Royal Canin, Geleceğin Veteriner Hekimleriyle Bir Arada!

KLİVET Yönetim Kurulu Üyesi Çağıl Çokcoşkun Yılmaz, Köpek Eğitim Uzmanı Ali Yeşilırmak ve köpeği Teo’nun katıldığı etkinlikte, KidZania ziyaretçisi çocuklara veteriner hekimlik mesleği anlatılırken hayvanlarla tanışma, hayvanlarımızın refahı düşünülerek kurgulanan yaşam alanları, sağlıklı hayvanlar için aktivitenin önemi, farklı ihtiyaçlara yönelik geliştirilen beslenme ve düzenli sağlık kontrolleri için veteriner klinik ziyaretlerinin önemi gibi konularda bilgiler aktarıldı. Teo ile tanışma fırsatı yakalayan çocuklar, sordukları sorularla da etkinliğe interaktif olarak katıldı. Çocuklara ayrıca, yaşlarına uygun olarak evlerindeki kedi ve köpekler için alabilecekleri sorumluluklar da anlatıldı.



Etkinlik ile ilgili konuşan KLİVET Yönetim Kurulu Üyesi Çağıl Çokcoşkun Yılmaz, “Geleceğin hayvan severleri olacak yeni nesillere veteriner hekimliği doğru anlatmak ve hayvan sevgisini minik kalplere aşılamak üzere oldukça eğlenceli bir aktivite gerçekleştirdik. Çocukların hayvanlarla ilişkisi çok özel ve bu ilişki hayvanların sağlıklı, mutlu ve refah dolu bir yaşam sürmesinde biz veteriner hekimlere de destek oluyor. Aynı zamanda çok da meraklılar ve çok parlak bir zihne sahipler. Onların bu ilgilerini ve meraklarını doğru bilgi ve farkındalık ile birleştirebilirsek, hayvanlar için çok daha iyi bir dünyayı mümkün kılabiliriz,” dedi.



İlk karşılaşmanın hayvanlarla olan ilişkimizin temel dinamiğini oluşturduğunu ve onlarla yaşam boyu bir birlikteliğin ilk adımı olduğunu ifade eden Köpek Eğitim Uzmanı Ali Yeşilırmak, “Çocuklarla köpeklerin ilk karşılaşması, birbirlerini tanıması oldukça önemli. Doğru bir yaklaşım tarzı ve ortak bir dil aracılığıyla yaşam boyu sürecek bir birlikteliğin ilk adımı atılabilir. Köpekler de çocuklar da algıları çok yüksek canlılar, onlardan öğrenecek çok şeyimiz var”, diye konuştu.



Proje kapsamında, çocukların hayvanlara yönelik farkındalıklarını ve ilgilerini destekleme fırsatı bulduklarını belirten Royal Canin Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çelikkol şunları söyledi: “Çocuklarla hayvanlar bir araya geldiğinde, yaşam boyu sürecek bir birlikteliğin kilit paydaşı veteriner hekimlerimiz oluyor. Veteriner hekimler, daha sağlıklı ve mutlu hayvanlar için bilimin ışığında bize rehberlik ediyorlar. Bu kapsamda, 30 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü vesilesiyle çocuklara, bir hayvanın sorumluluğunu almanın gerekliliklerini ve veteriner hekimlik mesleğinin önemini anlatma fırsatı bulduk. Çocuklar, hayvanlar ve veteriner hekimlik mesleği arasında sevgi dolu bir bağ kurmak, hayvanlara yönelik sorumluluk duygusunu çocuklara eğlenceli bir şekilde anlatmak, Royal Canin için çok değerli. Hayvanlar için daha iyi bir dünya çocuklarla mümkün!” dedi.

