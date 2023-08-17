Indoor Long Hair
Kuru / Kedi
Evde yaşayan uzun tüylü yetişkin kediler için dengeli ve tam yem (1-7 yaş)
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Tüy yumaklarında azalma
Özellikle evde yaşayan uzun tüylü kediler tüy yumağı oluşumuna yatkındır. Indoor Long Hair mama yutulan tüylerin bağırsaklardan geçişine ve doğal yollarla atılmasına yardımcı olur. Bu formül pisilyum’un [BT1] da aralarında bulunduğu özel liflerden oluşan bir kombinasyon içerir.
Üriner sistem sağlığı
Yetişkin kedinizin üriner sisteminin sağlığını korumaya yardımcı bir formül içerir.
Dışkı kokusunda azalma
Kedinizin yeterince egzersiz yapmaması bağırsak geçişini yavaşlatabilir ve dışkı kokusunu artırabilir. Indoor Long Hair mama yüksek derecede sindirilebilir protein (L.I.P.*) içerir ve dışkı miktarını ve kokusunu azaltmaya yardımcı olur. *L.I.P.: Bu protein, yüksek derecede sindirilebilirliği nedeniyle seçilmiştir.
Deri ve tüy sağlığı
Deri ve tüyler genel sağlığın tam bir yansımasıdır. Indoor Long Hair mama deri sağlığını ve tüylerin parlaklığını korumaya yardımcı, EPA ve DHA gibi özel yağ asitleri içerir.
|Ağırlık
|3 Kg
|4 Kg
|5 Kg
|6 Kg
|İdeal ağırlık
|44 g
|54 g
|64 g
|73 g
|25 g + 1 poşet “Royal Canin Instinctive”
|35 g + 1 poşet “Royal Canin Instinctive”
|45 g + 1 poşet “Royal Canin Instinctive”
|53 g + 1 poşet “Royal Canin Instinctive”
|Aşırı kilolu
|35 g
|43 g
|51 g
|58 g
|16 g + 1 poşet “Royal Canin Instinctive”
|24 g + 1 poşet “Royal Canin Instinctive”
|32 g + 1 poşet “Royal Canin Instinctive”
|39 g + 1 poşet “Royal Canin Instinctive”