Kedinizde kilo alımının ve kaybının tespit edilmesi
Kedinizin kilosu hayatı boyunca değişkenlik gösterebilse de bu değişimin – ister çok ister az olsun – bir sağlık sorunu haline geldiğini fark edebilmek çok önemlidir. Kilo alımı veya kaybı yavaş şekillendiğinde bunu farkedebilmek zor olsa da dikkat edebileceğiniz birkaç nokta vardır.
Kilo alma riskinin yüksek olduğu durumlar
Kilo alma riski yüksek olan kediler:
- Kısa tüylü melez ırklar
- Aktivite düzeyi azalmış 5-10 yaş arası kediler
- Erkek kediler
- Kısırlaştırılmış kediler (kısırlaştırmadan sonra kilo alımı riski artabilir)
- Serbest besleme yapılan ve tavsiye edilenden fazla mama tüketen kediler
- Egzersiz ve oyuna sınırlı erişimi olan iç mekanda yaşayan kediler
Kedinizin kilosunun farkında olun
Bir kedinin kilosunu; boyutu, ırkı, cinsiyeti ve yaşı gibi birçok değişken etkiler. Bu, kedinizi tartmanın ve kilosunu "ideal kilo" ile karşılaştırmanın her zaman doğru olmayacağı anlamına gelir. Bunun yerine, kedinizin kilo durumunu evde birkaç basit adımla kontrol edebilirsiniz.
Kedinize yukarıdan bakarken, göğsü ve karnının belirgin bir şekilde ayrılması ve yan taraftaki bel çukuru dahil kemiklerinin belirgin olması gerekir. Ana hatları çok belirginse kediniz zayıf; az veya hiç belirgin değilse fazla kilolu olabilir.
Kedinize dokunarak kilosunun sağlıklı olup olmadığına dair bir fikir edinebilirsiniz. Kaburgalarını, sırtındaki omurları, kasları ve karın yağlarını hissedip hissedemediğinize bakın. Kedinizin kilosu hakkında endişelenip endişelenmemeniz gerektiğini anlamak için bu bilgileri de değerlendirebilirsiniz:
- Kedinizin kaburgalarını gözünüzle görememenize rağmen hissedebiliyorsanız, kediniz ideal kilosundadır.
- Kedinizin kaburgalarını hissedebilmenize rağmen sayamıyorsanız, kediniz fazla kiloludur.
- Kedinizin kaburgalarını hiçbir şekilde hissedemiyorsanız, kediniz obezdir.
Kedinizin sağlığı ile ilgili endişeleriniz varsa, onu veteriner hekiminize götürmeniz önemlidir. Veteriner hekiminiz, kedinizin kilosunu belirlemek için benzer bir muayene ve başka testler yapabilir.
Kedinizin kilosuna ilişkin uyarı işaretlerinin farkında olun
Kedinizin aniden kilo kaybettiğini veya aldığını fark ederseniz, bu, altta yatan daha büyük bir sağlık sorununa işaret edebilir. Kilo kaybetmesine veya almasına sindirim sorunları, kusma, ishal, deri veya tüy kalitesinde azalma,davranışlarında değişiklikler de eşlik ediyorsa, teşhisi eksiksiz biçimde koyacak bir veteriner hekime danışmanız çok önemlidir.
Kediniz ideal kilosundayken, oyun, egzersiz ve sosyal ilişki içeren sağlıklı ve mutlu bir yaşam için daha fazla şansa sahip olacaktır. Kedinizin kilosunun problem yaratabileceğini erken farketmek, sorunun hızlıca çözülebilmesi ve kedinizin uzun bir ömrü olmasını destekleyebileceğiniz anlamına gelir.
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Veteriner kliniği bul
Kedinizin sağlığı hakkında endişeleriniz varsa, profesyonel tavsiye almak üzere bir veteriner hekime danışın.
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