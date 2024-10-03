Sağlık, aktiviteye bağlıdır
Köpeğimin ne kadar egzersize ihtiyacı var?
Köpeğiniz ister yavru ister yetişkin olsun, günlük egzersiz ihtiyacını hesaba katmak önemlidir. Evcil hayvanınızı kimse sizin kadar iyi tanıyamaz. Ancak köpeğinizin yeterince egzersiz yapıp yapmadığını merak ediyorsanız göz önünde bulundurmanız gereken bazı yararlı noktalar vardır.
İlk olarak köpeğinizin ırkını göz önünde bulundurmanız gerekir; farklı ırkların farklılık gösteren enerji seviyeleri ve egzersiz gereksinimleri vardır. Benzer şekilde, köpeğinizin ihtiyaç duyduğu aktivite miktarı yaşına ve sağlık durumuna da bağlıdır. Köpekler yaşlandıkça yavaşlar ve bazı sağlık durumları dostunuzun eskisi gibi egzersiz yapmasını önleyecek kadar rahatsız edici ve hatta acı verici olabilir.
Yürüyüşten sonra eve geldiğinizde evcil hayvanınızın nasıl davrandığına dikkat ederek her gün ne kadar egzersize ihtiyacı olduğunu hesaplamaya başlayabilirsiniz. Köpeğiniz daha sakin mi? Memnun görünüyor mu? Dışarı çıkma zamanı geldiğinde mutluysa demek ki doğru hesaplamışsınız.
Köpeğime ne sıklıkla egzersiz yaptırmalıyım?
Köpeğinize ne sıklıkta egzersiz yaptırmanıza gelince, göz önünde bulundurulması gereken birkaç faktör vardır. Köpekler eğlenceli hayvanlardır ve yürümek, keşfetmek, koşmak ve hatta yüzmek gibi açık havada aktivitelerinden keyif alırlar. Düzenli egzersiz, köpeğinizin formda kalmasını, aktif kalmasını ve mutlu hissetmesini sağlar.
Doğru egzersiz sıklığı söz konusu olduğunda köpeğinizin yaşı ve sağlığı önemli hususlardır. Daha genç köpekler ve daha büyük ırklar, günde iki defadan fazla aktif olabilirken, bazı yaşlı köpekler veya daha küçük ırklar sabah ve akşam yürüyüşe çıkmaktan memnun olabilir.
Yavruları sonsuz enerji topları olarak düşünebilirsiniz ancak çok fazla egzersiz, çok az egzersiz kadar zararlı olabilir. Yavru köpeklerin büyüdükçe ihtiyaçları da değişecektir. Çok genç yavrularda gün boyunca kısa yürüyüşler ve birkaç oyun seansı hedefleyin. Altı ila sekiz ay arasındaki yavru köpeğiniz daha uzun yürüyüşler yapabilecektir. Anahtar, yavru köpeğinizi daha uzun egzersiz seanslarına doğru geliştirmektir, bu nedenle çok fazla mola verdiğinizden emin olun ve kısa uykular için ona zaman ayırın!
Günlük rutininiz, yetişkin köpeğinizi günde kaç kez yürüyüşe çıkarabileceğiniz konusunda büyük rol oynayacaktır. Ek egzersiz olarak bahçenin etrafına top atmak hem onlar hem de sizin için harika bir eğlence sağlayabilir. Genel olarak, sağladığınız aktivitenin düzenli ve eğlenceli olduğundan emin olmak, evcil hayvanınızı mutlu ve sağlıklı tutmanın anahtarıdır.
İkinizin de hoşuna giden bir aktivite nasıl bulunur?
Köpeğinize egzersiz yaptırmak söz konusu olduğunda, ikiniz için de eğlenceli bir aktivite olması önemlidir. Bazen hayatın ve havanın köpeğinizi güzel ve uzun bir yürüyüşe götürmenize engel olabileceğini biliyoruz ancak keşfedebileceğiniz alternatifler var.
Bahçede ve hatta iç mekanda oyun oynamak, köpeğinize farklı kokuları keşfetme fırsatı sunabileceği gibi harika bir egzersiz ve eğlence de sağlayabilir. Ve parka veya sahile bir top atmak her ikinize de kapsamlı bir çalışma sağlayabilir. Özellikle de daha enerjik köpekler için daha uzağa atmak için basit bir top fırlatıcı veya tenis raketi satın alabilirsiniz.
Köpeğiniz sosyalleşmekten hoşlanıyorsa, diğer köpek sahiplerine sorun veya çevrimiçi olarak bölgenizdeki köpek yürüyüş grupları veya köpek sporları seanslarında neler olup bittiğine bakın. Organize etkinlikler size ve köpeğinize hem diğer köpeklerle hem de yeni insanlarla sosyalleşmek için mükemmel bir fırsat sağlayabilir.
Köpeğiniz için iç mekan oyunları
Köpeğinizi yürüyüşe çıkaramamanızın birçok nedeni olabilir. Belki hava kötüdür veya belki de kendinizi iyi hissetmiyorsunuzdur. Sebep ne olursa olsun, düzenli egzersiz yapmanın evcil hayvanınızın sağlığı ve mutluluğu için önemli olduğunu biliyorsunuz. Öyleyse, dışarıda yürüyüşe çıkmanın mümkün olmadığı günlerde ne yapabilirsiniz?
İşte hem köpeğiniz için hızlı bir egzersiz olacak hem sizin de yüzünüzü güldürecek iki basit ancak etkili fikir.
Saklambaç, köpeklerin bayıldığı klasik bir çocuk oyunudur. İster en sevdiği oyuncaklardan birini saklamayı seçin ister kendiniz saklanın, bu oyun, en sessiz günlerde bile beynini aktif tutar ve duyularını tetikler.
Oyuncak saklamanın alternatifi, ödül mamasını saklamaktan oluşan basit bir oyundur. Fazladan ödül maması yerine günlük porsiyonundan ayırdığınız mama tanelerini kullanarak normal diyetlerine gereksiz kalori eklemediğinizden emin olun.
Sağlıklı kilo yalnızca tartıda ölçülmez
Köpeğinizin fazla kilolu olup olmadığını kontrol etmenin tek yolu onu tartmak değildir. Veteriner hekiminize Vücut Durum Puanının nasıl kullanılacağını danışarak köpeğinizin sağlıklı bir kiloda olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
Sağlıklı bir porsiyon, düşündüğünüzden daha küçüktür
Çoğu evcil hayvan sahibi, köpeğinin gerçekte ihtiyaç duyduğundan daha fazla mamaya ihtiyacı olduğunu düşünür. Bu da çoğu köpeğin fazla beslendiği anlamına gelir. Bu durum kilo alımına neden olabilir ve başka sağlık sorunlarına yol açabilir.