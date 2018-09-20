Kedinizin kilo almasına nasıl yardımcı olabilirsiniz?
Ameliyat, hastalık veya başka bir zor olaydan sonra kedinizin ideal kilosunun altında olduğunu fark edebilirsiniz. Kedinizin yağlanmadan, sağlıklı bir kiloya geri döndürülmesi, sıhhati ve organlarının hayati işleyişi için önemlidir ve bunu yapabilmek için doğru diyet ve beslenme rutinleri kombinasyonu gerekir.
Kedinizin ideal kilosu
Kilo aldırma diyetine başlatmadan önce kedinizin ideal kilosunu bilmeniz çok önemlidir, yoksa kedinizi aşırı besleyip fazla kilolu olmasına neden olabilir, sağlıkla ilgili bir dizi komplikasyonun ortaya çıkmasına yol açabilirsiniz. Kedinizin ideal kilosunun ne olması gerektiği ve kilosunu artırmak için hangi zaman çerçevesinde çaba göstermeniz gerektiği konusunda veteriner hekiminizle konuşun.
Kilo alımı sırasında kedinizin sindirimine dikkat edilmesi
Kediniz hastalık nedeniyle kilo verdiyse, kilo alımı sırasında sindirim sistemini yormamanız önemlidir. Kedilerin sindirimi insanlarınkinden hassastır ve çeşitlendirilmiş bir diyetle baş edebilecek durumda değildir. Bunlar mide rahatsızlığına, hatta daha fazla kilo kaybına yol açabilir.
Kilo alma diyetinde, kedinizin sisteminin kötüye gitmemesi için besinlerin doğru bir dengede alınması da önemlidir. Örneğin, enerjisi yoğun olan yağ, kedinizin kilo almasına yardımcı olabileceği gibi ishale de neden olabilir. Benzer şekilde, hücrelerin büyümesi için gerekli olan protein, sistemlerindeki iş yükünü azaltmak için yüksek kalitede ve sindirilebilir olmalıdır.
Kedinizin kilo alma sırasındaki diyeti
Kedinizin kilo almasına yardımcı olmak için ona sadece mevcut mamasından daha fazla vermek iyi bir fikir değildir. Sindirim sistemi büyük porsiyonlarla başa çıkamayabilir ve büyük bir olasılıkla iştahı da düşük olacağından hiç mama yememesi de mümkündür. İlave mama porsiyonu, kedinizin kilo almak veya hastalık sonrasında iyileşmek için ihtiyaç duyduğu belirli besin dengesini de sağlayamayabilir. Örneğin, gastrik mikroflorasını yeniden dengelemesi ve sindirim sağlığını güçlendirmesi için prebiyotik içeren bir diyet kedinize daha iyi gelebilir.
Kedinize kilo aldıran mamanın enerji yoğunluğu yüksek olmalıdır. Bu, kedinizin daha az yemesine, buna karşın diyetinden ihtiyaç duyduğu her besin kaynağınıalmasına olanak tanır. Ayrıca iştahını canlandırmak için lezzetli ve yemesi kolay bir mama verilmelidir; doğru porsiyon miktarında veya daha yumuşak mama taneleri kedinizi yemek yemeye teşvik edebilir.
Kilo almasını sağlamak için kedinin nasıl beslenmesi gerekir?
Düzenli yemeye ve kilo almaya başlaması için kedinizin yemek sırasında stresli olmaması ve kendini rahat hissetmesi önemlidir. Bunu sağlamak için şunları yapabilirsiniz:
- Günlük porsiyonunu küçük öğünlere bölerek düzenli aralıklarla vermek
- Aromasını açığa çıkarmak ve iştahını kabartmak için mamasını ısıtmak
- Rahatsız olabileceği için yemeğini yerken kedinizi izlememek
- Mamasını yemekten hoşlanacağı (çok sevdiği bir kap gibi) bir sunumla kolayca erişilebileceği şekilde servis etmek
- Doğal yaşam tarzına benzeterek mama yeme, ihtiyaç giderme, su içme ve oyun oynama alanlarını ayırmak
- Veteriner hekiminize kedinizin iştahını açacak beslenme ve ilaçları danışmak
Veteriner hekiminiz kedinizin doğru miktarda kilo alması ve sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmesini sağlamanın en iyi yolları konusunda size önerilerde bulunur.
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