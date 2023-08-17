Indoor Long Hair

Indoor Long Hair

Kuru / Kedi

Evde yaşayan uzun tüylü yetişkin kediler için dengeli ve tam yem (1-7 yaş)

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

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Tüy yumaklarında azalma

Özellikle evde yaşayan uzun tüylü kediler tüy yumağı oluşumuna yatkındır. Indoor Long Hair mama yutulan tüylerin bağırsaklardan geçişine ve doğal yollarla atılmasına yardımcı olur. Bu formül pisilyum’un [BT1] da aralarında bulunduğu özel liflerden oluşan bir kombinasyon içerir.

Üriner sistem sağlığı

Yetişkin kedinizin üriner sisteminin sağlığını korumaya yardımcı bir formül içerir.

Dışkı kokusunda azalma

Kedinizin yeterince egzersiz yapmaması bağırsak geçişini yavaşlatabilir ve dışkı kokusunu artırabilir. Indoor Long Hair mama yüksek derecede sindirilebilir protein (L.I.P.*) içerir ve dışkı miktarını ve kokusunu azaltmaya yardımcı olur. *L.I.P.: Bu protein, yüksek derecede sindirilebilirliği nedeniyle seçilmiştir.

Deri ve tüy sağlığı

Deri ve tüyler genel sağlığın tam bir yansımasıdır. Indoor Long Hair mama deri sağlığını ve tüylerin parlaklığını korumaya yardımcı, EPA ve DHA gibi özel yağ asitleri içerir.

ÜRÜN AYRINTILARI

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Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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