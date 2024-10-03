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Beyaz bir arka plan üzerinde ayakta duran yetişkin Golden Retriever'lar

Köpek Kilo Yönetimi

Sağlıklı kilo, köpeğinizin genel sağlığının ve sıhhatinin anahtarıdır. İşte bu sağlıklı kiloyu korumanın ve köpeğinizi formda tutmanın dört basit yolu.
Golden Retriever adult in black and white with Body Conditioning Score illustration

Sağlıklı kilo yalnızca tartıda ölçülmez

Köpeğinizin fazla kilolu olup olmadığını kontrol etmenin tek yolu onu tartmak değildir. Veteriner hekiminize Vücut Durum Puanının nasıl kullanılacağını sorarak köpeğinizin sağlıklı bir kiloda olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
Sağlıklı Form
Golden Retriever adult playing in black and white with a red ball with a stop watch illustration behind

Sağlık, aktiviteye bağlıdır

Aktivite, köpeğinizi uyarılmış, aktif ve sağlıklı kiloda tutmanın anahtarıdır. Egzersiz miktarı yaşına, kilosuna ve ırkına göre değişir.
Sağlıklı Aktivite
Golden Retriever adult in black and white eating from a red bowl

Sağlıklı bir porsiyon, düşündüğünüzden daha küçüktür

Çoğu evcil hayvan sahibi, köpeğinin gerçekte ihtiyaç duyduğundan daha fazla mamaya ihtiyacı olduğunu düşünür. Bu da çoğu köpeğin fazla beslendiği anlamına gelir. Bu durum kilo alımına neden olabilir ve başka sağlık sorunlarına yol açabilir.
Sağlıklı Porsiyon Hazırlama
Labrador Retriever puppy in black and white lying down in front of a growth curve illustration

Sağlıklı büyüme bir ömür boyu sürer

Her şeyden önce, kilo kaybetmek kilo alımını önlemekten daha zordur, dolayısıyla sağlıklı davranış ve alışkanlıkların ilk günden belirlenmesi önem taşır.
Sağlıklı Büyüme
Jack Russell Terrier Adult standing in black and white on a white background

Veteriner kliniği bulun

Köpeğinizin sağlığı hakkında endişeleriniz varsa, profesyonel tavsiye almak üzere bir veteriner hekimle iletişime geçin.
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