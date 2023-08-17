Bengal Adult
Kuru / Kedi
Bengal ırkı yetişkin kediler için tam ve dengeli yem – 12 aydan büyük
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Sindirim sistemi sağlığı
Bengal kedisi hassas bir sindirim sistemine sahiptir. Sağlıklı sindirimi destekleyen yüksek kaliteli ve sindirilebilirlikli proteinden (*L.I.P.), özel uyarlanmış bir lif içeriğinden ve bağırsak florası dengesini destekleyen prebiyotiklerden oluşan özel bir besin ögesi kombinasyonu içerir. *Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
Sağlıklı ve parlak tüyler
Bengal ırkı kedilerin ayırt edici özelliklerinden biri, göz alıcı desenlere ve son derece yumuşak ve ipeksi bir dokuya sahip tüyleridir. Sağlıklı bir derinin ve parlak tüylerin korunmasına yardımcı olan özel amino asitler, vitaminler ve Omega 3, Omega 6 yağ asitleri içerir.
Üriner sistem sağlığı
Yetişkin bir kedinin idrar yolları sağlığının korunmasına yardımcı olan dengeli minerallerle formüle edilmiştir.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi
Bengal ırkı kedilerin çenesine özel olarak uyarlanmış bu “Y” şekilli özel kuru mama taneleri, kedinizi mamasını çiğnemeye yönlendirerek ağız sağlığını destekler.
|Kedinin kilosu
|Düşük Aktivite
|Orta Aktivite
|3-4 kg
|31-41 g (1 yaş mama + 12-20 g)
|42-51 g (1 yaş mama + 21-30 g)
|5-6 kg
|48-55 g (1 yaş mama + 27-34 g)
|60-69 g (1 yaş mama + 39-48 g)
|7-8 kg
|61-67 g (1 yaş mama + 40-46 g)
|77-84 g (1 yaş mama + 55-63 g)