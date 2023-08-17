German Shepherd Puppy

German Shepherd Puppy

Kuru / Köpek

Yavru Alman Çoban ırkı köpekleri için tam yem – 15 aya kadar

Adet 1

Ücretsiz kargo

Bağışıklık sistemi desteği

Büyük değişimlerle, keşiflerle ve yeni karşılaşmalarla dolu büyüme dönemi, köpeğinizin yaşamında kritik bir aşamadır. Bu kritik dönem boyunca yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi kademeli olarak gelişir. German Shepherd Puppy, E vitamini içeren antioksidan kompleksi sayesinde yavru köpeğinizin bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur.

Sindirim sistemi sağlığı

Sindirim sistemi sağlığını güçlendirmeye yardımcı olarak ve bağırsak florası dengesini (FOS, MOS) destekleyerek dışkı kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunan besin ögesi kombinasyonu içerir (*L.I.P.). German Shepherd ırkı yavru köpeklerinin sindirim sistemi hassasiyetini dikkate alır. *Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.

Kemik ve eklem sağlığı

German Shepherd Puppy, özel uyarlanmış kalsiyum ve fosfor içeriği sayesinde German Shepherd ırkı yavru köpeklerin kemik ve eklem sağlığının desteklenmesine katkıda bulunur ve ideal kilonun korunmasına yardımcı olur.

Özel tasarlanmış kuru mama tanesi

Kuru mamanın şekli, büyüklüğü, yapısı ve formülü, German Shepherd ırkı yavru köpekler için özel olarak hazırlanmştır.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?

Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?