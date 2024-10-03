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Ayakta duran yetişkin British Shorthair, siyah beyaz

Kedi Kilo Yönetimi

Sağlıklı kilo, kedinizin genel sağlığının ve sıhhatinin anahtarıdır. İşte bu sağlıklı kiloyu korumanın ve kedinizi formda tutmanın dört basit yolu.
British Shorthair adult in black and white with Body Conditioning Score illustration

Sağlıklı kilo yalnızca tartıda ölçülmez

Kedinizin fazla kilolu olup olmadığını kontrol etmenin tek yolu tartmak değildir. Veteriner hekiminize Vücut Durum Puanının nasıl kullanılacağını sorarak kedinizin sağlıklı bir kiloda olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
Sağlıklı Form
British Shorthair adult jumping in black and white with a red ball with a stop watch illustration behind

Sağlıklı aktivite için oyun gerekir

Kedinizi uyarılmış, aktif ve sağlıklı kiloda tutmanın anahtarı oyun zamanıdır. Egzersiz miktarı, yaşı, kilosu ve ırkı gibi faktörlere göre değişir.
Sağlıklı Aktivite
British Shorthair adult in black and white eating from a red bowl

Sağlıklı bir porsiyon, düşündüğünüzden daha küçüktür.

Çoğu evcil hayvan sahibi, kedisinin gerçekte ihtiyaç duyduğundan daha fazla mamaya ihtiyacı olduğunu düşünür. Bu da çoğu kedinin fazla beslendiği anlamına gelir. Bu durum yalnızca kilo alımına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda başka sağlık sorunlarına da yol açabilir.
Sağlıklı Porsiyon Hazırlama
Maine Coon kitten in black and white lying down in front of a growth curve illustration

Sağlıklı büyüme bir ömür boyu sürer

Her şeyden önce, kilo kaybetmek kilo alımını önlemekten daha zordur, dolayısıyla sağlıklı davranış ve alışkanlıkların ilk günden belirlenmesi önem taşır.
Sağlıklı Büyüme

"Mükemmel kiloya" ulaşmak yerine kilo kaybını sürekli korumak başarı olarak görülmelidir. Kötü alışkanlıklar kalıcı olarak değiştirilmedikçe, uzun süreli kilo yönetimi de başarısız olacaktır.

— Alexander J. German, Royal Canin Küçük Hayvan Tıbbı Profesörü; Royal Canin Kilo Yönetimi Kliniği Başkanı, Liverpool Üniversitesi, İngiltere
Maine Coon adult standing in black and white on a white background

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