Yavru kedinizin formda kalmasına nasıl yardımcı olabilirsiniz?
Hayatının ilk yılında yavru kediniz, iskeleti ve kasları geliştikçe hızla büyür ve kilo alır. Ancak kedilerde şişmanlık uzun süreli sağlık sorunlarına neden olabileceğinden, doğru miktarda kilo almaları şarttır.
Yavru kedilerin mamalarından hangi besinleri almaya ihtiyaçları vardır?
Bir yavru kedinin beslenme gereksinimleri, vücudunun büyümesi için daha fazla enerji gerektiğinden yetişkin bir kedininkinden farklıdır. Başlangıçta yavru kediniz, ihtiyaç duyduğu her şeyi annesinin sütünden alır ve sürekli kilo aldığını görürsünüz. Yavru kedinizi sütten kesip katı gıdayla beslemeye başlayacağınız zaman sağlıklı kalması için gereken besinlerin doğru karışımını sunan bir mama seçmelisiniz.İnsanların dillerinde 9.000 tat tomurcuğu olmasına karşın kedilerde yalnızca 500 tat tomurcuğu olduğundan bir kedi yavrusu için mama tanesinin dokusu ve kokusu, lezzetten daha önemlidir. Bu nedenle büyüyen yavrularınız için doğru şekil ve kıvamda bir mama seçin. Yavru kedinize her gün önerilen porsiyonda gıdayı, gün boyu küçük öğünler şeklinde sunarak veya kedinizin kendi tüketimini ayarlayabileceği şekilde tüm porsiyonu dışarıda bırakarak verin. Ancak bu durum, evde yalnızca tek bir kedi varsa mümkün olabilir. Önünde sürekli bulundurulacak taze su ve huzurla yemek yiyebileceği bir alan, diğer iki şarttır.
İnsanların aksine yavru kediler beslenmelerinde çeşitliliğe ihtiyaç duymazlar, bu yüzden onları farklı gıda türleriyle beslemekten kaçının. Bu tür bir beslenme onlara ihtiyaç duydukları besinleri karşılamayabilir, kilo almalarına sebep olabilir ve yalvarmak gibi kötü beslenme davranışlarına teşvik edebilir. Mamasını değiştirmeniz gerekirse bunu, sindirim sistemlerinin ani mama değişimiyle başa çıkabilmesi için yavaş yavaş yapın.
Kedimin kilosunu nasıl yönetebilirim?
Uygun bir mama seçmenin yanı sıra yavru kedinizin kilosunu, özellikle de ilk 12 ay boyunca yakından takip ederek yönetebilirsiniz. Katı mamalar yemeye başlamadan önce yavru kedinizi her gün tartın. Yavru kediniz sürekli kilo almalıdır ve almıyorsa beslenmesini süt ikame yemi gibi süt tozlarıyla tamamlamanız gerekip gerekmediğini öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
Yaklaşık iki aydan itibaren yavru kedinizin büyümesini kontrol etmek için her hafta veya iki haftada bir tartın. En çok kilo alımı, yavruların haftada ortalama 100 g aldığı dördüncü ila beşinci ay arasında olacaktır.
Yavru kediniz katı mama tüketebilmeye başladığında, beslenme alışkanlıklarını kendi kendine düzenleyip düzenleyemeyeceğini veya ona yardım etmeniz gerekip gerekmediğini kontrol etmelisiniz. Doğaları gereği az ve sık yiyen kediler günde 15 ila 17 küçük öğün yer.
Yavru kedinizin günlük payını düşürün ve davranışlarını izleyin. Birkaç lokma yiyip gün içinde geri dönerse tüm payı bir kerede vermeye devam edebilirsiniz. Tüm porsiyonu yeme eğilimi gösterirse aşırı yeme ve yalvarma davranışından kaçınmak için porsiyonu birden fazla öğüne ayırmanız ve bunları gün içine yaymanız gerekir.
Besleme rutinleri oluşturulurken yavru kedinizin yaşam tarzı göz önünde bulundurulmalıdır. Kediniz dışarı çıkmıyor veya özellikle hareketsizse enerji gereksinimleri, aktif bir kediden daha düşük olacaktır. Benzer şekilde, kedinizin kısırlaştırılmış olması, operasyon sonrası enerji gereksinimlerinin düşmesine ancak iştahının artmasına bağlı olarak yediklerinin yağ olarak depolanmasına yol açabilmesi nedeniyle kilo alma olasılığını artırabilir.
Veteriner hekiminizden kedinizin yaşam tarzına en uygun porsiyon miktarını öğrenerek ve dışarıyı keşfetmesini sağlayarak ya da içeride onunla oynayarak evcil hayvanınızı aktif tutarak obezite olasılığını önleyebilirsiniz.
Her ne kadar obezite, kedilerde önemli bir risk olsa da kedinizi yaşam tarzını yansıtacak şekilde neyle ve nasıl besleyeceğinizi ayarlayarak önlenebilir. Kilo kontrolünü nasıl sağlayacağınız konusunda emin değilseniz veteriner hekiminizle konuşarak ondan yardım alın.
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