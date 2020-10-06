Evde kaldığımız bugünlerde, kedilerin kendi alanlarını sağlamanın önemi
Koronavirüs salgını yalnızca insanların günlük hayatlarını değil, evcil hayvanların da yaşamlarını doğrudan etkiledi. Evde daha çok vakit geçirmemiz gereken bugünlerde, kedilerimizle onların alışkın olduğundan daha fazla zaman geçirmekteyiz. Oysa vahşi doğada, büyük kediler hayatta kalmak için tamamen kendilerine güvenirler ve bu tek başına hareket etme içgüdüsü, kedinizin doğasında da vardır. Bu nedenle, kedinizin ev ortamında yaşanmakta olan değişiklikten etkilenip strese girmediğini kontrol etmeniz ve kişisel alanından keyif almasına yardımcı olacak yollar bulmanız önemlidir.
Kedilerin stres belirtileri arasında şunlar yer alır:
- Normalden fazla miyavlama
- Kum kabından farklı yerlere idrar yapma
- Kabızlık veya ishal
- Normalden fazla uyuma
- Saklanma
- Kendini normalden fazla temizleme davranışı
- İştahta azalma
Kedinizin herhangi bir stres belirtisi gösterdiğinden endişeleniyorsanız, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilmek için veteriner hekiminizi ziyaret etmelisiniz.
Siz evdeyken kendinizin mutlu ve rahat hissetmesine yardımcı olacak bazı ipuçlarını aşağıda bulabilirsiniz.
Kedinize ait alanlar sağlamak
Kediniz sık sık üzerinizde uykuya dalıyorsa, çalışırken dizüstü bilgisayarınızın etrafında dolanıyorsa veya geceleri yatağınızın üzerinde kıvrılıyorsa, kediler ve kişisel alan kelimelerini aynı cümlede görünce şaşırabilirsiniz. Ancak kedinizin kişisel alanına nasıl ve ne zaman sahip olacağını kontrol etmesine izin vermeniz çok önemlidir. Bu, sosyal bir duruma girmek isteyip istemediklerine karar vermelerine izin vermek, onları yeni evcil hayvanlarla tanışmaya zorlamamak veya onları sizinle veya diğer aile üyeleriyle etkileşime girmeye zorlamamak anlamına gelir.
Bir şeyler okurken kedinizin sizinle birlikte odanızda sessizce oturmasını sağlamak veya kediniz odaya girdiğinde aile üyelerinizin dikkatini tamamen kediye vermemesini sağlamak, kedinizin kendi isteğiyle sosyalleşmesinin önünü açar. Kedinizi hiçbir zaman köşeye sıkıştırmayın veya kedinizle uzun süre göz teması kurmayın; bu gibi davranışlar, bu şekilde bir niyetiniz olmasa da kediler için tehdit edici sinyaller taşır ve bu şekilde algılanabilir. Kedinizin kontrolde olmasına izin verin; ilginizi istediğinde kendisi sizlere gelsin ve istediği zaman sizden uzaklaşsın.
Onunla olan etkileşiminizin durmasını istediği zaman, kedinizin yürüyüp uzaklaşabiliyor olması gerekir. Aksi takdirde, kediler kişisel alana ihtiyaç duyduklarını başka bir şekilde sizlere ifade etmek durumunda kalacaklar ve bu yöntemler arasında, bir şeyleri kırmak, tırmalamak veya ısırmak olabilecektir. Bu yöntemler, kedinizin korkusunu veya agresyonunu sizlere ifade etme şekilleri arasında yer alır.
Kediler için sessiz ve güvenli alan oluşturma yöntemleri
Evin içerisinde kedilerinize kendilerini rahat hissedebilecekleri güvenli bölgeler sağlayarak onlara özel alanlar oluşturabilirsiniz. Bir yöntem, kendi yataklarının içine yerleştirilmiş olduğu yana yatık bir karton koli kadar basit olabilir. İdeal olarak bu gibi alanlar, evin ılık ve huzurlu bölgelerinde yaratılmalı; yoğun kokulardan ve kedi kumlarından uzak bölgelerde konumlandırılmalıdır.
Kediler, çoğunlukla saklanabilecekleri veya çevrelerini gözlemleyebilecekleri yüksek bir yerde konumlanmayı severler. Bu nedenle, onlara tırmanabilecekleri platformlar sağlayarak daha fazla dikey alan yaratmayı düşünebillirsiniz. Bunu bir kedi merdiveniyle veya duvara sabitlenmiş raflarla yapabilirsiniz.
Doğru bir şekilde yapıldığında bu alanlar, kedinizin dinlenebileceği veya uyuyabileceği güvenli birer sığınak olarak değerlendirilir. Kedileri kendilerine ayrılmış güvenli alanlarındayken yalnız bırakmak önemlidir, bu nedenle istediklerini yapmalarına izin vermeniz ve aile üyelerinin onları rahatsız etmelerinin önüne geçmeniz önerilir.
Eğer birden fazla kediniz var ise, “burası benim” diyebilecekleri kendilerine ait yerlerinin olması çok önemlidir. Birden fazla uyku ve dinlenme alanı yaratmalı, birden fazla kum kabı bulundurmalı ve ayrı yerlerde konumlanacak özel su ve beslenme bölümleri sağlamalısınız. Bu yöntem, kediler arasındaki rekabeti azaltmaya ve bu alanları barış içinde tutmaya yardımcı olacaktır.
Kedinizin vücut dilini anlamak
Kediniz hissettiklerini ifade edebilmek için vücut dilini kullanır, bu nedenle onları gözlemleyerek, sevgi dolu bir ruh hali içinde olup olmadıklarını veya yalnız kalmayı mı tercih edeceklerini anlayabilirsiniz.
Kedinizin ilgi isteyip istemediği nasıl anlaşılır:
Eğer kedinizin kulakları ileriye dönükse ve gözleri yuvarlak veya kısıksa, muhtemelen sakin ve mutludur. Eğer başını veya kuyruğunu size sürtüyorsa, bu size yakın hissettiklerinin bir işaretidir, bu nedenle sevgilerine karşılık verebilirsiniz.
Kedinizin rahat bırakılmak isteyip istemediği nasıl anlaşılır:
Eğer kedinizin kulakları yatıksa ve göz bebekleri büyümüşse, kendilerini agresif hissediyor olabilirler. Kedinizi okşarsanız ve kuyruğunu sallamaya başlarsa, size bundan zevk almadığını söylemeye çalışıyor olabilir. Köpeklerden farklı olarak, kedilerde kuyruk sallama bir mutluluk işareti değil; huzursuz ve tedirgin hissettiklerinin işaretidir.
Kedinize ilgi göstermek
Kediniz yalnız zaman geçirmenin keyfini sürerken de, aralıklarla onlarla ilgilenmeniz önemlidir.
Kedinizle oyun oynamak, onunla etkileşim kurmanın harika bir yoludur. Bu, onlar için yalnızca sağlıklı bir egzersiz değil, aynı zamanda zihinsel olarak uyarıcı ve ikiniz arasındaki bağı güçlendirici bir aktivitedir. Kovalama ve yakalama içeren oyunlar, doğal içgüdülerini tatmin etmelerine olanak tanır, bu nedenle onları eğlendirmek için top haline getirilmiş kağıtları yuvarlamayı veya masa tenisi toplarını zıplatmayı deneyebilirsiniz. Kedinizle hangi oyunları oynamayı seçerseniz seçin, elleriniz yerine bir oyuncak veya bir nesne kullanmak önemlidir. Ayrıca, aktiviteler boyunca, onları gözünüzün önünden ayırmadığınıza ve her aktiviteyi yeterli sürelerde tuttuğunuzdan emin olun.
İçinden geçtiğimiz zorlu dönemde, evcil hayvanlarımıza göz kulak olarak, günlük rutinlerimizdeki değişikliklerin onların sağlıkları üzerinde olumsuz bir etki yaratmadığından emin olabiliriz. Kedinizin herhangi bir stres belirtisi gösterdiğinden şüpheleniyorsanız, daha fazla tavsiye almak için veteriner hekiminize danışabilirsiniz.
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