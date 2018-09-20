Ameliyat, hastalık veya başka bir zor olaydan sonra kedinizin ideal kilosunun altında olduğunu fark edebilirsiniz. Kedinizin yağlanmadan, sağlıklı bir kiloya geri döndürülmesi, sıhhati ve organlarının hayati işleyişi için önemlidir ve bunu yapabilmek için doğru diyet ve beslenme rutinleri kombinasyonu gerekir.

Kedinizin ideal kilosu

Kilo aldırma diyetine başlatmadan önce kedinizin ideal kilosunu bilmeniz çok önemlidir, yoksa kedinizi aşırı besleyip fazla kilolu olmasına neden olabilir, sağlıkla ilgili bir dizi komplikasyonun ortaya çıkmasına yol açabilirsiniz. Kedinizin ideal kilosunun ne olması gerektiği ve kilosunu artırmak için hangi zaman çerçevesinde çaba göstermeniz gerektiği konusunda veteriner hekiminizle konuşun.

Kilo alımı sırasında kedinizin sindirimine dikkat edilmesi

Kediniz hastalık nedeniyle kilo verdiyse, kilo alımı sırasında sindirim sistemini yormamanız önemlidir. Kedilerin sindirimi insanlarınkinden hassastır ve çeşitlendirilmiş bir diyetle baş edebilecek durumda değildir. Bunlar mide rahatsızlığına, hatta daha fazla kilo kaybına yol açabilir.

Kilo alma diyetinde, kedinizin sisteminin kötüye gitmemesi için besinlerin doğru bir dengede alınması da önemlidir. Örneğin, enerjisi yoğun olan yağ, kedinizin kilo almasına yardımcı olabileceği gibi ishale de neden olabilir. Benzer şekilde, hücrelerin büyümesi için gerekli olan protein, sistemlerindeki iş yükünü azaltmak için yüksek kalitede ve sindirilebilir olmalıdır.