Kedinizin diyeti üriner sağlığını nasıl etkiler?

Dünya genelinde pek çok kedi, nedeni çoğu zaman tanımlanamayan bir şekilde alt idrar yolu hastalıklarından etkilenir. Bu durumun, kedinizin genel sağlığı üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Bu nedenle, onları nasıl destekleyebileceğinizi ve sağlıklı, işlevsel bir üriner sistemi korumalarına yardımcı olabileceğinizi anlamanız çok önemlidir.

Kedimin üriner sağlığı neden önemli?

Kedilerde hangi üriner sistem problemleri görülebilir?

Kedinizin böbrekleri ve idrar torbasını içeren üriner sistemi, atık ürünleri işlemek ve vücuttan atmak üzere çalışır. Böbreklerde sorun varsa, sistem bu ürünleri uzaklaştırmaya devam edemez. İdrar torbası sorunları arasında inflamasyon, taşlar ve en kötü senaryoda üriner tıkanıklık yer alır. Bu problemler, kedinizin genel sağlığını etkileyebilir.

Kedilerde, birkaç farklı şeyin neden olduğu alt idrar yolu problemleri yaygındır.

Ürolitiazis, idrar torbası başta olmak üzere kedinizin üriner sisteminde kristal veya taş oluşturabilen bir süreçtir. Bunlara, kedinizin vücudunda doğal olarak bulunan, üriner sistemleri tarafından düzgün bir şekilde işlenmeyen veya idrarda normalden daha yüksek konsantrasyonda bulunan minerallerin kristalleşmesi neden olur. İdrar konsantrasyonunun artması da bu sürece katkıda bulunabilir. Bu taşlar, iltihaba neden olabilir ve hatta idrar geçişini engelleyebilir.

Kedilerde taş veya enfeksiyon ile ilişkili olmayan iltihaplanma da görülebilir. Nedeni genellikle bilinmeyen bu iltihap, altta yatan nedenin bulunamadığı anlamına gelen "idiyopatik" ifadesiyle adlandırılır.

Kediler, üriner sistemlerini tahriş edebilen ve çok nadiren üriner sistem sorunlarına neden olabilen tümör veya mukus tıkaçlarının geliştiği bakteriyel enfeksiyonlara da yakalanabilir.