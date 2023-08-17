German Shepherd Puppy
Kuru / Köpek
Yavru Alman Çoban ırkı köpekleri için tam yem – 15 aya kadar
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Bağışıklık sistemi desteği
Büyük değişimlerle, keşiflerle ve yeni karşılaşmalarla dolu büyüme dönemi, köpeğinizin yaşamında kritik bir aşamadır. Bu kritik dönem boyunca yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi kademeli olarak gelişir. German Shepherd Puppy, E vitamini içeren antioksidan kompleksi sayesinde yavru köpeğinizin bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur.
Sindirim sistemi sağlığı
Sindirim sistemi sağlığını güçlendirmeye yardımcı olarak ve bağırsak florası dengesini (FOS, MOS) destekleyerek dışkı kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunan besin ögesi kombinasyonu içerir (*L.I.P.). German Shepherd ırkı yavru köpeklerinin sindirim sistemi hassasiyetini dikkate alır. *Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
Kemik ve eklem sağlığı
German Shepherd Puppy, özel uyarlanmış kalsiyum ve fosfor içeriği sayesinde German Shepherd ırkı yavru köpeklerin kemik ve eklem sağlığının desteklenmesine katkıda bulunur ve ideal kilonun korunmasına yardımcı olur.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi
Kuru mamanın şekli, büyüklüğü, yapısı ve formülü, German Shepherd ırkı yavru köpekler için özel olarak hazırlanmştır.
|Yaş (ay)
|Yetişkin kilosu = 26 kg
|Yetişkin kilosu = 35 kg
|Yetişkin kilosu = 44 kg
|2 ay
|266 g (2+7/8 kap)
|287 g (3+1/8 kap)
|309 g (3+3/8 kap)
|3 ay
|328 g (3+5/8 kap)
|367 g (4 kap)
|405 g (4+4/8 kap)
|4 ay
|356 g (3+5/8 kap)
|402 g (4+3/8 kap)
|447 g (4+7/8 kap)
|6 ay
|407 g (4+4/8 kap)
|507 g (5+5/8 kap)
|602 g (6+5/8 kap)
|8 ay
|406 g (4+4/8 kap)
|511 g (5+5/8 kap)
|647 g (7+1/8 kap)
|10 ay
|371 g (4+1/8 kap)
|467 g (5+1/8 kap)
|605 g (6+5/8 kap)
|12 ay
|335 g (3+5/8 kap)
|422 g (4+5/8 kap)
|504 g (5+4/8 kap)
|14 ay
|333 g (3+5/8 kap)
|416 g (4+4/8 kap)
|496 g (5+3/8 kap)
|16 ay
|German Shepherd Adult
|German Shepherd Adult
|German Shepherd Adult