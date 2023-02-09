Geçmiş Olsun Türkiye

Afet bölgesindeki tüm canlıların yaralarını sarabilmek amacıyla ilk günden bu yana çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Depremden etkilenen bölgelere yardımların koordineli bir şekilde ulaştırılmasına katkı sağlamak adına desteklerimizi yerel yönetimler, AKUT ve AHBAP’a yönlendirdik. Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Deprem Afet Komisyonu tarafından koordine edilen yardım çalışmalarını ise koşulsuz destekliyoruz. Bölgeye ulaştırılmak üzere iş birliği içerisinde olduğumuz dernekler aracılığıyla – ilk aşamada – 38 ton kedi ve köpek maması gönderimi gerçekleştiriyoruz.



Son olarak, Royal Canin Vakfı tarafından desteklenen sertifikalı arama-kurtarma köpeklerinin Polonyalı ekip ile birlikte sahada aktif olarak arama-kurtarma çalışmalarında görev aldıklarını eklemek isteriz.



Royal Canin Türkiye olarak, afet bölgesindeki tüm canlılara destek olmaya devam edeceğiz.

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