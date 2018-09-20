Kedinizin kilosu hayatı boyunca değişkenlik gösterebilse de bu değişimin – ister çok ister az olsun – bir sağlık sorunu haline geldiğini fark edebilmek çok önemlidir. Kilo alımı veya kaybı yavaş şekillendiğinde bunu farkedebilmek zor olsa da dikkat edebileceğiniz birkaç nokta vardır.

Kilo alma riskinin yüksek olduğu durumlar

Kilo alma riski yüksek olan kediler:

Kısa tüylü melez ırklar

Aktivite düzeyi azalmış 5-10 yaş arası kediler

Erkek kediler

Kısırlaştırılmış kediler (kısırlaştırmadan sonra kilo alımı riski artabilir)

Serbest besleme yapılan ve tavsiye edilenden fazla mama tüketen kediler

Egzersiz ve oyuna sınırlı erişimi olan iç mekanda yaşayan kediler





Kedinizin kilosunun farkında olun

Bir kedinin kilosunu; boyutu, ırkı, cinsiyeti ve yaşı gibi birçok değişken etkiler. Bu, kedinizi tartmanın ve kilosunu "ideal kilo" ile karşılaştırmanın her zaman doğru olmayacağı anlamına gelir. Bunun yerine, kedinizin kilo durumunu evde birkaç basit adımla kontrol edebilirsiniz.



Kedinize yukarıdan bakarken, göğsü ve karnının belirgin bir şekilde ayrılması ve yan taraftaki bel çukuru dahil kemiklerinin belirgin olması gerekir. Ana hatları çok belirginse kediniz zayıf; az veya hiç belirgin değilse fazla kilolu olabilir.



Kedinize dokunarak kilosunun sağlıklı olup olmadığına dair bir fikir edinebilirsiniz. Kaburgalarını, sırtındaki omurları, kasları ve karın yağlarını hissedip hissedemediğinize bakın. Kedinizin kilosu hakkında endişelenip endişelenmemeniz gerektiğini anlamak için bu bilgileri de değerlendirebilirsiniz:

Kedinizin kaburgalarını gözünüzle görememenize rağmen hissedebiliyorsanız, kediniz ideal kilosundadır.

Kedinizin kaburgalarını hissedebilmenize rağmen sayamıyorsanız, kediniz fazla kiloludur.

Kedinizin kaburgalarını hiçbir şekilde hissedemiyorsanız, kediniz obezdir.

Kedinizin sağlığı ile ilgili endişeleriniz varsa, onu veteriner hekiminize götürmeniz önemlidir. Veteriner hekiminiz, kedinizin kilosunu belirlemek için benzer bir muayene ve başka testler yapabilir.