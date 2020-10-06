Koronavirüs salgını yalnızca insanların günlük hayatlarını değil, evcil hayvanların da yaşamlarını doğrudan etkiledi. Evde daha çok vakit geçirmemiz gereken bugünlerde, kedilerimizle onların alışkın olduğundan daha fazla zaman geçirmekteyiz. Oysa vahşi doğada, büyük kediler hayatta kalmak için tamamen kendilerine güvenirler ve bu tek başına hareket etme içgüdüsü, kedinizin doğasında da vardır. Bu nedenle, kedinizin ev ortamında yaşanmakta olan değişiklikten etkilenip strese girmediğini kontrol etmeniz ve kişisel alanından keyif almasına yardımcı olacak yollar bulmanız önemlidir.

Kedilerin stres belirtileri arasında şunlar yer alır:

Normalden fazla miyavlama

Kum kabından farklı yerlere idrar yapma

Kabızlık veya ishal

Normalden fazla uyuma

Saklanma

Kendini normalden fazla temizleme davranışı

İştahta azalma

Kedinizin herhangi bir stres belirtisi gösterdiğinden endişeleniyorsanız, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilmek için veteriner hekiminizi ziyaret etmelisiniz.

Siz evdeyken kendinizin mutlu ve rahat hissetmesine yardımcı olacak bazı ipuçlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Kedinize ait alanlar sağlamak

Kediniz sık sık üzerinizde uykuya dalıyorsa, çalışırken dizüstü bilgisayarınızın etrafında dolanıyorsa veya geceleri yatağınızın üzerinde kıvrılıyorsa, kediler ve kişisel alan kelimelerini aynı cümlede görünce şaşırabilirsiniz. Ancak kedinizin kişisel alanına nasıl ve ne zaman sahip olacağını kontrol etmesine izin vermeniz çok önemlidir. Bu, sosyal bir duruma girmek isteyip istemediklerine karar vermelerine izin vermek, onları yeni evcil hayvanlarla tanışmaya zorlamamak veya onları sizinle veya diğer aile üyeleriyle etkileşime girmeye zorlamamak anlamına gelir.

Bir şeyler okurken kedinizin sizinle birlikte odanızda sessizce oturmasını sağlamak veya kediniz odaya girdiğinde aile üyelerinizin dikkatini tamamen kediye vermemesini sağlamak, kedinizin kendi isteğiyle sosyalleşmesinin önünü açar. Kedinizi hiçbir zaman köşeye sıkıştırmayın veya kedinizle uzun süre göz teması kurmayın; bu gibi davranışlar, bu şekilde bir niyetiniz olmasa da kediler için tehdit edici sinyaller taşır ve bu şekilde algılanabilir. Kedinizin kontrolde olmasına izin verin; ilginizi istediğinde kendisi sizlere gelsin ve istediği zaman sizden uzaklaşsın.