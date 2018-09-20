Kedinizin derisi, sağlıklı kalmak için mikro ve makro besinlere ihtiyaç duyan büyük bir organdır; bu besinlerin emilimini engelleyen herhangi bir şey, evcil hayvanınızın derisini ve kürkünü etkileyecektir. Neyse ki, ister dahili ister harici olsun sık görülen tüm deri sorunları tedavi edilebilir.

Kedilerde paraziter enfestasyonlar

Kedinizin derisine yapışan parazitler, tahrişe ve rahatsızlığa neden olarak bazen tüy dökülmesine veya göze çarpan diğer sorunlara yol açabilir.

Pireler, kediler arasında oldukça sık karşılaşılan bir sorundur. Bu küçük parazitler kedinizin derisine konarak, kedinin kaşıntıdan kurtulmak için kendini tırmalamasına, yalamasına ve temizlemesine neden olur. Bu da kedinizin fazla miktarda kendi tüyünden yutması nedeniyle tüy yumağı oluşumuna neden olabilir. Ayrıca pire ısırığına alerjisi olan kedilerde dermatit de gelişebilir. Bu alerji, pire ısırıklarına aşırı maruz kalmaları durumunda ortaya çıkar ya da kedinin geçmişine ve önceki pire maruziyetine bağlı olarak gelişebilir.

Keneler, kediniz dışarı çıktıktan sonra üzerine yerleşir ve boynuna ve kulaklarına yapışıp iltihaplanmaya neden olabilir. Bazı kene türleri, yılın belirli zamanlarında bitkilerin üzerinde bulunur ve kedilerin yanı sıra insanlara ve diğer memelilere de zarar verebilir.

Kedinizin sürekli kendini tırmaladığını ve kulağında çok fazla siyah kulak kiri olduğunu fark ederseniz, kedinizde kulak akarı olabilir. Kulak kanalında yaşayan bu akarlar çok rahatsız edici olabilen bir kulak ağrısına neden olur.

Saçkıran genelde kedinizi rahatsız etmese veya kaşınmasına neden olmasa da, yine de deri sorunlarına neden olabilir. Bu mikroskobik mantar, kedinizin tüy köklerine saldırarak deriyi koyulaştırır ve tüylerin dökülmesine neden olur.

Tüm paraziter enfestasyonlar, veteriner hekiminizin reçete edeceği ağız yoluyla, sprey, doğrudan deriye uygulanan veya çevreye yapılacak çözümlerden oluşan bir kombinasyonla tedavi edilebilir. Pireler söz konusu olduğunda, kediniz üzerinde köpekler için tasarlanan ürünleri kullanmamanız önemlidir.