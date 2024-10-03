Köpek Kilo Yönetimi
Sağlıklı kilo, köpeğinizin genel sağlığının ve sıhhatinin anahtarıdır. İşte bu sağlıklı kiloyu korumanın ve köpeğinizi formda tutmanın dört basit yolu.
Sağlıklı kilo yalnızca tartıda ölçülmez
Köpeğinizin fazla kilolu olup olmadığını kontrol etmenin tek yolu onu tartmak değildir. Veteriner hekiminize Vücut Durum Puanının nasıl kullanılacağını sorarak köpeğinizin sağlıklı bir kiloda olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
Sağlık, aktiviteye bağlıdır
Aktivite, köpeğinizi uyarılmış, aktif ve sağlıklı kiloda tutmanın anahtarıdır. Egzersiz miktarı yaşına, kilosuna ve ırkına göre değişir.
Sağlıklı bir porsiyon, düşündüğünüzden daha küçüktür
Çoğu evcil hayvan sahibi, köpeğinin gerçekte ihtiyaç duyduğundan daha fazla mamaya ihtiyacı olduğunu düşünür. Bu da çoğu köpeğin fazla beslendiği anlamına gelir. Bu durum kilo alımına neden olabilir ve başka sağlık sorunlarına yol açabilir.
Sağlıklı büyüme bir ömür boyu sürer
Her şeyden önce, kilo kaybetmek kilo alımını önlemekten daha zordur, dolayısıyla sağlıklı davranış ve alışkanlıkların ilk günden belirlenmesi önem taşır.
Veteriner kliniği bulun
Köpeğinizin sağlığı hakkında endişeleriniz varsa, profesyonel tavsiye almak üzere bir veteriner hekimle iletişime geçin.