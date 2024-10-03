Kedi Kilo Yönetimi
Sağlıklı kilo, kedinizin genel sağlığının ve sıhhatinin anahtarıdır. İşte bu sağlıklı kiloyu korumanın ve kedinizi formda tutmanın dört basit yolu.
Sağlıklı kilo yalnızca tartıda ölçülmez
Kedinizin fazla kilolu olup olmadığını kontrol etmenin tek yolu tartmak değildir. Veteriner hekiminize Vücut Durum Puanının nasıl kullanılacağını sorarak kedinizin sağlıklı bir kiloda olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
Sağlıklı aktivite için oyun gerekir
Kedinizi uyarılmış, aktif ve sağlıklı kiloda tutmanın anahtarı oyun zamanıdır. Egzersiz miktarı, yaşı, kilosu ve ırkı gibi faktörlere göre değişir.
Sağlıklı bir porsiyon, düşündüğünüzden daha küçüktür.
Çoğu evcil hayvan sahibi, kedisinin gerçekte ihtiyaç duyduğundan daha fazla mamaya ihtiyacı olduğunu düşünür. Bu da çoğu kedinin fazla beslendiği anlamına gelir. Bu durum yalnızca kilo alımına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda başka sağlık sorunlarına da yol açabilir.
Sağlıklı büyüme bir ömür boyu sürer
Her şeyden önce, kilo kaybetmek kilo alımını önlemekten daha zordur, dolayısıyla sağlıklı davranış ve alışkanlıkların ilk günden belirlenmesi önem taşır.
"Mükemmel kiloya" ulaşmak yerine kilo kaybını sürekli korumak başarı olarak görülmelidir. Kötü alışkanlıklar kalıcı olarak değiştirilmedikçe, uzun süreli kilo yönetimi de başarısız olacaktır.
Veteriner kliniği bulun
Kedinizin sağlığı hakkında endişeleriniz varsa, profesyonel, uzman tavsiyesi almak üzere bir veteriner hekimle iletişime geçin.