bu özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine ve deri sağlığının korunmasına yardımcı olur.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi
Kuru mamanın şekli, büyüklüğü, yapısı ve formülü, Golden Retriever ırkı yavru köpekler için özel olarak hazırlanmıştır.
|Yaş (ay)
|Yetişkin kilosu = 25 kg
|Yetişkin kilosu = 30 kg
|Yetişkin kilosu = 35 kg
|2 ay
|215 g (2+2/8 kap)
|225 g (2+3/8 kap)
|235 g (2+4/8 kap)
|3 ay
|265 g (2+7/8 kap)
|282 g (3 kap)
|300 g (3+2/8 kap)
|4 ay
|287 g (3+1/8 kap)
|308 g (3+2/8 kap)
|328 g (3+4/8 kap)
|5 ay
|306 g (3+2/8 kap)
|340 g (3+5/8 kap)
|373 g (4 kap)
|6 ay
|323 g (3+4/8 kap)
|370 g (4 kap)
|415 g (4+3/8 kap)
|8 ay
|291 g (3+1/8 kap)
|344 g (3+5/8 kap)
|387 g (4+1/8 kap)
|10 ay
|262 g (2+6/8 kap)
|329 g (3+4/8 kap)
|371 g (4 kap)
|12 ay
|287 g (3+1/8 kap)
|329 g (3+4/8 kap)
|372 g (4 kap)
|16 ay
|Retriever Adult
|Retriever Adult
|Retriever Adult