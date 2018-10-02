Hayatının ilk yılında yavru kediniz, iskeleti ve kasları geliştikçe hızla büyür ve kilo alır. Ancak kedilerde şişmanlık uzun süreli sağlık sorunlarına neden olabileceğinden, doğru miktarda kilo almaları şarttır.

Yavru kedilerin mamalarından hangi besinleri almaya ihtiyaçları vardır?

Bir yavru kedinin beslenme gereksinimleri, vücudunun büyümesi için daha fazla enerji gerektiğinden yetişkin bir kedininkinden farklıdır. Başlangıçta yavru kediniz, ihtiyaç duyduğu her şeyi annesinin sütünden alır ve sürekli kilo aldığını görürsünüz. Yavru kedinizi sütten kesip katı gıdayla beslemeye başlayacağınız zaman sağlıklı kalması için gereken besinlerin doğru karışımını sunan bir mama seçmelisiniz.

İnsanların dillerinde 9.000 tat tomurcuğu olmasına karşın kedilerde yalnızca 500 tat tomurcuğu olduğundan bir kedi yavrusu için mama tanesinin dokusu ve kokusu, lezzetten daha önemlidir. Bu nedenle büyüyen yavrularınız için doğru şekil ve kıvamda bir mama seçin. Yavru kedinize her gün önerilen porsiyonda gıdayı, gün boyu küçük öğünler şeklinde sunarak veya kedinizin kendi tüketimini ayarlayabileceği şekilde tüm porsiyonu dışarıda bırakarak verin. Ancak bu durum, evde yalnızca tek bir kedi varsa mümkün olabilir. Önünde sürekli bulundurulacak taze su ve huzurla yemek yiyebileceği bir alan, diğer iki şarttır.

İnsanların aksine yavru kediler beslenmelerinde çeşitliliğe ihtiyaç duymazlar, bu yüzden onları farklı gıda türleriyle beslemekten kaçının. Bu tür bir beslenme onlara ihtiyaç duydukları besinleri karşılamayabilir, kilo almalarına sebep olabilir ve yalvarmak gibi kötü beslenme davranışlarına teşvik edebilir. Mamasını değiştirmeniz gerekirse bunu, sindirim sistemlerinin ani mama değişimiyle başa çıkabilmesi için yavaş yavaş yapın.

Kedimin kilosunu nasıl yönetebilirim?

Uygun bir mama seçmenin yanı sıra yavru kedinizin kilosunu, özellikle de ilk 12 ay boyunca yakından takip ederek yönetebilirsiniz. Katı mamalar yemeye başlamadan önce yavru kedinizi her gün tartın. Yavru kediniz sürekli kilo almalıdır ve almıyorsa beslenmesini süt ikame yemi gibi süt tozlarıyla tamamlamanız gerekip gerekmediğini öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

Yaklaşık iki aydan itibaren yavru kedinizin büyümesini kontrol etmek için her hafta veya iki haftada bir tartın. En çok kilo alımı, yavruların haftada ortalama 100 g aldığı dördüncü ila beşinci ay arasında olacaktır.