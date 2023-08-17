Bengal Adult

Bengal Adult

Kuru / Kedi

Bengal ırkı yetişkin kediler için tam ve dengeli yem – 12 aydan büyük

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

Ücretsiz kargo

Sindirim sistemi sağlığı

Bengal kedisi hassas bir sindirim sistemine sahiptir. Sağlıklı sindirimi destekleyen yüksek kaliteli ve sindirilebilirlikli proteinden (*L.I.P.), özel uyarlanmış bir lif içeriğinden ve bağırsak florası dengesini destekleyen prebiyotiklerden oluşan özel bir besin ögesi kombinasyonu içerir. *Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.

Sağlıklı ve parlak tüyler

Bengal ırkı kedilerin ayırt edici özelliklerinden biri, göz alıcı desenlere ve son derece yumuşak ve ipeksi bir dokuya sahip tüyleridir. Sağlıklı bir derinin ve parlak tüylerin korunmasına yardımcı olan özel amino asitler, vitaminler ve Omega 3, Omega 6 yağ asitleri içerir.

Üriner sistem sağlığı

Yetişkin bir kedinin idrar yolları sağlığının korunmasına yardımcı olan dengeli minerallerle formüle edilmiştir.

Özel tasarlanmış kuru mama tanesi

Bengal ırkı kedilerin çenesine özel olarak uyarlanmış bu “Y” şekilli özel kuru mama taneleri, kedinizi mamasını çiğnemeye yönlendirerek ağız sağlığını destekler.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?

Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?