Kedilerde Yaygın Deri Hastalıkları ve Cilt Sorunları
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Kedinizin derisi, sağlıklı kalmak için mikro ve makro besinlere ihtiyaç duyan büyük bir organdır; bu besinlerin emilimini engelleyen herhangi bir şey, evcil hayvanınızın derisini ve kürkünü etkileyecektir. Neyse ki, ister dahili ister harici olsun sık görülen tüm deri sorunları tedavi edilebilir.
Kedilerde paraziter enfestasyonlar
Kedinizin derisine yapışan parazitler, tahrişe ve rahatsızlığa neden olarak bazen tüy dökülmesine veya göze çarpan diğer sorunlara yol açabilir.
Pireler, kediler arasında oldukça sık karşılaşılan bir sorundur. Bu küçük parazitler kedinizin derisine konarak, kedinin kaşıntıdan kurtulmak için kendini tırmalamasına, yalamasına ve temizlemesine neden olur. Bu da kedinizin fazla miktarda kendi tüyünden yutması nedeniyle tüy yumağı oluşumuna neden olabilir. Ayrıca pire ısırığına alerjisi olan kedilerde dermatit de gelişebilir. Bu alerji, pire ısırıklarına aşırı maruz kalmaları durumunda ortaya çıkar ya da kedinin geçmişine ve önceki pire maruziyetine bağlı olarak gelişebilir.
Keneler, kediniz dışarı çıktıktan sonra üzerine yerleşir ve boynuna ve kulaklarına yapışıp iltihaplanmaya neden olabilir. Bazı kene türleri, yılın belirli zamanlarında bitkilerin üzerinde bulunur ve kedilerin yanı sıra insanlara ve diğer memelilere de zarar verebilir.
Kedinizin sürekli kendini tırmaladığını ve kulağında çok fazla siyah kulak kiri olduğunu fark ederseniz, kedinizde kulak akarı olabilir. Kulak kanalında yaşayan bu akarlar çok rahatsız edici olabilen bir kulak ağrısına neden olur.
Saçkıran genelde kedinizi rahatsız etmese veya kaşınmasına neden olmasa da, yine de deri sorunlarına neden olabilir. Bu mikroskobik mantar, kedinizin tüy köklerine saldırarak deriyi koyulaştırır ve tüylerin dökülmesine neden olur.
Tüm paraziter enfestasyonlar, veteriner hekiminizin reçete edeceği ağız yoluyla, sprey, doğrudan deriye uygulanan veya çevreye yapılacak çözümlerden oluşan bir kombinasyonla tedavi edilebilir. Pireler söz konusu olduğunda, kediniz üzerinde köpekler için tasarlanan ürünleri kullanmamanız önemlidir.
Kedinizin diyeti ve deri sorunları
Kedinizin tüylerinin %95'i proteindir ve tüylerinin büyümesi ve derisinin yenilenmesi esnasında evcil hayvanınızın günlük protein alımının %30'una kadarki kısmı kullanılır. Bu nedenle, kedinizin diyetinin protein bakımından eksik olması, pullu deri, kolayca dökülen tüyler, renk kaybı, yetersiz büyüme ve ince, donuk veya kırılgan tüyler gibi durumları içeren yetersiz kalitede deri ve tüylere sahip olmasına yol açabilir.
Kedinizde omega 3 ve omega 6 gibi esansiyel yağ asitleri eksikse, yağlı veya kuru cilt ve donuk tüyler gibi problemlerin olduğunu da fark edebilirsiniz. Bazı esansiyel yağ asitleri kediniz tarafından sentezlenemez, bu yüzden günlük diyetinin bir parçası olmaları gerekir.
Kedinize tam ve dengeli bir mama vererek, onu bu eksikliklere karşı koruyabilirsiniz. Ayrıca, dermatolojik sorunlar ile mücadele eden kedilere yönelik, deri ve tüy kalitelerini desteklemek üzere tasarlanmış özel seri mama da kullanabilirsiniz.
Kedilerin deri sorunları ve yaşam tarzlarına bağlı faktörler
Kediniz düzenli olarak dışarıya çıkıyorsa, derisini tahriş eden kıymık veya çim tohumu gibi çevresel atıkları üzerine almaya eğilimli olduğunu fark edebilirsiniz. Tırmalama veya kaşınmayı önlemek için, kediniz eve döndüğünde bunları üzerinden toplamayı unutmayın.
Kedinizin, özellikle kısırlaştırılmadıysa, zaman zaman diğer hayvanlar tarafından ısırıldığını da fark edebilirsiniz. Mikroplar yaraya girerse, bu ısırıklar apse haline dönüşüp şişliğe, derinin iltihaplanmasına ve ateşe neden olabilir. Veteriner hekiminiz tedavi olarak yarayı derinlemesine temizleyecektir.
Kedinizi yıkamak iyi bir fikir olabilir ancak yalnızca kediler için tasarlanmış ürünleri kullanmaya dikkat etmelisiniz. Kediler insanlara göre daha asidik bir cilde sahip olduklarından, insan cildine uygun şampuanlar onları tahriş edip deri sorunlarına neden olabilir.
Kedinizin derisi ile ilgili bir şikayeti veya sorunu olabileceğini düşünüyorsanız hemen veteriner hekiminize danışın. Hızlı bir şekilde tedaviye başlayabilir ve kedinizi başka sorunlardan kurtarabilirsiniz.
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